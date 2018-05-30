Эдуард Басурин: широкомасштабные боевые действия со стороны Киева возможны

Ситуация на востоке Украины продолжает оставаться напряженной, стороны конфликта в ежедневном режиме обвиняют друг друга в нарушении перемирия, введенного 30 апреля. В интервью РИА Новости замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин пообещал адекватно отреагировать в случае попыток обстрелов гражданского населения или захвата территории республики.

— Как вы можете охарактеризовать ситуацию на линии соприкосновения сейчас?

— Стабильно напряженная. Синусоида сейчас опять началась. Позавчера было увеличение, сейчас снижение числа обстрелов. Что будет завтра, непонятно пока. Нет четкого понимания, как будут развиваться события. В первую очередь мы дали понять, что если будут попытки обстрелов гражданского населения или захвата территории республики, то мы адекватно на это реагируем. Это мы показали под Горловкой. Можно сказать, что они почувствовали силу нашу, может, мы нарушили какие-то их планы и они сейчас их пересматривают.

— С чем было связано обострение ситуации на горловском направлении? © РИА Новости / Андрей Стенин Перейти в фотобанк В ДНР заявили об участившихся боестолкновениях с силовиками

— Это тот план, который был озвучен высшим руководством Украины о том, что нужно переходить к активным боевым действиям, и горловское направление называлось в том числе. Плюс приезд спецпредставителя Госдепа (Курта Волкера — ред.), после его появления это все активизировалось. Думаю, это все было запланировано, а причины этого… Может, это праздники (День Победы, День республики — ред.), может, инаугурация президента соседнего государства. Они (Киев — ред.) предполагают, что в этот момент Российская Федерация меньше обращала внимание на ситуацию здесь.

— Вы сказали, что ситуация под Горловкой была спланирована. Каков план был — захватить часть города, прощупать обороноспособность армии ДНР?

— Здесь нельзя сказать однозначно. Если бы они хотели широкомасштабное (наступление — ред), то количество задействованных военнослужащих было бы намного больше. Поэтому, может, это была и разведка боем плюс перед этим мы приучили их, что мы спокойно относились, когда они занимали серые зоны. Но когда это близко подошло к населенным пунктам, мы на это уже отреагировали. Обстрелы жилых кварталов Горловки и близлежащих населенных пунктов нас вынудили адекватно на это ответить. Это разведка боем с одной стороны и попытка захватить какой-то участок, а потом по всему миру кричать, что они освободили очередной участок украинской земли.

— С военной точки зрения какое направление для ВСУ является наиболее "интересным" для захвата высот, территорий и продвижения?

— Это горловское и мариупольское направления. Два основных, наиболее интересных для них направления. Мариупольское — можно развернуть танки, местность позволяет это сделать. Горловка. С тактической точки зрения занятие данного населенного пункта позволяет им (украинским силовикам — ред.) развивать успех как на север в сторону Дебальцево, так и на юг — к Шахтерску, с охватом Донецка, выход на российскую границу и в окружение берется Донцек, Макеевка. Это, в принципе, план 2014 года.

— Какой сценарий развития ситуации на линии соприкосновения в Донбассе сейчас наиболее вероятен? © AFP 2018 / Anatolii Stepanov "Они убивают детей и пенсионеров". Зачем Украина снова атакует Донбасс

— Каждодневные провокации в той или иной степени с применением как запрещенного, так и незапрещенного оружия. Опять же — увеличение количества диверсионных групп, которые будут как пытаться засылать сюда вглубь республики, так и по линии соприкосновения, с использованием внезапности, захват в плен военнослужащих и к себе их отправлять, а там уже проводить с ними съемки и добиваться получения определенной информации, как разведданных, так и информационных. Думаю, все эти вещи будут усиливаться именно ближе к чемпионату мира по футболу.

— Полномасштабное наступление возможно?

— Оно всегда возможно, но на данный момент мы не фиксируем в полном объеме подготовку со стороны противника именно к широкомасштабным боевым действиям, но они возможны. Техники много подтянули к линии соприкосновения, но есть сопутствующие моменты, по которым определяется, готов противник идти в наступление или нет. Или же он больше склоняется к обороне. Есть определенные признаки, по которым можно это сказать. На данный момент эти признаки пока не подтверждают, что они готовы к широкомасштабным боевым действиям.

— Сколько попыток продвижения, атак, выхода на позиции ВС ДНР предпринято украинскими силовиками за последние две недели?

— Всего было около 10 за последние две недели. Началось с попытки захода в Чигири. Много это или мало? Здесь нельзя статистикой мерить, это война. Здесь выполнение определенных каких-то задач. В штабе, допустим, принято решение что-то делать, и они планомерно к этому идут. Тут две вещи — это разведка боем, проверка нас на готовность к отражению атаки, второе — пиар ход, как то же Южное, где они находились, но заявили, что освободили его. Или Петровское. Был вброс, что они его "освободили", но их там и в помине нет, мы как контролировали этот населенный пункт, так контролируем.

— Что, по вашему мнению, необходимо для того, чтобы не допустить в Донбассе очередного обострения ситуации, активных боевых действий?

— Две вещи — постоянно показывать противнику, что мы готовы применять оружие на уничтожение, и сесть за стол переговоров, за которым обговорить ситуацию и найти пути решения проблемы.

— Насколько вы оцениваете боеспособность украинской армии сегодня? © AFP 2018 / Oleksandr Ratushniak Порошенко похвалил украинских военных за "дерзкие действия" на учениях

— По сравнению с 2014 и 2015 годами стало намного лучше. Укомплектованность нельзя сказать, что на линии соприкосновения она 100%, но экипировка стала лучше, подготовка с тактической точки зрения тоже стала лучше. Я не знаю состояния в полном объеме технического вооружения и техники, но ее у них (украинских силовиков — ред.) много. Противник стал серьезней, чем был в 2014 и 2015 годах, и недооценивать его нельзя. Что касается нас, меньшими силами мы смогли отразить три больших атаки, которые были на Горловке, и не допустили, чтобы противник занял господствующие высоты, как он планировал это сделать. Мы тоже растем, но и противник учится, учится очень быстро. У нас тактика чисто оборонительная. При этом занятия проводятся постоянно, повышается профессионализм и навыки наших военнослужащих. Поэтому пусть еще раз попробуют, посмотрят, кто лучше.