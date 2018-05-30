Кондратьев: интерес зарубежных партнеров к Кубани активно растет

Власти Краснодарского края в рамках бизнес-миссии представили на этой неделе в Берлине экономический и инвестиционный потенциал региона. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в интервью РИА Новости рассказал об итогах визита, планах по локализации производств немецких предприятий и условиях для реализации таких проектов, а также о намерениях региона расширить экспорт кубанского вина.

— Вениамин Иванович, вы представили инвестиционный потенциал Краснодарского края предпринимателям в Берлине. Каков результат поездки? Появились ли у Кубани новые потенциальные партнеры из Германии?

— Поездка оказалась продуктивной для обеих сторон. Это первая презентация инвестиционного потенциала Краснодарского края в Европе, где нам удалось так полно рассказать зарубежным коллегам о приоритетных направлениях экономики региона, условиях ведения бизнеса и возможностях для заключения новых взаимовыгодных проектов.

На встрече присутствовали представители более 50-ти компаний Германии. Они получили полную информацию о тех преференциях, которые имеют иностранные инвесторы, работающие на Кубани. А сегодня предприятий с немецким капиталом в сфере промышленности и сельского хозяйства в регионе порядка двадцати. Замечу, это ведущие мировые бренды, что важно для нас: их позитивный опыт является стимулом для других компаний размещать свои производства на территории региона.

В ходе визита мы достигли конкретных договоренностей — заключено соглашение о намерениях с учредителем компании "РусАнкер ИТ" Фридрихом Деппом. Российско-германская компания поставляет оборудование для горного, дорожного строительства и берегоукрепления. В рамках подписанного протокола планируется производить соответствующую технику на Кубани. Объем инвестиций составит 500 миллионов рублей. Уверен, что реализация такого инвестпроекта станет важным шагом в формировании современного промышленного кластера в крае.

— Во время презентации в Берлине вы заявили, что регион заинтересован в локализации производств немецких предприятий и готов предоставить максимально комфортные условия для реализации таких проектов. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих условиях.

— У нас действительно одни из самых комфортных условий для инвестирования и ведения бизнеса в стране. Это отмечают и эксперты, и предприниматели. В регионе уже выстроена система работы с зарубежными предпринимателями. Она основывается на том, что инвестор получает максимально полную поддержку со стороны администрации края буквально на каждом этапе прохождения проекта. Отмечу также, что утвержден целый ряд законодательных инициатив, я имею в виду гибкий механизм налоговых преференций и льгот, которые инвестор может получить, минуя бюрократические процедуры.

В этом году в краевой столице открылся первый в России специальный многофункциональный центр для иностранных предпринимателей. Welcome Center — это принципиально новый формат работы. Здесь зарубежные партнеры получают услуги, необходимые для открытия бизнеса на территории Кубани. Речь идет о таких принципиально важных составляющих бизнес-процесса, как юридическое сопровождение, бухгалтерский учет, подбор персонала, помощь в проведении презентаций, а также консультации по государственной поддержке, сервисам проектного финансирования.

Кроме того, создан и успешно работает инвестиционный портал Краснодарского края. Он содержит более 500 инвестпредложений, которые регулярно обновляются. А также путеводитель инвестора, помогающий помочь потенциальным инвесторам сориентироваться в сферах экономики края, определить наиболее перспективные для вложения капитала и развития бизнеса. Наша основная цель — показать иностранным партнерам, что мы готовы к сотрудничеству и прямому диалогу.

— Можете ли вы на примере уже присутствующей в регионе немецкой компании CLAAS рассказать, какие меры поддержки оказывают власти, чтобы способствовать локализации производства?

— Хочу отметить, что мы не случайно нашу первую подобную презентацию в Европе провели именно в Германии. Она входит в число стран, активно инвестирующих в экономику Кубани. Компании с немецким капиталом, такие как CLAAS, не только создают новые производства и рабочие места, но и, самое главное, привносят высокие технологии.

Первый завод копания CLAAS открыла в Краснодаре в 2003 году, и сегодня он самый современный в Европе. Замечу, что и первый в России специальный инвестиционный контракт был заключен в нашем регионе именно с CLAAS.

Это новый эксклюзивный инструмент для иностранного бизнеса. Специнвестконтракт позволяет компании увеличивать локализацию. Кроме того, продукция завода, в частности, зерноуборочные комбайны, официально получает статус "товаров, произведенных на территории России", а значит, их закупка может осуществляться при финансовой поддержке государства. Таким образом, теперь компания CLAAS на равных правах с другими российскими предприятиями имеет доступ к государственным тендерам и заказам.

— Какие преимущества получит регион при реализации проекта локализации?

— Как я уже говорил, специальный инвестиционный контракт не только предусматривает увеличение уровня локализации предприятия, его мощности, но и снижение себестоимости выпускаемой продукции. Это выгодно нам, потому что позволяет российским аграриям при закупке техники CLAAS получать субсидии в рамках государственных программ поддержки АПК.

Сейчас уровень локализации производства CLAAS составляет более 60%, но, думаю, с новыми возможностями развития и господдержки этот процент будет только расти.

К слову, успешная работа иностранных компаний на территории края — еще один показатель инвестиционного благополучия. У нас таких предприятий более 300 из 30 стран мира. И интерес зарубежных партнеров только растет. Только в 2017 году Кубань посетили больше 30 иностранных делегаций из самых разных уголков мира, а с начала этого года уже 16. Как результат, Кубань уже несколько лет подряд входит в семерку лучших регионов в российском рейтинге инвестпривлекательности. Кстати, по итогам прошлого года нам удалось улучшить свою позицию и подняться на 6-е место. Это заслуженная оценка нашей работы.

— В Берлине состоялась презентация 17 ведущих винодельческих компаний Кубани, вы упомянули о стремлении руководства региона сделать краснодарское вино доступным для жителей Германии. Какие конкретные шаги планируют предпринять власти и кубанские компании, чтобы реализовать эти планы? Вы и ранее говорили о том, что кубанское вино заслуживает экспорта, есть ли уже конкретные договоренности о поставках нашего вина за рубеж?

— Край прочно занимает первое место в России по объемам производства вина. В 2017 году было разлито 14,3 миллиона дал вина и 3,6 миллиона дал игристых вин, что составляет более 40% объема российского вина. Теперь наша задача выводить продукцию на мировые рынки, расширять географию поставок.

Постепенно в крае накапливается опыт экспорта вина. На сегодняшний день это около 300 тысяч дал в год. Но мы заинтересованы в расширении рынка сбыта. Этой теме мы уделили отдельное внимание в Берлине. Для специалистов отрасли виноградарства и виноделия, ритейлеров и СМИ Германии мы провели презентацию кубанских вин. Всего было представлено 17 ведущих винодельческих предприятий региона, в том числе "Усадьба Дивноморское", "Раевское", "Фанагория", "Кубань-вино", "Лефкадия", "Абрау-Дюрсо".

Я не сомневаюсь в том, что кубанское вино — это продукт, который заслуживает экспорт, и ничем не уступает французскому или итальянскому. Мы стремимся к тому, чтобы наше вино было доступно и для жителей Германии.

В целом, хочу положительно оценить итоги поездки. Прежде всего, нам удалось извлечь практическую пользу из презентации инвестпотенциала Кубани: строительство промышленного завода в Динском районе — это весомый результат. Кроме того, нам удалось установить деловые контакты с потенциальными партнерами и инвесторами. Мы постарались представить на суд немецких предпринимателей все преимущества ведения бизнеса в крае. Уверен, результат не заставит себя ждать, и эта поездка станет началом взаимовыгодного сотрудничества.

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