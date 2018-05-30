РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Кондратьев: интерес зарубежных партнеров к Кубани активно растет

14:5830.05.2018
0120
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин КондратьевГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Власти Краснодарского края в рамках бизнес-миссии представили на этой неделе в Берлине экономический и инвестиционный потенциал региона. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в интервью РИА Новости рассказал об итогах визита, планах по локализации производств немецких предприятий и условиях для реализации таких проектов, а также о намерениях региона расширить экспорт кубанского вина.

— Вениамин Иванович, вы представили инвестиционный потенциал Краснодарского края предпринимателям в Берлине. Каков результат поездки? Появились ли у Кубани новые потенциальные партнеры из Германии?

— Поездка оказалась продуктивной для обеих сторон. Это первая презентация инвестиционного потенциала Краснодарского края в Европе, где нам удалось так полно рассказать зарубежным коллегам о приоритетных направлениях экономики региона, условиях ведения бизнеса и возможностях для заключения новых взаимовыгодных проектов.

На встрече присутствовали представители более 50-ти компаний Германии. Они получили полную информацию о тех преференциях, которые имеют иностранные инвесторы, работающие на Кубани. А сегодня предприятий с немецким капиталом в сфере промышленности и сельского хозяйства в регионе порядка двадцати. Замечу, это ведущие мировые бренды, что важно для нас: их позитивный опыт является стимулом для других компаний размещать свои производства на территории региона.

Сбор урожая винограда на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В Берлине власти Кубани представили 17 винодельческих компаний региона
В ходе визита мы достигли конкретных договоренностей — заключено соглашение о намерениях с учредителем компании "РусАнкер ИТ" Фридрихом Деппом. Российско-германская компания поставляет оборудование для горного, дорожного строительства и берегоукрепления. В рамках подписанного протокола планируется производить соответствующую технику на Кубани. Объем инвестиций составит 500 миллионов рублей. Уверен, что реализация такого инвестпроекта станет важным шагом в формировании современного промышленного кластера в крае.

—  Во время презентации в Берлине вы заявили, что регион заинтересован в локализации производств немецких предприятий и готов предоставить максимально комфортные условия для реализации таких проектов. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих условиях.

— У нас действительно одни из самых комфортных условий для инвестирования и ведения бизнеса в стране. Это отмечают и эксперты, и предприниматели. В регионе уже выстроена система работы с зарубежными предпринимателями. Она основывается на том, что инвестор получает максимально полную поддержку со стороны администрации края буквально на каждом этапе прохождения проекта. Отмечу также, что утвержден целый ряд законодательных инициатив, я имею в виду гибкий механизм налоговых преференций и льгот, которые инвестор может получить, минуя бюрократические процедуры.

В этом году в краевой столице открылся первый в России специальный многофункциональный центр для иностранных предпринимателей. Welcome Center — это принципиально новый формат работы. Здесь зарубежные партнеры получают услуги, необходимые для открытия бизнеса на территории Кубани. Речь идет о таких принципиально важных составляющих бизнес-процесса, как юридическое сопровождение, бухгалтерский учет, подбор персонала, помощь в проведении презентаций, а также  консультации по государственной поддержке, сервисам проектного финансирования.

Кроме того, создан и успешно работает инвестиционный портал Краснодарского края. Он содержит более 500 инвестпредложений, которые регулярно обновляются. А также путеводитель инвестора, помогающий помочь потенциальным инвесторам сориентироваться в сферах экономики края, определить наиболее перспективные для вложения капитала и развития бизнеса. Наша основная цель — показать иностранным партнерам, что мы готовы к сотрудничеству и прямому диалогу.

— Можете ли вы на примере уже присутствующей в регионе немецкой компании CLAAS рассказать, какие меры поддержки оказывают власти, чтобы способствовать локализации производства?

— Хочу отметить, что мы не случайно нашу первую подобную презентацию в Европе провели именно в Германии. Она входит в число стран, активно инвестирующих в экономику Кубани. Компании с немецким капиталом, такие как CLAAS, не только создают новые производства и рабочие места, но и, самое главное, привносят высокие технологии.

Флаги России, Германии и Евросоюза. Архивное фото
© AFP 2018 / Barbara Sax
В Германии появится инвестиционный представитель Кубани

Первый завод копания CLAAS открыла в Краснодаре в 2003 году, и сегодня он самый современный в Европе. Замечу, что и первый в России специальный инвестиционный контракт был заключен в нашем регионе именно с CLAAS.

Это новый эксклюзивный инструмент для иностранного бизнеса. Специнвестконтракт позволяет компании увеличивать локализацию. Кроме того, продукция завода, в частности, зерноуборочные комбайны, официально получает статус "товаров, произведенных на территории России", а значит, их закупка может осуществляться при финансовой поддержке государства. Таким образом,  теперь компания CLAAS на равных правах с другими российскими предприятиями имеет доступ к государственным тендерам и заказам.

— Какие преимущества получит регион при реализации проекта локализации?

— Как я уже говорил, специальный инвестиционный контракт не только предусматривает увеличение уровня локализации предприятия, его мощности, но и снижение себестоимости выпускаемой продукции. Это выгодно нам, потому что позволяет российским аграриям при закупке техники CLAAS получать субсидии в рамках государственных программ поддержки АПК.

Сейчас уровень локализации производства CLAAS составляет более 60%, но, думаю, с новыми возможностями развития и господдержки этот процент будет только расти.

К слову, успешная работа иностранных компаний на территории края — еще один показатель инвестиционного благополучия. У нас таких предприятий более 300 из 30 стран мира. И интерес  зарубежных партнеров только растет. Только в 2017 году Кубань посетили больше 30 иностранных делегаций из самых разных уголков мира, а  с начала этого года уже 16. Как результат, Кубань уже несколько лет подряд входит в семерку лучших регионов в российском рейтинге инвестпривлекательности. Кстати, по итогам прошлого года нам удалось улучшить свою позицию и подняться на 6-е место. Это заслуженная оценка нашей работы.

—  В Берлине состоялась презентация 17 ведущих винодельческих компаний Кубани, вы упомянули о стремлении руководства региона сделать краснодарское вино доступным для жителей Германии. Какие конкретные шаги планируют предпринять власти и кубанские компании, чтобы реализовать эти планы? Вы и ранее говорили о том, что кубанское вино заслуживает экспорта, есть ли уже конкретные договоренности о поставках нашего вина за рубеж?

— Край прочно занимает первое место в России по объемам производства вина. В 2017 году было разлито 14,3 миллиона дал вина и 3,6 миллиона дал игристых вин, что составляет более 40% объема российского вина. Теперь наша задача выводить продукцию на мировые рынки, расширять географию поставок.

Постепенно в крае накапливается опыт экспорта вина. На сегодняшний день это около 300 тысяч дал в год. Но мы заинтересованы в расширении рынка сбыта. Этой теме мы уделили отдельное внимание в Берлине. Для специалистов отрасли виноградарства и виноделия, ритейлеров и СМИ Германии мы провели презентацию кубанских вин. Всего было представлено 17 ведущих винодельческих предприятий региона, в том числе "Усадьба Дивноморское", "Раевское", "Фанагория", "Кубань-вино", "Лефкадия", "Абрау-Дюрсо".

Кубанская набережная в Краснодаре. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Власти Кубани рассказали об инвестиционном потенциале региона
Я не сомневаюсь в том, что кубанское вино — это продукт, который заслуживает экспорт, и ничем не уступает французскому или итальянскому. Мы стремимся к тому, чтобы наше вино было доступно и для жителей Германии.

В целом, хочу положительно оценить итоги поездки. Прежде всего, нам удалось извлечь практическую пользу из презентации инвестпотенциала Кубани: строительство промышленного завода в Динском районе — это весомый результат. Кроме того, нам удалось установить деловые контакты с потенциальными партнерами и инвесторами. Мы постарались представить на суд немецких предпринимателей все преимущества ведения бизнеса в крае. Уверен, результат не заставит себя ждать, и эта поездка станет началом взаимовыгодного сотрудничества.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена