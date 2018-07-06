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Интервью

Абдалла Аль Нахайян: "марсианская программа" ОАЭ открыта к работе с Россией

(обновлено: 12:08 06.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль НахайянМинистр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В пятницу в Казани состоится очередное заседание межправительственной комиссии России и Объединенных Арабских Эмиратов. Москва и Абу-Даби несколько лет назад создали совместный инвестиционный фонд, который уже вложил порядка 2 миллиардов долларов в различные проекты в России. В интервью РИА Новости министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Аль Нахайян, который является сопредседателем комиссии, рассказал о перспективах наращивания инвестиционного сотрудничества с Россией, возможности совместных программ по изучению Марса, о кризисе в Йемене и о том, каким "арабская четверка", поссорившаяся с Катаром год назад, видит выход из кризиса в Персидском заливе.

— Ваше высочество, не могли бы вы сказать несколько слов о цели вашего визита в Россию? Какие запланированы встречи, какие вопросы вы собираетесь обсудить в Москве?

— Я нахожусь в Казани на восьмом заседании объединенной комиссии ОАЭ-Россия, в котором я сопредседательствую вместе с его превосходительством Денисом Мантуровым. На этом заседании мы будем обсуждать важные вопросы, представляющие взаимный интерес. Особое внимание будет уделено методам укрепления отношений между ОАЭ и Россией в экономической, инвестиционной и коммерческой областях.

Во время визита в Россию мы рассчитываем подписать соглашение о взаимной отмене виз для владельцев специальных и обычных паспортов в дополнение к ряду других соглашений. Мы также обменяемся с российскими партнерами мнениями по недавним региональным и международным событиям, включая ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Для нас важно поддерживать координацию с Россией по региональным вопросам, а также постоянное сотрудничество в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

— 1 июня Россия и ОАЭ подписали в Москве декларацию о стратегическом партнерстве в политической, экономической и культурной сферах, а также в сфере безопасности. Что для вас приоритетно в этом сотрудничестве?

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян во время встречи. 20 апреля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов

— ОАЭ считают свое партнерство с Россией стратегическим. Отношения между нашими странами на политическом и экономическом уровнях, а также в области безопасности значительно улучшились за последние годы, новых высот последовательно достигают торговые и инвестиционные обмены.

Мы были очень рады, что Его Высочество шейх Мухаммед бен Зайед аль-Нахайян и президент Владимир Путин в июне этого года подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. Декларация является свидетельством нашего совместного стремления укреплять диалог и сотрудничество по двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности в таких ключевых секторах, как политика, безопасность, экономика и культура, а также в гуманитарных, научных и технологических областях. Мы рассчитываем, что сотрудничество между ОАЭ и Россией значительно расширится после подписания этой Декларации.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян на церемонии подписания декларации о стратегическом партнерстве между РФ и ОАЭ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян на церемонии подписания декларации о стратегическом партнерстве между РФ и ОАЭ

— В 2013 году финансовым департаментом Абу-Даби и Российским фондом прямых инвестиций был создан совместный инвестиционный фонд, включающий в себя проекты различных секторов российской экономики. Как вы оцениваете первые результаты работы фонда и его перспективы?

— Действительно, в сентябре 2013 года финансовый департамент Абу-Даби и Российский фонд прямых инвестиций объявили о создании делового партнерства для инвестиций в российские инфраструктурные проекты с тем, чтобы развивать совместное инвестиционное сотрудничество. По соглашению, финансовый департамент Абу-Даби должен инвестировать до 5 миллиардов долларов США в инфраструктурные проекты в России, что отражает уверенность ОАЭ в том, что вклады в Россию окупятся. В июне 2013 года инвестиционная компания Mubadala и РФПИ также объявили о запуске работы фонда на общий объем инвестиций до двух миллиардов долларов США, который будет искать возможности для инвестиций в Россию в различных секторах. На данный момент оба фонда показывают свою высокую эффективность. Мы уже сделали несколько значительных инвестиций в Россию и продолжаем изучать и другие возможности. У нас установились тесные рабочие контакты по вопросам инвестиций, мы на регулярной основе обмениваемся опытом.

—  В начале 2017 года ОАЭ значительно упростили правила въезда в страну для российских граждан, теперь визу можно получить по приезде. Как это отразилось на потоке российских туристов в Эмираты? Есть ли уже данные по текущему году?

Дубай, ОАЭ
© РИА Новости / Анна Чернова
Снижение гостиничных сборов в ОАЭ может увеличить турпоток из России

— С того момента как мы предоставили российским гражданам возможность получения визы по прибытию во всех пунктах пропуска в ОАЭ, мы видим значительное увеличение количества российских туристов в нашу страну. В прошлом году ОАЭ посетили порядка 580 тысяч россиян. Мы надеемся, что эта цифра с каждым годом будет только расти.

—  В ОАЭ проживает довольно большая русская диаспора, многие российские граждане живут и работают в Эмиратах не один десяток лет. Как вы оцениваете их вклад в развитие вашей страны? Как, на ваш взгляд, это влияет на отношения между Абу-Даби и Москвой?

— На данный момент более шестнадцати тысяч россиян живут в ОАЭ и более трех тысяч занимаются бизнесом, что, конечно, играет важную роль в наращивании экономического сотрудничества между нашими странами. Есть несколько средств массовой информации на русском языке, как и Российский культурный центр, и женские ассоциации. Как в духовном, так и в физическом смысле в ОАЭ присутствует Русская православная церковь, которая играет важную роль для христианского населения нашей страны. Мы гордимся тем, что активная русская коммуна выбрала ОАЭ своим вторым домом и мы надеемся, что связи между народами наших стран будут развиваться в будущем.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкГород Абу-Даби
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Город Абу-Даби

— Россия и ОАЭ участвуют в соглашении ОПЕК +. Как вы оцениваете результаты этих договоренностей и их влияние на экономическую ситуацию в ОАЭ и в мире? Вы считаете, что работа в таком формате возможна в долгосрочной перспективе?

— Соглашение, достигнутое в ноябре 2017 года, участниками которого стали ОАЭ и Россия, сыграло важную роль в недавнем восстановлении мировых цен на нефть и касалось избытка предложения на рынке. Оно оказало стабилизирующий эффект и способствовало увеличению возможностей для создания рабочих мест в нефтехимическом секторе и смежных отраслях, а также помогло поддержать экономический рост.

Флаг ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти с июля
По сути, мы стремимся к дальнейшему укреплению сотрудничества между членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, в целях более эффективного обеспечения стабильности мирового энергетического рынка, более оперативного реагирования на изменения на рынке, поддержки интересов потребителей и производителей, а в более широком смысле — в целях стимулирования экономического роста на мировом уровне.

В ходе последней встречи в июне Россия также поддержала ОПЕК в стремлении продолжить соглашение по сотрудничеству и откликнулась на наше предложение работать по вопросу перевыполнения сделки. Оно достигло 150%. Россия поддержала необходимость увеличения добычи с целью довести показатель до 100% путем дополнительной добычи 1 миллиона баррелей в день как странами ОПЕК, так и государствами, не входящими в ОПЕК. Россия также поддержала разработку устава для ОПЕК и объединения государств, не входящих в ОПЕК. И мы поделились с ними проектом.

— Россия предложила ОАЭ сотрудничество в исследовании космоса, у Объединенных Арабских Эмиратов есть также своя космическая программа. Вы находите такое сотрудничество возможным и полезным? В каком направлении оно может развиваться? Сколько будет стоить полет гражданина ОАЭ на МКС? Продолжатся ли такие полеты на российских космических кораблях в будущем?

Международная космическая станция. Архивное фото
© NASA
СМИ: ОАЭ отправят на подготовку в Россию двух кандидатов на полет к МКС

— У ОАЭ есть вдохновляющая действующая программа астронавтов, в рамках которой Эмираты и Россия сотрудничают в целях отправки первого эмиратского астронавта на международную космическую станцию к апрелю 2019 года. ОАЭ открыты к обсуждению будущих программ полетов человека в космос и вне рамок действующего проекта.

Программа астронавтов является лишь составной частью проекта "Марс 2117". Этот долгосрочный проект откроет области для дальнейшего сотрудничества в различных сферах исследования космоса. Речь, в частности, идет о Mars Science City ("Научный город Марса"), который будет построен в ОАЭ на более, чем 2 миллионах квадратных футов. Mars Science City воспроизведет окружающую среду Марса и будет использоваться в качестве международного испытательного стенда для исследований и разработок.

В рамках проекта Emirates Mars Mission (EMM) на июль 2020 года планируется запуск на Марс зонда "Надежда". Ожидается, что он достигнет орбиты к 2021 году, который станет Золотым юбилеем ОАЭ. Научные данные EMM будут переданы более чем 200 международным научным учреждениям, в том числе в России.

© AFP 2018 / Karim SahibЦеремония открытия Миссии на Марс в Дубае
© AFP 2018 / Karim Sahib
Церемония открытия Миссии на Марс в Дубае

—  Не так давно в Абу-Даби открылся знаменитый французский музей Лувр. Вы бы хотели увидеть филиал российской Третьяковской галереи или Эрмитажа в вашей стране? Какими вам видятся перспективы сотрудничества наших государств в сфере культуры и науки?

— Открытие Лувра стало огромным успехом, и мы открыты для налаживания партнерских отношений с такими же выдающимися учреждениями искусства и культуры, как Эрмитаж.

Мы также уделяем особое внимание развитию культурных связей, и те контакты, которые у нас с Россией, продолжают процветать за рамками наших экономических и политических отношений.

ОАЭ все больше увлекаются российской культурой, и недавно мы с удовольствием наблюдали дебют Московского городского балета в Дубайской Опере. Кроме того, в ОАЭ продолжают показывать работы российских деятелей искусства, таких как Вера Мухина и Федот Сычков. Вдобавок у нас экспонируются музейные коллекции, последней из которых была коллекция Art Russe. В рамках этой выставки в 2015 году была представлена экспозиция "Война и мир".

Руководство ОАЭ и представители правительства, включая меня, нанесли визиты в Эрмитаж и встретились с директором музея Михаилом Пиотровским, которого мы тогда приняли у нас в Эмиратах. Наша дружба также продолжает развиваться с другими российскими музеями.

— ОАЭ участвует в военных и гуманитарных операциях арабской коалиции в Йемене. Ситуация в этой стране развивается по сложному сценарию, нарастает гуманитарный кризис. Сколько еще месяцев, по вашим прогнозам, будет длиться противостояние? Каким вы видите политическое урегулирование в Йемене? Смогут ли конфликтующие стороны перейти к построению мирного будущего для своей страны?

— Мы приветствуем и продолжаем поддерживать усилия спецпосланника ООН (по Йемену) Мартина Гриффитса по достижению политического урегулирования в Йемене. Чтобы ускорить процесс нужно добиться полного отвода хуситских формирований с незаконно захваченных ими территорий, как это прописано в резолюции ООН 2216. Нельзя, чтобы сохранялся статус-кво. Вмешательство арабской коалиции в ситуацию в Йемене обусловлено официальной просьбой, которая последовала от законного, признанного на международном уровне правительства Йемена и полностью соответствует всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Наша цель — как можно скорее восстановить суверенитет народа Йемена.

Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр в Персидском заливе. Архивное фото
© AP Photo / Petr David Josek
Россия предложила провести конференцию по безопасности Ближнего Востока
Йеменцы рассматривают хуситов не иначе как оккупантов, которые последовательно нарушают международное гуманитарное право: они на регулярной основе привлекают в свои войска детей, используют их в боевых действиях, минируют жилые кварталы и используют мирное население в качестве живого щита.

Только за последние три года коалиция выделила около 15 миллиардов долларов для поддержки народа Йемена. Мы продолжаем тесно сотрудничать с законным правительством Йемена и международными НПО по налаживанию нормальной жизни в районах, пострадавших от военных действий, содействуем безопасному передвижению гражданских лиц, оказываем гуманитарную помощь нуждающимся, включая продовольственную и медицинскую.

Мы полны решимости положить конец этой войне. Йеменский народ заслуживает права жить, не будучи оккупированным хуситами.

— Прошло больше года с момента как четыре государства, включая ОАЭ, прекратили дипломатические отношения с Катаром. Видите ли вы какой-либо прогресс в разрешении этого кризиса? Пострадала ли с экономической точки зрения ваша страна после разрыва с Катаром?

— "Квартет" не возражает против возможности искать решение этого кризиса. Тем не менее, основной проблемой, препятствующей урегулированию, остается то недоверие, которое сохраняется у квартета по отношению к властям Катара. Тринадцать требований, которые были предъявлены катарскому правительству "квартетом", остаются отправной точкой для любых значимых переговоров. Если эти вопросы будут сняты и если мы увидим действительное стремление Катара изменить некоторые аспекты своей политики, тогда кризис будет разрешен.

Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Катар требует заморозить членство ОАЭ и Саудовской Аравии в СПЧ ООН
Что касается нашей экономики, то она не пострадала в результате этого кризиса. Также хотел бы отметить, что действия квартета не были продиктованы стремлением наказать Катар. Меры, принятые "четверкой" в отношении Дохи, соответствовали международному праву и были пропорциональным ответом на действия правительства Катара. Решение прекратить отношения с Катаром является скорее выражением нашей коллективной решимости не сотрудничать с государством, которое причинило нам ущерб, реализуя на протяжении многих лет дестабилизирующую политику. Она заключалась в том числе в поддержке экстремистских и террористических элементов и это подтверждено документально.

 

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