Роберт Дадли: я не вижу причин для роста цены на нефть до 100 долларов

Цены на нефть последние месяцы держатся на стабильно высоком уровне на фоне роста спроса и ограничения предложения сырья странами соглашения ОПЕК+. Смогут ли цены на углеводороды продолжить рост, целесообразно ли ОПЕК вновь увеличивать добычу нефти, как влияют на рынок санкции США против Ирана, как идет сотрудничество с Роснефтью и стоит ли ожидать от нового состава правительства РФ перемен в энергетической политике, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2018 глава глобального энергетического гиганта BP Роберт Дадли. Беседовали Анастасия Дмитриева и Мария Грабарь.

— Вы часто говорите о том, что цена на нефть в диапазоне 55‒65 долларов за баррель наиболее комфортна для производителей и покупателей нефти. На прошлой неделе цена на нефть превысила 80 долларов за баррель. В связи с этим считаете ли вы необходимым, чтобы производители нефти приняли меры для ограничения роста цены на нефть?

— Когда я был в Абу-Даби неделю назад, министр нефти ОАЭ и некоторые представители ОПЕК говорили, что ОПЕК сыграет роль в том, чтобы ослабить пиковый рост цен на нефть, но они не сказали, когда. Я думаю, что на переговорах в июне они, вероятно, сохранят сделку до конца года (не пересмотрят ее — ред.).

Но существуют большие проблемы с быстрым снижением добычи в Венесуэле, добыча в США начала расти, санкции против Ирана вносят большую неопределенность, никто не уверен, какой объем добычи они сохранят.

То есть существует несколько необычных обстоятельств, которые поддерживают цену на нефть. Она может остаться высокой, но что касается BP, мы находимся в фарватере (определенных ранее инвестиций ‒ ред.), и лучший план для компании ‒ придерживаться этого фарватера. Мы будем дисциплинированны в инвестициях, не начнем много тратить на основе предположений о том, что цена на нефть будет высокой.

— Как вы считаете, может ли ОПЕК позволить себе смягчить соглашение о сокращении добычи нефти?

— Я считаю, что было бы спекуляцией рассуждать об этом. Я думаю, что они заключили очень хорошее соглашение, для которого понадобилось много усилий, в частности, Саудовской Аравии, ОАЭ, России. Я думаю, что они будут осторожны в вопросе изменения соглашения. Они могут это сделать, но будут осторожны.

— Как вы считаете, сможет ли цена на нефть достичь 100 долларов за баррель в ближайшее время? © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Алекперов исключил возможность роста цены на нефть до $100 за баррель

— Я раньше говорил, что нет. Есть люди, которые предсказывают (цену на нефть ‒ ред.) 100 долларов за баррель. Я не думаю, что она достигнет 100 (долларов за баррель ‒ ред.), только если не будет каких-либо ограничений по поставкам нефти. Кроме этого я не вижу причин для роста цены до такого уровня.

— О каких ограничениях вы говорите?

— Транспортных, при которых нефть не сможет быть поставлена в какие-либо точки, например при конфликтах. Но вероятность этого очень низкая.

— Могут санкции США против Ирана повлиять на это?

— Выход США из соглашения может стать только началом переговоров (по будущему соглашения по Иранский ядерной программе — ред.), что повлияет, я думаю, на поставки нефти из Ирана в объеме 300 тысяч — 1 миллион баррелей в день. В случае если поставки сократятся на 300 тысяч баррелей в день, это не сильно повлияет на ситуацию на рынке, но если сокращение составит 1 миллион (баррелей в день ‒ ред.), это окажет влияние на рынок.

— Как текущая цена на нефть влияет на деятельность BP?

— Она помогает балансу компании, но затраты еще не растут, я не вижу роста, кроме затрат на шельфе США. Стоимость проектов остается на прежнем уровне, мы показали хорошие финансовые результаты не только потому, что цена на нефть растет, а потому, что компания хорошо работает.

Я думаю, что если цена на нефть останется на уровне 80 долларов за баррель, то мир сможет справиться с этим. Цена на нефть в 80 долларов за баррель не повлияет на спрос. Но я думаю, что если цена будет превышать 80 долларов за баррель продолжительное время, например пару месяцев, тогда, возможно, это затронет стоимость добычи, цена на топливо начнет расти, люди дважды подумают, прежде чем сесть за руль, и это скажется на спросе. Последние два года рост спроса на нефть был вдвое выше, чем кто-либо прогнозировал.

Поэтому если цена на нефть будет сохраняться на уровне выше 80 долларов за баррель продолжительное время, спрос снизится по сравнению с существующим уровнем. Но сейчас спрос продолжает расти, и это тоже помогает цене на нефть.

— Как вы считаете, этот рост основан на фундаментальных показателях?

— В росте спроса могут быть заложены политические перегибы, но в итоге все сводится к фундаментальным показателям рынка. Рост спроса был сильным, сильнее, чем ожидалось, существует избыток предложения, в долгосрочном периоде США могут значительно увеличить добычу нефти, а ОПЕК может корректировать добычу, чтобы управлять пиковым ростом цен на нефть.

— BP приостановила работы на месторождении Rhum в Северном море, которое разрабатывает с иранской NIOC, из‒за санкций США против Ирана. Ведете ли вы переговоры с властями США, получили ли пояснения от них по возможному влиянию санкций на проект?

— Нет, это произошло недавно (введение санкций ‒ ред.). У нас есть соглашение по продаже (своей доли в ‒ ред.) месторождения покупателю (британской Serica Energy ‒ ред.), но сделка еще не закрыта. Единственное, что нам оставалось делать ‒ приостановить работы. Мы еще не обсуждали это (с властями США — ред.), (введение санкций ‒ ред.) случилось очень быстро.

Я надеюсь, что нам предоставят разрешение (на работу на месторождении ‒ ред.) ради безопасности и поддержания добычи на месторождении. У нас было разрешение раньше (в период действия санкций против Ирана ‒ ред.). Месторождение обеспечивает добычу 5% газа в Великобритании. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает.

— Каких изменений в работе с иностранными инвесторами вы ожидаете от нового правительства РФ? Ожидаете изменений в налоговом законодательстве?

— Я не жду серьезных изменений в этой сфере. Правительство поддержало усилия Роснефти по разработке Самотлорского месторождения, что очень важно, поскольку это месторождение, обводненность которого составляет 96‒98%. Правительство в прошлом году сделало важные шаги по налоговым послаблениям для поддержки экономической эффективности Самотлора. Я думаю, что правительство проводит взвешенную политику в отношении нефтегазовой отрасли России.

— Ожидаете ли вы либерализации экспорта газа в России?

— Решение этого вопроса зависит от позиции руководства России. В будущем, я думаю, это возможно, но какой-то конкретной информации на этот счет у меня нет.

— Как идет ваша работа в Ираке? Рассматривает ли BP совместную работу с Роснефтью на месторождениях в Курдистане?

— BP работает в южном Ираке, мы ведем большую работу в провинции Киркук. Я пока не могу оценить, что означают прошедшие парламентские выборы (в Ираке ‒ ред.). Не знаю, будет ли новая коалиция приветствовать иностранные инвестиции, но думаю, что будет. Роснефть работает там, поэтому может возникнуть естественная связь в нашей работе. Я думаю, что мы обсудим с ними (итоги выборов ‒ ред.), между компаниями налажена хорошая коммуникация.

— Довольны ли вы размером дивидендов, которые получаете от Роснефти? © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Финпоказатели "Роснефти" позволяют ждать дальнейшего роста ее капитализации

— Да, с момента покупки доли в Роснефти они росли с 25 до 35 и 50% от прибыли. Это высокий уровень дивидендов. Я доволен тем, как развивается Роснефть, повышая эффективность по различным направлениям, начиная с промышленной безопасности и управления рисками до контроля за выбросами и утилизации попутного газа, что очень важно. Работа над защитой от коррозии, модернизация трубопроводов, все это становится лучше год от к году. Есть еще многое, что нужно сделать, как и в BP. Я очень доволен профессионализмом их менеджмента в нефтегазовой отрасли, они действительно знают, что делают.