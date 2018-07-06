Гериатр Ольга Ткачева: сейчас женщину в 55 лет сложно назвать пожилой

Недавно правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется со следующего года. О том, почему это неизбежный процесс, как повышение пенсионного возраста может повлиять на здоровье трудящихся и что нужно делать, чтобы как можно дольше оставаться активным, рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Ирине Альшаевой главный гериатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

— Отличается ли отношение к пожилому человеку в России и в западных странах?

— Во многих странах мира понятие "успешное старение", которое включает в себя не только физическое здоровье, но и социальное здоровье, духовность, внешний вид и чувство цели уже стало привычным. У нас этот термин только начал приживаться. Мы сейчас начинаем понимать, что старение — не финал жизни и что старость тоже может быть перспективной, плодотворной и счастливой. Однако в нашем обществе так же, как и в других странах, присутствует пока явление эйджизма — дискриминации по возрасту, например, при устройстве людей пожилого возраста на работу.

— Как вы относитесь к проекту повышения пенсионного возраста в России? © Depositphotos / IgorVetushko В каком возрасте оптимально выходить на пенсию

— Я считаю, что повышение пенсионного возраста это неизбежный процесс. Меняется демографическая ситуация не только в России, но и мире. Мы никуда от этого не денемся. Сегодня 55-летнюю женщину сложно назвать пожилой. А мужчина в 60-летнем возрасте часто находится на пике свой карьеры. Я считаю, что увеличение пенсионного возраста неизбежно, возраст выхода на пенсию растет вместе с увеличением периода активной жизни человека. Человек должен быть задействован в жизни общества значительно дольше.

В целом опыт европейских стран, США, Японии показывает, что повышение пенсионного возраста не повлияло на тенденцию увеличения продолжительности жизни, которая отмечалась до этого.

Опыт Австрии, когда целенаправленно проанализировали изменения после повышения пенсионного возраста, показал, что повышение пенсионного возраста не повлияло на обращение за медицинской помощью и различные социальные выплаты (например, по инвалидности), что косвенно свидетельствует о том, что повышение пенсионного возраста не привело к ухудшению состояния здоровья населения.

— Обращалось ли правительство России за рекомендациями в Минздрав, к вам, прежде чем приступить к разработке проекта повышения пенсионного возраста?

— Конечно. В России проводились крупные эпидемиологические исследования, которые касались людей 55-65 лет и старше. Я предполагаю, что с учетом результатов научных исследований принималось решение об увеличении срока выхода на пенсию.

Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины в 2011-2013 годах было выполнено многоцентровое наблюдательное исследование "Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах Российской Федерации"(ЭССЕ-РФ). В исследование вошли данные обследования репрезентативных выборок в 13 регионах России. Женщины и мужчины, продолжавшие работать после достижения пенсионного возраста (то есть женщины 55-64 лет, мужчины 60-64 лет), характеризовались более высоким качеством жизни, меньшей частотой обращений за всеми видам медицинской помощи (госпитализация, амбулаторная помощь, вызовы скорой и неотложной медицинской помощи).

Российским геронтологическим научно-клиническим центром было выполнено исследование репрезентативных выборок женщин 55-64 лет и мужчин 60-64 лет. Это исследование показало, что, несмотря на достаточно высокую распространенность хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, у граждан этого возраста редко (<10%) выявляются гериатрические синдромы (клинические признаки старения), практически отсутствуют функциональные дефициты (выявляются у 1,2%).

Это же исследование показало, что у неработающих мужчин употребление алкоголя выше почти в три раза и в 4,6 раза чаще выявляются признаки депрессии. Неработающие женщины ниже оценивают свое качество жизни, у них достоверно хуже когнитивные функции и в два раза чаще выявляется вероятная депрессия. Многофакторный анализ выявил 10 независимых факторов, ассоциированных с депрессией у женщин 55-64 лет, среди которых работа оказалась единственным защитным фактором, снижающим риск депрессии на 55%. Следует отметить, что низкая физическая активность повышала шанс вероятной депрессии в 3,8 раза.

— Как повышение срока выхода на пенсию может сказаться на тех людях, которые заняты тяжелым физическим трудом? А умственным?

— За время существования пенсионной системы в России изменился характер труда: появились новые технологии производства, уменьшилась доля тяжелого физического труда. Но там где по-прежнему сохраняется тяжелая физическая работа, работа, связанная с профессиональными вредностями, необходимо подходить к повышению пенсионного возраста очень осторожно.

— Учитывая, что в преклонном возрасте увеличивается количество болезней, самочувствие становится хуже, нужно ли вводить специальную диспансеризацию для работающих людей старше 60 лет? © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Любительские биотехнологии: как побороть старость и взломать ДНК

— Хочу озвучить мысль, которая почему-то иногда вызывает непонимание, — человек должен сам отвечать за свое здоровье. Сегодня в России создана полноценная служба профилактики. Каждый гражданин может пройти качественную диспансеризацию в поликлинике абсолютно бесплатно. В каждой поликлинике есть кабинеты и отделения медицинской профилактики. Туда можно обратиться не по факту болезни, а за консультацией о состоянии своего здоровья. Там же осуществляется бесплатная диспансеризация, которая подразумевает опрос обратившегося, осмотр, лабораторное исследование, инструментальное вмешательство в случае необходимости.

Это делается для людей и в молодом, и в пожилом, и старческом возрасте. Человек для этого просто должен прийти в поликлинику.

— Что нужно делать, чтобы не подойти к пенсионному возрасту с целым букетом заболеваний?

— С возрастом количество болезней накапливается. Но наличие букета болезней к 60 годам зависит от того, как человек относится к своему здоровью, как за ним следит. Все заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология, сахарный диабет, деменция, болезни суставов — это проблемы, связанные с возрастом. И этот клубок проблем важно вовремя остановить, начав как можно раньше уделять внимание своему здоровью и вести здоровый образ жизни.

— Какова в России средняя продолжительность жизни сегодня и каковы прогнозы демографов?

— Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин и женщин на 2018 год составляет 73,5 лет. Прогнозируется, что к 2030 году она возрастет до 80,1 года. Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 лет, о женщинах — 83,7 года. В настоящее время появляются научные подтверждения того, что люди медленнее стареют, медленнее утрачивают когнитивные и физические функции. Например, в только что опубликованном исследовании, проведенном в разных регионах Европы, ученые сравнили когнитивные и физические функции у 18757 человек, которым было 50 лет и более в 2003-2004 годах и у 16696, которым было 50 лет и более в 2013 году. Оказалось, что позже рожденные люди имели достоверно лучшие когнитивные функции, чем их ровесники 10 лет назад, и когнитивные функции 50-летнего человека в 2003 году соответствовали когнитивным функциям 58-летнего человека в 2013 году.

— Может ли использование стволовых клеток и широкое внедрение разработок генной инженерии еще больше продлить жизнь по сравнению с текущей продолжительностью?

— Продолжительность жизни зависит от ряда факторов, особенно от генетики и образа жизни человека. Стволовые клетки все не решат. Ведутся исследования в этой области применения стволовых клеток, но пока нельзя сказать, что эти технологии могут быть широко внедрены в общество, в том числе ввиду недостаточной научной доказательной базы. Доказанный секрет долголетия на самом деле проще — он кроется в здоровом образе жизни.

— Какие разработки ведутся в области продолжительности жизни? © Фото : sphingotec/Oliver Ziebe Биологи усомнились в существовании предела жизни человека

— Ведется множество исследований по изучению механизмов старения. Этим занимаются в том числе ученые нашего центра. Я убеждена, что в ближайшие десятилетия появятся новые подходы к продлению активной жизни, мы с вами можем застать этот момент. И наша задача — сделать эти способы продления жизни широкодоступными. Стоить отметить, что в области антивозрастных программ много спекуляций. Многие люди клюют на красивую рекламу и обращаются в антивозрастные центры, в которых используются методы, не имеющие научного обоснования.

— Не приведет ли повышение пенсионного возраста к ухудшению психологического состояния пожилых людей?

— Нет. Наоборот, научные наблюдения нашего центра свидетельствуют о том, что уход на пенсию часто провоцирует у людей депрессию. Эмоционально-психологический дисбаланс, связанный с потерей работы, приводит к обострению заболеваний, человек действительно начинает чувствовать себя хуже. В первые годы после наступления пенсионного возраста продолжают работать более 50% граждан. Мне кажется, что пенсионная реформа была бы гуманна, если бы велась политика борьбы с эйджизмом, людям бы предоставлялась работа и увеличивалась пенсия. Дело в том, что клубок медицинских и социальных проблем у человека нарастает после 70 лет. В этом возрасте человеку необходима помощь — и социальная, и медицинская, поэтому размер пенсионных выплат должен быть достойным.

— Если бы человек был бессмертным, он бы, исходя из наших реалий, работал бы всю жизнь?

— Конечно, было бы здорово немного поработать и бесконечно жить в свое удовольствие. Но я сомневаюсь, что концепция бессмертия реалистична. Процессы рождения, старения, смерти запрограммированы генетически. Максимальная продолжительность жизни составляет приблизительно 120 лет. Наша задача — гериатров — состоит в том, чтобы замедлить старение и продлить активный этап жизни. Для многих работа в свое удовольствие и есть цель жизни. Пенсионная реформа будет осуществляться постепенно на фоне целого комплекса мероприятий. Это программа борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, программа профилактики и другие.

— Какие рекомендации вы можете дать тем, кто хочет жить активной и полноценной жизнью после 60 лет? © Depositphotos / Taras Malyarevich В ПФР считают возможным достичь продолжительности жизни более 80 лет

— Во-первых, рекомендую от казаться от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем. Во-вторых, стараться соблюдать достаточную физическую активность. В день человек должен делать 10 0000 шагов, 40 минут уделять быстрой ходьбе, хотя бы два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде. В-третьих, следить за своим рационом питания. Не следует переедать, злоупотреблять сладким и соленым. Научно доказано, что сахарный диабет — путь к ускоренному старению. В-четвертых, советую употреблять много овощей и фруктов — съедать в день по 5 порций.

И, конечно, очень важна социальная адаптация, востребованность, общение. Повышение пенсионного возраста в этом смысле играет положительную роль.