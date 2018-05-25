Светлана Демяшкевич: конкуренция — благо для ритейла

Изменения в потребительских предпочтениях россиян привели к тому, что способы привлечения клиентов, работавшие пять лет назад, сейчас оказываются уже неэффективными. О новых форматах магазинов, и также о том, какие продукты хотят покупать москвичи, в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказала финансовый директор X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") Светлана Демяшкевич. Беседовал Антон Мещеряков.

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— Прежде всего, мы видим необходимость в операционных улучшениях, большем фокусе на бизнес-процессах. Детально мы, наверное, будем говорить об этом после рассмотрения на наблюдательном совете в июне и сентябре.

- Но концептуально "Пятерочка" останется "Пятерочкой", совершенствоваться будут операционные процессы?

— Я думаю, что да. Но сейчас разные варианты обсуждаются, нам нужно их сравнить, обсудить с наблюдательным советом. Пока об этом рано говорить.

- Очень популярная сейчас тема — инновации в ритейле. Какие инновации планирует внедрять X5?

— В прошлом году мы начали глубокую работу в этом направлении. У нас создана отдельная дирекция по big data, потому что работа с "большими данными" может быть направлена на клиента, на понимание, какие у него ценности, какой ассортимент ему нужен, как часто клиенты ходят в магазин.

- А чего они хотят? Меняется ли сейчас потребительское поведение?

— Это зависит от региона. Например, в Москве мы видим тренд на повышенные требования к качеству продукции, спрос на здоровое питание, фермерское питание, свежие продукты.

- Какой объем капитальных затрат запланирован на этот год в части технологий?

— Всего на этот год мы планируем CAPEX, включая M&A, на уровне прошлого года — порядка 96-98 миллиардов рублей, из которых порядка 10% — это инвестиции на IT, "большие данные" и так далее.

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— Да, и мы уже видим этот тренд. Начиная с 2015 года, у нас постоянно CAPEX на IT растет. Мы считаем, что это правильно.

- Ухудшилась ли ситуация с потерями продуктов в последние годы?

— Мы считаем, что в "Пятерочке" есть потенциал для снижения уровня потерь. Частично этот уровень обусловлен объективными факторами: у нас растет доля фруктов и овощей, растет доля скоропортящейся продукции. Но с другой стороны, мы должны учиться с этим работать. Есть хорошие практики, которые применяются в других страна.

- Говоря о международном опыте, вы видите зарубежные примеры технологий или услуг, которые можно перенести на российские реалии?

— Сейчас есть интересный тренд по открытию магазинов "без людей". Это пример Amazon, в Китае есть такие магазины, в Корее. Мы на это смотрим. Возможно, в рамках наших изменений, инноваций, в рамках новой стратегии мы будем тестировать такие решения. Это все очень интересно, и мы тоже хотим понимать все последние тренды, понимать, насколько это релевантно для российских условий.

- Но "Пятерочки" без кассиров у нас появятся нескоро?

— Это точно не планы этого и следующего года, я бы сказала (смеется). Но, с другой стороны, индустрия развивается очень быстро, и хотим понимать эти изменения, быть в тренде с глобальными игроками. Мы видим, как рынок меняется в других отраслях, и мы понимаем, что в какой-то момент этот разрыв наступит и в ритейле. И мы должны быть к этому готовы.

- Если говорить о ваших планах, вы сохраняете планы по преимущественно органическому развитию, или вы рассматриваете возможность M&A?

— Мы постоянно смотрим на возможности M&A в регионах, и уже несколько лет доля приобретений в регионах составляет порядка 10-15%. Мы думаем, в этом такая же динамика продолжится. Одно приобретение у нас было в Башкирии в апреле — около 100 магазинов. Такого рода сделки мы рассматриваем во всех регионах присутствия наших сетей, для их осуществления у нас есть достаточная компетенция и опыт.

Но в основном мы предпочитаем развиваться органически, потому что это обеспечивает нам максимально хорошие локации, хороший возврат на инвестиции. Плюс, для нас очень важно логистическое плечо, и мы понимаем, что новые приобретения, и вообще развитие в новых регионах, очень завязаны, в том числе на развитии нашей логистики. Мы продолжаем ее развивать, открываем распределительные центры. В прошлом году открыли 10 центров, в этом году у нас также амбициозные планы.

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— Да, прогноз сохраняем, но внутри этого прогноза возможно перераспределение между регионами. Когда мы планировали 2018 год, по нашим расчетам, для нас с точки зрения ограничения по доле рынка могли закрыться Санкт-Петербург, Ленинградская область и Московская область. Но опубликованные в апреле данные Росстата опровергли наши опасения — доля рынка для нас в этих регионах не превысила 25%-ый порог, и, соответственно, эти регионы открыты для дальнейшего развития компании. У нас это, конечно, одни из основных регионов развития, и у нас будет возможность и дальше в них расти.

- В Сибири планируете увеличить число открытий магазинов?

— В Новосибирске у нас запланировано достаточно существенное число открытий, вообще в Западной Сибири. Но в основном будем развиваться в тех регионах, где мы уже присутствуем.

- Если говорить о дивидендах, вы пока видите возможность стабильной выплаты дивидендов в среднесрочном периоде?

— В прошлом году мы приняли дивидендную политику, она была одобрена в сентябре. По ней мы будем каждый год, раз в год выплачивать минимум 25% от чистой прибыли если чистый долг/EBITDA будет ниже 2.0х. Мы планируем выплачивать их раз в год, и по итогам 2017 года этот уровень гораздо выше, чем 25% — 69% от чистой прибыли. Этот уровень ориентирован на соотношение долга к EBITDA на уровне 1.6x-1.8x. Мы считаем, что это комфортный для нас уровень, мы планируем его поддерживать в ближайшие годы. Соответственно, всю разницу после покрытия затрат на капитальные вложения будем выплачивать в виде дивидендов.

- В четверг было объявлено о покупке Marathon Group пакета акций "Магнита" у ВТБ. У X5 и Marathon есть совместный проект по открытию аптек в ваших магазинах — не будет ли здесь некоего конфликта?

— "Мега Фарм" является нашим субарендатором, у нас рыночные отношения. Существуют рыночные контракты, они продолжают работать, пока наше взаимодействие существует. Нас это устраивает. Как будет жизнь меняться — посмотрим.

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— Нет, пока мы продолжаем работать, аптеки для нас важны. С другой стороны, мы понимаем, что "Мега Фарм" — не единственный игрок на аптечном рынке, существует огромное количество компаний, которые готовы с нами работать. Для нас это рыночная история.

- Недавно Сбербанк и "Яндекс" закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета". Можно ли ждать усиление конкуренции со стороны этой платформы для традиционного ритейла?

— Мне кажется, Сбербанк и "Яндекс" движутся в очень интересном направлении. Вы видим этот тренд, и в Азии, и в Америке, и в Европе есть примеры больших игроков, которые создают экосистемы. Мы тоже об этом задумываемся, мы рассматриваем различные формы партнерства, в том числе в проектах, которые мы уже начали реализовывать.

- Какого рода партнерства?

— К примеру, мы запускаем пилотный проект, когда мы будем в "Пятерочке" размещать постаматы и локеры, и люди смогут забирать посылки. Это, возможно, будут посылки как российских, так и иностранных интернет-ритейлеров и маркетплейсов, занимающихся преимущественно непродовольственными товарами.