Иван Стрешинский: время связи 5G наступит, хотим мы того или нет

USM Holdings Алишера Усманова владеет активами в телекоме, металлургии, IT. Гендиректор USM Management, председатель совета директоров "Мегафона" и УК "Металлоинвест" Иван Стрешинский в интервью РИА Новости рассказал, почему нереально "раскинуть" сеть 5G по всей территории России без усилий всех игроков рынка, как будет развиваться новая экосистема "Мегафона", Mail.ru и Газпромбанка и какова судьба проекта по развитию Удокана. Беседовали Татьяна Белякова и Дарья Станиславец.

© AFP 2018 / Josep Lago В "Ростелекоме" рассказали о развитии сети 5G

— Газпромбанк и "Ростех" — это наши старые партнеры, проверенные. Потенциал телекома исчерпаем, это очень конкурентный рынок, и он находится под большим давлением. Я, наверное, не открою Америку, сказав, что, по мнению экспертов, с точки зрения тарифов Россия — одна из наиболее дешевых стран. При этом по уровню технологического развития — одна из наиболее продвинутых. Соответственно, телеком, имея довольно ограниченный потенциал, должен развиваться в направлении создания различных экосистем для клиентов с большим набором сервисов. Это будет b2c (Business to Customer) платформа.

Мы таким образом решили объединить экспертизу Газпромбанка, который стремится нарастить как раз b2c сегмент, "Ростеха", который диверсифицирует свой бизнес и старается выйти на рынки, связанные с цифровой экономикой.

Поэтому такой союз позволяет развивать экосистему продуктов, которые направлены на удовлетворение нужд конечных потребителей.

- О каких сервисах идет речь?

— В первую очередь финансовая платформа, которая будет предоставлять P2P (Peer to Peer) платежи и различные кредитные и другие финансовые и нефинансовые услуги.

Но, с другой стороны, используя потенциал всей группы, мы можем пойти и дальше — сможем предложить и более таргетированные продукты клиентам для удовлетворения их потребностей, включая различные сервисы, связанные с покупками, путешествиями, лайфстайлом.

В группу Газпромбанка входит "Газпром-Медиа Холдинг", который тоже является хорошим ресурсом по доступу к конечному потребителю. Поэтому экосистема могла бы быть полезна компании с точки зрения увеличения охвата аудитории и с точки зрения монетизации.

"Ростех" занимается программой "Умный город", у "Мегафона" есть решения в сфере интернета вещей. Все это может стать элементом новой платформы.

- Будете ли вы привлекать сторонние компании для работы в рамках платформы?

— Естественно. Мы хотим создать открытую площадку, которая будет привлекать и третьи стороны, потому что мы не можем жить в замкнутом мире. Наше видение строится на том, что мы не должны навязывать что-то. Мы должны создать хороший, лучший продукт. Только тогда мы сможем конкурировать на рынке более успешно.

- Кто здесь ваш основной конкурент?

— В разных областях разные конкуренты. Мы конкуренции не боимся, мы ее всегда приветствуем, но наша задача — это извлечь максимальную синергию из того набора активов, которые у нас есть.

© РИА Новости / Максим Туманов Перейти в фотобанк Эксперты спрогнозировали затраты "большой четверки" на 5G в России

— Мы занимаемся ее структурированием. Я думаю, что с какими-то продуктами мы выйдем в начале следующего года.

- Какие еще совместные проекты с партнерами по СП вы рассматриваете?

— Мы еще планируем сделать фонд, который будет инвестировать в различные стартапы, молодые компании, связанные с цифровой экономикой. Это будет отдельный фонд, в котором будут участвовать Газпромбанк, "Мегафон", USM. Будем так же предлагать поучаствовать Mail.Ru Group.

- Каков будет объем этого фонда?

— Мы этот вопрос обсуждаем. Он будет существенным для того, чтобы делать хорошие сделки. Мы будем входить в капитал компаний-стартапов и помогать им развиваться.

- Когда планируете создать этот фонд?

— Я думаю, что он заработает в течение ближайшего квартала.

- Возвращаясь к вопросу о структуре СП. Почему все-таки было принято решение, что "Мегафон" отдаст акции Мail.ru? Не получилось партнерство изначально?

— Знаете, оно получилось, но оно должно быть гораздо шире. Когда мы изначально шли в это дело, у нас было две больших идеи — MVNO (Mobile Virtual Network Operator, виртуальный оператор связи) "ВКонтакте" и сотрудничество по проектам, связанным с Big data.

MVNO "ВКонтакте" не получилось. Потому что рынок очень конкурентный, и нам не удалось представить продукт, который был бы востребован той аудиторией, на которую он был рассчитан.

Мы не пытаемся спасти то, что не работает изначально. Мы просто закрыли проект. Однако сотрудничество между компаниями должно развиваться, охватывать новые сферы. Поэтому мы и пришли к выводу, что нам очень интересно было бы воспользоваться компетенциями партнеров, и им интересны наши компетенции.

- Недавно была сделана совместная сделка между Мail.ru, "Мегафоном" по покупке сервиса такси "Ситимобил"…

— Этот бизнес уже вырос с момента сделки и будет расти еще дальше.

- Планируете ли вкладывать дополнительные средства в компанию?

— Текущий раунд в 35 миллионов долларов инвестиций в компанию будет полностью профинансирован ранее озвученными инвесторами. В дальнейшем мы будем рассматривать разные варианты его финансирования, включая привлечение новых партнеров. Мы считаем, что текущая структура владения, где нет единого контролирующего акционера, правильна для бизнеса.

- Планируется ли дальнейшее изменение структуры акционеров Mail.Ru Group?

— У нас текущих планов продавать какую-то долю Mail.Ru Group. Нет, были бы свободные деньги, что называется, мы бы еще и подкупили. Потому что с точки зрения портфельных инвестиций — это компания, которая обладает очень большим будущим. Это как была компания самостоятельная и публичная, так она и остается. Менеджмент там не меняется, стратегия не меняется. Компания будет действовать в интересах всех акционеров. Новые проекты, которые Mail.Ru Group начнет реализовывать, будут базироваться исключительно на рыночных условиях и должны обязательно быть выгодными для самой компании.

© РИА Новости / Александр Астафьев Перейти в фотобанк Медведев призвал разработать инфраструктуру для связи 5G

— Этот вопрос можно решить, зарабатывая больше денег и направляя их на погашение долгов (улыбается). Конечно, внешние факторы не способствуют этому, есть много вещей, которые, скажем так, негативны. Это и большая конкуренция на рынке, также очень сложно бороться за рост выручки. Плюс есть много вещей, которые нам нужно делать с точки зрения CAPEX. Например, это связь 5G, время которой наступит, хотим мы того или нет. И, соответственно, для того, чтобы быть конкурентными, нам нужно в это инвестировать.

Плюс ситуацию усугубляют требования, связанные с "пакетом Яровой", в рамках которых нам надо инвестировать определенные деньги для того, чтобы этому закону соответствовать. К счастью, это не те триллионы, о которых изначально все кричали. Это, по нашим оценкам, в районе 40-45 миллиардов рублей в течение пяти лет. Это тот внешний фон, в котором мы находимся.

- "Мегафон" планирует отказаться от выплаты дивидендов в этом году. Не ожидаете ли негативной реакции миноритариев? Какова реакция Газпромбанка?



— Мы с огромным уважением к ним относимся. Но совет директоров компании обязан делать то, что лучше для компании. Поэтому если совет директоров считает, что для компании лучше снижать чистый долг и больше инвестировать в бизнес, то это правильно.

Ситуация, при которой компания платит дивиденды, но при этом ее финансовое положение не улучшается, очень плоха. История показала, что бывает с такими компаниями. У нас, как у долгосрочных инвесторов, интерес к тому, чтобы компания была устойчивой, прибыльной, чтобы бизнес шел хорошо. Такой же самый стратегический интерес у Газпромбанка.

- По вашему мнению, как долго можно продлить невыплату дивидендов?

— Я не буду высказывать своего мнения. Все будет зависеть от рыночных позиций компании.

- "Вымпелком" ранее заявил, что отказывается от инвестирования в 3G, будет развивать 4 и 5G. Не стоило бы так же поступить и "Мегафону"?

— "Мегафон" инвестирует во все слои. Конечно, больше он инвестирует в LTE, а также в базовые станции.

Что касается 5G, то развернуть сеть по всей стране — очень амбициозная задача. Я не думаю, что 5G будет развернута по всей стране. Это просто нерентабельно. И более того, я не думаю, что какая-то одна компания может это сделать.

Дело в том, что это же достаточно высокая часть спектра. И физика состоит в том, что чем выше вы движетесь, чем выше спектр, тем меньше покрытие. Сигнал просто затухает. Соответственно, нужно расставлять базовые станции более часто. И какая-то одна компания с полным покрытием не справится. Тут нужно думать о том, чтобы эту инфраструктуру делать совместно. Мы обсуждаем это постоянно с конкурентами. У нас есть много инициатив по поводу того, чтобы делать инфраструктуру совместно со всеми компаниями. И с МТС, с "Билайном", с "Ростелекомом".

- Что вы думаете по поводу идеи единого оператора для строительства сетей 5G?

— Я думаю, если бы мы были в идеальном мире, это было бы супер. Но в идеальном мире мы не живем. Соответственно, вопросы управления этим инфраструктурным оператором и отсутствие преференциального доступа одних операторов к инфраструктуре по сравнению с другими операторами — это настолько сложная тема, которая может всю эту идею похоронить. Поэтому в идеальном мире я бы с этим только согласился. И вообще я считаю, что инфраструктуру не нужно создавать каждому свою, нужно делать общую. И конкурировать только рыночными предложениями. Но, к сожалению, так не происходит. Поэтому очень много денег тратится не совсем эффективно, с моей точки зрения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Новый стандарт 5G: что обещают сотовые операторы

— Опять же — в идеальном мире, конечно, поддерживаю. Потому что с финансовой точки зрения это большой актив, который можно было бы монетизировать. Но опять же возникают вопросы доступа и контроля над этой инфраструктурой. Я пока не знаю, как эти вопросы будут разрешаться. Работаем над этим.

- Как сейчас продвигаются переговоры по вхождению "Русской медной компании" в проект по Удокану?

— Вы знаете, мы не ведем переговоры больше с "Русской медной компанией". Мы занимаемся этим проектом самостоятельно. И, собственно говоря, работаем с банками и с партнерами на тему финансирования и их частичного вхождения в этот проект. Просто пока об этом рано говорить. Будут какие-то решения, будем озвучивать.

- Вы ведете переговоры с российскими или зарубежными инвесторами?

— Мы открыты к любому сотрудничеству. У нас определенное законодательное ограничение по доле и партнерам. И мы, естественно, будем действовать в рамках этого законодательства. Потому что это стратегический актив.

Но так как мы инвестировали достаточно большие средства, мы прошли достаточно большой путь. С нашей точки зрения конфигурация проекта уже понятна. При сегодняшних рыночных условиях это очень хороший проект, с очень хорошей окупаемостью.

- Каковы сроки окупаемости?

— При сегодняшних ценах на медь окупаемость будет в течение 4-5 лет. Для такого проекта это очень хорошо.

- Когда вы все-таки планируете запустить проект?

— Я думаю, что мы начнем строительство в 2019 году. Нам нужно закончить с детальным проектированием, утвердить этот проект в госорганах. Соответственно, не все тут от нас зависит, но мы движемся так быстро, как можем.

- Каково будет соответствие собственных и привлеченных средств?

— На сегодня это 100% собственные средства. Но мы планируем привлекать проектное финансирование.

- А в каком объеме?

— Речь о стандартном проектном финансировании — это 30-40% собственных средств, 60-70% банковского финансирования. Мы обсуждаем такую модель не с ВЭБ, а с Газпромбанком, и очень предметно.

— Вы знаете, у нас достаточно диверсифицированный портфель. У нас есть и металлургия, и телеком, и IT. Идти в сельское хозяйство или в фармацевтику мы не планируем. Мы решили, что нам хватит разбрасываться, нам нужно ограничить фокус в тех областях, в которых мы сильны.

- Некоторое время назад сменилась структура управления в "Мегафоне". Оправдала себя эта структура?

— По крайней мере, это дало возможность Сергею Владимировичу (Солдатенкову) больше заниматься стратегическими вопросами, связанными с большими рыночными тенденциями, вопросами, связанными с электронной повесткой государства. А, собственно говоря, такой конкретной операционной работой занимается Геворк Вермишян как операционный директор. И, в принципе, такая структура показала свою жизнеспособность. Она работает.