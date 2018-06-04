Дмитрий Любинский: диалог с Евросоюзом нужно переводить в позитивное русло

Пятого июня президент России Владимир Путин совершит свой первый после инаугурации зарубежный визит — в Вену. Накануне переговоров в австрийской столице посол России в этой стране Дмитрий Любинский рассказал РИА Новости о совместных проектах и планах по расширению двустороннего сотрудничества, а также о том, как Австрия может повлиять на вопрос санкций во время своего председательства в Совете ЕС. Беседовала Маргарита Костив.

— Дмитрий Евгеньевич, какие вопросы стоят в повестке визита российского лидера?

— Переговоры вызывают огромный интерес и в Вене, и во многих других столицах, поскольку это будет первый зарубежный визит президента после выборов. Программа очень насыщенная. Она предусматривает переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем, состоится встреча и с ведущими представителями деловых кругов России и Австрии, планируется открытие выставки Эрмитажа в Вене, совместной выставки с Музеем истории искусств. Так что визит очень насыщенный, программа планируется в рамках одного дня и будет охватывать все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня.

— Планируется ли подписание двусторонних соглашений? В каких сферах? Кто из представителей российского бизнеса также планирует приехать в Вену? CC BY-SA 2.5 / NVO / Mindovsky House, by Nikita Lazarev, 1905-1905 (Embassy of Austria), corner of Prechistensky and Starokonyushenny Lane Межгосударственные отношения России и Австрии

— К подписанию готовится целый пакет двусторонних документов. Речь идет прежде всего о приоритетных сферах двустороннего экономического сотрудничества. На полях визита будет проходить заседание Российско-австрийского делового совета. Эта структура много лет достаточно эффективно и успешно работает, поэтому в эти дни в Вене будут и ведущие представители российского и австрийского бизнеса, которыми готовится также ряд новых соглашений и договоренностей. Думаю, это будет весомый пакет совместных документов.

По конкретике можно сказать, что из крупных документов будут подписаны договоренности, касающиеся сферы двойного налогообложения. Это и сфера энергетики, а также ряд практических направлений делового сотрудничества. Конкретные соглашения, контракты, важные в том числе для нескольких российских регионов.

— Планируются ли в ближайшее время визиты в Россию представителей австрийских властей, бизнесменов?

— Российско-австрийские отношения развиваются очень интенсивно, они в хорошем тонусе. Только в этом году за последние месяцы Москву посетили федеральный канцлер Австрии господин Курц, министр иностранных дел Кнайссль была в апреле в Москве. Повестка у нас очень обширная. Из ключевых моментов на ближайшие месяцы этого года мог бы отметить предстоящую поездку вице-канцлера Австрии господина Штрахе, который в правительстве Австрии также является министром спорта. Господин Штрахе позавчера был на товарищеском матче сборных России и Австрии в Инсбруке и подтвердил, что он приедет в Москву на церемонию открытия чемпионата мира по футболу в качестве официального представителя всего австрийского правительства. У него есть приглашение от министра спорта РФ. В этот день в Москве соберутся министры спорта многих стран-членов Совета Европы на неформальную встречу, и господин Штрахе будет участвовать во всех этих мероприятиях.

Ближе к концу года Москву планирует посетить с официальным визитом президент Национального совета Австрии господин Соботка. Такого визита у нас давно не было, уже практически согласованы его конкретные сроки в декабре.

Интересными событиями станут визиты и на региональном уровне. Осенью этого года в Москву собираются по крайней мере две крупные австрийские деловые миссии из федеральных земель Тироль и Форарльберг во главе с премьер-министрами этих земель. Конечно, у нас будут продолжаться очень интенсивные контакты по линии внешнеполитических ведомств, тем более что Австрия с 1 июля заступает на пост председателя Европейского совета. Разноплановые контакты — по линии МИД и не только — будут реализованы во втором полугодии как раз с учетом австрийского председательства в Евросоюзе. Так что повестка очень активная.

— В июне пройдут торжества по случаю 50-летия начала первых поставок российского газа в Австрию. Какое место Австрия занимает в сегодняшних планах России по транспортировке газа в Европе? Какова реакция Австрии на российские предложения? Какова позиция австрийской нефтегазовой компании OMV по проекту "Северный поток-2"? © AP Photo / Sergei Chuzavkov Коэффициент расширения. Почему Европа увеличивает закупки российского газа

— Австрия была первой страной, с которой 50 лет назад были заключены соответствующие соглашения, поэтому юбилейные торжества являются очень хорошим поводом обсудить дальнейшие перспективы нашего взаимодействия. Они, безусловно, есть, они известны. Это в том числе сооружение "Северного потока-2". Правительство Австрии занимает конструктивную позицию в отношении перспектив его реализации, поддерживает соответствующие усилия австрийского нефтегазового концерна OMV, который является одним из ключевых партнеров нашего Газпрома. К визиту готовятся новые договоренности между Газпромом и OMV, которые определят дальнейшие пути нашего сотрудничества на долгосрочную перспективу.

— Говорят ли представители австрийских властей в разговоре с РФ о ненадежности транзита газа через Украину, надеются ли на "Северный поток-2"?

— Что касается вопроса транзита российского газа через Украину, то этот вопрос, конечно, обсуждается и в ходе наших двусторонних контактов, и в более широких форматах. Вопрос о надежности Украины как страны-транзита российского газа не новый. Он стоит давно и зависит от многих факторов, в том числе готовности Киева обеспечивать надежность этих поставок, и это является ключевым фактором для принятия решений на уровне руководства наших европейских партнеров, соответствующих энергетических концернов. О готовности сохранять такой транзит в определенных объемах говорил президент Российской Федерации, так что эта тема, наверное, тоже будет обсуждаться.

— На какие сферы двустороннего сотрудничества, помимо энергетики, Россия и Австрия делают основной упор? Есть ли планы по новым проектам?

— У нас очень обширная повестка делового сотрудничества. С австрийской стороны более 1,2 тысячи компаний крупного, среднего и малого бизнеса активно работают в России — либо имеют свои представительства, либо какие-то совместные предприятия. Важно, что несмотря на тяжелый период — и тяжелую экономическую ситуацию в последние годы, экономическую конъюнктуру, и сложности, связанные с санкционными вопросами, — ни одна австрийская компания не ушла с российского рынка. Мы считаем это очень важным показателем.

Что касается сфер взаимодействия, они очень многоплановые. Помимо энергетики, можно выделить крупные инфраструктурные проекты. Прежде всего сферу железнодорожного транспорта. Проект продления широкой колеи 1520 от Кошице в Словакии до Братиславы и Вены с созданием крупного логистического центра на Дунае. Этот проект переходит сейчас в активную фазу, переговоры в трехстороннем формате между Россией, Австрией и Словакией продолжаются, и мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы мы все станем свидетелями ощутимого прогресса, перехода проекта в практическую фазу реализации.

— В начале марта МИД Австрии сообщил о создании в министерстве российского отдела под руководством спецпосланника Маргот Клестиль-Леффлер. Контактирует ли отдел с российским посольством? Каковы направления его деятельности? Какие проекты уже ведутся и какие запланированы? © Fotolia / jorisvo МИД Австрии подтвердил информацию о скором создании российского отдела

— Начнем с того, что после формирования нового правительства Австрии, когда министром иностранных дел стала госпожа Кнайссль, было принято решение выделить несколько внешнеполитических направлений в самостоятельные структурные подразделения в рамках МИД, чего ранее никогда не было. Это коснулось и России. Эта работа еще проводится, но госпожа Клестиль-Леффлер, которая, как известно, многие годы была послом в РФ, назначена спецпредставителем в структуре МИД по вопросам развития отношений с Россией. Она уже активно включилась в работу, и мы поддерживаем самые активные контакты. Есть новые задумки, над которыми спецпредставитель работает, в частности, упомяну о расширении связей по линии гражданских обществ России и Австрии с перспективой создания двустороннего форума общественности.

— Австрийский бизнес и отдельные представители австрийского правительства не раз высказывали свое довольно критическое отношение к санкциям ЕС в отношении России. Может ли Австрия сыграть какую-то роль в нормализации отношений, в ослаблении и снятии санкций?

— Введение санкций и тем более их снятие — вопрос сложный и за один день не решаемый. Мы ценим взвешенный и вдумчивый подход австрийского руководства к этой проблеме, не меньше мы ценим настрой австрийского бизнеса, который прекрасно понимает, что санкции не дают никакого эффекта, это путь в никуда. Австрийский бизнес несет ощутимые потери.

— Как вы считаете, сможет ли Австрия повлиять на этот вопрос в ходе председательства в Совете ЕС?

— Мы рассчитываем, что санкционная проблематика, конечно, будет самым серьезным образом обсуждаться с австрийском председательством в ЕС. На мой взгляд, главная задача сейчас состоит в том, чтобы диалог между Россией и ЕС максимально переводить в позитивное русло, развивать позитивную повестку дня, тем более что у нас есть много тем, где обе стороны заинтересованы в том, чтобы такой диалог и такое взаимодействие развивались. Это и вопросы противодействия и борьбы с терроризмом, актуальная для Австрии проблема миграционных потоков и беженцев. Есть много различных тем, где Россия и ЕС объективно заинтересованы в развитии взаимодействия. Будем очень тесно взаимодействовать с австрийским председательством, чтобы точки такого взаимодействия были найдены и диалог получил бы развитие.

— Как обстоят дела в вопросе охраны советских и российских военных памятников на территории Австрии? © РИА Новости / Андрей Золотов Память погибших в концлагере Маутхаузен почтили в Австрии

— Мы продолжаем контакты с австрийским правительством по этому комплексу вопросов. В целом необходимо подчеркнуть исключительно уважительное отношение к памяти советских воинов в Австрии. Наши воинские захоронения, наши мемориалы в большинстве своем находятся в хорошем состоянии, привлекают много внимания. Не только в Вене, но и во многих городах Австрии проводятся церемонии в памятные даты, в которых мы принимаем активное участие. Должен сказать, что церемония возложения 9 мая — одно из центральных событий года — привлекала в этом году повышенное внимание, как и акция "Бессмертный полк", которую мы проводили на венской площади Шварценбергплатц и в других австрийских городах. В принципе, отношение здесь к этому вопросу абсолютно однозначное.

— В 2018 году памятник советскому солдату на Шварценбергплатц в центре Вены был дважды осквернен. Посольство России неоднократно обращалось к австрийским властям с просьбой вести видеонаблюдение у мемориала. Есть ли какие-то подвижки в этом направлении?

— Последствия осквернения оперативно устранялись австрийской стороной. Как только позволили погодные условия, на памятнике на Шварценбергплатц была восстановлена позолота надписей.

Мы действительно в течение достаточно длительного времени ставим вопрос о необходимости установки камер видеонаблюдения. Вопрос пока не решен, поскольку в отношении видеонаблюдения общественных мест имеются установленные законом рамки. Но поскольку новым правительством Австрии законодательство в этой сфере пересматривается, мы рассчитываем на позитивное решение и по нашему обращению.

— Россия и Австрия продолжают практику перекрестных мероприятий: завершившийся 2017 год был Годом туризма, 2018 год объявлен российско-австрийским Годом музыки. Каковы результаты ведения такой практики, достигает ли она поставленных целей? Как перекрестные годы сказываются на укреплении двусторонних отношений? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Важно, кто пишет ноты: российско-австрийский год музыки открылся в Вене

— На мой взгляд, эта практика, эти инициативы себя полностью оправдывают. 2017 год стал очень успешным и эффективным Годом туризма, который позволил не только нарастить объемы туристических потоков в обоих направлениях — в прошлом году рост числа российских туристов в Австрии составил 40%, австрийских туристов в России — 33%, — но и, что интересно и важно, расширить географию туристических потоков. Традиционно австрийские туристы посещают Москву, Санкт-Петербург, но уже на программе прошлого года они убедились в том, что есть великолепные возможности во многих субъектах Российской Федерации.

Сейчас мы проводим российско-австрийский Год музыки, такое происходит впервые. Но мы продолжаем и в этой связи развитие новых туристических проектов. Одним из таких начинаний является создание маршрутов по следам великих российских и австрийских композиторов, они уже вызывают большой интерес. Год музыки стартовал очень успешно, охватывает многие регионы РФ и практически все федеральные земли Австрии. Его программа очень насыщенная.