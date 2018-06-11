Михаил Галузин: надеемся, саммит США-КНДР поможет разрядке в регионе

На 12 июня запланирована встреча в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на фоне возобновления межкорейского диалога. Это полностью вписывается в российско-китайскую дорожную карту урегулирования на Корейском полуострове, считает посол РФ в Японии Михаил Галузин. В интервью руководителю представительства РИА Новости в Токио Ивану Захарченко он рассказал о дальнейших шагах в этом направлении, возможном визите во Владивосток Ким Чен Ына и будущих проектах на Южный Курилах.

- Может ли американо-северокорейский саммит изменить ситуацию в Северо-Восточной Азии и повлиять на интересы России в регионе?

— Россия давно и последовательно выступает за создание в Северо-Восточной Азии механизма обеспечения прочного мира, безопасности и стабильности. И в данном контексте, конечно же, мы придаем важнейшее значение денуклеаризации корейского полуострова, а значит — приветствуем все способствующие этому тенденции и действия заинтересованных сторон. Поэтому в Москве позитивно восприняли межкорейские саммиты, которые состоялись за месяц с небольшим уже дважды. Конечно, приветствуем насыщенные контакты Пхеньяна с КНР, с которой нас связывают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также в этом ряду событий и тенденций мы называем американо-северокорейские контакты, нацеленные на проведение саммита, как мы понимаем, 12 июня в Сингапуре.

О том, насколько эта встреча в верхах окажется эффективной, наверное лучше судить по ее результатам, если они будут. Что же касается нашей общей оценки нынешней ситуации, то мы, разумеется, надеемся, что саммит США и КНДР поспособствует дальнейшей разрядке. Давно призывали к диалогу и рады, что наконец-то здравый смысл начинает торжествовать. И конечно, в данном контексте с удовлетворением отмечаем, что события, которые сейчас происходят, полностью вписываются в российско-китайскую дорожную карту урегулирования на Корейском полуострове.

Она предусматривает такие шаги, как, прежде всего, взаимное замораживание провоцирующей и опасной военной активности. Предусматривается налаживание диалога, в том числе многостороннего, — для согласования модальностей обеспечения прочного мира, стабильности и безопасности в Северо-Восточной Азии. И, конечно же, денуклеаризации Корейского полуострова. Мы видим сегодня, что северокорейская сторона заморозила ракетные и ядерные испытания, ликвидировала свой полигон для ядерных тестов. Налаживается диалог между вовлеченными сторонами: США, КНДР, Южной Кореей, Китаем. Практика показывает, насколько дальновидной оказалась российско-китайская дорожная карта, и мы естественно хотим, чтобы стороны действовали и далее в заданном теперь направлении. В частности, исходим из того, что военная активность США и их союзников вокруг Корейского полуострова также должна сворачиваться в качестве встречного шага на упомянутые действия северокорейской стороны.

Конечно, речь идет о поэтапном снятии санкций с КНДР, поскольку пока не решен санкционный вопрос, вряд ли можно будет говорить о каком-то урегулировании на Корейском полуострове.

Соответственно, мы стараемся сигнализировать о такой нашей позиции всем заинтересованным сторонам. Во время недавнего визита в КНДР министра иностранных дел России Сергея Лаврова активно обсуждалась международная ситуация, прежде всего проблематика Корейского полуострова. Рассмотрены также вопросы двустороннего сотрудничества в тех сферах, где это возможно в рамках имеющихся решений ООН.

С учетом того, что в Пханмунджомской декларации Севера и Юга упомянута взаимная заинтересованность в объединении железнодорожных инфраструктур, то здесь открываются возможности для трехстороннего российско-южно-северокорейского сотрудничества в сопряжении железных дорог, что будет содействовать надежной взаимосвязанности в Северо-Восточной Азии. Есть еще тема строительства газопроводов. Конечно, этому сотрудничеству, на наш взгляд, можно придать и четырехстороннюю форму, имея в виду участие наших китайских друзей. То есть мы стараемся играть созидательную, объединительную и инициативную роль в денуклеаризации Корейского полуострова.

- В случае принятия декларации или подписания договора о мире в Корее какую роль планирует играть Россия в создании механизма безопасности в Северо-Восточной Азии? Будет ли в этом необходимость? И если да, то как Россия и Япония могут сотрудничать в этом?

— Мы очень рассчитываем на мудрость, сдержанность, осмотрительность и дальновидность заинтересованных сторон, поскольку процесс движения к денуклеаризации Корейского полуострова только начался, и он очень хрупкий. Мы полагаем, что проблему денуклеаризации Корейского полуострова вряд ли можно будет решить одним махом, поэтому не следует его искусственно форсировать и безапелляционно требовать быстрого решения всех вопросов. Скорее, надо очень тщательно, очень скрупулезно проработать все аспекты этого весьма и весьма сложного многопланового процесса. И, конечно, Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН, как участник в свое время шестисторонних переговоров, как добрый сосед Северной Кореи готова вносить свой вклад в эти процессы.

Мы могли видеть это и по визиту министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пхеньян. Об этом свидетельствуют и переданное председателю госсовета КНДР Ким Чен Ыну от имени президента России Владимира Путина приглашение посетить Россию. Как один из вариантов называется приезд Ким Чен Ына на Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре этого года. Сейчас все эти вопросы в работе.

Мы исходим из того, что объединение усилий всех заинтересованных сторон в духе идей, которые заложены в российско-китайскую дорожную карту, позволит добиться весомых позитивных результатов. Это в полной мере относится и к Японии, к нашему взаимодействию с ней. Токио, как и мы, заинтересован в денуклеаризации Корейского полуострова, в прочном стабильном мире и безопасности в Северо-Восточной Азии. Это наши позиции сближает. Наверное, можно говорить о том, что Япония вместе со своими союзниками, прежде всего США, порой акцентирует фактор давления на Пхеньян.

Мы полагаем, что при давлении, тем более попытках вводить санкции в обход Совета Безопасности ООН, ситуацию как минимум нельзя улучшить. Можно только ситуацию усугубить, поскольку очевидно, что у руководства, которое находится в Пхеньяне, весьма живы в памяти печальная участь, постигшая в свое время руководство Ливии, печальная участь руководства Ирака. Собственно говоря, именно поэтому огульное давление вряд ли сработает. Взаимоуважительный, терпеливый, последовательный диалог на основе встречных шагов и выход в конечном счете на решение проблемы денуклеаризации и запуск многостороннего диалога по модальностям обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии должны быть поставлены заинтересованными сторонами во главу угла. И конечно же, на этом поле, на этом пространстве, я уверен, возможно самое конструктивное взаимодействие с нашими японскими партнерами.

- Теперь о двусторонних отношениях России и Японии. Сейчас часто говорится о поиске устраивающего обе стороны компромисса по территориальным претензиям Токио по южным Курилам, однако позиции обеих сторон остаются неизменными. Какие варианты компромисса существуют?

— Мы территориальных претензий свой адрес не принимаем ни на каком направлении, в том числе в южнокурильском. Последовательно исходим из того, что южные Курилы были переданы Советскому Союзу, России по итогам Второй мировой войны в соответствии с договоренностями между союзными державами. Эти итоги Второй мировой войны закреплены в уставе ООН, то есть кодифицированы в международно-правовом отношении. Речь идет о том, что мы ищем и будем искать, как неоднократно говорил президент России, компромисс в вопросе, касающемся мирного договора, и будем двигаться к такому решению, которое отвечало бы долгосрочным стратегическим интересам России и Японии и было бы принято с пониманием и поддержкой народами двух стран. Понятно, что путь к такому решению лежит не через какие-то претензии, упреки, не через конфронтацию или какую-то недружественную риторику.

Путь к такому решению лежит прежде всего через последовательную совместную созидательную работу по развитию всего комплекса двусторонних отношений. В том числе — путем формирования благоприятной атмосферы, атмосферы подлинного доверия и партнерства между двумя странами, при которой будет легче и удобнее искать взаимоприемлемые решения по проблеме мирного договора. И мы очень рады тому, что видим у японской стороны все большее понимание этого тезиса. Результаты налицо: в последние недели произошли такие важнейшие события в наших отношениях, как участие впервые в истории премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Петербургском международном экономическом форуме, который становится ведущей площадкой обсуждения проблем мировой экономики.

Мы видим, что премьер-министр выступает с очень масштабными долгосрочными идеями, в частности по поставкам сжиженного природного газа из северных районов России в Японию и на другие азиатско-тихоокеанские рынки для обеспечения долгосрочной энергетической безопасности региона. На мой взгляд, это очень интересно и конструктивно, это перекликается с работой российской стороны по освоению потенциала, в том числе, газовых ресурсов, арктических территорий нашей страны, по модернизации Северного морского пути — важнейшей артерии, которая связывает Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион быстрее, чем другие морские маршруты.

Мы видим сегодня открытие перекрестных годов России и Японии, которое состоялось 26 мая в Большом театре в Москве при участии президента России и премьер-министра Японии. Наши лидеры дали старт этому тоже уникальному, беспрецедентно масштабному начинанию в наших отношениях. Оно, как мы уверены, позволит шире и объективнее представить Россию в Японии, а также Японию в России, и тем самым углубить чувства симпатии и взаимопонимания между народами наших государств. Это поможет, на мой взгляд, созданию благоприятных условий для поиска решения проблемы мирного договора, запуска совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, о налаживании которой договорились лидеры.

Хотел бы еще сказать, что не правы те, кто ставит знак равенства между российско-японскими отношениями и проблемой мирного договора. Проблема мирного договора, безусловно, важна и требует своего решения, но повестка дня российско-японских отношений неизмеримо шире, конечно же, чем только эта проблема. Речь идет, в частности, о плотном взаимодействии на международной арене, как мы видели на примере Корейского полуострова, а также в борьбе с новыми угрозами и вызовами: террористической, наркотической, коррупционной и так далее. Это и развитие весьма перспективных и обладающих богатейшим потенциалом экономических и научно-технологических связей. Именно в процессе такого комплексного движения двусторонних отношений вперед и будет принято взаимоприемлемое решение по проблеме мирного договора, о контурах которого пока говорить трудно.

- Сейчас намечена грандиозная программа совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах между Россией и Японией, осуществляются проекта экономического сотрудничества. Что необходимо сделать для того, чтобы все эти планы и проекты не были прекращены после смены правительства в Японии, если оно изберет иной курс?

— Мы придаем важное значение реализации договоренности лидеров наших стран о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. То, что мы согласились на этот разговор и ведем его весьма предметно, еще раз подтверждает, что российская сторона с максимальным уважением и вниманием относится к чувствам японского общества, японского народа, связанным с упомянутыми островами. Речь идет не только о совместной хозяйственной деятельности. Как вы знаете, осуществляются безвизовые поездки японских граждан на острова, поездки японских граждан — бывших жителей (островов) — в безвизовом режиме для посещения мест захоронений их родственников.

Это и традиционный рыболовный промысел, который ведут японские рыбаки в прилегающих к южным Курилам водах. Теперь мы говорим о совместной хозяйственной деятельности. Определены пять основных направлений, где могут быть сформулированы и реализованы совместные проекты. Речь идет о туризме, ветроэнергетике, создании тепличных хозяйств, утилизации бытовых отходов, разведении морских живых ресурсов. Но тема это непростая, поскольку речь идет о необходимости выработать взаимовыгодные коммерческие проекты, и именно в этой связи наши лидеры договорились в мае в Москве о том, что еще одна японская группа бизнесменов летом этого года посетит острова с тем, чтобы в рамках упомянутых пяти направлений попытаться сформулировать конкретные совместные проекты. Конечно же, мы исходим также из того, что совместная хозяйственная деятельность должна будет сопровождаться введением режима свободного приграничного передвижения между Сахалином и Хоккайдо.

Сейчас мы ведем с японскими партнерами диалог и на эту тему. То есть, работа над проблемой мирного договора находится в весьма активной фазе, мы сфокусированы с японскими партнерами на налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Таким образом, сторонами уже проделана значительная как диалоговая, так и практическая работа в поиске оптимальных взаимоприемлемых форматов совместной хозяйственной деятельности. Хотел бы отметить, что внешняя политика Токио всегда отличалась преемственностью. Поэтому мы исходим из того, что какое бы правительство ни было поставлено у власти в Японии в соответствии с существующими здесь процедурами, мы будем и далее работать с тем японским руководством, которому народ страны окажет доверие. Это несомненно. Конечно же, мы высоко ценим те достижения, которых добились совместно с администрацией, возглавляемой Синдзо Абэ, приветствуем его большой интерес к отношениям с Россией, приветствуем его неоднократные визиты в нашу страну. Надеемся, что уже в сентябре, через три месяца, Абэ в соответствии с тем намерением, которое он озвучил Санкт-Петербурге и Москве в мае, приедет во Владивосток на Восточный экономический форум.

- Какую роль играет посольство России в Японии в проведении мероприятий перекрестных годов двух стран?

— В рамках этой инициативы предстоят буквально сотни мероприятий во всех сферах наших отношений: в политической, в сфере безопасности, в экономике, технологиях, науке и образовании, культуре, спорте. Охвачен самый широкий круг направлений, включая проведение совместных исследований в сфере информтехнологий, здравоохранения, энергетики и космоса. Российские загранучреждения в Японии, я имею ввиду посольство в Токио, наши генеральные консульства в Саппоро, Осаке и Ниигате, очень активно вовлечены в процесс реализации программы года России в Японии.

При непосредственном участии наших РЗУ (российских загранучреждений) уже осуществлены весьма важные мероприятия в рамках перекрестных годов. Это, например, седьмой форум ректоров высших учебных заведений России и Японии в Саппоро в мае этого года, презентация предстоящих позднее в этом году гастролей театра кабуки в России, презентация российско-японского фильма об одном очень трогательном сюжете периода Русско-японской войны прошлого века здесь, в Японии. Мы также ведем подготовку к таким масштабным проектам года России, как дни Москвы в Японии, российская эногастрономическая неделя, подготовка показательных выступлений российских спортсменов по традиционным видам спорта на Окинаве и целый ряд других событий. То есть мы, конечно же, с позиций российских загранучреждений делаем все возможное, чтобы мероприятия года России в Японии прошли успешно.