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Интервью

Дмитрий Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС

10:0022.06.2018
(обновлено: 10:01 22.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДмитрий РогозинДмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, курировавший на этом посту, помимо всего прочего, ВПК, оборонзаказ и космическую отрасль, в мае был назначен на должность главы госкорпорации "Роскосмос". В первом интервью в этом качестве он рассказал о будущем легендарных "Протонов", научных экспериментах на международной космической станции и о том, верны ли сообщения о массовых сокращениях в Центре Хруничева. Беседовала корреспондент РИА Новости в Вене Маргарита Костив.

— Каковы первые итоги аудиторской проверки Роскосмоса? Когда она будет закончена?

— Она еще не завершена. Мы наметили провести ее в течение двух месяцев после формирования нового состава руководства Роскосмоса, и она затрагивает самые разные аспекты. Это вопрос, связанный с организацией производства и управления им со стороны Роскосмоса. Это вопрос управления акциями предприятий. Это вопросы необходимого финансово-экономического сопровождения такого рода действий. В целом концепция настоящей реформы ракетно-космической отрасли состоит в том, что Роскосмос, как государственная корпорация, должен ощутить себя не заказчиком по отношению к промышленности, а частью единого целого. То есть вся ракетно-космическая промышленность будет развиваться как единое целое, где один за всех и все за одного. Аудит статуса ведущих проектов, которые курирует Роскосмос, завершится примерно к середине июля.

— Когда планируется начать ревизию эффективности экспериментов на МКС?

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
На МКС проверят эффективность проводимых экспериментов

— Я поставил задачу принять российский сегмент МКС в эксплуатацию. Иначе командовать экспериментами будут те, кто заинтересован не в результатах, а в вечном процессе. Когда появится администрация российского сегмента МКС, тогда будет проще определять приоритетность научных экспериментов, но в целом мы откажемся от всех экспериментов, которые разрабатывались по десять лет и давно уже потеряли всякую актуальность. Основные эксперименты будут связаны с автономностью работы российского сегмента МКС, с его большей независимостью от подпитки с Земли.

Если мы нацелим эксперименты на это и добьемся важных результатов, это будет залогом того, что МКС действительно выступит в качестве неотъемлемой ступеньки для перехода к операциям в дальнем космосе.

© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"МКС
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
МКС

— В СМИ сообщалось, что новая администрация Роскосмоса рассчитывает прекратить производство работающих на гептиле ракет "Протон" уже к 2021 году (изначально речь шла о 2025 годе), а основные усилия сконцентрировать на проекте "Ангара", которую планируется производить в Омске. Так ли это?

Установка ракеты-носителя Протон-М. Архив
© РИА Новости / Олег Урусов
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"Протон" и "Рокот" вернутся в космос осенью

— Заканчивается производство того, что выработало свой срок, заслужило огромное уважение, авторитет, выполнило свою историческую задачу. Теперь надо переходить к ракетам нового поколения. Когда Центр Хруничева одновременно производит и старую, и новую ракету тяжелого класса, мы сохраняем мелкосерийное экономически ущербное производство. Это неминуемо приведет к финансовому краху такого предприятия. Вечная государственная поддержка невозможна и неэффективна, поэтому надо концентрироваться на самом важном, а самое важное — это ракета-носитель "Ангара" в легком, среднем, тяжелом, а в перспективе супертяжелом классе. Крайне важно, чтобы эта ракета начала летать и серийно выпускаться. Чтобы перейти к стабильному производству "Ангары", необходимо решительно завершить прежний бизнес, связанный с производством "Протона", тем более что есть ограничения по их использованию на космодроме Байконур со стороны Казахстана. Чем быстрее мы совершим этот переход, тем эффективнее у нас будет экономика данного предприятия и тем больше у нас появится возможностей свободного доступа России в космическое пространство. Поэтому задача поставлена так — в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных "Протонов" и затем этот проект закрыть. Далее летать исключительно на "Ангаре".

—  Что касается сроков?

— Эта дата появится тогда, когда будет завершена работа оперативного штаба по Центру Хруничева. Они должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, а это будет означать нашу полную концентрацию на "Ангаре".

— Кому будут проданы земли Центра имени Хруничева в Филевской пойме с целью реструктуризации долга предприятия размером около 100 миллиардов рублей?

Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Роскосмос приступил к пересмотру программы развития Центра Хруничева

— Существует так называемый московский проект, который разрабатывался еще прежним руководством Роскосмоса в рамках программы финансового оздоровления Центра Хруничева. Речь идет не только о Центре Хруничева, речь идет, в принципе, о всех предприятиях промышленности, которые с советских времен находятся на территориях, явно избыточных для того, чтобы на них осуществлять производственную деятельность. Поэтому часть территорий такого рода используется под строительство жилья для работников самих этих предприятий, у нас есть масса таких положительных примеров; часть просто реализуется на рынке для того, чтобы обеспечить дополнительное финансирование наиболее актуальных программ.

В отношении Центра Хруничева сейчас этот вопрос обсуждается вместе с правительством Москвы, именно оно выступает в качестве партнера по этой части плана финансового оздоровления Центра Хруничева. И когда мы придём к некоторому пониманию параметров этого соглашения, тогда оно станет публичным.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время посещения Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. 25 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время посещения Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. 25 августа 2017

— Сообщалось, что к 2025 году планируется снизить численность сотрудников на московской площадке Центра Хруничева более чем в 2,5 раза (с 4256 сейчас до 1691 человека). Пойдете ли вы на эту непопулярную меру?

— Мне кажется, что такого рода информация относится к разряду спекуляции, а иногда и спекуляции преднамеренной для того, чтобы возбудить людей и представить, что весь план финансового оздоровления сводится лишь к сокращению штата. Мы стараемся очень бережно относиться к нашим людям, в массе своей это высококвалифицированный персонал, который нельзя терять, а если вдруг потеряем, потратим долгие годы на его восстановление. Сейчас в рамках плана восстановления потенциала Центра Хруничева мы обсуждаем два вопроса: снижение кредитной нагрузки на московский ракетный завод Центра Хруничева, поскольку сейчас его продукция менее востребована и он накапливает долги, и второй вопрос — скорейший запуск серийного производства ракеты "Ангара" в Омске.

Перспективная многоразовая ракетно-космическая система. Архивное фото
© Пресс-служба ФПИ
Центр Хруничева представит концепцию многоразовой ракеты
Исходя из этих моментов будут приняты решения по концентрации конструкторского и инженерного персонала для организации производства. Кстати, мы планируем создать для КБ "Салют" достойные условия труда и начали проработку идеи строительства в Москве инженерного центра Роскосмоса.

Что касается административного персонала, то по мере внедрения цифровизации и других современных методов управления необходимость в развитой бюрократии будет падать, и это нормально.

 

 

 

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Бразилия
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22 июня 18:00
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