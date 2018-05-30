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Интервью

Кандидат в президенты Турции: мы укрепим добрососедство с Россией

13:0030.05.2018
(обновлено: 13:01 30.05.2018)
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© Фото предоставлено пресс-службой Мухаррема ИнджеКандидат в президенты Турции Мухаррем ИнджеКандидат в президенты Турции Мухаррем Индже
© Фото предоставлено пресс-службой Мухаррема Индже

Кандидат в президенты Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что в случае его победы на выборах 24 июня страна продолжит исполнять свои обязательства по всем договорам с Россией, в том числе в энергетической и военно-технической сферах. По его мнению, при взаимодействии с Россией будет легче урегулировать сирийский кризис. Индже также заявил о своем намерении восстановить отношения Анкары с Дамаском.

Народно-республиканская партия Турции — старейшая в стране. Была основана первым президентом Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком в 1923 году. Занимает левоцентристские позиции, отстаивает светский принцип государственного устройства. Является второй ведущей политической силой в Турции после правящей Партии справедливости и развития, на последних парламентских выборах в ноябре 2015 года получила 25,3% голосов и 134 места в парламенте.

— Как будут в случае вашего избрания президентом развиваться российско-турецкие отношения? Будет ли продолжено сотрудничество с Россией в энергетике, в частности, по проектам АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток"?

— Основываясь на принципах сохранения государственных обязательств, мы продолжим реализацию всех проектов, ранее подписанных Турцией с другими странами. Турция будет выполнять свои обязательства по всем договоренностям. Россия — наш сосед c давних пор. Турция и Россия — это страны, где "да" означает "да", а "нет" — "нет". Обе страны привержены принципам верности и уважают их. Во время холодной войны и после нее мы старались сделать так, чтобы наше членство в НАТО не оказало отрицательного влияния на наши отношения с Россией.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Межгосударственные отношения России и Японии
После холодной войны у нас с Россией развивалось сотрудничество во многих сферах. Смотреть на эти отношения как на какую-то альтернативу отношениям с западными странами, сталкивать их или превращать в конкурирующие неверно, это не принесет пользы никому. Приверженность добрососедским отношениям с РФ естественна для традиционной внешней политики Турции, и когда от нее отступают, начинают происходить негативные последствия, что мы можем наблюдать, в частности, в Сирии. Мы укрепим добрососедство, основу для дружбы и взаимных интересов и будем стараться искренне понять друг друга. Я всегда буду выступать за развитие отношений с Россией.

— Турция сейчас подвергается давлению со стороны США в связи с закупкой у России зенитно-ракетных комплексов C-400. Какова ваша позиция по этому вопросу?

— Если соглашение подписано, то речи не может идти о том, чтобы от него отказаться. После того как наш Генштаб принял решение о том, что данное вооружение необходимо для страны, и после того, как заключено соглашение, эту тему уже нечего обсуждать.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПерезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время учений
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Перезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время учений

— Намерены ли вы в случае прихода к власти восстановить отношения с Дамаском?

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Сирии назвали условия для восстановления отношений с Турцией

— Вместе с Россией мы намного быстрее и легче сможем решить сирийский кризис и проблемы, связанные с ним. И Россия и Турция выступают за сохранение территориальной целостности Сирии. Когда я стану президентом, я сразу же отправлю в Дамаск посла.

—  Предпримите ли вы шаги к нормализации турецко-американских отношений, которые осложняет военная поддержка США курдских формирований в Сирии и отказ в выдаче оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки переворота в июле 2016 года?

— Мы решим проблемы, накопившиеся между Турцией и США. Экстрадиция Гюлена будет потребована в рамках договора между обеими странами о выдаче преступников. Я не вижу ни одного вопроса, который нельзя было бы решить путем переговоров. Возвращение наших отношений с США в нормальную колею повысит прежде всего политическую предсказуемость в нашем регионе, уменьшит фактор риска и нежелательных сюрпризов. Это будет служить общей пользе, России в том числе. Для этого мы преодолеем фактор недоверия между Турцией и США. Мы будем действовать ради интересов нашей страны.

— Продолжит ли Турция в случае вашего избрания президентом курс на вступление в ЕС на фоне фактического замораживания этого процесса со стороны Брюсселя? Сохранятся ли отношения с НАТО в том же объеме?

— В переговорах о членстве в ЕС мы в самое ближайшее время выполним все требования. Мы хотим полноправного членства в ЕС. Турция вносит свой вклад в ЕС как в организацию, и удержание ее на расстоянии ни странам-членам ЕС, ни Турции пользы не приносит.

Что касается нашего членства в НАТО, то мы не будем превращать это в предмет для дискуссии.

— Какой будет политика Турции по отношению к Ирану? Как вы расцениваете выход США из ядерной сделки?

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Зариф назвал ответственностью всех сторон выполнение соглашения по Ирану

— Мы не хотим войн с нашими соседями. Я нахожу неправильной политику США в отношении Ирана и с точки зрения баланса в регионе, и с точки зрения наших интересов. США не смогут добиться разрешения проблем в регионе путем ослабления Ирана, Турции, Сирии. Чтобы решить проблемы в регионе, нужно, чтобы находящиеся здесь страны были сильными и стабильными.

— Будете ли вы добиваться возращения к парламентской системе в случае вашего избрания президентом? Сохранится ли режим чрезвычайного положения, введенный в Турции после попытки переворота?

— Мы непременно вернемся к парламентской системе. Это определят выборы в парламент. Когда оппозиция будет иметь большинство в парламенте, примерно в течение двух лет будут устранены негативные факторы старой парламентской системы, мы ее обновим и совершим новый скачок в нашем пути к демократии.

Режим ЧП я отменю в первый же день после того, как стану президентом.

— Будут ли вами предприняты шаги по урегулированию курдской проблемы?

— У меня есть план действий по решению курдской проблемы. Причина того, что ее урегулирование зашло в тупик, это наличие терроризма. Пока не покончим с ним, очень сложно решить этот вопрос так, чтобы это решение было окончательным. Эта проблема касается демократии и свобод, и перед Турцией не стоит препятствий для урегулирования этой ее внутренней проблемы.

 

 

 

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