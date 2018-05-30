Франк Шауфф: сложно работать с санкциями, которые пока только на горизонте

Европейский бизнес не покидает российский рынок, несмотря на существующие геополитические сложности и неопределенность с очередным витком санкций. В интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2018 генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) доктор Франк Шауфф рассказал об отношении иностранных инвесторов к последним законодательным инициативам, а также поделился ожиданиями зарубежных компаний от нового правительства. Беседовала Вероника Буклей.

— Как АЕБ сегодня оценивает ситуацию в экономике России?

— Мы видим различные тенденции, картина ни белая, ни черная — это целая палитра оттенков. С одной стороны, российская экономика растет. Мы видим, что торговля между Россией и Европой набирает обороты, после нескольких лет постоянного сокращения увеличивается и автомобильный рынок. Индекс ожиданий европейских компаний относительно бизнеса в России опустился до 138 пунктов со 141 пункта в прошлом году. Это не так плохо по сравнению с прошлым годом, но тенденция другая, нежели мы предполагали. Думаю, что это в первую очередь связано с санкциями.

Но все равно мы видим, что картина меняется по сравнению с прошлым годом. Недавно в Госдуме обсуждался проект об уголовной ответственности за соблюдение иностранных санкций. Мы видели очень большое волнение в сообществе иностранных инвесторов.

Этот проект означает, что менеджеры из Европы, которые работают на российском рынке и должны соблюдать европейские санкции, могут быть наказаны по российским законам. Тогда европейский бизнес окажется в тисках между американскими санкциями и российским контрсанкциями. Это очень сложная ситуация.

— Участвовала ли АЕБ в обсуждении этого вопроса?

— На днях мы приняли участие в заседании совета по законотворчеству при председателе Госдумы господине Володине, и кажется, что перспектива меняется… Если я правильно понимаю, сейчас началась дискуссия, как лучше решить эту проблему. Слышали, что есть новое предложение перейти с уголовной ответственности на административную, но это не меняет картину для иностранных компаний.

Вторая большая проблема для иностранных менеджеров: при нарушении КоАП дважды их больше не допускают в страну. Если такой закон примут, это создаст большие трудности. Мы против таких изменений в законодательстве.

Нужно понимать, что за последние несколько лет, несмотря на все сложности, европейские компании очень лояльно относились к российскому рынку. Из больших инвесторов практически никто не ушел с российского рынка.

— Что, на ваш взгляд, необходимо сделать новому правительству, чтобы улучшить инвестиционную привлекательность России?

— Мы видим, что в правительстве есть и новые и старые члены, пока рано обсуждать, какую политику они будут проводить. Для нас важна устойчивость и прозрачность законодательства. Ограничения в отношении иностранных компаний, если мы говорим о доступе к участию в тендерах со стороны государственных структур или со стороны компаний с государственным участием, являются серьезной проблемой, потому как они препятствуют развитию честной конкуренции. Это может привести к росту цен и снижению качества закупаемой продукции.

Для многих компаний важен вопрос специнвестконтрактов (СПИК). Среди наших членов есть компании, которые подписали такие контракты. Наверное, у них были важные коммерческие причины, чтобы это сделать. В целом же концепция не до конца понятна и прозрачна для многих компаний. Я думаю, что российскому правительству стоит поработать над этим вопросом.

— Обсуждается ли сегодня заключение новых СПИК?

— Новые СПИК есть, самая последняя цифра — это семнадцать СПИК на федеральном уровне за последние три года. Я думаю, что можно более прозрачно и более надежно с точки зрения иностранных инвесторов определить эту структуру, тогда и успех будет больше.

— Российско-германская внешнеторговая палата оценила, что новые санкции США против РФ могут обойтись немецкой экономике в перспективе в несколько миллиардов евро. Есть ли у вас примерные оценки ущерба для европейской экономики? © РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Пробой изоляции. Почему все захотели сотрудничать с Россией

— У нас такой оценки нет, но мы понимаем, что последний раунд санкций имеет крайне отрицательный эффект для компаний, которые здесь работают. Если мы говорим об американских санкциях, главная проблема в том, что американская власть играет на опасениях их расширения.

Компании могут работать с санкциями, вступившими в силу, они могут приспосабливаться к ним. Сложно работать с санкциями, которые только показываются где-то на горизонте, — непонятно, что будет дальше. Это очень сильно повышает неопределенность. Поэтому те санкции, которые неформально объявлены — самые эффективные со стороны США.