Никитин: долгосрочные инвестпроекты Тамбовщины тянут на 70 млрд рублей

О новых инвестиционных проектах на Тамбовщине, цифровизации сельского хозяйства и "рахманиновском проекте" в интервью РИА Новости рассказал глава Тамбовской области Александр Никитин:

— Александр Валерьевич, с чем область приехала на ПМЭФ?

— Форум дает возможность представить новые проекты и рассказать о развитии тех, которые мы анонсировали ранее. В первую очередь, мы планируем в этом году начать реализацию нескольких новых инвестпроектов в агропромышленном комплексе, который является ключевым для региона, — это более 30 % ВРП. Речь идет о строительстве восьми крупных молочно-товарных ферм — каждая на пять тысяч голов, то есть в целом на сорок тысяч поголовья КРС. Это очень емкий самостоятельный проект — более тридцати миллиардов рублей. Плюс отдельный проект — "Тамбовский молочник". Речь идет о строительстве крупного молокоперерабатывающего комбината.

Должен сказать, что мы стали более точно расставлять приоритеты в развитии сельского хозяйства, а потому уже можем похвалиться производством мяса. Только за первый квартал 2018 года мы почти на 45% увеличили объем его производства. По рейтингам за первый квартал мы занимаем вторую строчку в России по этому показателю, а за 2017 год вообще стали вторыми по темпам роста в сельском хозяйстве.

— О каких видах мяса идет речь?

— Это мясо всех видов. Хотя специализация у нас — свинина. Но и мясо птицы, и мясо КРС — это тоже наши якорные проекты. То есть мы определяем для себя новые приоритеты в АПК с учетом объемов господдержки и механизмов ее реализации. Как я уже говорил, развиваем и молочное скотоводство плюс наши традиционные культуры в растениеводстве и садоводстве. В прошлом году почти тысячу гектаров садов заложили! Это рекордные показатели по закладке.

Кроме того, мы усилим в этом году мощности боен. Этот проект под названием "Тамбовский бекон" ведет "Росагро". Очень серьезные инвестиции в этом году мы вложим в увеличение мощностей, что, в свою очередь, тоже будет способствовать притоку инвестиций. То же касается и проекта с "Черкизово", который мы реализуем по мясу индейки. Сейчас мы уже производим 55 тысяч тонн мяса индейки в год и планируем к концу года существенный прирост объема производства. Задача — довести его до ста тысяч тонн. Это и новые рабочие места, и миллиардные инвестиции дополнительные.

Приведу цифры: уже одобренные комиссией Минсельхоза России инвестиционные долгосрочные проекты тянут на 70 миллиардов рублей, даже больше. Это на два ближайших года — колоссальный портфель. Главное — найти возможности по обеспечению необходимой инфраструктуры в рамках софинансирования расходов и поддержки сельского хозяйства. Можно что угодно говорить об упрощении ведения бизнеса, о целевых моделях (здесь мы тоже на хорошем счету), но пока мы не внесем свой деятельный вклад в обеспечение привлекательных условий для этих проектов, не создадим должных условий по энергетике, инженерной инфраструктуре, дорогам, мы эти проекты не реализуем. Поэтому хочется самим себе пожелать, чтоб на такой портфель заказов нам хватило ресурсов с учетом всех ограничений и требований. Думаю, что осилим.

— Применяете ли вы такой инструмент привлечения инвесторов как территории опережающего экономического развития?

— Да, решением правительства в декабре 2017 года статус ТОЭР присвоен моногороду Котовску. Мы очень напряженно бились за этот статус и рассчитываем, что он позволит привлечь туда многомиллиардные инвестиции, заметно повысит активность в сфере среднего и малого бизнеса. Сегодня уже есть хорошая очередь из инвесторов, но, простите за выражение, запихнуть всех в одну ТОЭР мы не сможем. Поэтому внимательно рассматриваем заявки, предъявляем высокие требования, чтобы получить высокий эффект — не только экономический, но и социальный, налоговый. По налогам мы даем суперпривлекательные условия. Спрос у инвесторов большой.

Наряду с ТОЭР, у нас есть индустриальные парки. В прошлом году сформировали три. Вносим их сейчас в информационную систему Минпромторга, по некоторым осуществляем инфраструктурные затраты и будем заявляться на компенсацию. В парке Уварово мы уже запустили проект строительства завода в области глубокой переработки зерна по самым современным технологиям. Это и белково-витаминные добавки, и глютен, и белковый крахмал — большой ассортимент. Сверхважный проект для нашего зернопроизводящего региона. Из четырех миллионов тонн зерна, полученного в прошлом году, на собственные цели мы использовали всего лишь полтора миллиона — все остальное продается. Так что есть над чем работать. И мы понимаем, что здесь приоритет — это та самая новая добавленная стоимость, и проекты по глубокой переработке зерна нужны. Рассчитываем, что на уровне госпрограммы развития села появятся стимулирующие инструменты. Пока их нет, но если будут, то это простимулирует развитие множества новых проектов. И если появится возможность создавать новые экономические зоны, Тамбовская область готова активно включиться.

— Президент России обозначил создание цифровой экономики в числе стратегических приоритетов развития страны. Каковы ваши планы в этом направлении?

— В первый день ПМЭФ работала дискуссионная площадка на эту тему — мне представилась возможность выступить. Как человек, который раньше был связан с этой темой по своей научной деятельности — работал в Институте аграрных проблем и информатики имени Никонова, где мы занимались в том числе и вопросами информатизации, скажу… По моему счету это четвертая или пятая революция в сфере цифровизации сельского хозяйства. В 70-е годы это были первые автоматизированные системы управления, в 80-е — электронизация, в 90-е — информатизация. В 2000-е годы огромные средства были выделены на создание информационных систем. Эксперты говорят, что сотни миллиардов рублей требовалось на обеспечение этих информцентров, при этом коэффициент их использования крайне низкий — один процент от проектной мощности. Почему не удалось все это сделать? Да потому, что по-прежнему нет нормальной концепции цифровизации АПК.

Критерием зрелости системы является стандартизация терминологического поля. Вот в АПК его пока нет, при этом возможности цифровизации здесь уникальны. Я выступаю лоббистом этой сферы, поскольку был с ней связан. Сегодня такой объем информационных подходов в АПК, какого в другой отрасли хозяйства просто нет. Самые крупные киберфизические мехатронные системы, роботизированные комплексы сегодня в сельском хозяйстве! Фермы с автоматизированной дойкой, новые суперсовременные проекты — всё есть! Такой комплекс, как в АПК, трудно найти еще где-то! Но нужна единая концепция цифровизации. Это принципиальная задача.

Вот у нас есть проект "Умный сад". Представляете себе дерево, которое от корней и по штамбу напичкано огромны количеством датчиков и чипов! Лазерный съем информации идет, то есть дерево разговаривает с человеком!

— Вот бы такое на дачу…

— Да, в будущем и такое станет возможным. Речь идет о новой автоматизированной системе, где вообще ручного труда нет. Пока проект разрабатывается в единственном в стране аграрном наукограде Мичуринске по грантовой поддержке. Что нужно для его развития? Новая организация, которая позволила бы обеспечить этот глобальный трансфер аграрных технологий. Поэтому мы разработали проект создания инновационного научно-технологического центра "Мичуринская долина", который в наукограде уже практически создали. Мы попытаемся сделать из него мега-проект, чтобы обеспечить трансфер технологий от всех научных и экспериментальных организаций и компаний до бизнеса в АПК. Почему мы поставили такую цель? Потому что только 20% крупных сельхозорганизаций России получает доступ к инновационным технологиям в сельском хозяйстве, которые немыслимы без цифровизации, без цифровой экономики. А 80% по-прежнему имеют к этим технологиям либо ограниченный доступ, либо вообще его не имеют. Наша задача — обеспечить этот равный доступ. Проект центра прошел экспертное обсуждение в профильных комитетах и Госдумы, и Совета Федерации РФ, и президенту РАН передан наш проект.

Неподдельный интерес он вызывает. Сегодня мы хотим при поддержке Минсельхоза начать этот проект реализовывать в Мичуринске.

— Какова цена вопроса?

— Не хочу сейчас измерять это какими-то финансовыми ресурсами. Экономическая составляющая нужна, инфраструктура уже частично есть — современные теплицы, научно-образовательные центры… Задача — сделать постоянно действующую выставку реальных достижений сельского хозяйства с помощью соответствующих научных организаций РАН так, чтобы предприниматель мог приехать, увидеть технологию в действии и купить ее вместе с информационно-консультационным сопровождением.

— По размаху проект получается уже не областной, а федеральный…

— Конечно, мы хотим, чтобы он был федеральным. Одни мы его не потянем. У нас есть многое, есть наработки, но здесь, безусловно, речь идет об инфраструктурной поддержке со стороны государства. Но самое главное — это льготные режимы по налогообложению. Многие бизнесмены сегодня говорят: сколотите рабочую группу из молодых ребят, которые могут отработать для нас, к примеру, технологии селекции сахарной свеклы или заняться вопросами интродукции овощных культур. Для этого нужно и лабораторное оборудование, и кадры, и инфраструктура в целом. Бизнес готов финансировать эти работы, но было бы интереснее, если бы финансирование происходило в льготных условиях. Сегодня инновационно-технологические центры в рамках концепции, заложенной в федеральный закон, создают преференциальные условия для ведения бизнеса, для коммерциализации научных разработок, которые рождаются в стенах российских вузов и научных учреждений. Это важно. Проект интересный, многокомпонентный, и мы будем проявлять настойчивость, чтобы получить не только одобрение, но и помощь в его реализации.

— Надо, по-видимому, акцентировать на этом внимание нового вице-премьера Алексея Гордеева…

— Эту тему я обсуждал с Алексеем Васильевичем и когда он был губернатором, и когда полпредом… Сегодня нет таких людей, которые бы не радовались, что Гордеев является куратором АПК, потому что ему не нужно ничего объяснять — он улавливает все эти моменты сразу с учетом опыта и богатейших знаний в сфере АПК. Конечно, мы очень рассчитываем на его поддержку, и представим ему проект в окончательном виде — с учетом всех замечаний и правок. Проект важный, востребованный, необходимый. Надо только всё это агрегировать, чтобы создать дополнительный эффект.

В прошлом году мы заключили соглашение со Сколково — как раз по отработке проектов в области информационных и биотехнологий в сельском хозяйстве. Провели осенью прошлого года региональный этап "IT-Черноземья", отобрали лучших из лучших в области телекоммуникационных технологий. И, честно говоря, когда мы думаем об этом, то задаемся вопросом: кто это будет реализовывать? Есть компании, которые обладают необходимыми компетенциями? Мы замахнулись на достаточно серьезную тему, связанную с созданием единой цифровой платформы. Платформенные процессы сегодня просто необходимы, потому что цифровизация АПК — это не просто роботы, это даже не компьютерное современное ПО. Для меня это новая бизнес-модель поведения участников АПК, новый тип экономического поведения в сфере сельского хозяйства.

— Что-то подобное на Западе есть?

— Конечно, есть. И мы не должны отставать. Вот мы с "Ростелекомом" обсуждали перспективы совместных наработок. Ведь сейчас у каждого в кармане, по сути, мощный компьютер, и это необходимо использовать в сельском хозяйстве. Допустим, я фермер: я могу зайти в базу данных и получить, например, историю моих полей. Русский крестьянин раньше на амбарных дверях писал, чего, сколько и когда он собрал, — вся история полей у него в голове была. Кроме того, сейчас важно получать и всю информацию о погодных рисках, чтоб можно было выбрать технологию, технику. От этого зависит конкурентоспособность хозяйства, скорость принятия решения будет уже совсем другая.

Вот такие базы данных, в том числе облачного типа, должны быть на этой платформе вместе с технологиями и прочей информацией. И эта задача должна решаться в рамках общей концепции. Надо сделать что-то вроде Агро-Яндекса — по аналогии с такси или рынком жилья. Конечно, это будущее, но не такое уж отдаленное.

— Хочу задать вопрос касательно вашей поездки в Люксембург. СМИ писали, что вы пригласили премьер-министра этой страны посетить музей Рахманинова в Ивановке….

— Напомню, что наше взаимодействие с Люксембургом длится с 1984 года, а с 1988 года оно вошло в активную стадию. Конечно, мы всегда сотрудничали в плане культурного, научного и образовательного обмена. Но в прошлом году премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель встречался с руководством нашей страны, принял участие в форуме "Открытые инновации", а затем целый день посвятил Тамбовской области, куда прибыл вместе с представителями Ассоциации ветеранов Люксембурга. У нас в области есть захоронение солдат и офицеров из Люксембурга, которые были насильственно мобилизованы нацистской Германией. Мы за этими захоронениями ухаживаем.

В Люксембург мы поехали по приглашению руководства государства. Прием был на высочайшем уровне, что стало свидетельством отношения даже не к Тамбовской области, а к России в целом. Мы видели одобрительную реакцию по многим вопросам, которые сегодня наиболее актуальны для нашей страны. Отличительной чертой поездки явилось то, что мы перешли от культурно-научного обмена к экономическим вопросам.

Очень интересная встреча прошла в ТПП Люксембурга, где были представлены крупнейшие компании. И мы там говорили на конкретные темы по промышленным проектам, в том числе о биопластике, что хорошо стыкуется с проектами, которые осуществляются у нас в области.

Мы были в Люксембурге сразу же после празднования Дня победы в Великой Отечественной войне, приняли участие в памятных мероприятиях, посетили могилы соотечественников, за которыми ухаживают общественные и культурные организации, за что им огромное спасибо. Благодаря давним устоявшимся связям с руководством и ассоциацией "Узники Тамбова" в акции "Бессмертный полк" приняли участие и тамбовчане, и местные жители.

Мы также провели встречу в Русском культурном центре, где звучали произведения Рахманинова. А ведь большинство его творений появились на свет на нашей благодатной Тамбовской земле, в его знаменитом имении Ивановке. Поэтому у нас была приятная возможность пригласить и самого премьер-министра, и его маму не просто на родину композитора, а, по сути, на их родину, потому что они являются прямыми его потомками. Если я не ошибаюсь, мама премьера — внучатая племянница Рахманинова. И заинтересованность здесь очень большая.

Для себя я отметил, что в вопросах развития туризма мы на правильном пути. Наш кластер "Рахманиновский", как мы его называем, имеет поддержку в Минкульте России. Уже не один десяток лет в Ивановке проходит Международный фестиваль имени Рахманинова. Я надеюсь, что "рахманиновский проект" станет жемчужиной туризма не только на Тамбовщине, но и вообще в России. Для этого, конечно, нужно еще приложить усилия — совершенствовать инфраструктуру, в том числе, гостиничный бизнес.

— То есть маму люксембургского премьера к себе ждете?

— Да, ответ на приглашение был утвердительным. А вместе с ней, я думаю, и руководство страны приедет. Знаете, когда в России говорят про Тамбовскую область, вспоминают кто картошку, кто окорок, кто мичуринские яблоки. Но за рубежом Тамбовскую область связывают прежде всего с именем Рахманинова. И для нас это особая гордость и радость.

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