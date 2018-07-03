Игорь Петришенко: экономические споры иногда чрезмерно политизируются

Белоруссия 3 июля отмечает День Независимости, который приурочен к освобождению Минска от немецких войск в ходе операции "Багратион" в 1944 году. В преддверии главного национального праздника посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко рассказал РИА Новости о тонкостях взаимоотношений с Россией, газовых спорах и молочных претензиях, как Белоруссия ответит на возможное размещение в Польше бронетанковой дивизии США и объяснил, почему выход Украины из СНГ будет невыгоден всем партнерам. Беседовали Александр Реутов и Дарья Станиславец.

— Многие страны взяли курс на цифровизацию экономики. В Беларуси также принят соответствующий декрет, работает Парк высоких технологий. Какие проекты реализуются в республике, в том числе с участием иностранных компаний?

— В Парке высоких технологий работает порядка 200 компаний. За прошлый год он обеспечил экспорт IT-услуг на более чем миллиард долларов, это очень серьезная цифра, но это не предел. Партнером парка является Mail.ru, корпорация Google, которую привлекли технологии и разработки белорусских инженеров, приобрела одного из резидентов ПВТ — компанию "Эймэта", специализирующуюся в сфере искусственного интеллекта. В марте 2018 года ее разработки были внедрены в YouTube.

Сейчас парк станет пилотом для реализации декрета о развитии цифровой экономики. В Беларуси есть известные многим странам разработки — это и мессенджер Viber, и World of tanks.

К производству беспилотных самосвалов-роботов готов белорусский автогигант БелАЗ. Первый беспилотный карьерный самосвал грузоподъемностью 130 тонн практически готов и скоро выедет в свет. Автомобиль может перемещаться самостоятельно, без участия водителя. У него новый дизайн и принципиально иная концепция. Движение самосвала к месту погрузки или разгрузки будет происходить в полностью автоматическом режиме благодаря наличию высокоточной системы геопозиционирования GPS/Глонасс. Оптико-электронная система позволяет машине работать в любое время суток и при любых погодных условиях. Новый самосвал поможет минимизировать риски для человека в местах со сложными и неблагоприятными условиями.

Недавно подписано соглашение на 560 миллионов долларов между белорусско-британским предприятием "Юнисон" и китайской компанией "Зоти" (Zotye) для организации в Беларуси производства электромобилей.

— Когда планируется возобновить переговоры по цене на газ на период после 2019 года? Какую цену хочет Минск?

— Переговоры по данному вопросу практически не прекращались. Как вы знаете, в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года был выработан и зафиксирован в двусторонних документах механизм нашего взаимодействия не только в 2017, но и в 2018 и 2019 годах. По ценам на газ с 2020 года тоже активно ведется диалог по линии министерств энергетики, профильных вице-премьеров.

Перед правительствами наших стран стоит задача подготовить предложения, предусматривающие определение цены на газ для Республики Беларусь с 2020 года с учетом необходимости создания условий по формированию к 1 января 2025 года общего рынка газа. Задача эта непростая, требующая выработки многократно выверенных подходов.

Не скрою, что разногласия между сторонами все еще есть, но есть и время для поиска компромиссных решений. Мы считаем, что это по-прежнему одна из важнейших текущих задач как в двустороннем формате, так и на площадке ЕАЭС.

И если мы уже затронули газовую тему, думаю, будет совсем не лишним еще раз подчеркнуть, что Республика Беларусь стремиться не к наполнению бюджета за счет так называемых российских дотаций, а к сопоставимым условиям хозяйствования для белорусских и российских предприятий.

Общий рынок газа должен постепенно заместить собой взаимодействие на газовом рынке в формате "экспортер-импортер" и фактически коммерческие переговоры с Газпромом.

И еще, если позволите. В условиях глобальных вызовов со стороны мирового рынка у всех его участников возникают те или иные экономические трудности — это объективно, но порой и очень заметно и, следовательно, привлекательно для СМИ.

Российско-белорусское информационное поле, к сожалению, не исключение. Иногда тот или иной экономический спор чрезмерно политизируется, и в результате может даже создаться впечатление об определенном откате назад в союзнических отношениях. Не останавливаясь на деталях, с уверенностью заявляю: это не так.

Все наши белорусско-российские дебаты и споры исключительно хозяйственные, и какими бы горячими они ни были, как бы ни муссировались масс-медиа, всегда завершаются договоренностями, основанными на взаимных компромиссах, братском уважении друг друга.

Надеюсь, что мы больше не будем переводить вопросы цены на газ в политическую плоскость.

— Какую цену предлагает Белоруссия? Какова здесь ваша позиция?

— Мы всегда находили взаимоприемлемые варианты решения этого вопроса. Мы не требуем каких-то дотаций, мы исходим из того, что должен быть сформирован единый рынок газа, и все потребители, вне зависимости от местонахождения и национальной принадлежности, будут иметь равный доступ, равные ценовые условия к этим ресурсам. То есть равные стартовые возможности должны быть для всех.

Да, мы должны были перейти на равнодоходность еще в 2015 году, и это была позиция наших российских партнеров. Но, к сожалению, не получилось, поэтому мы сейчас двигаемся дальше. Должен быть сбалансированный учет интересов. Мы всегда российским партнерам и коллегам говорили, что да, Беларусь не обладает этими источниками, природными, энергетическими — нефтью, газом. Россия обладает, Казахстан обладает, Армения не обладает, Кыргызстан не обладает. Но это не значит, что те, кто обладает, диктует остальным правила игры. Поэтому и необходимо создание единого рынка, чтобы выработать и прийти к взаимоприемлемому компромиссному варианту, чтобы интересы и производителей, и транзитеров, и потребителей были уравновешены. Я думаю, мы к этому придем.

— Правительство России одобрило налоговый маневр в нефтяной отрасли, который предусматривает постепенное (за шесть лет) обнуление пошлин на нефть и повышение НДПИ. Затрагивает ли этот маневр интересы непосредственно Белоруссии и компаний, которые перерабатывают достаточно большое количество нефти. И есть ли для вас какие-то негативные последствия, обсуждали ли вы с российскими коллегами этот вопрос?

— Конечно, это для нас чувствительно. В первую очередь потому, что, в соответствии с договоренностями, при переработке нефти экспортные пошлины остаются в бюджете Беларуси. Мы внимательно следим за ситуацией с завершением налогового маневра и, безусловно, готовимся к его возможным экономическим последствиям. У нас нет достаточных возможностей для применения таких экзотических механизмов, как обратные акцизы, поэтому мы будем делать упор на повышение эффективности работы нефтеперерабатывающих заводов. Именно это должно позволить отрасли оставаться конкурентоспособной на внешних рынках.

Нашими сильными сторонами должны стать не ценовые преимущества, а высокое качество нефтепродуктов, стабильные и надежные поставки. Именно поэтому перед нефтеперерабатывающей отраслью стоит задача по ускоренному и качественному завершению модернизации предприятий.

Если опираться на информацию, озвучиваемую руководством концерна "Белнефтехим", глубина переработки нефти на "Нафтане" в 2017 году оценивалась в 73 процента, на Мозырском НПЗ — 78 процентов. Цель — достигнуть глубины переработки нефти в 90 процентов. Думаю, что нам удастся достичь этого показателя до завершения налогового маневра в России.

Основные этапы модернизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов планируется завершить к концу 2019 года, но уже текущий 2018 год должен стать решающим в ходе этой масштабной работы.

Мы хотим просмотреть и проанализировать российский маневр, оценить дополнительно его влияние на нашу нефтепереработку, чтобы она не пострадала.

— Изучает ли Белоруссия возможность строительства нефтепродуктопровода до российского порта Усть-Луга, знакома ли с этим проектом и насколько, на ваш взгляд, он экономически целесообразен?

— Насколько я знаю, официальных предложений белорусской стороне по строительству нефтепродуктопровода для прокачки дизельного топлива от белорусских нефтеперерабатывающих заводов до порта Усть-Луги не поступало. При этом мы, конечно же, обратили внимание на соответствующее заявление АО "Усть-Луга Ойл" и Транснефти.

Беларусь всегда с большим вниманием относилась к любым проектам, позволяющим диверсифицировать или повысить эффективность маршрутов экспортных поставок своей продукции. И экспорт нефтепродуктов не является здесь исключением.

Но в данном конкретном вопросе необходимо опираться на такой немаловажный критерий, как эффективность проекта. В частности, вице-президент Транснефти Сергей Андронов ранее отмечал, что потенциальный объем перевалки белорусского дизтоплива пока не позволяет экономически обосновать проект.

Просматриваемые на сегодня потенциальные объемы поставки нефтепродуктов через порты России такому критерию эффективности пока не соответствуют.

— Почему Белоруссия экспортирует большую часть нефтепродуктов не через российские порты, а через страны Балтии? Может ли эта ситуация измениться и что для этого нужно?

— Причина преимущественных поставок белорусских нефтепродуктов через порты Прибалтики одна — более выгодные условия по сравнению с предоставляемыми российской стороной.

Вопрос активно изучался и по итогам его проработки была согласована готовность белорусской стороны поставить через морские порты северо-запада Российской Федерации нефтепродуктов в объеме не менее 1 миллиона тонн при наличии сопоставимых цен реализации в сравнении с портами Прибалтики.

Однако на сегодняшний день, несмотря на применение ОАО "РЖД" преференций, разница в стоимости перевозки и перевалки через морские порты Прибалтики и России все еще остается существенной. Значительным фактором, влияющим на удорожание российского направления транзита, остается стоимость услуг по перевалке, предоставляемых терминалами.

Мы с пониманием подходим к стремлению российской стороны развивать северо-западное логистическое направление и готовы активно подключаться к этому своими грузами, однако повторюсь — определяющим фактором при этом должна стать сопоставимость цен по сравнению с другими транзитными маршрутами.

Белорусские нефтепродукты на постоянной основе выставляются на реализацию с возможностью отгрузки через порты Северо-Западного региона России. На российские терминалы направляются запросы в каждом из случаев поступления на реализацию нефтепродуктов, технически пригодных для перевалки на них.

Соответствующая информация о возможности поставки нефтепродуктов на морские порты Северо-Западного региона РФ доведена всем крупными и потенциальными покупателями. Сведения о проведении долгосрочных конкурсов с возможностью поставок нефтепродуктов регулярно направляются в министерство энергетики России.

На настоящий момент уже можно отметить разовые поставки, которые при сохранении нацеленности на поиск взаимоприемлемых решений могут стать основой для регулярного сотрудничества.

— Может ли быть продлено соглашение о взаимном признании виз на время чемпионата мира по футболу после окончания мундиаля? На сколько? Рассматривается ли вариант, при котором оно будет действовать до вступления в силу полноценного соглашения?

— Работа над проектом Соглашения о взаимном признании виз является одной из приоритетных для Беларуси и России. Состоялось четыре раунда двусторонних экспертных переговоров. Результаты показали, что качественная и основательная подготовка такого международного документа потребует дополнительных временных затрат для более детального и предметного изучения экспертами.

С учетом этого, а также приближающейся даты начала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, было подписано так называемое спортивное соглашение об упрощении прохождения границы для иностранных болельщиков на время мундиаля в России и II Европейских игр 2019 года, которые пройдут в Беларуси. Оно регулирует вопросы, связанные с въездом/выездом, транзитом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия исключительно в период их проведения.

Но это не означает, что соглашение по союзному шенгену отложено на дальнюю полку. Работа над ним будет продолжена с учетом опыта действия временного. Очередной раунд консультаций планируется в сентябре. Мы шаг за шагом приближаемся к тому, чтобы снять оставшиеся проблемные вопросы, которые существуют в этом плане.

Мы заинтересованы, как и российская сторона, побыстрее урегулировать этот вопрос, который бы позволил снять опасение иностранцев — граждан третьих стран, которые пересекают нашу границу. Есть поручение глав правительств ускорить эту работу и постараться к октябрю текущего года выйти на подписание соглашения.

Кстати, по нашим данным, около 7-8 тысяч болельщиков приехало в Россию через белорусско-российскую границу.

— Как Белоруссия относится к идее Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию США, создать постоянное американское военное присутствие в стране? Будет ли Минск в этом случае разрабатывать какие-то ответные меры вместе с Москвой? Какими они могли бы быть? Кроме того, часто возникают разговоры о создании российской военной базы на территории Беларуси.

— Тема по российской базе ушла, и она не актуализировалась. В отношении того, что вы говорите по дивизии США, это право суверенного государства. Если Польша видит, что ее безопасность за счет этого возрастет, то она должна действовать с учетом своих национальных интересов, но в то же время и с учетом принятых международных правовых обязательств.

Но если власти нашей западной соседки считают, что армия США существенно поможет ей в этом вопросе, то они самостоятельно несут и ответственность за это решение и перед своими гражданами, и перед мировой общественностью.

Данная мера не несет непосредственной угрозы для Беларуси, но как любая военная активность у наших границ и увеличение числа войсковых контингентов повышает уровень военной опасности.

Безусловно, мы учитываем этот фактор и в национальном военном строительстве, и в военном сотрудничестве в форматах Союзного государства и ОДКБ. При этом предпринимаемые нами шаги не носят экстренного характера. Они имеют плановый формат, осуществляются в соответствии с Концепцией национальной безопасности и Военной доктриной страны и, конечно же, договорно-правовой базой сотрудничества с РФ в военной сфере, имеющей исключительно оборонительную направленность.

Беларусь тщательно анализирует ситуацию, и я думаю, те адекватные меры, которые необходимо принимать, они будут приниматься специалистами.

— Если говорить о вопросах безопасности, но в другой сфере — в АПК… Россельхознадзор ранее ввел ограничение на поставку молока и молочной продукции из Беларуси, на прошлой неделе этот запрет был снят, однако пока разрешено поставлять напрямую продукцию только шести белорусским предприятиям. Как вы оцениваете эту ситуацию, каковы возможные потери производителей и ждете ли вы в ближайшее время инспекцию Россельхознадзора, чтобы расширить список предприятий, с которых можно поставлять молоко в Россию?

— Я хотел бы всем еще раз сказать — Беларусь поставляла, поставляет и будет поставлять только качественную молочную продукцию на российский рынок, и никоим образом мы не можем, не должны и не будем терять нашего российского потребителя. Тем более потребность в качественной молочной продукции есть, и кто, как не мы, должны замещать свободные емкости рынка России.

У нас нет специальных линий производства для внутреннего рынка. И в саму Беларусь, и на экспорт поставляются абсолютно одинаковые товары. Мы поставляем более в 90 стран мира, и нигде мы не получали столько претензий, сколько мы получаем от Россельхознадзора. И, по нашему мнению, они не всегда адекватные и обоснованные с точки зрения четкого соблюдения норм, правил и параметров, существующих в нашем Евразийском экономическом союзе.

Это мнение не только мое, это мнение ЕЭК, которой делегированы полномочия обеспечивать мониторинг, контроль и соблюдение исполнения той правовой базы, которая принята в сфере передвижения поднадзорной продукции, ветеринарного, фитосанитарного контроля. Мы эти правила писали вместе, и давайте по ним вместе играть.

Есть порядок. Если вы планируете ввести ограничение, во-первых, его нельзя вводить на всю группу продукции, оно должно вводиться в соответствии с определенными процедурными аспектами и с уведомлениями. И только по отдельному направлению, но не по всей группе товаров и по всему региону. И то только в случае эпизодической обстановки. Все, других условий нет.

Диалог между нашей ветеринарной службой и Россельхознадором не прекращался ни на минуту.

Есть поручение на уровне правительств, активно работают наши Минсельхозы, и я думаю, что те так называемые недоразумения, связанные с избыточными ограничениями, которые вводятся в отношении наших предприятий, будут сняты. Мы за то, чтобы на нашем евразийском экономическом рынке функционировали четкие понятные условия, равная конкурентная среда была для всех сельхозпроизводителей.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Участок производства твердого сыра в фермерском хозяйстве "Дак" под Минском © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Участок производства твердого сыра в фермерском хозяйстве "Дак" под Минском

— Видите ли вы основания для того, чтобы оспорить решения Россельхознадора в судебных инстанциях? © РИА Новости / Артем Житенев Перейти в фотобанк Минск проведет переговоры о поставках белорусских продуктов в Россию

— Основания эти есть. Но мы считаем, что у нас есть другие механизмы, помимо судебных инстанций, чтобы разрешить ситуацию. Есть площадка Союзного государства, есть ЕЭК, есть рабочая группа по сельскому хозяйству.

Мы считаем, что на данном этапе в наших двусторонних отношениях нам обращаться к помощи судебных инстанций не стоит. Мы в состоянии выработать согласованные меры, найти взаимоприемлемые решения без привлечения судебных инстанций.

— Какие нужны дополнительные меры, чтобы не допустить новых молочных войн?

— Я бы не называл это молочными войнами. Это претензии. И у нас есть еще одна проблема — решения по закрытию поставок с того или иного предприятия принимаются очень быстро, а потом мы ходим по Россельхознадзору и ищем того, кто может открыть. Иногда процесс занимает до года, несмотря на наличие всех документов.

— Если говорить о российской системе электронной ветеринарной сертификации "Меркурий"…

— В Беларуси разработана "АITS — Прослеживаемость" — своя национальная информационная система, сейчас стоит задача их совместить. Есть взаимное понимание о необходимости проводить эту работу. Утвержден соответствующий план по интеграции этих систем, ведется их техническая доработка.

Электронные ветсертификаты с некоторых белорусских предприятий уже направляются в тестовом режиме в Россию.

Мы надеемся, что данная работа успешно завершится, что в итоге позволит снять необоснованные претензии к белорусским предприятиям.

— Давайте вернемся к международной политике. Не так давно в очередной раз прозвучало заявление Украины о выходе из СНГ. Будут ли Москва и Минск вырабатывать совместные меры?

— Вопрос потенциального выхода Украины из СНГ носит многоплановый характер и затрагивает политический, экономический и гуманитарный пласт, в том числе с точки зрения дальнейшего взаимодействия в рамках интеграционных структур и двусторонних отношений.

Последствия такого шага упразднят участие Украины в региональном и отраслевом сотрудничестве. Они затронут статус Украины в общем правовом пространстве СНГ. Ведь Украину и СНГ связывает колоссальный массив международных договоров практически во всех направлениях межгосударственного сотрудничества.

Если выход случится, то не только Беларусь и Россия, но и другие страны Содружества вынуждены будут вырабатывать алгоритм дальнейшего взаимодействия с Украиной по линии всех существующих направлений сотрудничества. Речь будет идти о необходимости срочного формирования двусторонних договорно-правовых баз. Это очень непростые вопросы, требующие больших временных затрат на их решение.

Не исключаю тот факт, что Украина пожелает остаться в ряде весомых экономических и социальных соглашений СНГ. Решение данного вопроса также потребует участия всех государств-участников Содружества.

Полагаю, что более предметный прогноз ситуации можно будет сделать тогда, когда намерения украинской стороны станут более определенными, в частности, после получения Исполкомом СНГ соответствующего уведомления.

Но это суверенное право страны. Украина сама вправе определять, в каких соглашениях она останется, а из каких будет выходить. Все страны СНГ должны просчитать последствия такого шага Украины.

— Несколько лет назад Минск стал для россиян очень модным городом, куда люди ездили на выходные отдохнуть. Но в Беларуси существует еще с советских времен серьезная система санаториев, лечебных учреждений. Как развивается в стране туризм?

— В 2017 году Беларусь посетили порядка 172 тысяч российских туристов. Мы переоснастили многие наши санатории, чтобы обеспечить достойные комфортные условия обслуживания для наших друзей из России. Более 500 здравниц предоставляют необходимые услуги.

Есть и медицинский туризм. Люди приезжают к нашим стоматологам и за высокоточными операциями. Активно развивается агро-, экотуризм, у нас более 2200 экоусадеб, где вы можете окунуться в нетронутую природу, половить рыбу, покататься на лодке.

Следующий аспект — это промышленный туризм. Вы можете посмотреть, как на конвейере производят БелАЗ. Можете на автодроме поуправлять этой махиной и сфотографироваться на уровне колеса вместе с детьми, друзьями, родными и близкими.

Вы можете посетить наш Парк высоких технологий и ознакомиться с процессом написания программного обеспечения. На других предприятиях можно посмотреть, как изготавливается мороженое, как делаются сыры, сами можете поучаствовать. У нас есть различные гастрономические фестивали, например Драникфест. У нас действительно есть, что показать.

— Сегодня Беларусь отмечает День независимости. Что эта дата означает для страны и ее граждан?

— 3 июля — это святая дата. И, наверное, мы единственная страна постсоветского пространства, которая определила дату государственного праздника путем всенародного голосования в 1996 году.

Этот день для нас символизирует дату, когда перед лицом смертельной угрозы фашистского нашествия мы отстояли честь и независимость нашей Родины плечом к плечу с россиянами, другими представителями стран СССР и завоевали Победу. Эта дата связана с днем завершения операции "Багратион" и освобождения города Минска от захватчиков.

Вы знаете, что треть населения нашей республики погибла в той страшной войне, но тем не менее Беларусь осталась непокоренной. И мы должны быть достойны памяти своих предков. Мы восстановили нашу страну.

Мы справляемся с катастрофическими последствиями аварии на Чернобыльской АЭС (четверть территории страны поразила радиация). Преодолели последствия распада СССР, "сборочный цех" которого находился именно в Беларуси и которого вмиг не стало. Выстояли в условиях неправомерных санкций.

И мы будем непременно продолжать курс на развитие нашего взаимодействия с Россией, на то, чтобы наша вековая дружба, исторически определенная, продолжалась не только ныне живущими поколениями, но, самое главное, людьми, которые придут на смену нам.