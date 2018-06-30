Александр Грушко: в ЕС понимают, что Россия — гарант их энергобезопасности

В Вене прошла 16-я Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Возглавивший российскую делегацию заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал РИА Новости об итогах конференции, абсурдности антироссийских санкций Евросоюза и попытках США отговорить европейцев от проекта "Северный поток-2". Беседовала корреспондент РИА Новости в Вене Маргарита Костив.

— В четверг завершилась Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Каковы итоги?

© Фото : Nord Stream 2 Маленькая, но… Почему Дания противится "Северному потоку-2"

— Чего конкретно удалось достичь?

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert "Оборона и диалог": в НАТО заявили о прогрессе в отношениях с Россией

— Произошли ли какие-то изменения в политике стран-участниц ОБСЕ?

© AFP 2018 / Nicholas Kamm Госдеп обвинил Россию в стрельбе в районе деятельности ОБСЕ на Украине‍

ОБСЕ обладает уникальной возможностью собирать на своей площадке все организации, действующие на евроатлантическом и евразийском пространствах. Соответствующий документ был принят еще в 1999 году, он называется "Платформа безопасности, основанной на сотрудничестве". Конечно, использование этого механизма было бы в интересах всех государств-участников. Для нас принципиальное значение будет иметь продолжение использования потенциала ОБСЕ для диалога между ЕС и ЕАЭС в рамках общей работы, которая получила название "интеграция интеграций" и которая позволила бы обеспечить гармонизацию интеграционных процессов, происходящих на пространстве ОБСЕ.

— Госсекретарь США Майк Помпео на днях заявил, что США активно работают с европейскими государствами и бизнесом, чтобы убедить их отказаться от "Северного потока-2". Как вы можете это прокомментировать?

© РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк "Шаг сделан". Эксперт об отношении США к "Северному потоку-2"

— Как Москва оценивает подобную неконструктивную политику Вашингтона?

— Что касается США, то это абсолютно не секрет, что они оказывают колоссальное воздействие на европейцев, многочисленные представители Вашингтона выезжали практически во все столицы Европы и не стеснялись диктовать, что покупать, а что не покупать у России и как с ней сотрудничать. Я думаю, в Европе все понимают, что именно Россия является гарантом энергетической безопасности континента, и если говорить об американских амбициях обеспечить такую безопасность, то на сегодняшний день в европейском газовом балансе доля американского сырья составляет всего около 2%.

— Обсуждалась ли ситуация вокруг "Северного потока-2" в ходе вашей встречи с главой МИД Австрии Карин Кнайсль?

© РИА Новости / Виталий Подвицкий План Б для "Северного потока": Данию передвинут. Инсайд-фельетон

— Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода. Осуждает ли Москва этот шаг?

© РИА Новости / Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк ЕС решил продлить санкции против России

Насколько долго ЕС будет цепляться в санкционном режиме за минские договоренности, надо, видимо, спрашивать у них, но сегодня такая позиция не только наносит ущерб самому ЕС, но и ухудшает перспективы выхода на политическое урегулирование. Поэтому если ЕС реально заинтересован в том, чтобы наконец был урегулирован кризис в центре Европы, то речь должна идти не о санкциях, а о дополнительном воздействии на Киев с целью побудить его выполнить все то, что было согласовано на самом высоком уровне, в том числе с участием лидеров двух ведущих государств Евросоюза.