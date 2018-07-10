Эдуард Малаян: Россия готова строить авиационные заводы в Мексике

В Мексике меняется российский посол. Вместо Эдуарда Малаяна главой дипломатического представительства РФ в Мехико назначен Виктор Коронелли, ранее возглавлявший дипмиссию России в Аргентине. За день до своего отъезда в Москву Малаян рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Мехико Дмитрию Знаменскому о своем видении перспектив мексиканско-российских отношений после президентских выборов в этой латиноамериканской стране, о возможных контрактах по поставкам российской военной техники, а также о том, почему не удается договориться о безвизовых поездках в Мексику и при чем здесь северный сосед — США.

— Хотел бы попросить вас, оглянувшись на эти пять с половиной лет, подвести итоги. Что вам удалось, что вы считаете своей победой и были ли проблемы, которые до сих пор не удалось решить и которые вы хотели бы видеть решенными в будущем? © РИА Новости / Pool/Алексей Панов Перейти в фотобанк Межгосударственные отношения РФ и Мексики

— Это, наверное, слишком пафосно и торжественно так говорить — про дипломатические победы. Самое главное заключается в том, что пришлось работать в довольно непростых геополитических условиях, когда предпринимались многочисленные попытки обвинить нашу страну в том или ином действии, в период санкций, когда давление США и союзников на наше государство шло опосредованно через третьи страны, тем более через такую страну, как Мексика, которая является ближайшим соседом США. Просто хочу напомнить, что когда сюда прилетел бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, первым делом, что он заявил в аэропорту, — бойтесь Россию, Россия будет вмешиваться в ваш предвыборный процесс. И на его пресс-конференции этот тезис еще раз активно звучал. Но мексиканские партнеры его не подхватили, глава МИД Луис Видегарай вообще это не комментировал и обошел этот вопрос.

За все это время удалось не только сохранить тот уровень отношений, который у нас с мексиканцами есть, но и придать ему определенную стабильность. Более того, особенно в последний год мы наблюдаем тенденцию к более активному и плодотворному диалогу между двумя странами. Во-первых, впервые за много лет был визит министра иностранных дел в нашу страну — в ноябре 2017 года. В сентябре прошлого года произошла встреча президентов двух стран на полях саммита БРИКС в Китае. До этого они встречались во время саммита "Группы двадцати", других международных мероприятий, но чтобы была такая целенаправленная встреча, с обсуждением повестки дня двусторонних отношений, это впервые.

Весьма активно развивались отношения по линии основных законодательных органов — Госдумы, Совета Федерации, палаты депутатов и сената. Развивались и межрегиональные связи. В апреле 2018 года прошли полномасштабные "Дни Москвы" в Мехико, совпавшие с проведением большой международной "Ярмарки дружественных культур". В 2017 году осенью был визит министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в ходе которого он встречался с президентом и ведущими министрами Мексики. В целом, мне кажется, удалось придать определенный ритм, скорость нашим отношениям во всех сферах.

— Какие проекты вы можете выделить из уже имеющихся и какие видите в будущем?

— Прежде всего два самых основных проекта. При мне начались поставки самолетов SSJ-100 для авиакомпании Interjet, и при мне начало свою деятельность представительство российского "Лукойла".

Буду откровенен: по поставкам авиационной техники у нас могли быть более весомые заделы, прежде всего с возможной поставкой как гражданских, так и военных вертолетов, к которым мексиканские официальные лица проявляют большой интерес, но в силу ряда причин — сначала не было должного финансирования, сейчас предстоит смена администрации — этого не произошло.

По самолетам тоже не все просто. Есть проблемы с послепродажным обслуживанием, но здесь проблема, скорее, заключается не в России и российских поставщиках. Дело в том, что этот проект SSJ-100 — интернациональный, в нем участвуют Франция и Италия. Если были проблемы со своевременными поставками, это было связано с тем, что самолеты проходят определенную доработку по дизайну и внутреннему оформлению в Италии. А сейчас основные проблемы пошли с моторами, которые производятся известной французской корпорацией Safran. Естественно, в этой ситуации нам непросто, но вот буквально две недели назад были переговоры во Франции, на следующей неделе предстоят очередные переговоры в Италии. Будем надеяться, что компромиссное решение будет найдено.

Я должен еще признать, что не все удалось сделать, что хотелось бы. Прежде всего не удалось — и тут нет вины посольства — добиться договоренности с мексиканцами о подписании соглашения о безвизовых поездках. Мексика, увы, остается одной из последних стран во всей Латинской Америке, с которой у нас нет такой договоренности.

Несколько лет назад мексиканцы, будучи заинтересованным в увеличении числа российских туристов на своих курортах, значительно упростили процесс получения нами мексиканских виз. Фактически нужно только заполнить анкету по интернету, распечатать ее и предъявить по прибытию в Мексику. Но это касается только туристов, не распространяется на деловых людей, двукратные поездки. Поэтому достижение этой договоренности — важное дело.

Я подключил к решению данной проблемы все свои контакты, на всех встречах говорил о преимуществах такой договоренности для мексиканцев. Но надо понимать, что они в данном вопросе действуют далеко не по своей воле и тут сказывается фактор северного соседа. Мексиканцы при принятии данного решения должны оглядываться на США, это играет главную роль при решении этого вопроса.

Вторая проблема — не удалось провести межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Мы были готовы к этому, но проблема в том, что в Мексике данной комиссией занимается министерство экономики, как и у нас. А все остальные комиссии в руках МИД. Формальная договоренность заключается в том, что мексиканцы готовятся провести ее во второй половине 2018 года, но возникает вопрос, как они могут это сделать, потому что очевидно, что достигнутые договоренности и подписанные соглашения будут требовать одобрения следующей администрации. Тут возникает вопрос о целесообразности проведения ее заседания в этой конкретный период.

В последние годы мы замечаем увеличение интереса со стороны как российских, так и мексиканских деловых кругов к развитию взаимодействия. Этому способствуют и объективные факторы, в частности, пересмотр США соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА, действующего с 1994 года. Это важные для Мексики соглашения, потому что США являются основным торгово-экономическим партнером Мексики с объемом торговли свыше 500 миллиардов долларов ежегодно.

У нас тенденция к росту в торговле наблюдается на протяжении нескольких лет, хотя я не смогу сейчас сказать, на какие точно показатели мы выйдет по итогам этого года. Причем мы выделяемся этим ростом на фоне торговли со всеми другими странами Латинской Америки. Максимальная цифра у нас была 2,4 миллиарда долларов, это не так много, потенциал намного больше. Слава богу, больше стало заинтересованности и информированности.

Раньше считалось, что возможности у нас в Мексике небольшие, потому что здесь основные позиции занимают международные корпорации, в первую очередь со штаб-квартирами в США. Но я хотел бы напомнить, что Мексика — довольно развитая страна, она занимает 12-14 место по объему ВВП в мире, является членом "Группы двадцати", а по многим вопросам международной повестки дня наши позиции довольно близки. Это касается реформы мировой финансовой системы, необходимых изменений в деятельности МВФ, справедливых условий торговли, доступа к рынкам, деятельности ВТО.

— Если позволите, хотел бы вернуться немного назад, к вопросу о сотрудничестве в авиастроении. Нет ли какого-то конкретного продвижения в связи с интересом мексиканцев к самолету МС-21?

— Интерес был заявлен нашими основными партнерами — компанией Interjet, которая по существующему контракту должна эксплуатировать 30 бортов SSJ-100, она сделала еще заявку на 10 самолетов и заявила о такой возможности (интереса к МС-21 — ред.). Но пока он и у нас не летает. Все будет зависеть от того, насколько успешно мы решим проблемы с Interjet, но перспектива в целом остается.

И самое главное, к сожалению, немного зависли вопросы, связанные с нашими интересами в авиационной и вертолетной промышленности здесь, в Мексике. Во время визита Мантурова было четко заявлено о нашей готовности построить здесь заводы, предприятия по производству авиационной и вертолетной техники. Мы были готовы передать не только оборудование, но и технологии. Это довольно редкий момент, чем обычно другие страны не делятся, мексиканцам было это любопытно, но все остановилось, потому что не было продолжения контактов на высоком уровне. Были надежды на МПК, но пока все зависло.

О такой готовности было заявлено во время бесед нашего министра Мантурова с президентом Мексики и министрами. Это была конкретная идея, которую договорились обсудить в дальнейшем, но, к сожалению, развития она пока не получила, однако я думаю, что мы неизбежно к этому придем, так как Латинская Америка проявляет живой интерес (к российской технике — ред.).

— В свете сказанного по поставкам военной техники у нас пока тоже никакого нового контракта не ожидается?

— У нас идут поставки по ранее подписанным договоренностям, производится ремонт ранее поставленной техники. Но новое сотрудничество ограничено с учетом того, что в последние годы финансовые возможности мексиканцев существенно уменьшились из-за падения цены нефти, проблем с бюджетом, изменения курса песо, а также изменений, связанных с избирательным циклом.

— Мексика фактически с 1 декабря сменит свой курс после прихода к власти Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Как вы считаете, с учетом победы кандидата от левых сил, как будут развиваться отношения Мексики с Россией и в целом как Мексика будет позиционировать себя на международной арене?

© AFP 2018 / Pedro Pardo Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствует своих сторонников после оглашения результатов выборов © AFP 2018 / Pedro Pardo Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствует своих сторонников после оглашения результатов выборов

© AP Photo / Marco Ugarte Обрадор намерен обеспечить мир в переходный период в Мексике

— Прежде всего я хочу подчеркнуть, что Лопес Обрадор заявил о преемственности и о том, что первое время никаких визитов за границу он совершать не будет, так как выданный ему населением мандат был определен решением проблем коррупции и безопасности в этой стране. Основное внимание будет уделено именно этому.

Во-вторых, говоря прагматически, надо подчеркнуть, что соседей не меняют. Хочет он или не хочет, по-прежнему главным торгово-экономическим и политическим партнером для Мексики останутся США. Не случайно, что президент Дональд Трамп позвонил буквально на следующий день (после выборов — ред.) Лопесу Обрадору, а тот заявил, что ждет Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо на своей инаугурации в декабре.

Госсекретарь США Майк Помпео прилетает в Мехико на следующей неделе. Помимо встреч с действующей администрацией, пройдет его встреча с избранным президентом. Поэтому я не вижу каких-то резких изменений во внешнеполитическом и внутриэкономическом курсе Мексики, кроме как большее внимание решению проблем бедности, борьбе с коррупцией, обеспечению безопасности.

Что касается внешнеполитического курса, нужно прямо признать, что некоторые темы отнюдь не связаны с тем, что по целому ряду позиций взгляды Мексики совпадают с западными и Вашингтоном. Это касается определенного радикализма в решении вопросов разоружения, в частности, ядерного, наркопроблемы, где представители определенных групп выступают наряду с другими латиноамериканскими странами за определенную либерализацию торговли наркосодержащими препаратами. Я недавно говорил с бывшим министром общественной безопасности Мексики, которого тут называют "царем" борьбы с наркотиками, Мануэлем Мондрагоном-и-Кальбом, который считает, что такой шаг был бы не бесполезным для общества. Речь, конечно, шла о легких наркотиках, а не о кокаине.

— По вашему мнению, в некоем обозримом будущем, скажем, в течение года, не стоит ждать каких-то взаимных визитов руководства России и Мексики на высшем уровне?

— Я бы не был столь категоричным. Но вы знаете, что предстоит поездка нашего президента в Аргентину в ноябре этого года для участия в саммите "Большой двадцатки". Для визитов на высшем уровне необходимо содержание, насыщенная повестка дня не только для обмена мнениями по международным вопросам, но и в двустороннем плане. Если реально смотреть на ближайшие несколько месяцев, это немножко нереально. Хотя у нас в заделе есть определенные важные соглашения. Это касается соглашения в области космоса, которое практически готово, но не подписано, это касается соглашения о признании ученых степеней и дипломов, соглашения об учреждении культурных центров, которое тоже готово, взаимодействия между генеральными прокуратурами наших стран и министерствами юстиции. Эти документы практически готовы, но требуют своего финального подписания. Соглашение о воздушном сообщении находится в менее продвинутой стадии.

По космосу, я надеюсь, мы все-таки подпишем соглашение до окончания этого года, может быть, и не на уровне президентов или глав МИД, хотя ничего не исключается. Думаю, очередной контакт наших министров будет в Нью-Йорке в сентябре на полях очередной сессии Генассамблеи ООН.

Конечно, во внешней политике Мексики появятся новые нюансы. Это касается более тесного взаимодействия со странами Латинской и Центральной Америки, Мексика при принятии решений по важным международным проблемам будет руководствоваться четкими интересами своей страны прежде всего. Но что нас с Мексикой сближает, так это то, что мы выступаем за новый мировой порядок, многополярность, верховенство международного права, укрепление институтов ООН. В деталях у нас есть разногласия, но в целом есть необходимая платформа и база, на которой будут развиваться наши отношения и которую я оставляю своему преемнику для работы в будущем.

— Изменится ли позиция Мексики по Венесуэле? © РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Президент Венесуэлы поздравил Обрадора с победой на выборах в Мексике

— Несмотря на то, что Мексика придерживается довольно жесткой линии в отношении Венесуэлы, тем не менее она далеко не в восторге от идеи о возможном военном вмешательстве. Страны Латинской Америки, особенно входящие в "Группу Лимы", отрицательно отреагировали на такую идею. Думаю, что, скорее, Мексикой будут предприняты шаги по призывам к венесуэльскому руководству активизировать диалог с оппозицией, работать с ней в рамках действующей конституции. Будем с интересом следить за возможной эволюцией в политике Мексики не только в отношении Венесуэлы, но и в целом на международной арене. Хотя предполагаю, что особо резких изменений ожидать не стоит.

— Возможное намерение господина Обрадора пересмотреть результаты энергореформы не представляет ли опасности для российских компаний?

— Это вопрос, который мне задают наши компании. Я думаю, что нет. Во-первых, начнем с того, что многие предвыборные заявления расходятся с реалиями, когда ты уже находишься у руля власти. Энергетическая реформа — и это признавали и признают — давно назрела и необходима. Идти на пересмотр принятых решений, думаю, будущая администрация себе не позволит. Это касается самого главного на данный момент сектора экономики страны, какие-то резкие изменения в данном плане не в интересах Мексики. Мексике удалось убедить иностранных партнеров в возможности успешного участия в деятельности на мексиканском рынке. Поэтому какие-то шаги, направленные на то, чтобы ограничить контракты, маловероятны. Могут быть приняты меры по усилению контроля, проверок чистоты сделок — именно в этом ключе будет идти работа, но не в плане коренного пересмотра имеющихся договоренностей. Поэтому нашим нефтяникам и, возможно, газовикам здесь ничего не грозит.