РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Александр Шевелев: негативные факторы есть, но "Северсталь" их не ощущает

15:0028.05.2018
(обновлено: 15:07 28.05.2018)
0230
© Фото : предоставлено пресс-службой "Северстали"Генеральный директор Северстали Александр ШевелевГенеральный директор Северстали Александр Шевелев
© Фото : предоставлено пресс-службой "Северстали"

Одним из наиболее заметных событий в текущем году для глобальной металлургической отрасли стало введение США пошлин на импорт стали в размере 25%. Каким образом оно может отразиться на работе одной из крупнейших российских сталелитейных компаний "Северсталь" и сектора в целом, о текущей ситуации на рынке и ближайших планах компании в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2018 рассказал генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Беседовал Павел Батурин.

— "Северсталь" уже обращалась в суд в США в связи с пошлинами на сталь, но безрезультатно. В компании уже определились, какими будут дальнейшие шаги с целью отмены пошлин?

— Честно говоря, это обращение было скорее манифестом, для нас было важно заявить, что мы не согласны с решением США принципиально, считаем его несправедливым, неправильным. Поэтому мы особенно не ожидали каких-то результатов. С другой стороны, безусловно, мы прорабатываем различные варианты, каким образом можно повлиять на ситуацию. Пока таких вариантов мы видим немного.

Изменить ситуацию можно было бы, если бы все страны отказались выполнять односторонние требования США. Я не слышал, что хотя бы одна страна каким-то образом поддерживает или оправдывает пошлины, за исключением самих США.

Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Власти обсудили с "алюминиевым бизнесом" меры поддержки из-за санкций
Да и в США, как мы знаем, большое количество разных настроений. Есть большое количество обращений к Трампу от известных экономистов. Что здесь можно предпринять, пока не знаю. К сожалению, ВТО пока бессильна. США мотивируют свое решение интересами национальной безопасности, что выходит за рамки компетенции торговой организации.

— США крупный рынок, и некоторые компании готовы поставлять продукцию туда даже несмотря на пошлины…

— Теоретически возможно, что цена на рынке вырастет настолько, что это перекроет пошлины. Но, как мы видим сегодня, наиболее пострадавшими являются потребители стали как раз в Америке. Это прежде всего машиностроение, автомобилестроение,  строительство.

И еще важный момент. Америка это относительно большой рынок, с одной стороны. С другой — по большому счету мы говорим об импорте примерно в 36 миллионов тонн в 2017 году. Если, например, взять такие действия Китая, как зимнее ограничение производства стали, то это порядка 50 миллионов тонн. То есть при всех таких сложных моментах переоценивать рынок США тоже, по-моему, не стоит.

— Доля американского рынка составляла 2% в экспорте "Северстали". И компания собиралась при необходимости перенаправить поставки стальной продукции на другие рынки.

— Собственно, мы так и сделали. Наши возможности производить продукцию с низкими издержками, благодаря вертикально интегрированной модели, позволяют нам быть очень конкурентоспособными. А географическое положение активов "Северстали" тоже выгодно с точки зрения экспортных рынков.

Безусловно, мы изучили дополнительные рынки и переключили свои объемы на другие рынки, в основном это страны MENA (Ближнего Востока и Северной Африки — ред.). И сейчас мы увеличиваем, по сравнению с предыдущим периодом, поставки в Европу, которая также является очень интересным маржинальным рынком.

— Как вы оцениваете текущую ситуацию на рынке?

— Сегодня она достаточно позитивна благодаря основным фундаментальным факторам, таким как рост экономики, действия Китая по ограничительным мерам, стоимость нефти, рост основных металлопотребляющих отраслей — строительная отрасль, газовая отрасль, машиностроение. Эти отрасли показывают хороший спрос не только в России, но и в целом в мире, что поддерживает цены на хорошем уровне.

Безусловно, тревогу вызывает волатильность, вызванная большим количеством нестабильных факторов, которые невозможно предсказать. И серьезную озабоченность вызывает возможный так называемый эффект домино, когда вслед за действиями одной страны, которая закрывает свои рынки, таким же образом могут поступить и другие страны.

Это будет означать, что глобальный рынок превратится просто в набор очень узких, закрытых рынков, что будет ограничивать честную конкуренцию и может приводить к развязыванию торговых войн, от которых точно пострадают все. И это будет касаться не только стали, но и индустрии в целом, продуктов, сервисов. Но мы очень рассчитываем на благоразумный подход всех участников рынка и такие действия предприниматься не будут.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСотрудники Череповецкого металлургического комбината ОАО "Северсталь" работают в кузнечно-прессовом цеху
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сотрудники Череповецкого металлургического комбината ОАО "Северсталь" работают в кузнечно-прессовом цеху

— Как текущая ситуация отражается на "Северстали" и можно ли подвести предварительные итоги второго квартала и первого полугодия?

— Негативного влияния этих факторов на "Северсталь" мы не ощущаем, опять же по причине того, что у нас достаточно эффективная база и низкие издержки. Мы достаточно четко видим свои рынки, понимаем своих клиентов. И наша гибкость позволяет быстро реагировать на рыночные изменения.

Металлургический комбинат. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Россия будет действовать по правилам ВТО в споре с США по стали и алюминию
А фундаментальные факторы, о которых я сказал, позволяют ценам оставаться на высоком уровне. И это означает, что все компании отрасли, и "Северсталь" в том числе, показывают хорошие финансовые результаты.

Первый квартал был чуть ниже, чем четвертый квартал 2017 года, но выше первого квартала 2017 года. Мы видим, что во втором квартале в краткосрочной перспективе такая ситуация сохранится. И мы рассчитываем, что за первое полугодие мы продемонстрируем результаты лучше, чем консенсус-прогноз. И если спотовые цены будут оставаться на таком же высоком уровне, то и по итогам года мы имеем все шансы показать результаты выше консенсус-прогноза, который сегодня мы имеем.

— Вы имеете в виду и финансовые, и производственные результаты?

— Прежде всего финансовые, потому что наши производственные мощности загружены на 100%. У нас, безусловно, будет небольшой рост объема производства, 1,5-2%, и мы подтверждаем этот прогноз. В основном это связано с вводом нашего нового оборудования — агрегата полимерных покрытий и агрегата непрерывного цинкования.

— На российском рынке вы прогнозировали в текущем году рост спроса на сталь на 3-4%. Этот прогноз также сохраняется?

— Скорее, да. Мы сейчас примерно разделяем прогноз World Steel Association, который по России составляет 2,6%. И рассчитываем, что до 3% рост спроса на сталь возможен. Основными драйверами спроса являются стройка, автомобилестроение.

Рассчитываем, что в автомобилестроении будет приличный рост — до 10%, но, к сожалению, это эффект низкой базы предыдущих лет. И мы сейчас выходим на те, докризисные, уровни.

— Инвестпрограмма "Северстали" в 2018 году запланирована в объеме 49,5 миллиарда рублей. Будет ли эта цифра скорректирована?

— Нет, сумма не корректировалась. Все проекты программы, которые были запланированы, сейчас находятся в стадии реализации или уже реализованы. В основном программа, напоминаю, направлена на эффективные мероприятия по снижению издержек, на продукты с высокой добавленной стоимостью. Это цех покрытий N3 с агрегатом оцинкования  и агрегатом полимерных покрытий.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Абэ предположил, кто может пострадать от пошли на ввоз стали в США
Также в этом году мы приступаем к реализации больших проектов так называемого первого передела — доменного производства. Мы будем строить доменную печь N3 и планируем реализовать самые лучшие технические решения, которые имеются в мире. Планируем реконструкцию коксовых батарей. Это все капиталоемкие и длительные инновационные проекты. Если мы говорим про доменную печь N3, то мы рассчитываем на ее запуск в четвертом квартале 2020 года. Стоимость проекта порядка 500 миллионов долларов.

Тем не менее все они финансируются за счет собственных средств "Северстали". Мы пока не планируем обращаться на рынок долга. Наш денежный поток позволяет полностью реализовать инвестиционную программу и, естественно, без ущерба для наших акционеров, то есть размер дивидендных выплат не пострадает.

— Прогноз на 2019 год по капитальным затратам уже можно сделать?

— Сейчас мы как раз защищаем инвестиционную программу, она еще не утверждена, поэтому прогноз я бы не хотел давать. Но мы давали долгосрочные прогнозы, и тот долгосрочный уровень инвестиций мы сохраняем.

Мы не планируем уменьшения и сегодня рассматриваем определенное увеличение инвестиционной программы — незначительное, но тем не менее обусловленное  как раз началом реализации крупных инвестиционных проектов, о которых я уже сказал. Это прежде всего доменная печь N3 и коксовая батарея. 

—  Какова сейчас ситуация на шахте "Северная"? Ранее предполагалось начать отработку южного блока шахты через шахту "Комсомольская" в 2020 году, актуальны ли эти планы?

— Шахта затоплена, и мы продолжаем работу по консервации. Пока проект консервации предусматривает семилетнее затопление шахты. Что, собственно, позволяет сохранить все выработки без дополнительных укреплений.

— А когда планируете закончить консервацию?

— Я не готов сейчас назвать точные даты. Тем не менее это не мешает нам готовиться к разработке запасов шахты "Северная" со стороны соседней шахты. Для этого мы уже в этом году инвестируем в строительство вентиляционного ствола, который позволит проветривать выработки, в том числе в шахте "Северная" через шахту "Комсомольская".

—  У вас уже готово техническое решение по разработке запасов "Северной"?

— Нет, окончательного технического решения нет. Но наши специалисты, инженеры как раз его рассматривают. Есть несколько вариантов, мы сейчас выбираем наиболее оптимальный.

— Когда рассчитываете его принять?

— Я думаю, до конца текущего года, чтобы заложить эти решения в инвестпрограмму 2019 года и начать разработку в 2020 году.

—  Насколько вас устраивает самообеспеченность углем сейчас? Ранее вы говорили о том, что она составляет 65-70%.

Госдума РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В Госдуме рассказали об ожиданиях от правительства в рамках контрсанкций

— Пока устраивает. Мы не ставим себе задачу на сто процентов заниматься самообеспечением. Почему? Потому что считаем, что нам нужна гибкость. То есть, с одной стороны, мы видим примеры успешных компаний, которые работают вообще без угля и покупают его на рынке. То соотношение собственного и покупного угля, с нашей точки зрения, обеспечивает гибкость.

И на рынке мы имеем возможность с помощью выбора поставщиков менять свои шихтовки, а смена шихтовок нам необходима практически постоянно для того, чтобы искать варианты повышения нашей эффективности в производстве доменных печей, коксовых батарей, снижения затрат. Поэтому мы планируем продолжать работать примерно в таком режиме и дальше.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПромышленный порт Череповецкого металлургического комбината
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Промышленный порт Череповецкого металлургического комбината

— Что касается железорудного сырья, вы тем не менее год назад решили закрыть свои потребности и приобрести Яковлевский рудник. Там достаточно сложная ситуация была, как сейчас?

— Мы, скорее, даже не закрывали свои потребности, потому что у нас уже была самообеспеченность выше, чем 100%. Вы знаете, наверное, что  мы на "Карельском окатыше" добываем руду, перерабатываем ее в окатыши и продаем их на рынок. То есть нам выгоднее продавать на рынок окатыши, а покупать с рынка руду.

Тем не менее Яковлевский рудник был и является для нас эффективным и интересным проектом, проектом, уникальным по своей сырьевой базе, по содержанию железа в руде. И у рудника есть, собственно, очень хорошие перспективы по развитию. Вот почему и была совершена эта сделка.

Сейчас на руднике запущена процедура банкротства. Основной антикризисный управляющий принял решение о замещении активов, поэтому все активы с ООО "Металл-групп" будут переведены на новое юридическое лицо. И мы рассчитываем, что процедура банкротства в ближайшее время завершится в нашу пользу и это даст нам основания для разработки программы развития Яковлевского рудника на ближайшую перспективу.

Пока мы видим, что можем увеличить добычу с 1,3 миллиона тонн, которые мы ожидаем в этом году, что почти в два раза выше, чем было в предыдущие годы, до пяти миллионов тонн.

По крайней мере, мы сейчас видим рынок для этого, видим наши возможности и уже определили основные технические решения, которые нам позволят увеличить производство для такого уровня. А дальше будем смотреть на потребности рынка, так как у нас есть возможность увеличить производство и до восьми, и до десяти миллионов тонн. Но все будет зависеть от баланса спроса и предложения.

— Какие-то новые приобретения не планируете?

Участники Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В МЭР сообщили, когда Россия может повысить пошлины на товары из США

— Все зависит от привлекательности проектов и возможностей. Появилась такая возможность, связанная с сырьем, — мы рассмотрели. Она стратегически укладывается в нашу логику и дает value (стоимость) для нашей компании за счет того, что мы в том числе можем продавать на рынок сырье и зарабатывать больше. Других таких явных целей пока нет, и проектов также нет.

Но в любом случае мы всегда открыты и постоянно анализируем рынок. Собственно, как и другие компании анализируют рынок, свои возможности для поиска активов, которые бы укладывались в их стратегию.

— А покупку Лысьвенского завода не рассматривали?

— Нет. Должна быть логика с точки зрения управления, локаций и географической синергии. Ее не было, поэтому не рассматривали.

 

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена