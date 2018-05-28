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Интервью

Екатерина Трофимова: "дочка" АКРА может присвоить рейтинг России уже летом

16:4528.05.2018
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГенеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) активно сотрудничает с иностранными партнерами: работает с одним из агентств из Китая, недавно приобрело европейское агентство ERA и выступает переговорщиком по созданию единой рейтинговой структуры БРИКС. В интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2018 глава АКРА Екатерина Трофимова рассказала о ближайших планах агентства и опыте международной работы. Беседовала Вероника Буклей.

— АКРА выступает переговорщиком по проекту создания агентства БРИКС. На какой стадии сегодня находится этот проект?

— Обсуждение планов создания агентства БРИКС находится в финальной стадии. Сейчас экспертная группа стран БРИКС в рамках делового совета БРИКС готовит финальный проект предложений для рассмотрения руководствами стран-участниц. Есть еще несколько дискуссионных вопросов. Например, у стран разнятся позиции по возможной юрисдикции нахождения этого агентства, а также этапов его формирования.

Например, российская сторона в лице АКРА предлагает первым этапом создания агентства сделать формирование сети существующих рейтинговых агентств, которая бы продемонстрировала, действительно ли есть реальные спрос на подобные трансграничные услуги в рамках пяти обозначенных стран.

Мы считаем, что сеть существующих рейтинговых агентств была бы наиболее экономически эффективной формой запуска данного проекта, потому как создание такого масштабного агентства с нуля, безусловно, потребует много времени и средств.

— Верно ли в таком случае говорить о сети как о едином агентстве?

Монеты. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Агентство АКРА запустило международную рейтинговую шкалу

— Это не значит, что если подобная сеть агентств будет создана, это отменит идею создания юридического лица. Сама сеть может в дальнейшем трансформироваться в единое юридическое лицо через объединение и слияние этих агентств.

Пока не решено множество юридических вопросов. В частности, каким статусом будет обладать данная организация. В настоящий момент очевидно, что наиболее подходящей формой было бы наднациональное образование. В этой связи потребуется межстрановое соглашение. Подобных прецедентов в мировой рейтинговой практике еще не было, поэтому придется решать множество юридических вопросов, что еще более затянет процесс.

Запрос на межстрановые сравнения существует уже сейчас. Например, осенью прошлого года АКРА объявило о стратегическом партнерстве с китайским рейтинговым агентством Golden Credit. В рамках этого проекта мы запустили так называемый принцип одного окна, когда мы можем зеркально предоставлять рейтинговые услуги с нашими китайскими партнерами. Наше предложение состоит в том, что подобный проект мог бы стать прообразом сети рейтинговых агентств и в дальнейшем первым шагом создания рейтингового агентства стран БРИКС.

— Работает ли уже принцип "одного окна" с китайским агентством?

— Пока у нас не было выпущенных рейтингов, потому что это процесс довольно длительный. Плюс мы видим, что многие сделки по межстрановому сотрудничеству носят непубличный характер, а рейтинговое сопряжено с публичной деятельностью. Прежде чем ангажировать все пять стран в крупные финансовые вложения, в создание полноценного нового рейтингового агентства стран БРИКС, было бы неплохо оттестировать на практике, насколько рынок будет готов использовать и оплачивать подобные услуги, что можно было бы сделать на базе сети рейтинговых агентств.

— Замглавы МИДа Сергей Рябков говорил, что Россия усилит диалог в БРИКС по вопросу зависимости от американской банковской системы. Слышали ли вы о таких дискуссиях?

Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В МИД заявили о необходимости снижения зависимости экономики БРИКС от США

— Как раз та работа, которую мы ведем по возможному созданию сети агентств БРИКС, или нового агентства БРИКС, является частью налаживания прямых финансовых связей между странами. И является неотъемлемой частью этого процесса, потому что рейтинговые агентства, рейтинги являются важным сопроводительным инфраструктурным элементом подобного сотрудничества.

Хотя существуют очевидные предпосылки для прямых финансовых расчетов, мы видим, что процесс пока идет достаточно медленно. Мы видим, что американская валюта во многом доминирует в расчетах, но это не единственная проблема. Мы видим, что расчеты зачастую проводятся через третьи страны, что, конечно, с экономической точки зрения абсолютно не оправдано, но так уж сложилось.

Эти промежуточные звенья необходимо минимизировать. Все это возможно на фоне роста взаимного доверия между финансовыми институтами. Неслучайно основной темой ПМЭФ стало доверие, потому что экономика без доверия невозможна.

—  Недавно АКРА объявило о покупке словацкого рейтингового агентства European Rating Agency (ERA). Какие возможности открывает это приобретение для российских эмитентов? Будут ли они в перспективе пользоваться услугами этого агентства?

— Основной клиентской базой и коммерческим фокусом агентства ERA есть и будет оставаться европейская клиентская база, в частности, в Центральной и Восточной Европе. Однако после объявления о приобретении у нас уже есть прецеденты, когда российские эмитенты интересуются возможностью получения международного рейтинга от нашей группы в дополнение к национальному.

Это особенно интересно некрупным клиентам, тем у которых основные операции сосредоточены внутри России. Это могло бы стать дополнительной опцией к основному контракту. Я думаю, что в ближайшие месяцы у нас все-таки будут заключены договоры и с такими клиентами. Это будет лишь малая доля работы ERA.

На этой неделе мы опубликовали проект суверенной методологии ERA. Сейчас мы занимаемся активным сбором комментариев с рынка. Надеемся, что уже летом суверенная методология будет опубликована в финальной версии, и тогда агентство ERA начнет присваивать публичные суверенные рейтинги, одним из которых, скорее всего, станет рейтинг РФ по международной шкале.

Из ближайших планов агентства ЕRA — публикация проекта методологии по рейтингованию наднациональных организаций.

— Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в рамках ПМЭФ, что в РФ в 2019 году планируется создать специальный фонд для финансирования инфраструктуры. Планируется, что фонд будет временным, до 2024 года. Каково ваше мнение об этой структуре?

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАнтон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018

В конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В России создадут фонд для финансирования инфраструктуры

— Мы видим некоторый запас по возможности увеличения государственного долга без риска для финансовой стабильности, рейтингов. И те цифры, которые были озвучены, не несут угрозы для бюджетной стабильности.
Безусловно, данный фонд при его эффективном использовании будет способствовать росту инвестиций в инфраструктуру, созданию дополнительных рабочих мест и активизации общего экономического роста, но здесь важнейшим условием является именно эффективность перераспределения этих средств. Пока открыт вопрос о том, какие проекты войдут и будут финансироваться данным фондом. Все зависит от конкретных проектов и эффективности использования средств.

Отрадно видеть, что фонд будет конечный во времени, потому что мы считаем, что на рынке обязательно должен быть здоровый баланс. Излишняя зависимость от государственного плеча может смещать стимулы эффективности в экономике в негативную сторону. Здесь важно, чтобы подобный источник поддержки не стал доминирующим и эксклюзивным на финансовом рынке, чтобы не произошел эффект вытеснения государственным финансированием рыночных сделок.

— Представители палаты общин британского парламента призывают правительство Великобритании ввести санкции против госдолга РФ. Видите ли вы риск такого развития событий? Если это произойдет, насколько сильно это повлияет на Россию?

— Мы не исключаем, что возможны новые санкционные действия. Считаем санкции в отношении государственного долга маловероятными в текущих обстоятельствах. Если все-таки санкции в отношении госдолга будут введены в той или иной форме, это, безусловно, отразится на множестве рыночных факторов, в частности стоимости ресурсов на рынке.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Депутат раскритиковал призыв британских парламентариев ужесточить санкции
По различным сценариям это может привести к росту процентных ставок на внутреннем рынке от 0,5 до 2-3 процентных пунктов. Мне кажется, что мы излишне много говорим и фокусируемся именно на теме санкций. Нам представляется, что рынок уже во многом привык жить с санкциями и закладывает их ужесточение в свои ожидания. Индекс финансового стресса АКРА в апреле действительно показал очень существенный скачок, но откатился на доапрельские уровни в течение буквально нескольких дней. Мы ожидаем примерно подобной реакции рынка в случае введения дополнительных санкций.

Важнее фокусироваться на внутренней повестке и необходимости поддержания диалога с нашими иностранными партнерами, потому как бизнес, конечно, хочет делать бизнес. Как показывает и наш собственный пример, даже в таких непростых геополитических условиях можно продолжать работать.

 

 

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