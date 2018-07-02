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Интервью

Николай Сапрунов: Крым под санкциями, но бизнес всегда вне политики

(обновлено: 13:10 02.07.2018)
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© Фото : Корпорация развития Республики КрымГенеральный директор Корпорации развития Республики Крым Николай СапруновГенеральный директор Корпорации развития Республики Крым Николай Сапрунов
© Фото : Корпорация развития Республики Крым

Корпорация развития Крыма в апреле сменила руководство, гендиректором структуры, отвечающей за инвестклимат в регионе, стал Николай Сапрунов — победитель одной из номинаций конкурса "Лидеры России". В своем первом интервью в новой должности Сапрунов рассказал РИА Новости об отношении к Крыму российских и иностранных инвесторов, темпах развития крымской экономики, а также о влиянии санкций на имидж полуострова. Беседовал Виктор Лященко.

— Николай Игоревич, что предпринимается для удобства работы инвесторов в Крыму?

— Начата работа по созданию инвестиционной карты республики с потенциальными инвестиционными площадками. Это позволит оперативно предлагать земельные участки или браунфилды с четким пониманием, где они находятся, какая имеется сопутствующая инженерная инфраструктура.

Мы в буквальном смысле слова объезжаем все населенные пункты республики. До конца года рассчитываем завершить составление инвесткарты.

— Возрос ли интерес к Крыму со стороны инвесторов?

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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— Российские компании только сейчас начинают осознавать, что в Крыму выгодно работать и можно зарабатывать деньги. Каждую неделю встречаюсь с новыми инвесторами, которые рассматривают Крым как территорию долгосрочных инвестиций. Подтверждением моих слов является растущее в геометрической прогрессии количество подписанных корпорацией соглашений по поиску подходящих инвестиционных локаций.

— Приходят ли в Крым иностранные компании?

— Крым живет в условиях санкций. И основная проблема не в том, что иностранные компании не хотят инвестировать или боятся. Они ищут возможности и находят их. Есть техническая проблема — банковская система пока не готова обслуживать прямые иностранные инвестиции в Крым. Как только этот вопрос снимут, все изменится. Других проблем, сдерживающих работу иностранных инвесторов, нет.

— Какие последние переговоры проведены с иностранцами?

— Несмотря на санкции, в регионе зарегистрировано более трех тысяч компаний с иностранным участием. Последние контакты были с коллегами из Индии и Израиля. В ближайшее время состоится встреча с иранскими инвесторами по целому ряду серьезных перспектив инвестирования и обмена товарами.

Крым сегодня интересен для инвестиций. Согласитесь, лучше инвестировать на старте, пока еще нет высокой конкуренции, но есть много незанятых ниш и возможностей.

—  Заметно ли влияние открытия моста через Керченский пролив на инвестклимат?

Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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— Итоги подведем немного позже. Сегодня мы с уверенностью можем констатировать рост транспортного потока, что сказывается на росте экономических показателей в целом по региону. С открытием моста возросло количество инвесторов, готовых вкладывать в проекты, связанные с развитием логистики.

—  Какие темпы развития демонстрирует крымская экономика?

— За прошлый год внутренний валовый продукт вырос на 10 процентов. И дальнейшая динамика, очевидно, будет идти только по нарастающей. Это один из факторов, который положительно влияет на принятие инвестором решения в пользу Крыма.

—  Наносят ли санкции имиджевый урон Крыму?

— Нет. Инвестиционный имидж Крыма — это скорость прохождения процедур, клиентоориентированность органов государственной власти, развитость инфраструктуры. Крым — санкционный регион, но бизнес всегда вне политики. Если можно заработать, то политика отходит на второй план.

— Много ли в Крыму депрессивных территорий?

Руслан Бальбек. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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— Депрессивных территорий в Крыму нет. Когда приехал сюда, мне говорили о севере Крыма, что там все не очень. Но это не так. Везде есть улицы, магазины, дома, парки. Видно, что территории развиваются. По большому счету промышленные и сельскохозяйственные регионы полуострова не менее востребованы, чем курортные.

В Армянске, Красноперекопске и Джанкое серьезная промышленная инфраструктура, в Джанкое — железнодорожный узел, и эта территория может стать серьезной логистической площадкой.

— Как вы видите развитие азовского побережья Крыма?

— Вот смотрите на карту Крыма. Озером Чокрак, известным своими лечебными грязями, интересуются инвесторы из Индии. Они изъявили желание посетить Крым. Будущее азовского побережья мы видим не только в качестве развитой туристской инфраструктуры, но и как один из центров санаторно-курортного отдыха.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму

—  Есть ли трудности с функционированием крымской Свободной экономической зоны?

— Условия крымской СЭЗ беспрецедентны на территории Российский Федерации. Но часть резидентов не выполняют условия, в соответствии с которыми им предоставили преференции. На мой взгляд, это не по-партнерски. Дорога должна быть с двусторонним движением. Государство идет навстречу бизнесу, а бизнес должен взять на себя обещанные обязательства. И никак иначе.

— Поступают ли какие-либо жалобы от инвесторов?

Девушка в басейне на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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— Жалоб от инвесторов нет. Есть вопросы, которые решаются с участием Корпорации развития и крымских властей. Настоящий бизнесмен составляет бизнес-план и просчитывает все возможные риски, связанные с получением прибыли. А возможные преференции со стороны государства в виде субсидирования процентных ставок, налоговые льготы влияют на срок окупаемости проекта и возврат инвестиций. Это является выгодным преимуществом, когда инвестор решает выбрать Крым в качестве площадки для вложения средств. Если вся бизнес-идея проекта рушится, когда государство не дает денег, это плохой проект. А его инициатор не до конца понимает, как на нем заработать.

— Какие рабочие задачи ставите перед собой?

— Наша задача — чтобы растущее количество инвестиционных намерений переросло в реальные проекты, реализованные в Республике Крым. Чтобы все инвесторы были с необходимыми финансами и доводили свои инициативы до конца. А Корпорация развития максимально поможет в этом. Придет время, и Крым по инвестиционной привлекательности будет конкурировать с такими регионами, как Москва и Калуга.

 

 

 

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