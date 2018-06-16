Ахмед Аль-Мазияд: Голливуд и Болливуд готовы работать в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия в стремлении диверсифицировать экономику и снизить зависимость от нефти открывает многие сферы жизни страны. Одна из них — культура, важная составляющая процесса улучшения качества жизни граждан. Директор Главного управления по культуре Саудовской Аравии Ахмед Аль-Мазияд в интервью РИА Новости рассказал, почему в стране ждут Валерия Гергиева, может ли приехать российский балет, появятся ли в кинотеатрах российские фильмы и анимация и что слушает молодежь Королевства. Беседовала Вероника Буклей.

— Как изменилось восприятие культуры и искусства в Саудовской Аравии за последние пять лет? Какие перемены происходят сегодня?

— Саудовская Аравия за это время пережила огромные перемены, особенно за последние два с половиной года. Открылись кинотеатры, новые галереи, развивается сотрудничество с другими странами по выставкам, опере, визитам оркестров — всем тем вещам, которых не было в прошлом. Это очень значительные перемены.

— Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве России и Саудовской Аравии в сфере культуры? © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Межгосударственные отношения России и Саудовской Аравии

— Сотрудничество началось после визита короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию в прошлом году. В ноябре я обсуждал с министерством планирования проведение перекрестных дней в Саудовской Аравии и России. Также есть сотрудничество по линии центра мировой культуры "Итра", который входит в Saudi Aramco. Начало ему положит визит Валерия Гергиева в Саудовскую Аравию. Сейчас мы провели выставку культуры в России. И будем планировать все больше и больше мероприятий в обеих странах.

— Какие совместные мероприятия запланированы на этот год?

— Мы сейчас финализируем соглашение по дням культуры, но я не думаю, что они пройдут в этом году. Скорее всего, в следующем.

— В каких видах искусства и культурных мероприятиях могли бы посотрудничать Россия и Саудовская Аравия?

— Одна из них — это, конечно, музыка. Мы сейчас работаем над созданием королевского оркестра Саудовской Аравии. Я полагаю, это один из аспектов сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией.

Еще одна сфера — это анимация. Также это изобразительное искусство, будь то музеи, организация выставок, совместные проекты художников двух стран. Почти во всех видах искусства возможно сотрудничество.

— Обсуждаете ли вы возможность пригласить российский балет в Саудовскую Аравию?

— Мы не обсуждаем один конкретный вид искусства, мы обсуждаем ряд мероприятий. Это будут концентрированные дни культуры, в которых будет много событий. Это могут быть и выступления пианистов, оперных исполнителей, все это будет проходить в течение всего года.

— Будет ли балет одним из них?

— Возможно, да. Страна открывается, но не слишком быстро. Думаю, что знакомство с искусством должно происходить постепенно, шаг за шагом. Почти год назад к нам не приезжало ни одного оркестра. Мы начали с приглашения музыкантов из Японии, затем из Германии, сегодня на такие концерты трудно найти билет. Жители из Саудовской Аравии много путешествуют, они смотрят шоу, оперу, балет, они знакомы с этим. Но также есть люди, которые не путешествуют, для них это в новинку.

— На ваш взгляд, готовы ли те, кто не путешествуют, к такому искусству, открыты ли они для искусства других стран? © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Визит короля Саудовской Аравии придал импульс отношениям, заявил Путин

— Когда мы пригласили японский оркестр, желающих было гораздо больше, чем мест в зале. Каждый раз, когда мы организуем подобные мероприятия, свободных мест не бывает. Я думаю, что люди любят искусство, независимо от того, из какой страны оно происходит. Любовь к искусству преодолевает границы любых государств.

— В апреле в Саудовской Аравии открыли первый за последние 35 лет кинотеатр. Могут ли в перспективе там появиться совместные с Россией фильмы, мультфильмы или новинки российского проката?

© AP Photo / Hassan Ammar, File В Эр-Рияде откроется первый за последние 40 лет общественный кинотеатр

— Здесь есть два аспекта. С одной стороны, это показ кино в кинотеатрах — это чистая коммерция. Существуют крупные компании, которые управляют кинотеатрами, они привозят только те фильмы, которые будут продаваться. Но мы стараемся развивать артхаусное кино, которое не приносит такой прибыли. Мы будем привозить ленты с международных фестивалей, чтобы люди видели не только коммерческие фильмы.

В Каннах мы заявили о желании снимать у нас международные фильмы и о соответствующей программе поддержки. Мы будем возвращать 35% от всех затрат на кинопроизводство в стране и дополнительно 50% оплаты труда каждого саудовского актера, который снимется в таком фильме.

Мы не ограничиваемся Голливудом. Мы смотрим и на Европу, Болливуд. Мы уже видим интерес и с их стороны. Также мы определенно видим интерес и со стороны российской индустрии кино. Уверен, что пейзажи Саудовской Аравии, исторические места смогут стать преимуществом для страны. Вижу здесь большие возможности для сотрудничества.

— Уже сегодня в Саудовскую Аравию с концертами приедет дирижер и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. Как вы думаете, почему был приглашен именно его творческий коллектив?

— Он один из лучших дирижеров в мире. Я посещал его концерты в Санкт-Петербурге, лично встречался с ним. Я думаю, что визит музыканта такого уровня демонстрирует приверженность двух стран к сотрудничеству. Мы хотим начать с представления самого высокого уровня и, конечно, потом пригласить и других музыкантов в Саудовскую Аравию.

— Кого из музыкантов вы еще хотели бы пригласить?

— Мы обсуждали этот вопрос с дирижерами, пианистами, речь шла и о совместном исполнении музыкального произведения. Например, национальной музыки российским исполнителем. Мы пока рассматриваем этот вопрос, эти вопросы требуют времени.

— Страна постепенно открывается новым видам искусства. Проходят ли у вас рок- и поп-концерты, есть ли к ним интерес?

— Несомненно, есть. Порядка 75% населения страны моложе 35 лет, сотни тысяч студентов ежегодно ездят учиться в Европу, США. Они знакомы с западной культурой. Сейчас в Саудовской Аравии популярны comedy клубы.

У нас прошло несколько концертов современной музыки, сейчас мы думаем над более подробным графиком. Это и хип-хоп, и рок, и поп. Арабская музыка была в приоритете, но и спрос на международную музыку есть всегда.

— Насколько активно женщины участвуют в культурной жизни в Саудовской Аравии? Что является для них разрешенным?

— Скоро у нас пройдет первый концерт, где будет выступать женщина. Они и снимаются в кино, и сами являются режиссерами. Вы наверняка знаете первую женщину-режиссера Хаифу аль-Мансур. Женщины задействованы во всех сферах искусства. Например, в нашей организации 54% должностей занимают женщины — это и менеджмент, и рядовые сотрудницы. Они, кстати, получают равную с мужчинами зарплату.

— Насколько активно развивается направление искусства для детей?

— Думаю, что развитие культуры в человеке нужно начинать уже с первых ступеней образования. Традиционно в Саудовской Аравии музыка не преподавалась в школах, было только ИЗО в начальных классах, над этим нам необходимо поработать. Также мы готовим дополнительные программы для детей, которые они смогут посещать после школы или на выходных.

— Концерт Гергиева пройдет в рамках сотрудничества с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Планируете ли вы в дальнейшем работать вместе по культурным проектам? © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Гергиев и Симфонический оркестр "Мариинки" выступят в Саудовской Аравии

— Да, мы работаем. На днях провели с ними встречу в Москве. Будем планировать и другие выступления российских артистов в Саудовской Аравии в сотрудничестве с РФПИ и министерством культуры России.

— Возможно ли, что в будущем в вашей стране будет открыт центр российской культуры?

— Для некоторых проектов нужны скорее политические решения. Не думаю, что это невозможно.