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Интервью

Набих Берри: если бы не "Хезболлах" в Сирии, ИГ* уже было бы в Ливане

14:0006.06.2018
(обновлено: 14:01 06.06.2018)
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© Sputnik / Wissam MattaСпикер парламента Ливана Набих БерриСпикер парламента Ливана Набих Берри
© Sputnik / Wissam Matta

Напряженность на Ближнем Востоке, и в частности в Сирии, Ливане и Израиле, продолжает сохраняться на высоком уровне. Стратегический союзник шиитского движения "Хезболлах", спикер ливанского парламента Набих Берри рассказал в интервью РИА Новости о роли Ливана в международном урегулировании ближневосточного конфликта, почему "Хезболлах" продолжает находиться в Сирии и какова вероятность нового ливано-израильского конфликта в связи с разногласиями по газовым месторождениям на спорной границе в Средиземноморье.

— Первый вопрос мы бы хотели задать по публикациям в прессе о возможности вывода сил "Хезболлах" и Ирана из Сирии. Насколько это вероятно и считаете ли вы это необходимым. Будете ли вы обращаться к "Хезболлах" с такой инициативой?

— Во-первых, Иран находится в Сирии по просьбе сирийского руководства. Точно так же, как и присутствие России в Сирии появилось по просьбе сирийского правительства. Что касается "Хезболлах", оно находится в своей стране, если бы "Хезболлах" не находился бы там, то ИГ* было бы уже здесь.

— То есть вы считаете, что в ближайшее время этого не произойдет?

— Пока не будет освобождена Сирия и ее территория не обретет целостность. Сегодня в Ливане около 1,5 миллиона сирийцев, и мы их не считаем чужими. Ливан и Сирия были и есть как близнецы, поэтому все, что происходит в Сирии, влияет на Ливан, и любое разделение Сирии — это перерисовывание карты региона точно так же, как произошло при (договоре) Сайкс-Пико.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

— Можно сказать, что эти публикации в прессе не основаны на реальных действиях и вы можете их опровергнуть?

— Кто просил вывода из Сирии? США требуют. Они что там делают?

— А что вы считаете по поводу присутствия американских сил в Сирии?

— Американцев нет в Канаде. Сирия для Ливана, как Канада для США.

— Президент Франции Эммануэль Макрон недавно встречался с Владимиром Путиным в России и после этого заявил о необходимости созвать встречу всех региональных стран по Сирии. Обращался ли к вам Париж с просьбой выступить посредником при организации таких переговоров, привлечению к ним региональных стран и может ли такая встреча пройти, например, в Бейруте?

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Стрельне. 24 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Макрон договорился с Путиным о координации "малой группы" по Сирии и Астаны

— Я поддерживаю инициативу по политическому решению ситуации в Сирии. Думаю, что дело не только в поддержке, более того, это единственный и кратчайший путь к решению в Сирии. На большей части страны, приблизительно на 40% ее территории идет мировая война, и в политике это называется геополитическими играми или противостоянием государств. Я предполагаю, что без переговоров России, США, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Египта и не менее одной европейской страны, будь это Франция или любая другая (страна), невозможно прийти к решению в Сирии. Так же, как было решение по "пять плюс один" в отношении иранского атома. В общем, политическое решение не может быть достигнуто без договоренности между этими сторонами.

— То есть пока возможность такой встречи не обсуждается и Париж не запрашивал посредничества Ливана для ее организации?

— Нет, я не говорил о посреднической роли Ливана. То, что я сказал, это моя позиция на протяжении пяти лет. И она заключается в том, что решение в Сирии — через диалог, однако подобный диалог должен быть не межсирийским, так как сражение сейчас не внутри Сирии и не внутри сирийского народа, я считаю. Сражение сейчас между противостоящими государствами на сирийской земле.

— На официальном уровне Ливану не было направлено запросов?

— Ливан не играет никакой роли в этой теме. Он, конечно, может выиграть от урегулирования в Сирии, но он не может навязывать это решение.

— Вы недавно практически в одно время встречались с послами США и Сирии. Связаны ли эти встречи друг с другом и возможен ли сирийско-американский контакт здесь, в Ливане? Есть ли такие контакты между сирийскими и американскими дипломатами? И что вы обсуждали на встречах с послами Сирии и США?

Бойцы движения Хезболлах. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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США ввели санкции против ряда лиц и компаний, связанных с Хезболлах

— Связи никакой нет. Человек может одновременно попробовать сладкое и горькое. Эти встречи не взаимосвязаны. Я говорил (с послом Сирии) о ситуации в Сирии и о сирийских братьях в Ливане. А с послом США мы обсудили агрессию Израиля, вопросы, связанные с морскими границами Ливана, и попытки притеснения ливанских граждан, работающих за границей, в их работе — это разные темы.

—  Ни Франция, ни США никогда не обращались к вам, как к человеку, который имеет прекрасные отношения с Дамаском, об организации каких-то контактов с Асадом?

— Нет, я предполагаю, что Россия играет эту роль через Астану.

— А если говорить о другой важной региональной проблеме — о выходе США из ядерной сделки по Ирану. Трамп, когда объявил о выходе, сказал, что начнет новые переговоры, чтобы заключить новую сделку с Ираном. Обращались ли к вам США для того, чтобы наладить контакт с Тегераном?

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп после объявления о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018 года
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп после объявления о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018 года

Иранская женщина проходит мимо граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© AFP 2018 / Atta Kenare
Удар по Ирану. Новая сделка или большая война

— Нет. То, что произошло, исключительное событие в истории. Я не думаю, что в истории было что-то подобное на таком уровне. Переговоры проводили пять государств (постоянных членов СБ ООН) и Германия, и благодаря им было подписано соглашение. Заинтересованные стороны этим не ограничились, и СБ ООН утвердил этот договор. Также специализированная международная организация (Международное агентство по атомной энергетике) подтвердила, что Иран полностью соблюдает договор. Несмотря на это, США заявили о выходе из соглашения, хотя договор включал в себя не только Иран. Они не учли мнения европейских стран. Ответ на такие действия должен быть со стороны европейцев. Остались ли независимые личности в Европе? Я не думаю, что Европа будет молчать. В связи с этим меня волнует позиция Германии сейчас. Меркель заняла позицию, в которой еще присутствует человеческое достоинство.

— Расширит ли Ливан экономические и финансовые связи с Тегераном на фоне новых санкций, введенных со стороны США? Были ли у вас контакты с Тегераном на эту тему?

— Я предполагаю, что происходящее с Ираном сегодня также происходит и с Россией. США не побеждает своим оружием и не позиционирует своим оружием себя единственной силой в мире. Когда они использовали оружие в Ираке, они проиграли. То же самое во Вьетнаме, Афганистане и Пакистане. Они попробовали использовать его в Северной Корее, а сейчас мы видим ее готовой к переговорам. Единственное поле сражения, посредствам которого США могут навязать свою гегемонию, — это доллар. Не может мир, в частности Россия и Китай, найти альтернативную валюту для противостояния доллару. США воздействует не только в Ливане, а также в России. Показатель тому — при ухудшении отношений между США и РФ, особенно после кризиса на Украине, было большое влияние на рубль.

—  Ливан готов использовать рубль в своей внешней экономике?

— Если будет конкурентоспособная валюта, будь это рубль или юань, то возможно. К большому сожалению, евро до сих пор не смог конкурировать с долларом. США сейчас оказывают давление на Иран, Россию, Европу и в том числе на Ливан при помощи доллара. Любой ливанец, пожелавший положить на счет 10 тысяч долларов, к примеру, столкнется с трудной операцией подтверждения первоисточника этих средств.

—  В двусторонней торговле между Ливаном и Россией может ли обсуждаться вопрос о расчетах в рублях?

— Конечно, возможно, и ничего этому не препятствует, но такие операции сейчас проходят согласно мировому курсу рубля относительно ливанского фунта, который привязан к доллару.

— Санкции США были введены недавно в отношении высокопоставленных лиц "Хезболлах", многие из которых являются членами парламента Ливана. Как Ливан будет реагировать на это?

— Моя реакция — одно, а реакция ливанского правительства, как официальная, это другое. Ливанское правительство вынуждено придерживаться санкций. Если есть санкции против определенного человека, то оно не может с ним взаимодействовать. Оно не посадит его в тюрьму, но не позволит взаимодействовать с каким-либо банком.

— Двустороннее сотрудничество с Ираном все-таки будет расти в такой сложной ситуации для Тегерана?

— У нас отличные отношения с Тегераном, ничего нового нет.

— Есть ли договоренность между Россией и Ливаном о возможности заходов российских самолетов в воздушное пространство Ливана, когда необходимо завершить маневр в воздухе?

— Любой пролет самолетов нуждается в предварительном разрешении. Это касается как российских самолетов, так и самолетов США. Любой самолет, решивший использовать воздушное пространство Ливана, должен получить разрешение от Ливана при каждом вылете. Это, естественно, категорически запрещено для Израиля.

—  Какова официальная позиция Бейрута по поводу переноса американского посольства в Иерусалим? Ведь это в достаточной степени уже дестабилизировало ситуацию в регионе.

Иллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме в связи с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Зачем Америка подставила Израиль

— Позиция Ливана в лице всех конфессий на сто процентов против данного шага. То, что произошло, это превышение полномочий тех, у кого нет такого права. США, которые не имеют никакого права на это, дали в обход СБ ООН право Израилю, который не имеет права находится на этой территории. Исторически Иерусалим был оккупирован сотню лет. Его освободили арабы, я уверяю, что этот город не останется в руках Израиля.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги США и Израиля у нового посольства США в Иерусалиме. 14 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Израиля у нового посольства США в Иерусалиме. 14 мая 2018

—  Отдаляет ли такой шаг возможность урегулирования?

— Конечно. Переговоры не могут быть успешными без Иерусалима. Раньше разногласия по Иерусалиму были на земле, но теперь они — на небесах.

—  Сейчас один из самых напряженных моментов — это заявление Израиля о готовности начать бурение на девятом блоке, который они считают своим. Министр энергетики Израиля заявил, что у Израиля есть предложение по решению этой проблемы. Поступало ли вам такое предложение и что вы будете делать, если Израиль начнет бурение там?

— Разногласия не только по девятому блоку, а также и по блоку номер восемь, и он более важный, он занимает морское пространство в 860 квадратных километров. Есть согласие в политике США и Израиля до той степени, что Израиль хочет построить стену на оккупированной (палестинской) земле. Они свободны строить стену на оккупированной территории, однако строить стену хотя бы на одном сантиметре нашей земли — это неприемлемо. Высший совет обороны Ливана заявлял, что в случае решения Израиля построить стену на любом участке нашей территории мы будем вынуждены открыть огонь.

Пять с половиной лет назад было направлено требование в ООН о поручении (временному контингенту сил ООН) UNIFIL определить морскую пограничную линию так же, как они определили "голубую линию" на сухопутной границе. Израиль игнорировал эту тему, ООН не согласилась на это и попросила помощи американцев. Тогда господин Пан Ги Мун лично настаивал на наличии контакта с США. От США был уполномочен посол Фредерик Хоф. В ходе его работы, которая была направлена на права Ливана, он неожиданно изменился, на эту должность был назначен Амос Хохштейн, который каждое лето проводит в Израиле и который стал тормозить каждый свой визит в Ливан. В итоге на основании соглашения о взаимопонимании от апреля 1996 года мы договорились все встречи проводить в Накуре. На встречах под эгидой ООН должны присутствовать израильский офицер, ливанский, представители ООН и США для налаживания взаимопонимания.

Израильские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израиль собирается построить новую секцию стены вдоль границы с Ливаном
Впоследствии оказалось, что Израиль хочет покончить с этим вопросом на суше, но не хочет решать вопрос в море. Мы в Ливане отвергли решение только по суше без моря. Мы хотим, чтобы решение было принято на суше и в море. В конце концов от США поступило сообщение, после встречи с Нетаньяху в Израиле, что они готовы к окончательному решению на суше и на море, и огласили эту позицию. Переговоры должны продолжаться в Накуре под флагом ООН. Я воспринял это предложение положительно. Мы сейчас в ожидании ответа от США. Министр энергетики Израиля намекнул на эту тему сегодня.

— Если израильская сторона подтвердит свои намерения, Ливан готов к обсуждению?

— Конечно.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

 

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