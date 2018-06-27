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Интервью

Алексей Белинский: цифровизация должна быть рациональной

12:5927.06.2018
(обновлено: 13:00 27.06.2018)
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© Фото : ООО "ЛокоТех"Член совета директоров Группы компаний ЛокоТех и председатель совета директоров компании 2050.Digital Алексей БелинскийЧлен совета директоров Группы компаний ЛокоТех и председатель совета директоров компании 2050.Digital Алексей Белинский
© Фото : ООО "ЛокоТех"

О проектах цифровизации в области транспортного машиностроения, тенденциях в развитии производственного сектора и социальной ответственности бизнеса в интервью РИА Новости рассказал член совета директоров Группы компаний "ЛокоТех" и председатель совета директоров компании "2050.Digital" Алексей Белинский.

— Алексей Анатольевич, сейчас совершенно на разных уровнях говорят о том, что цифровизация является ключевой задачей отечественного производства, основным условием ликвидации отставания нашей промышленности от Запада. Каким вы видите путь развития этой области в транспортном машиностроении?

— Прежде всего, подчеркну, что сегодня ускорение внедрения цифровых технологических инноваций — не просто желательное, а необходимое условие выживания производственной компании. Только действуя на опережение, можно наверстать отставание от конкурентов на мировом рынке. Это касается не только транспортного машиностроения, а всей транспортной отрасли в целом. Мы видим, какое внимание уделяется цифровой железной дороге, как быстро развиваются беспилотные технологии, и идет переход к интеллектуальным системам управления подвижным составом.

Железная дорога — это системообразующий элемент экономики России из-за географических особенностей и масштабов страны, по ней перевозят грузов больше, чем всеми другими видами транспорта. Поэтому максимальная автоматизация, снижение влияния человеческого фактора, минимизация зависимости от человеческого труда в труднодоступных регионах — задачи важные для всей страны, а не только для отрасли.

— Какие проекты в области цифровизации внедряются в "ЛокоТех"?

Если говорить о "ЛокоТех", как о сервисной компании, то мы тоже уделяем большое внимание цифровым инновациям. Еще в 2016 году мы начали внедрять проект "Умный локомотив" — систему предиктивного анализа отказоустойчивости узлов для ремонта локомотивов. Если опустить все, что связано с внедрением классических автоматизированных систем управления, то это, пожалуй, наш первый проект в области современных интеллектуальных информационных технологий в применении к машиностроению и обслуживанию тягового подвижного состава.

Работа за компьютером
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мы искали исполнителя на эту задачу как за рубежом, так и в России, провели конкурс, и в результате выбрали отечественную компанию — Clover Group. Коллеги пришли к нам уже с работающим прототипом, в отличие от остальных конкурентов, и предложили лучшую цену. Выбор был очевиден.

Вот иллюстрация нашего подхода. Мы смотрим на множество инициатив, которые обычно включают в понятие технологий Индустрии 4.0. Мы — "ЛокоТех" и "Трансмашхолдинг", две родственные компании, в которых трудятся более ста тысяч человек по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Технологическая трансформация на таких масштабах в такой консервативной отрасли — это совсем не простая задача. Поменять систему изнутри, будучи ее частью, крайне сложно.

Поэтому мы решили выделить направление разработки и внедрения интеллектуальных систем в отдельную группу — "2050.Digital". 2050 — это намек на 30-летний горизонт планирования нашего развития. Мы собрали туда как стартапы, так и уже существующий бизнес в области микропроцессорных систем управления и сложных экспертных систем, построенных на технологиях искусственного интеллекта.

— Проект "Умный локомотив" находится под патронатом компании "2050"?

— Да. "Умный локомотив" реализуется компанией Clover Group, которая была выбрана два года назад. Она тоже находится под управлением "2050.Digital". Мы инвестировали в Clover Group и купили там долю.

— Какова конечная цель цифровизации производства? У нас будут беспилотные локомотивы?

— Цифровизация должна быть рациональной и системной. Не стоит внедрять никаких уникальных технических решений только для того, чтобы рассказывать о себе как об инновационном предприятии. Необходимо четко понимать, для чего ты это делаешь.

Прежде всего, мы сосредоточены на вопросах безопасности движения. Она в большой степени зависит от отсутствия ошибок, обусловленных человеческим фактором. Нет цели любой ценой сделать локомотив беспилотными. Пусть он ездит с машинистом. Но те системы, которые есть на борту, должны помогать ему управлять машиной без ошибок. Это та цель, к которой мы хотим прийти, используя технологии Индустрии 4.0.

— То есть роботы не заменят людей?

— Когда люди говорят про роботов в производстве, то как правило представляют себе такую механическую руку, которая автоматически что-то делает — как на автомобильном сборочном конвейере. Это стереотип, применение малолюдных технологий гораздо шире. Приведу пример из сферы обучения: если нужно научить слесаря выполнению новых для него работ, не обязательно приставлять к нему наставника или преподавателя, можно сделать это с использованием технологии дополненной реальности. Нужно надеть специальные очки и наушники, подойти к локомотиву и компьютер детально расскажет и покажет ему на реальной машине, что и как нужно сделать, и даже проконтролирует качество выполнения операции.

— В прошлом году вы анонсировали объем инвестиций в модернизацию производства в объеме миллиарда рублей. А что вы можете сказать про этот год?

— Если говорить про "ЛокоТех", то инвестировано больше миллиарда. Вопрос обновления оборудования и мощностей для нас ключевой, это залог качества нашей работы. Поэтому мы активно переоснащаем производство.
В 2018 году планируется направить уже порядка 4 миллиардов в обновление мощностей предприятий.

— В 2017 объем консолидированной выручки "ЛокоТех" составил 105,2 миллиарда рублей. Сколько запланировано в этом году?

— Порядка 115 миллиардов рублей.

— Давайте поговорим еще об одной тенденции. Сейчас крупный бизнес довольно много занимается концепцией корпоративной социальной ответственности (КСО). Компания "ЛокоТех" также уже не первый год реализует проект "Герои нашего времени". Для чего вы это делаете?

— Действительно, уже три года мы организуем проект "Герои нашего времени". Сейчас уже можно сказать, что он получил статус Всероссийского. В чем его смысл? Мы ищем людей, совершивших подвиги самого разного плана, непростые поступки, требующие мужества и решительности. Кто-то сдает кровь, кто-то стал волонтером в свободное от работы время, кто-то занимается экологией. А кто-то спас человека на пожаре… Безусловно, эти люди достойны уважения и подражания.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Когда проект только запустился, он был полностью корпоративным. Мы искали героев внутри своей компании. Но поняли, что у этой идеи есть гораздо больший потенциал. И с прошлого года заявки для участия в "Героях…" подавали уже совершенно разные компании. Всего поступило более 100 заявок от 17 предприятий.

Зачем мы делаем этот проект? Мне хочется, чтобы сегодняшняя Россия уважала труд и жизнь простого человека не меньше, чем в советские времена. Наш проект нацелен именно на это — повышение престижа рабочей профессии. Он должен быть независимым и федеральным, к этому созданы все предпосылки.

В этом году мы создали Центр социальных проектов "Быть Человеком", чтобы наша некоммерческая инициатива не была связана с какой-либо корпорацией. ЦСП будет заниматься организацией "Героев нашего времени" и других мероприятий с целью популяризации рабочих профессий, возрождения трудовых традиций, привлечения внимания к проблемам человечности и милосердия, а также формирования положительных моделей поведения человека в обществе.

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Мексика
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