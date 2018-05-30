Андрей Ермак: надеемся, что болельщики приедут в Калининград и после ЧМ

Калининград — один из 11 российских городов, которому предстоит принять матчи чемпионата мира по футболу. Как самый западный регион готовится к приезду тысяч футбольных болельщиков со всего мира и какие проекты ждут калининградцев и гостей после турнира, рассказал в интервью РИА Новости министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Беседовала Евгения Римко.

— Калининград будет встречать множество гостей, большинство их которых окажется у нас впервые. Существует ли доступная и понятная инструкция, которая позволит легко ориентироваться в городе?

— У нас есть паспорт туриста. Это такой вид буклета, он наиболее удобный, в сжатом виде представляет важную информацию для любого туриста, который приезжает в Калининградскую область. С одной стороны, там есть самая важная информация, касающаяся чемпионата мира, все тревожные телефоны, все контакты, если возникают какие-то вопросы, в том числе контакты call-центра, информационно-туристического центра. Если человек попадает в какую-то ситуацию, ему там помогут и объяснят, что и как нужно делать. С другой стороны, там есть и карта скидок, ею можно воспользоваться не только во время чемпионата мира, но и в следующий приезд в Калининградскую область. А мы как раз очень рассчитываем, что они приедут уже не ради футбола, а для того чтобы посмотреть область. Карта будет дополнительным стимулом, основанием для лояльности по отношению к отдыху в Калининградской области.

В самом паспорте туриста содержится и информация о туристических маршрутах, в том числе пешеходных, велосипедных. Но он больше ориентирован на самостоятельных туристов, потому что те, кто приедет группой, будут под крылом туроператоров, которые тоже готовят интересные программы, пытаются показать свои конкурентные преимущества, стараются отличаться друг от друга. Есть, конечно, универсальные вещи, вроде обзорной экскурсии по городу, фортовому кольцу или второму вальному обводу, но туроператоры предлагают и какие-то свои фишки, которые они нашли в последнее время и которые являются исключительно их центром компетенции, например музей марципана. Кто-то делает экскурсии, связанные с советским периодом, что тоже очень интересно. Мы все-таки ориентированы на тех туристов, и мы надеемся, что их будет много, которые приедут самостоятельно, они сами забронировались, нашли способ как добраться и самостоятельно ищут развлечения — вот для них паспорт туриста, наверное, будет основным туристическим документом.

Все знаки навигации в городе мы обновили. И мы хотим реализовать еще один проект — "Красная линия". Проект достаточно недорогой, но дает много возможностей, например, фотографироваться с этой красной линией. Но люди точно не собьются — по этой красной линии дойдут до стадиона, вернутся обратно. Она пройдет таким образом, что рядом будут находиться несколько объектов туристского показа, к ним будут вести указатели. Непосредственно линию мы начнем наносить 10 июня.

— Уже сообщалось, что в городах-организаторах, принимающих чемпионат, в том числе в Калининграде, пройдет фестиваль под брендом "Гастрономическая карта России". Кто будет кормить гостей, чем угощать, только ли это будут калининградские компании? © РИА Новости / Юрий Абрамочкин Перейти в фотобанк Ростуризм предложил включить Марий Эл в "Гастрономическую карту России"

— Почему гастрономия вообще стала настолько обсуждаемой темой в части туризма — потому что последние исследования ЮНВТО (Всемирной туристской организации), которые анализировали туристический рынок, показали, что гастрономический повод поездки ставится на второе место (после того, что можно посмотреть), что можно попробовать в той дестинации, которую он выбирает. Это связано и с глобализацией, но когда человек получает возможность попробовать что-то эксклюзивное, необычное, это создает то самое уникальное впечатление, на основе чего и строится туризм в целом. "Гастрономическая карта России" — проект Ростуризма, который позволяет регионам лучше друг друга узнать и показать, что наша страна настолько разнообразна, интересна, и в части гастрономии тоже, что следует уже прийти к пониманию туристических поездок внутри России.

Конечно, это ориентировано и на иностранцев тоже, потому что у них есть своеобразные стереотипы, что Россия это блины, икра, пельмени, водка. Но в России есть и великолепная рыба, местные локальные специалитеты, для иностранцев это тоже элемент популяризации, особенно в рамках чемпионата мира. Условия для регионов-участников одинаковые, "Гастрономическая карта России" — это 11 траков, которые будут перемещаться по городам России, у нас, в Калининграде, они будут 28 июня, в день матча Англия-Бельгия.

— Конкурс среди калининградских ресторанов на лучшее футбольное меню было исключительной местной идеей?

— Да, это была наша тема, мы посчитали, что это будет очень интересно с точки зрения продвижения региона, у гостей есть определенный эффект удивления. Рестораны предлагали своим блюдам необычные названия, связанные с футболом.

— От хлеба к зрелищам. Если у кого-то из болельщиков выдастся свободный день, куда посоветуете поехать? Что посмотреть в городе?

— Как мне кажется, у большинства болельщиков не будет много времени куда-то поехать, потому что они приезжают только на день матча, в лучшем случае уезжают на следующий день. Мы сделали несколько интересных предложений, например для тех, у кого самолет только утром, но они крепки здоровьем и не собираются ложиться спать или, допустим, экономят на гостинице. Во-первых, у нас будут работать музейные площадки в дни матчей до утра, но это будет не классический консервативный, олдскульный музей, там будут и интерактивные проекты, связанные с футболом. Например, в музее янтаря будет выставка, связанная со всемирно известными вратарями, музей "Фридландские ворота" готовит проект "Забей гол во "Фридландские ворота". Каждый музей будет привлекать футбольной тематикой. Нам важно показать, что у нас можно интересно отдохнуть, пригласить к нам насладиться отдыхом в более спокойной обстановке.

Но если будут туристы, которые приедут на более долгий срок, мы, конечно, будем рекомендовать посетить Светлогорск, посетить Янтарный — янтарные карьеры, все, что связано с добычей янтаря, и национальный парк "Куршская коса" — это те три дестинации, которые мы будем совершенно точно рекомендовать, потому что понимаем, что с точки зрения логистики и максимума удовольствия это наши самые выигрышные проекты.

— Подготовка региона к ЧМ с точки зрения гостеприимства началась достаточно давно, но в новую фазу она вступила после оглашения результатов жеребьевки. Чем будем радовать болельщиков сборных, которые сыграют в Калининграде? © Фото : Пресс-служба губернатора Калининградской области Алиханов: Калининград готов к приему гостей ЧМ-2018

— У нас были идея показа национального кино для болельщиков тех сборных, которые играют у нас, но мы от нее отказались, потому что фильмы, которые идут полтора-два часа, смотреть достаточно сложно. Мы решили реализовать такую программу, которая, с одной стороны, является предварительной рекламной кампанией фестиваля "Короче". В культурном смысле это достаточно серьезный бренд. С другой стороны, эти короткометражные фильмы позволят людям, что называется, удобно планировать свое время. Площадки будут открытыми, но под крышей, одну из таких площадок мы рассматриваем на острове Канта.

— Готовятся ли какие-то совместные проекты?

— Действительно, мы начали активно работать с теми странами, которые тоже проявили со своей стороны желание чем-то удивить калининградцев и болельщиков из других стран. Хорваты предложили устроить перед матчем концерт исполнительницы классической музыки Елены Ковач с нашим симфоническим оркестром, предложили попробовать хорватскую кухню, она отличается от нашего стереотипного представления, причем они хотят сделать это на пути следования болельщиков, организовать дегустационные сеты, столы. С сербами тоже очень много различных проектов. В Светлогорске будем открывать сквер российско-сербской дружбы, где посадим русскую березку и сербский дуб. Поскольку сербская сборная будет жить у нас в Светлогорске долго, хотим сделать на площадке у "Янтарь-холла" поединок "Мясо против рыбы", устроим футбольные матчи между болельщиками.

— Насколько языковой барьер, на ваш взгляд, может помешать общению. Как обстоят дела со знанием иностранных языков хотя бы на ключевых объектах? Известно, что курсы проходили и сотрудники полиции, и медики.

— Это одно из таких не снятых опасений, особенно в каких-то сложных ситуациях, связанных с медициной, здесь еще, наверно, есть что усилить. Коллеги из Минздрава уверяют, что никаких проблем нет, потому что весь персонал в больницах готов. С точки зрения бытового общения я серьезных рисков не вижу. А большинство из тех, кто не говорит на английском, например большинство марокканских болельщиков, будут находиться в составе групп, к которым приставлены переводчики, поэтому они таких проблем иметь не будут.

— В Калининграде на новом стадионе, построенном к чемпионату, прошли тестовые матчи, на которых проверялись все системы, работа технических служб, связанных с обеспечением игр. Со своей стороны вы проверяли готовность? © РИА Новости / Виталий Тимкив Перейти в фотобанк Мутко: тестовые матчи перед ЧМ внушают оптимизм, оказывается, люди умеют болеть

— Да, и это было для нас очень важно, мы обнаружили слабые стороны. Изначально мы планировали открыть десять площадок, но поняли, что это чрезмерно, эту "последнюю милю" люди проходят достаточно быстро, хотят быстрее попасть на стадион, занять свои места. Решили, что будет работать пять площадок, но мы их максимально усилим. Увидели, что неплохо работают вещи, связанные с необычной подачей контента, максимальной возможностью интерактива. Увидели, что сцена совершенно не пользуется популярностью. Уже на основных матчах мы хотим добавить несколько интерактивных возможностей, таких как "ММА-тренажеры", когда болельщики из разных стран смогут поиграть в футбол один на один. Несмотря на то, что матчи окончатся поздно, скорее всего, часть площадок оставим на обратном пути, после игры, чтобы сбалансировать отход болельщиков со стадиона, чтобы не было толчеи. Пока люди будут ждать свой автобус-шаттл, можно будет посмотреть какой-то перфоманс, поучаствовать в интерактиве.

— В марте губернатор Антон Алиханов высказывал опасение, что гостиницы вовремя не получат паспорта безопасности. Как решается вопрос? Если говорить о средствах размещения в целом — всем ли хватит места?

— Работа продвигается. Отельеры серьезно отнеслись к предупреждению губернатора о том, что безопасность — это самый важный аспект, поэтому те, кто не пройдет категорирование по безопасности, будут закрыты. Необходимости открывать все отели нет, мы видим по бронированию, что ажиотажа нет. Коллеги-отельеры активизировали работу по получению паспортов безопасности. Могу сказать, что все отели, которые размещают клиентские группы ФИФА — команды, партнеров, СМИ, технический персонал, — они все прошли категорирование, остальные отели завершают эту работу, иначе они упустят не только деньги, но и рискуют получить репутационные потери.

— Понятно, что встретить гостей чемпионата сегодня задача номер один, но он пройдет. Чем будем жить дальше, какие интересные проекты ожидают калининградцев? Будет ли время на передышку?

— Практически нет, сразу же готовим целый ряд интересных проектов. Прежде всего мы планируем провести калининградскую Янтарную неделю. Да, у нас в регионе проходит экономический форум янтарной отрасли, который проводит Калининградский янтарный комбинат, но у них с нашей Янтарной неделей совершенно разная целевая аудитория, форум это больше деловое мероприятие. Он пройдет в этом году 9-10 июня в Светлогорске, а Янтарная неделя в Калининграде — с 30 июня по 6 июля. На это мероприятие есть протокольное поручение российского президента — обеспечить популяризацию янтаря во время чемпионата мира по футболу. Действительно, довольно странно, что у туристов польский Гданьск считается чуть ли не мировой столицей янтаря, но там проходит только одна выставка и почти 90 процентов янтаря — это наш камень.

Неделя пройдет у Верхнего озера при поддержке Минпромторга РФ, мы совместим его с чемпионатом по ловле янтаря, здесь же будет Amberfest, различные интерактивные площадки, мастер-классы от наших янтарщиков, концерты в конце каждого дня, чтобы создать нашу калининградскую уникальную атмосферу отдыха, в большей степени прогулочного, расслабленного.

Важно привлечь внимание федерального центра, чтобы показать, что на это мероприятие можно привозить туристов из Москвы или Санкт-Петербурга, показать туроператорам, что есть хороший повод привезти сюда туристов, которые особенно интересуются янтарем, к примеру из Юго-Восточной Азии. В период чемпионата у многих болельщиков будут FAN ID, которые, по сути, являются визой, они могут в перерыве между матчами или в свободное время приехать к нам на один или несколько дней Янтарной недели. Можно совместить и просмотр матчей в фан-зоне, которая будет работать все время чемпионата, и Янтарную неделю, где кроме всего прочего будет работать стрит-фуд, будут представлены блюда, связанные с янтарем, например янтарная вата, еще несколько специалитетов, связанных с янтарной кислотой, которую добавляют в блюда в качестве ингредиента. Посмотрим, как получится, это, что называется "первый подход к снаряду", но надеемся, что это станет регулярным праздником.

Сразу же после Янтарной недели начинается 15-й кинофестиваль "Балтийские дебюты", организаторы обещают интересную программу, звезд фестиваля, несколько концертов, решили использовать очень успешную практику прошлого года — поставить в рамках фестиваля не только кинопоказы, но и концерты, творческие вечера.

Как только заканчивается фестиваль, мы начинаем КВН — состоится фестиваль "Голосящий КиВиН", после которого у нас каждые выходные проходит какое-нибудь знаковое событие: и фестиваль "Сити Джаз", и фестиваль короткометражек "Короче" — на сегодняшний момент уже порядка 500 фильмов заявились на конкурсную программу, и городской пикник "Стрит-фуд Калининград".

А в сентябре новая попытка перезагрузки чемпионата мира по фейерверкам, начиная с 8 сентября, три субботы. В этот раз по три команды, а не по две, и не в Зеленоградске, а в Калининграде, на прилегающей к новому стадиону территории. Будет совершенно другой фронт стрельбы — не 100 метров, а 200, другие спецэффекты, другой подход — более масштабный. Перед шоу фейерверков будет концерт, пока планируются Ace of Base, "Бурито", Bad Boys Blue. Переводом чемпионата в Калининград мы надеемся снять логистические проблемы, связанные с парковками и доставкой зрителей.

Затем впервые у нас пройдет кинофестиваль "Край света. Запад". В августе такой фестиваль состоится на Сахалине, затем в дни осенних каникул у нас. Фестиваль в большей степени будет ориентирован на показы фильмов, мастер-классы, встречи, то есть это такой фьюжн-фестиваль с точки зрения кино, то есть кино как некая склейка, катализатор всего, но там очень много различных форматов. Он будет проходить на трех площадках одновременно.

Помимо всего этого, у нас будут и Балтийские пляжные игры, спортивный фестиваль, будет очень много всего разного и интересного. Только сиди и выбирай, что называется.