Андрей Назаров: Ялтинский форум станет конкурентом Давосу

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который в 2019 году пройдет в пятый раз, в ближайшей перспективе станет мировым центром дискуссий и составит конкуренцию Всемирному экономическому форуму в Давосе, считает сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ и общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров. О том, кто приедет на форум в следующем году и почему иностранные гости не боятся посещать Крым, несмотря на санкции и давление, Назаров рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Елена Лазаренко.

— Андрей Геннадьевич, прошло два месяца после завершения четвертого Ялтинского международного экономического форума. Можно уже подвести первые итоги?

— Уже можно сказать, что четвертый форум прошел успешно. С самого начала была поставлена задача сделать площадку в Крыму международным центром дискуссий, обсуждений и принятия решений. Во-первых, в современной истории не так много территорий, где без военных действий, путем мирного референдума быстро и уверенно было принято решение о смене юрисдикции. Во-вторых, Ливадийский дворец в Ялте — место принятия известных геополитических решений. И где, как не в Крыму, обсуждать вопросы и принимать решения, которые будут актуальны для мировой общественности на десятилетия, а может быть, столетия вперед. Такая амбициозная задача перед нами стояла.

Первый форум, который мы провели в 2015 году, показал, что идея жизнеспособна. К нам приехали около 600 участников из десяти стран. Каждый следующий форум число гостей и количество стран удваивалось, что дает основание считать, что Ялтинский международный экономический форум станет мировым центром дискуссии гораздо быстрее, чем стала площадка в Давосе или другие международные общепризнанные форумы. Переломным моментом стал четвертый Ялтинский форум в апреле этого года, после которого появилась уверенность, что международные участники чувствуют себя комфортно, приезжая в Крым. Уже никто не сомневается, что посещение площадки безопасно, что на форуме их ждут разноплановые дискуссии, новые контакты с политиками и предпринимателями из большинства стран мира, в общем, что будет интересно.

Конечно, участники Ялтинского форума отличаются от участников других дискуссионных площадок. Приехать в Крым чуть сложнее логистически, потому что из-за санкций пока нет прямых международных рейсов. Большинство зарубежных участников так или иначе подвергались давлению — либо до поездки, либо после. Все это демонстрирует, что каждый участник — не праздно шатающийся человек. Он сознательно принимает решение приехать, понимает, что, возможно, будут последствия, но знает, что ему это нужно, и поэтому приезжает, участвует, высказывается. Он, по сути, выполняет определенную миссию, сначала донося информацию от своей страны или от своего сообщества участникам Ялтинского форума, а затем возвращается и рассказывает о том, что увидел и услышал, в своей стране, где средства массовой информации зачастую не дают объективной информации о том, что происходит в России и в Крыму. Это, как мы говорим, очень качественные участники, благодаря которым площадка становится только солиднее.

Мы и в предыдущие годы не были обделены значимыми спикерами и интересными дискуссиями. На четвертом Ялтинском форуме была представлена практически каждая вторая страна мира.

Понятно, что невозможно, да и не нужно сравнивать, например, Ялтинский форум с Петербургским, который существует много лет и у которого другая задача. Но, на мой взгляд, Ялтинский форум логично вписался в большую тройку, где Петербургский имеет центральное значение, Восточный (ВЭФ) ориентирован на Азию и Дальний Восток, а Ялтинский форум на южной стороне России, в Крыму. Кроме того, на Ялтинском форуме обсуждаются не только экономические вопросы. Например, на четвертом ЯМЭФ состоялась первая ялтинская конференция, посвященная экономическому развитию Сирии. Это первая экономическая конференция за пределами Сирии, и символично, что она прошла в Ялте. В следующем году будет другая тема, актуальная на тот момент. В целом Ялтинский форум во всем мире признан, узнаваем и будет развиваться.

— Каких изменений ждать на пятом ЯМЭФ?

— Мы достигли необходимого масштаба, и начиная с 2019 года форум будет организован по принципу площадки в Давосе, где главное не количество участников, а качество дискуссий. Мы тоже не планируем увеличивать количество гостей. Теперь мы будем работать над тем, чтобы каждый из трех тысяч участников был либо очень известным, либо значимым, либо нужным для форума. Чтобы имя каждого участника было известно всему миру и чтобы все, что сказал каждый из гостей, было очень значимо.

— Когда планируете составить конкуренцию Давосу? Пятый форум уже будет конкурентным?

— Нет никаких сомнений, что пятый форум пройдет очень организованно, качественно и солидно. Будет еще более интересная и более насыщенная деловая программа, над которой мы уже начали работать. Мы также находимся в переговорном процессе с нашими основными партнерами, которые были на предыдущих форумах и уже подтвердили, что приедут на пятый. Мы расширим количество стран-участниц, надеемся, цифра будет близка к ста. В этом году мы также впервые выделяем квоту для делегации с Украины. Это говорит о том, что двери Ялтинского форума открыты для всех и любая позиция, любое мнение будут выслушаны. Это именно то, что дает живую дискуссию.

Что касается сравнения Ялтинского форума с Давосским, у нас нет никаких сомнений, что через некоторое время, через 10-20 лет, Крым будет лучше, чем Монако, и, соответственно, Ялтинский форум будет солиднее, чем площадка в Давосе. Уровень пятого ЯМЭФ, думаю, уже будет сопоставим, потому что количество интересных знаковых спикеров, которые в апреле 2019 года приедут в Ялту, не будет уступать Давосу. А может быть, мы даже сумеем сделать так, что авторитетных спикеров с именами мирового масштаба будет больше.

— Можете их назвать?

— Пока можем назвать только Владимира Путина. Понятно, что год впереди и многое может измениться. Но пока у нас есть предварительное подтверждение о намерении принять участие и от ряда других глав государств. Понятно, что когда приезжает президент страны, другие президенты, находящиеся по другую сторону моря, тоже готовы приехать. Мы уверены, что будет несколько президентов.

— Кто стал куратором форума после изменений в правительстве в мае этого года?

— Пока мы можем говорить о формальных изменениях. В новой структуре правительства Крым курирует вице-премьер РФ Виталий Мутко. Курировавший ранее Ялтинский форум вице-премьер Дмитрий Козак теперь на другом участке работы. Но он стоял у истоков форума и, я думаю, продолжит помогать нам.

Мы сейчас консолидируем организационные усилия. В связи с этим незначительно изменился состав оргкомитета форума. Туда вошли люди, которые могут и хотят заниматься подготовкой таких масштабных мероприятий. Идет объединение двух фордов. Изначально оператором подготовки и проведения форума был фонд "ЯМЭФ". Затем для проведения конгрессных мероприятий и мероприятий, направленных на улучшение имиджа Крыма, был создан фонд "Крымконгресс". Сейчас мы консолидируем их в одну структуру. В данный момент это два отдельных юрлица, но управление фондами единое, что позволит более качественно готовить и проводить мероприятия.

— В этом году число участников и количество мероприятий превысило возможности площадки проведения форума и было решено возвести временные сооружения. Как будет в следующем году?

— Мы вынуждены строить много временных сооружений не только для того, чтобы вместить всех желающих, но и чтобы провести большое количество деловых мероприятий, чтобы все гости форума в соответствии со своими интересами могли принять в них участие. На четвертом форуме у нас в общей сложности было около 50 мероприятий разного плана, на пятом их будет больше, поэтому часть легко возводимых помещений мы опять построим. Но, повторюсь, мы хотели бы, чтобы количество участников оставалось в пределах трех тысяч человек, но намерены увеличить долю иностранных участников. В этом году гостями форума стали 600 иностранцев и 2,5 тысячи россиян. Мы планируем, что в 2019 году на форум приедут около тысячи иностранных гостей, то есть каждый третий участник будет из-за рубежа. Такая пропорция, на наш взгляд, даст правильный срез. Будет представлено большинство стран мира, а это значит, что вопросы, которые будут обсуждаться на площадке форума, интересуют весь мир и принятые решения будут иметь значение для всего человечества.

— Что получают иностранные гости от участия в форуме? © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк В Крыму отметили рост числа зарубежных участников ЯМЭФ

— Каждый зарубежный участник, приезжая на форум, получает свою выгоду. При всех ограничениях, санкциях и существующих сложностях интеграция между Россией, Крымом и другими странами, в том числе европейскими, идет. Сегодня в Крыму работает около трех тысяч предприятий с иностранным капиталом. Кто-то из гостей форума принимает решение об инвестициях. Некоторые находят здесь партнеров для создания совместных предприятий в области, например, виноделия, туристической инфраструктуры или перевозок. Бизнесмены понимают, что Крым — интересная, в силу определенных ограничений не совсем заполненная ниша и у них есть возможность быть первым. Понятно, что когда отменят санкции, из желающих инвестировать в Крым будет стоять очередь. А пока выгоду получают только самые смелые.

Приезжающие на форум политики говорят о том, что нужно называть вещи своими именами и уходить от политики двойных стандартов. Затем они рассказывают на родине, что видели и слышали, и, по сути, возглавляют новый политический тренд и таким образом тоже являются своего рода выгодоприобретателями. У общественных деятелей тоже есть свои интересы в зависимости от тематики их деятельности. Подавляющее большинство иностранных участников приезжают из года в год, что говорит о том, что им это нужно, полезно и результативно для них.

— Как бы вы оценили комфортность ведения бизнеса в Крыму для иностранных инвесторов по шкале от одного до десяти?

— Последние четыре года Крым преодолевал путь перехода из одной юрисдикции в другую. Думаю, он завершен. Российская юрисдикция полноценно работает в Крыму, и, наверное, нет ни чиновников, ни бизнесменов, которые бы еще сомневались в этом и опасались последствий прежней юрисдикции. Тем не менее в течение нескольких лет это осложняло работу, и сегодня Крым только подбирается к российским темпам и уровню безопасности и комфортности ведения бизнеса, но делает это более высокими темпами, чем в среднем по России. Если взять десятибалльную шкалу, то создание условий для бизнеса в среднем по России можно оценивать на семь-восемь баллов. В Крыму это пока пять-шесть баллов, но динамика, повторюсь, выше, чем в других регионах. Темп набран, управленцы, которые пришли на волне Крымской весны, за прошедшие четыре года стали качественными государственными менеджерами. Учитывая все эти факторы, думаю, сейчас Крым для иностранных инвесторов находится на сопоставимом уровне с Россией в целом, да и многими азиатскими и европейским странами.

Начиная с пятого Ялтинского форума мы планируем подводить итоги рейтинга безопасности ведения бизнеса в регионах. Рейтинг инициирован уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым. Предполагается, что рейтинг будет ежегодным. Он как раз позволит оценить уровень безопасности и комфортности ведения бизнеса в субъектах, в том числе в Крыму.

— Вы говорили, что практически каждый иностранный участник подвергался давлению. Расскажите, пожалуйста, об этом.

— Имена не буду называть, но со всеми, кто заранее объявлял о своей поездке на форум, проводились профилактические беседы, где им объясняли, что не нужно ехать в Крым, это незаконно и будет иметь последствия. В ряде случаев эти беседы возымели действие, и, например, некоторые депутаты Европарламента не поехали на ЯМЭФ из-за оказанного на них давления. Но подавляющее большинство все равно приезжают. После возвращения на родину некоторые из них снова сталкиваются с повышенным вниманием либо со стороны спецслужб, либо со стороны властей своей страны.

В целом за четыре года давление на участников форума стало меньше. Расширяется география, растет число иностранных участников, и теперь уже можно сказать, что в процентном соотношении уровень давления снизился. Если на каждого участника первых форумов было оказано жесточайшее давление, то сейчас с давлением в основном сталкиваются те, на кого можно давить, или те, кто является знаковой для западной политики фигурой. Именно поэтому мы стараемся до форума имена иностранных гостей не называть, чтобы не провоцировать эту ситуацию.

— Можно сказать, что проведение форума влияет на изменение позиции западных стран по отношению к России?

— Форум является, если можно так выразиться, инструментом прорыва информационной и общественной блокады. Материалы о работе форума выходят более чем в тысяче иностранных СМИ, а если считать соцсети, то у нас десятки тысяч публикаций. Понятно, что весь мир так или иначе об этом узнает, начинает интересоваться. Участники, возвращаясь в свои страны с форума, делятся впечатлениями, и мы получаем большой срез нового общественного мнения о том, что происходит в России, в Крыму, что такое ЯМЭФ, что там обсуждается. Участники также увозят с собой впечатления от посещения исторических и культурных объектов Крыма, от общения с открытыми и доброжелательными крымчанами. Это как чемпионат мира по футболу, который из-за своей массовости более эффективен, чем точечные дипломатические шаги. Ялтинский форум как качественная интересная площадка мирового уровня также из года в год выполняет эту работу. И мне кажется, это правильное направление, которое поможет преодолеть закрытость и отрицательный необъективный имидж, который навязывается России.

— При подготовке к четвертому Ялтинскому форуму вы совершили ряд поездок в страны Европы. Планируете продолжать эту практику?

— Да, кроме того, мы увеличиваем количество выездных мероприятий между форумами. Это дает нам возможность на территории других стран позиционировать и Ялтинский форум, и Россию, и Крым. Мы совершили ряд таких успешных поездок перед четвертым ЯМЭФ — в Сирию, в Австрию и в Брюссель.

В этом году мы планируем повторить визит в Сирию. После проведения первой Ялтинской конференции в рамках четвертого ЯМЭФ, посвященной послевоенному восстановлению Сирии, намечена большая программа. В частности, в планах в течение двух-трех лет восстановить товарооборот между Россией и Сирией в объеме 70 миллиардов рублей. Напомню, что ранее товарооборот между странами стравлял около 2 миллиардов долларов. Мы планируем, что в том числе и наши усилия по итогам Ялтинской конференции приведут к восстановлению экономических взаимоотношений наших стран. Со стороны президента Сирии Башара Асада есть поддержка этого процесса, есть заинтересованность и поддержка со стороны российских властей. И продвижение этих вопросов, часть из них — таких как расширение портовой логистики, строительство жилья в Сирии, поставки цитрусовых в Россию и Крым, уже набирают обороты, находятся в стадии перехода от теории к конкретным шагам. Подготовлена дорожная карта, и я думаю, к следующей поездке в Сирию будет первый результат.

Кроме того мы планируем сделать ряд выездных мероприятий в Европе, в том числе в Брюсселе. Они обеспечат нам приток новых солидных участников, позволят улучшить имидж России и Крыма.

— Расскажите, пожалуйста, о том, как идет работа в рамках двух подписанных на четвертом ЯМЭФ меморандумов с Сирией.

— На четвертом ЯМЭФ было подписано два меморандума на общую сумму 69 миллиардов рублей. Они включают несколько направлений. Планируется поставка продукции из Сирии в Россию через Крым. Сирийские продукты по качеству не уступают, но по цене дешевле, чем, например, израильские. Второе направление — поставка зерна из России в Сирию, где его не хватает, а в России в последние годы есть излишки, и мы готовы его продавать. Кроме того, планируются поставки в Сирию оборудования, организация морских перевозок. Мы обсуждали строительство жилья в Сирии. После войны там очень много разрушенного жилья. Сейчас около миллиона сирийцев живут в Турции, еще около миллиона в Европе. Те, кто остался в Сирии, также испытывают определенные сложности, и новое жилье необходимо Сирии в большом масштабе. У российских девелоперов есть большой опыт: в России уже строится 80 миллионов квадратных метров жилья в год, задача стоит увеличить этот показатель до 120 миллионов квадратных метров в год. Это говорит о том, что российские застройщики могут развивать высокие темпы строительства жилья, что будет востребовано в Сирии.

Второй меморандум был подписан между Латакией и Крымом о дружбе и сотрудничестве. Это направление, по которому тоже сейчас идет работа. В Латакии создана экспортная деревня по поставке цитрусовых в Россию. Будет выстроен цитрусовый маршрут. Это большой пласт работ, большие возможности для развития сирийско-российских отношений, и Крым здесь является одной из точек опоры в силу того, что морской путь — кратчайший между странами. Крым планирует развивать морские перевозки, Сирию это тоже заинтересовало.

Было также решено, что Россия поставит несколько контейнеров осветительных приборов в Сирию в качестве гуманитарной помощи.

— Продукция пока не поставлена? Помню, вы говорили, есть административные нюансы.

— Эти поставки идут через военных, есть процедурные вопросы, которые пока в процессе оформления.

— Цитрусовые планируется поставлять через Крым для всей России?

— По морю они будут поставляться в Крым, дальше пойдут в регионы, так как потребности у России большие. И, возможно, Россия будет не конечной точкой. Поставки потом могут идти и в другие страны.

— То есть Крым будет морским хабом? © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк В Сирии предложили создать в Крыму морской хаб

— Да, морской хаб в Крыму как удобное с точки зрения морской логистики место перевалки и концентрации продукции.

В конце августа-начале сентября мы планируем поездку в Сирию, где будем обсуждать все эти вопросы и официально подведем итоги визита сирийской делегации на ЯМЭФ. Сейчас ведется точечная работа. После нашего визита в Сирию она перейдет в масштабные действия между двумя странами.