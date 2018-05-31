Василий Поздышев: новый фонд не будет собирать плохие активы всех банков

Банк России на прошлой неделе раскрыл подробности о недавно созданном Фонде непрофильных активов. Какие активы санируемых банков соберет новая структура, какой объем средств будет передан на ее баланс, для чего ЦБ привлек РФПИ к участию в фонде и почему собственники всех банков не смогут передать ему плохие долги, в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев. Беседовали Гульнара Вахитова и Екатерина Жирова.

— Вы на ПМЭФ раскрыли подробности работы Фонда непрофильных активов. Есть какие-то детали, которые вы не успели раскрыть? Нас, конечно, больше всего интересует, какая доля будет у РФПИ и сколько средств он готов вложить?

— Пока подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает участие РФПИ в капитале Фонда непрофильных активов. Основная роль РФПИ в этом проекте заключается в трех аспектах: выстраивание процедур корпоративного управления, инвестиционная экспертиза и работа с потенциальными инвесторами. Это основные компетенции, которые мы ожидаем от РФПИ. Конкретные параметры нашего партнерства, а именно доля участия, объем вложений, количество мест в совете директоров и количество сотрудников РФПИ, работающих в профильных комитетах фонда, сейчас обсуждаются. Вся конкретика должна быть сначала одобрена наблюдательным советом РФПИ, после чего станет публичной.

— Когда новая структура заработает как фонд?

— На самом деле она уже работает как фонд, а не как банк. Несмотря на то, что у этой структуры еще остается банковская лицензия, она уже не занимается привлечением депозитов и кредитованием.

— То есть сдавать лицензию не планируется пока?

— В силу особенностей действующего законодательства нельзя просто сдать банковскую лицензию, перед этим полностью не рассчитавшись с кредиторами. Можно было бы преобразовать банк в микрофинансовую организацию, но нам кажется, что это неправильный путь, не соответствующий ни масштабам, ни деятельности Фонда непрофильных активов. Для фонда (а пока для всех трех банков его составляющих) единственным кредитором является ЦБ.

— Под каким брендом будет работать фонд?

— Вопросы брендирования для Фонда непрофильных активов для меня лично в самом низу листа приоритетов. Не будет никакой специальной акции по ребрендингу — это лишние издержки. По сути своей это SPV, фонд не будет продавать "имя", он будет развивать и продавать принадлежащие ему активы. Фонд создается на базе банка "Траст", к которому в результате реорганизации присоединяется Рост-банк, чуть позже будет присоединен АВБ и непрофильные активы, выделенные из баланса Промсвязьбанка. Эта структура в первую очередь — фонд непрофильных активов и только потом плохих долгов, потому что значительную долю в его балансе занимают именно непрофильные (небанковские) активы. Прямые кредиты, за которыми нет схем скрытого участия в бизнесе или в проектах, это меньшая часть баланса фонда.

— А в будущем предполагается, что любой банк может по желанию сдать свои непрофильные активы? © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк ЦБ сохраняет планы приватизировать санируемые им банки

— Нет. Важно понимать, что это не добровольная история. Мы не хотели бы видеть ситуацию, когда любой собственник банка, который накопил проблемные активы, мог передать свои проблемы в фонд, а хорошие активы оставить себе. Если Банк России принимает решение по финансовому оздоровлению какого-либо банка, то Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) становится контролирующим собственником банка и изыскивает дополнительные возможности изъять у собственника те активы, которые были профинансированы за счет средств вкладчиков и клиентов данного банка, чтобы затем передать их в Фонд непрофильных активов.

— Вы озвучивали сумму в 250 миллиардов рублей, которые перешли из баланса Промсвязьбанка в пользу фонда. Можете озвучить цифры по другим санируемым банкам?

— БФКО — 539 миллиардов рублей, "Траст" — 332 миллиарда рублей, Бинбанк — 139 миллиардов рублей, Рост-банк, где исторически больший объем непрофильных активов, — 745 миллиардов рублей, Промсвязьбанк и АВБ — 315 миллиардов рублей.

— Из этого складывается 2 триллиона рублей общего объема этого фонда?

— Верно, если вы суммы сложите — получится примерно 2 триллиона, но это активы "гроссо" — их балансовая стоимость без учета уже сформированных резервов. Из основных проблемных активов, которые пришли в фонд со стороны группы "Открытие", это, конечно, кредиты и облигации "Открытие Холдинга" (акционера "Открытия"). Из основных проблемных активов, которые пришли со стороны Промсвязьбанка, — более 100 миллиардов рублей пропавших кредитных досье.

— Вы сказали 100 миллиардов рублей пропавших кредитных досье Промсвязьбанка? © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Поздышев рассказал о найденных кредитных досье Промсвязьбанка

— Пропавшие досье были обнаружены временной администрацией сразу после входа в Промсвязьбанк, поэтому в первые дни и было оперативно составлено заявление в правоохранительные органы о пропаже кредитных досье на сумму более 100 миллиардов рублей. Дело еще и в том, что у ЦБ еще нет доступа к материалам, обнаруженным правоохранительными органами в бизнес-центре "Максима-плаза". Мы ведем переговоры с правоохранительными органами, чтобы проверить какие именно кредитные документы Промсвязьбанка обнаружены.

— Как возможно, что вы их передали на баланс фонда, когда доступа к ним до сих пор нет?

— Дело в том, что из банка пропала сама документация — кредитные договоры и договоры залога. Но даже если договор по кредиту пропал или украден, то его можно попытаться восстановить в ходе судебного делопроизводства, например. В Банке России находятся копии отдельных договоров, полученные в ходе инспекционной проверки, залоги недвижимости оформляются в реестре, есть выписки со счетов клиентов и приходно-расходные ордера, свидетельствующие о выдаче, так и платежах по кредитам (либо их отсутствия). Но на восстановление документации и юридически доказуемых обязанностей получателя кредита вернуть предоставленные средства уйдет время.

— Когда ЦБ брал на санацию Бинбанк, его бывшие собственники обещали завести на баланс активы. Действительно ли удалось вернуть качественные активы?

— Да, есть вполне качественные активы, которые пришли на баланс. Так, на балансе Рост-банка находятся участие и кредиты компаниям, таким как "Интеко", А101, "Русснефть", а также птицефабрики и объекты недвижимости,

— Передали ли активы бывшие собственники Промсвязьбанка?

— Нет, не передавали. Мы рассчитываем, что Фонд непрофильных активов будет иметь права на такие компании, как "Белая птица", "Здоровая ферма", "Русское зерно", "Росагро". Эти компании, каждая в своем сегменте — производство мяса птицы, производство зерна, владение и эксплуатация сельскохозяйственных земель — входят в десятку крупнейших компаний рынка. Также среди активов, находящихся в периметре фонда, два крупных лесоперерабатывающих производства в Иркутской области и в Красноярском крае. Все это работающие компании, которые имеют хороший потенциал для развития, но почти все из них имеют одинаковые проблемы: избыточная долговая нагрузка, которая создана прежним менеджментом и собственниками, неэффективное управление и конфликты акционеров.

— Зачем ЦБ заключил договор с РФПИ?

— Проект с РФПИ принципиально важен потому, что среди основных задач Фонда непрофильных активов не ускоренная ликвидация активов проблемных банков, а возможность разделения этих активов на две группы — активы, которые действительно подлежат ликвидации, и те активы, с которыми можно и нужно продолжать работать дальше. Мы считаем важным поддерживать работающие предприятия, развивать их потенциал и поднимать инвестиционную привлекательность.

— Что значит, фонд получит право на активы? Как это законодательно возможно?

— Существуют разные методы работы с проблемными активами. Это можно сделать в ходе процедуры взыскания. Во многих случаях за кредитами есть залоги. И даже если кредитное досье пропало, информацию можно восстановить, но, как уже говорилось, это сложная работа. Также возможно провести операцию debt for equity и вместо долга получить контрольный пакет акций. В результате фонд станет собственником предприятия с меньшей долговой нагрузкой.

— Что даст РФПИ участие в работе фонда?

— Одна из важных задач — это минимизация издержек на санацию банков, а в будущем страховщиков и НПФ. Для этого в том числе необходимо получить максимум от управления вложенными средствами и полученными активами. После докапитализации санируемых банков Банк России какое-то время держит на балансе фонда проблемные и непрофильные активы. Если упростить, то есть три способа возврата расходов на финансовое оздоровление.

Первый — быстрый выход на прибыль санируемых банков, чтобы через несколько лет их стоимость могла соответствовать средствам, направленным на капитализацию. Пока мы вложили в эти банки больше, чем размер их капитала сегодня. Мы вложили в группу "Открытие" (включая банки, РГС и пенсионные фонды) и Бинбанк около 500 миллиардов рублей. Капитал объединенной банковской группы "Открытие" и Бинбанк составляет около 300 миллиардов рублей. Пока стоимость группы не сравняется со стоимостью наших вложений, мы не будем распределять прибыль, она будет оставаться в банках. При норме прибыли в 15% в год на горизонте 5 лет стоимость этого бизнеса превысит размер наших инвестиций.

Второй источник минимизации убытков и издержек — это фонд непрофильных активов. Конечно, можно было бы сразу все активы продавать. Но если мы реализуем потенциал развития таких непрофильных активов, можно добиться повышения их стоимости и в итоге также снизить издержки.

Третий путь минимизации издержек на финансовое оздоровление самый трудный — это претензионно-исковая работа с бывшими собственниками. Здесь нам удалось добиться изменений в законодательство, которые упростят для Банка России возможности судебного взыскания активов с бывших собственников для компенсации наших убытков. Но чтобы механизм был эффективен, нужно идти дальше. Было бы целесообразно законодательно утвердить механизм блокировки активов собственников, по которым Банк России предъявил иск о компенсации убытков на санацию на весь период судебных разбирательств.

Мы также рассматривали возможности внесудебного взыскания, но это очень деликатный и сложный вопрос, поддержки при обсуждении которого мы не нашли. Потому пока основная концепция — это судебное взыскание, но нужно законодательно закрепить механизм минимизации рисков вывода собственниками активов до окончания судебного процесса.

Среди используемых ЦБ механизмов есть еще обращения в правоохранительные органы. В каждом случае, когда мы видим признаки правонарушений и вывода активов, признаки мошенничества, мы подаем обращения в правоохранительные органы, которые принимают решения о квалификации деяний и проведении необходимых мероприятий.

На сегодняшний день по банкам, находящимся под управлением ФКБС, Банк России уже направил правоохранительным органам обращения на 258 миллиардов рублей. Эта сумма растет: совсем недавно в Государственной думе звучала цифра 239 миллиардов рублей. После создания Фонда непрофильных активов долги собственников будут переданы фонду, и всю претензионную работу с ними будет вести уже менеджмент фонда.

— Вчера ВТБ заявил, что ему интересна покупка банка "Возрождение". Как вы смотрите на это с точки зрения огосударствления банковского сектора? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Михаил Задорнов: огосударствление банков — явление временное

— Важно, чтобы у банка "Возрождение", крупного и исторически финансово устойчивого банка, деятельность которого является значимой для Московской области, появился новый стратегический инвестор, способный развивать этот банк, а не использовать его в своих целях. Согласно действующему законодательству, ЦБ выставил требование к собственникам банка (бывшим собственникам ПСБ), обязывающее их снизить свою долю до менее 10%, то есть сменить контроль в банке.

— Появились ли какие-то интересанты на покупку санируемых банков?

— Возможно, здесь, прямо на форуме, появились. Мы рассчитываем, что через 3-5 лет, можно будет говорить о продаже объединенного банка, созданного на базе "ФК Открытие" и Бинбанка, кругу инвесторов в рамках IPO либо SPO, то есть в ходе открытых либо закрытых процедур. Думаю, что в данном случае не будет одного покупателя — банк очень крупный получается. На мой взгляд, это хорошо, поскольку такой крупный банк не должен принадлежать одному инвестору, распределенная структура собственности для крупных банков лучше.

В отношении менее крупных, в том числе региональных банков, как, например, АТБ, ситуация будет другой. Издержки на докапитализацию в таких случаях не будут значительными. После докапитализации и решения проблем с ликвидностью такие банки легко продаваемы в рынок в силу возможности встроить в какую-либо более крупную банковскую, финансовую либо промышленную группу. Я вполне допускаю, что уже до конца текущего года АТБ может быть продан на конкурсной основе.

— Всю ли предоставленную ЦБ ликвидность банки вернули?

— Из более чем триллиона рублей, которые выделялись на решение проблем с ликвидностью санируемых банков, почти все средства банки уже вернули. Бинбанк полностью погасил задолженность перед Банком России, "ФК Открытие" осталось вернуть около 100 миллиардов рублей и Промсвязьбанку — около 100 миллиардов. До конца года по графику они должны эти средства вернуть.

— Понадобится ли дополнительная докапитализация ПСБ в связи с тем, что он предоставляет ликвидность санкционным компаниям?

— Докапитализация Промсвязьбанка, предусмотренная планом участия Банка России, осуществлена в полном объеме и завершена. Опубликовано распоряжение правительства о передаче Промсвязьбанка в собственность Российской Федерации.

Если в дальнейшем банку понадобится дополнительный капитал в связи с выполнением его новых задач, государство, как основной собственник банка, будет рассматривать вопрос о том, докапитализировать банк либо выдать госгарантии, что позволит решить вопрос кредитования ОПК и санкционных российских компаний.