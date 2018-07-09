Александр Чернов: на ЭКСПО приедет больше людей, чем на чемпионат мира

Опыт успешного проведения чемпионата мира по футболу поможет продвижению заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025, а в случае победы в Россию приедет больше иностранцев, чем на ЧМ, уверен недавно возглавивший российский заявочный комитет ЭКСПО-2025 Александр Чернов. Об этом, а также о том, почему заявка Екатеринбурга лучше, чем заявки японской Осаки и азербайджанского Баку и что нужно сделать представителям российского заявочного комитета, чтобы победить, он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Марина Луковцева.

— Александр Дмитриевич, каковы ваши первые планы в новой должности?

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Дело в том, что в отличие от чемпионатов мира по футболу или Олимпийских Игр, тема ЭКСПО становится горячей только в момент голосования. Люди, которым доверено право принимать решение в пользу той или иной кандидатуры, вспоминают об этом за два-три дня до голосования. По вполне понятным причинам — это не единственная их работа, у них много других дел. Чаще всего делегатами Международного бюро выставок (МБВ) являются представители дипломатических ведомств или ответственные руководители различных туристических, промышленных, экономических подразделений правительств. И к моменту принятия решения они формируют свою точку зрения относительно того или иного претендента на право проведения Всемирной выставки.

Мы хотим, чтобы эта точка зрения была сформирована раньше, чтобы делегаты МБВ свое решение принимали осознанно, увидев выгоды для своей страны. Они всегда голосуют, исходя из интересов государств, которые представляют, поэтому мы хотим сделать так, чтобы большинству из них было выгодно провести ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

— А как конкретно их можно привлечь?

— Есть целая команда, которая, вооружившись набором географических, экономических, политических, инновационных аргументов, "скачет" по земному шару и с той или иной степенью эффективности высыпает эти аргументы на головы делегатов.

— Сколько стран вам уже удалось посетить и сколько еще предстоит?

© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека Москалькова заявила, что готова помогать в борьбе за ЭКСПО-2025

— Можно ли уже говорить о каких-то итогах этих миссий?

— Результаты, эффективность этих посещения мы узнаем только 23 ноября. Нет ни одного оракула, способного с высокой степенью достоверности предсказать исход борьбы. Это типично для всех заявочных кампаний, и никто не может заранее достоверно определить свои шансы. Бывает, что андердоги побеждают, а бывает, что и фавориты проигрывают. Как, например, Германия или Испания на ЧМ-2018.

При продвижении заявки Екатеринбурга мы опираемся на все возможности России, на ее репутацию, на историю взаимоотношений РФ, а еще ранее — Советского Союза, с различными странами мира. Это эффективный инструмент, но ограничиваться только им невозможно, поэтому во время миссий приходится подробно разъяснять, какие возможности — туристические, экономические, политические, социальные — получит та или иная страна, выбрав Екатеринбург в качестве столицы проведения ЭКСПО в 2025 году.

Напомню, что Россия свыше 160 лет является самым активным и самым лояльным участником всемирных выставок, но сама еще ни разу не проводила это масштабное и интереснейшее мероприятие на своей территории. Такие страны, которые столько лет постоянно и продуктивно участвовали и подтверждали тем самым приверженность данному движению, можно пересчитать на пальцах. Кто-то присоединился к ЭКСПО позже, кто-то пропускал целые периоды. Мы всегда, при различных политических режимах: и при царском, и при советском, и при демократии, в которой мы сейчас живем, — считали для себя честью и необходимостью участвовать в ЭКСПО. Российские павильоны зачастую становились сенсацией. А наши экспонаты — электродуговая лампочка Яблочкова, радио, паровоз, хирургические инструменты, спутник и так далее — имели огромное влияние на развитие мировой науки, промышленности и культуры. Считаю, что в связи с этим Россия заслужила полное право разместить эту выставку у себя в одном из лучших городов страны — Екатеринбурге.

— Вы говорите, что, продвигая заявку, опираетесь на репутацию России, но ведь у разных стран разное представление о репутации нашей страны. Не примешиваются ли здесь политические мотивы?

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— У вас за спиной успешный опыт работы по продвижению заявки Сочи на зимнюю Олимпиаду 2014 года, заявки России на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Как это опыт поможет в работе над продвижением заявки Екатеринбурга?

— У меня еще имеется и обширный опыт проигранных заявок. Я проиграл много кампаний: московскую Олимпиаду мы проиграли Лондону, на Юношеские Олимпийские игры выдвигались — победил Сингапур, ЭКСПО-2020 проиграли Дубаю. И здесь, кто бы что ни говорил, в конечном итоге действуют абсолютно спортивные принципы — настойчивость, стремление победить, обладание определенными преимуществами в физической подготовке — в приложение к конкретной заявочной кампании.

Заявку на Сочи я только начинал, не занимался ею до конца. А вот на ЧМ по футболу меня привлекали на протяжении всей заявочной кампании. И вот что я скажу — весь опыт, который накоплен Россией в успешных заявочных кампаниях, взаимосвязан. Победа нашей заявки на Олимпиаду помогла выиграть борьбу за ЧМ-2018. В свою очередь, победа Сочи стала следствием целого ряда заявочных кампаний, которые проводились ранее — мало кто знает, что Сочи на проведение Олимпиады выдвигался три раза. Таким образом, неуспех в предыдущих кампаниях ложился в фундамент последующих успешных проектов. Так что такой опыт, безусловно, большое подспорье. Это наше преимущество — кумулятивный опыт, который накоплен в России при реализации проектов мирового уровня.

— Как думаете, успешное проведение чемпионата мира по футболу может положительно повлиять на исход голосования?

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На ЧМ-2018 приехали сотни тысяч людей, которые иным способом до России бы просто не добрались. Мундиаль — абсолютная калька того, что будет на ЭКСПО в Екатеринбурге, только туда приедет в разы больше людей. Мы уже знаем, что принять такое количество людей — задача сложная, но абсолютно решаемая. Мы уже умеем проводить такие сложные проекты, и это очень серьезный аргумент в нашу пользу.

— Насколько, на ваш взгляд, изменился Екатеринбург после подготовки к проведению ЧМ-2018?

— Все города, которые участвуют в проведении чемпионата мира по футболу, изменились только к лучшему. Потому что в заявочной книге, которую писали в свое время к финальному голосованию по ЧМ-2018, были перечислены те изменения и улучшения, которые Россия обязуется сделать в случае, если получит право на проведение мероприятия. Это расширение аэропортов, строительство дорог и отелей, улучшение инфраструктуры. Екатеринбург справился этими задачами отлично.

Я общался с представителями Сенегала и Мексики — стран, чьи команды играли в Екатеринбурге. Они в восторге от города. Екатеринбург этот экзамен выдержал с честью.

— Расскажите подробнее о концепции умного города, который будет построен в рамках подготовки к ЭКСПО.

— Это уникальный пример создания целой экосистемы в том месте, где отцы-основатели города, закладывавшие его много сотен лет назад, ее не предусматривали. Это и ответ на запрос времени, и способность сразу сделать все, чтобы избежать градостроительных, социальных, транспортных, инфраструктурных ошибок. В рамках этого проекта изначально целый сегмент территории строится вокруг человека, предусмотрена система сквозного образования, каждое решение подвергается жесточайшему контролю и экспертизе с тем, чтобы потом его внедрение не стало проблемой для окружающих и в первую очередь для жителей этого умного города.

© РИА Новости / Павел Лисицын Перейти в фотобанк Генконсул США в Екатеринбурге поддерживает город в борьбе за "ЭКСПО-2025"

Тема российской заявки на ЭКСПО-2025 — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений. По задумке проектировщиков, это будет гармоничное соединение городской и естественной среды. Транспортная система вынесена на периферию, в центре — только электромобили, приоритет предоставлен пешеходам. Будут использоваться самые передовые технологии для жизни, которые впоследствии должны стать собственностью всего мира. Мы в этом очень заинтересованы. Для этого привлекаем лучших экспертов, в том числе "Сколково", которое я представляю и которое активно участвует в этом проекте.

Ожидается, что после завершения выставки площадке ЭКСПО будет присвоен статус особой экономической зоны. Умный город будет наделен рядом налоговых льгот и таможенных преференций, обеспечит комфортные условия для ведения бизнеса и гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.

Я не сомневаюсь, что в случае победы наших конкурентов — Осаки или Баку — они проведут хорошее ЭКСПО. Но я знаю, что мы сделаем лучше. Точно так же, как мы проводим сейчас лучший чемпионат мира по футболу.

— Какова роль РАН, президент которой Александр Сергеев стал одним из послов заявки?

— Каждая страна использует все свои преимущества в конкурентной борьбе. Вряд ли у кого-то есть сомнения, что российская наука — это наше мегапреимущество. Поэтому мы обратились к опыту и авторитету Российской академии наук и ее президента, чтобы продемонстрировать серьезность наших намерений. Кроме того, эксперты РАН участвуют в разработке концепции умного города.

— Вы также упомянули об участии в проекте "Сколково". В чем конкретно оно выражается?

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Инновационный центр "Сколково", который восемь лет назад стал реализовываться как федеральный проект, целый ряд градостроительных решений передает в распоряжение будущего оргкомитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Кроме того, в "Сколково" сейчас находится почти две тысячи стартапов, значительная часть которых — в области энергетики. А умному городу в Екатеринбурге нужна умная энергетика. Также в "Сколково" добились серьезных результатов в области медицины и биотехнологий, которые могут быть реализованы на территории ЭКСПО. В "Сколково" порядка 700 IT-компаний, которые занимаются широким кругом вопросов — от железа до софта, от передачи рекордно больших объемов данных до абсолютно приземленных решений по гаджетам, по выявлению взрывчатых веществ, что, к сожалению, очень актуально в современном мире. Все эти и другие передовые технологии будут использованы при подготовке к ЭКСПО-2025.

— Как выставка "Иннопром", которая открывается в Екатеринбурге, может помочь с продвижением заявки?

— Выставка "Иннопром" — это уже бренд, на мировой карте промышленных выставок она находится в топе. Уровень государственного и странового присутствия на этой выставке всегда высочайший. Так что это прекрасная площадка для продвижения проекта ЭКСПО-2025, которую можно эффективно задействовать. И прекрасная площадка для демонстрации способностей и возможностей Екатеринбурга. Ключевым элементом стенда Свердловской области станет заявка на ЭКСПО. Увидеть — это всегда лучше, чем услышать. Поэтому в рамках выставки мы продемонстрируем визуализацию нашей концепции наследия ЭКСПО-2025, и любой желающий может посмотреть, как будет выглядеть умный город, созданный с применением передовых технологий на месте проведения Всемирной выставки.