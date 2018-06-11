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Интервью

Анатолий Дьяков: надеяться на скорую денуклеаризацию КНДР бессмысленно

Сюжет:
Саммит США и КНДР (171)
12:0011.06.2018
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© AP Photo / Ahn Young-joonПортреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен ЫнаПортреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына
© AP Photo / Ahn Young-joon

Мир ожидает исторического саммита лидеров США и Северной Кореи 12 июня в Сингапуре. Его прорывным итогом могла бы стать договоренность о подписании мирного соглашении между двумя странами. Пока же США и КНДР с начала 1950-х годов формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. О возможных результатах переговоров Дональда Трампа с Ким Чен Ыном и других внешнеполитических шагах США в интервью РИА Новости на Люксембургском форуме по предотвращению ядерной катастрофы рассказал профессор Анатолий Дьяков, главный научный сотрудник (ранее — директор) Центра по изучению проблем разоружения МФТИ.

- Ким Чен Ын изначально был готов к диалогу с Трампом, который сначала отказался от встречи 12 июня, а затем согласился. На ваш взгляд, США таким образом манипулировали общественным мнением, чтобы склонить Пхеньян к еще большим уступкам?

— На мой взгляд, США нужна эта встреча так же, как и КНДР.

- По данным телеканала NBC со ссылкой на отчет ЦРУ США, Северная Корея в ближайшее время не намерена отказываться от своего ядерного арсенала, однако может открыть в Пхеньяне сеть ресторанов быстрого питания с целью продемонстрировать "готовность к ограниченным западным инвестициям". Действительно ли США и КНДР ограничатся показательными мерами, а реальной денуклеаризации не будет?

— Будет хорошо, если сторонам удастся договориться хотя бы о принципах создания дорожной карты по решению всех существующих проблем во взаимоотношениях. Очевидно, что на разработку карты, учитывая предшествующий опыт, потребуется значительное время. А надеяться на скорую денуклеаризацию бессмысленно. Процесс очень сложный, аналогов нет, и может занять несколько десятилетий.

- Будут ли на финальном этапе переговорного процесса, как и предлагается в российско-китайской дорожной карте по урегулированию вокруг КНДР, многосторонние переговоры с участием всех шести государств, которые давно присутствуют в этом процессе?

— Как мне представляется, начальный этап и достижение необходимых договоренностей — это задача для США и КНДР при поддержке со стороны Южной Кореи. Другим странам "шестерки" нет смыла разделять ответственность за возможные непредсказуемые действия этих двух главных игроков. Однако впоследствии на каком-то этапе они могли бы присоединиться к процессу верификации демонтажа ядерной программы КНДР и к оказанию ей экономической помощи и, возможно, стать гарантами безопасности КНДР в случае ее реальной денуклеаризации.

- Может ли северокорейский вопрос стать сближающей точкой в отношениях России и Китая с одной стороны — и США с другой?

— Сомневаюсь. Если что-то и получится, то Дональд Трамп ни с кем не захочет делиться своим политическим успехом.

- Какие аргументы могут убедить лидеров США и ряда других стран договориться о запрете испытаний противоспутниковых систем и ударных космических средств противоракетной обороны?

— Мне представляется, что единственным аргументом для США будет осознание ими невозможности получить решающее превосходство в развитии данных систем.

- Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный главами США и СССР и подразумевающий уничтожение всех комплексов баллистических и крылатых ракет этих классов, вступил в силу ровно 30 лет назад, в 1988 году. Привел ли к настоящему времени договор к снижению международной напряженности или же наоборот к эскалации?

— Договор был абсолютно необходим, поскольку он в то время усилил безопасность СССР и всех европейских стран. Он необходим и сейчас, но в связи с созданием ракет средней дальности морского и воздушного базирования договор РМСД нужен в большой мере как некий символ сохранения и поддержания европейской безопасности.

- Какую угрозу стабильности в мире несет создание новых высокоточных видов обычных вооружений?

— Если обычные вооружения по своей эффективности сравнятся с ядерными или превзойдут их, а технологический и научный уровень страны, их создавшей, значительно опередит другие страны, то это создаст основу для нарушения стратегической стабильности.

- Как вы оцениваете последствия одностороннего выхода США из соглашения с Ираном по ядерной программе?

— Отрицательно.

- Есть ли, на ваш взгляд, в рядах запрещенной в России группировки "Исламское государство"* специалисты, обладающие достаточной квалификацией для создания "грязной" ядерной бомбы из радиоактивных материалов?

— Если кто-то или какая-то организация завладеет радиоактивными материалами, то создание "грязной" бомбы не представит технических проблем. Здесь особой квалификации не потребуется, специалистов-подрывников у террористов много.

* Запрещенная в России террористическая организация

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