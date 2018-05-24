Юлиана Слащева: хотим вернуть "Союзмультфильму" былую славу за рубежом

Около года назад на "Союзмультфильме" полностью сменилось руководство: ранее студия едва сводила концы с концами, о новых проектах не приходилось и говорить. На сегодняшний день "Союзмультфильм" уверенно возвращается в сферу отечественной анимации. В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ председатель правления студии Юлиана Слащева рассказала о том, когда ждать премьерных эпизодов новых сериалов, какие амбициозные задачи ставит перед учреждением Минкультуры РФ, и как мировые кинофестивали покоряются уникальному кукольному мультфильму "Гофманиада", производство которого завершилось спустя 15 лет после начала.

© Союзмультфильм 1984 Хазанов готов озвучить попугая Кешу в новых сериях мультфильма

— Вы знаете, я очень позитивно отношусь к переназначению Владимира Мединского по ряду причин. Во-первых, потому что любому новому министру, особенно, когда это касается такого блока, как культура, понадобилось бы огромное количество времени для того, чтобы войти в курс так, и погрузиться так, как погружен Владимир Ростиславович. А он знает досконально обо всем, что происходит сейчас на площадке федеральной культуры. Он понимает очень хорошо все проблемы. Он ищет пути решения, это сложно. Вы же знаете, культура относится к сфере, в которой все понимают все. Поэтому дают советы, знают, как сделать лучше. Поэтому, конечно, министром в этой области работать очень тяжело. Но важно то, что Мединский очень глубоко погружен. А для нас важно то, что он большое внимание уделяет кино и анимации. Министр серьезно заинтересован в развитии этих секторов. И за период его работы российское кино сделало невероятный скачок. Я сегодня выступала на сессии, посвященной креативным индустриям. И говорила о том, что для того, чтобы нас полюбили в мире, нам надо самим сначала полюбить себя и полюбить то, что мы делаем. Без этого невозможно продвигать никакую свою культуру там. И я могу констатировать, что за последние пять лет мы полюбили современное российское кино, по-настоящему полюбили. Мы стали голосовать за него рублем, а российские фильмы впервые стали превышать сборы блокбастеров. И это произошло в первую очередь благодаря команде Министерства культуры, которая интенсивно занималась этой темой. Сегодня мы с удовольствием ходим в кино смотреть российские фильмы, мы ждем, когда они появятся. Такого не было 25-30 лет. "Движение вверх", "Лед", "Сталинград", "Притяжение" появились в последние годы. Это не может не радовать. Анимация также привлекает внимание министра и министерства, чему мы не можем быть не рады. Сегодня мы должны сконцентрироваться на том, что дает как раз тот самый экспортный потенциал. Конечно, анимация является той отраслью, которая может дать кратный рост и на международном рынке.

© Фото : Каропрокат Герои нашего времени: как меняются персонажи российских мультфильмов

— Он поставил задачи за три года отказаться от государственного субсидирования. На самом деле, кроме проектных субсидий, которые министерство дает на поддержание, на поддержку проектов всем участникам рынка, "Союзмультфильм" получает так же, как получают остальные участники рынка на сериальную анимацию через Министерство культуры. Но "Союзмультфильм" также получал не каждый год, но в разные годы разные государственные субсидии как федеральное унитарное предприятие на текущую деятельность, например, на реконструкции, на капремонты, на закупку оборудования, на программное обеспечение. И на самом деле наша задача — через три года постараться зарабатывать достаточно для того, чтобы можно было жить без субсидий. Это первое. Второе, Владимир Ростиславович очень четко ставит задачи для продолжения проекта "Золотой коллекции". Нужно, чтобы эти герои получили новое развитие и новую жизнь. И мы это много обсуждаем. Также важно развивать полнометражную анимацию, потому что семейной полнометражной анимации сегодня недостаточно. Потенциал рынка внутреннего и международного огромен. И поэтому, конечно, важно, чтобы мы туда двигались.

- В апреле состоялся лицензионный форум "Союзмультфильма". О чем вы удалось договориться? И как дальше будут развиваться работы по лицензии?

— Во-первых, это был первый за всю историю лицензионный форум "Союзмультфильма". Никогда раньше "Союзмультфильм" так с лицензиантами не работал. Мы собрали более 250 человек. Интерес огромный. И в результате мы договорились о целом ряде новых лицензионных контрактов, об открытии новых лицензионных категорий, которые до этого не открывались. Поняли потенциал и тренд того, куда нам надо двигаться. То есть мы увидели спрос лицензиатов на новые мультфильмы.

Сегодня у нас в работе находится 70 реальных проектов, не считая двух полных метров. И это студия, которая еще полтора года назад кроме авторской анимации не производила вообще ничего. Сегодня через полтора года студия производит одновременно семь сериальных проектов и три полных метра. Но в одном из них мы являемся сопродюсерами — "Снежная королева", там у нас нет производства, мы помогаем с маркетинговым движением, с продюсированием. Из своих семи сериальных проектов — все-таки полные метры, за исключением "Снежной королевы", мы меньше рассчитываем на лицензионный потенциал. Лицензируем то, что продлевается. А "Снежная королева" — это франшиза. Мы вошли, наверное, уже в четвертую "Снежную королеву", дальше уже планируется пятая. Это дает нам возможность развивать лицензионное направление. Так вот мы четко поняли после нашего форума, какие сериалы имеют наибольший потенциал, на каких нам надо сконцентрироваться. И, более того, даже получили комментарии со стороны рынка, и сейчас переделываем ряд персонажей под требования и запросы лицензионного рынка. Это было очень полезно. Но в ближайшее время начнем постепенно объявлять о подписанных соглашениях. Теперь такой форум мы будем делать каждый год.

© РИА Новости / Сергей Старостенко Перейти в фотобанк Успенский подаст в суд на "Союзмультфильм" из-за "Простоквашино"

— Вы знаете, я думаю, что "Гофманиада" будет иметь безусловный успех у ценителей анимации, у людей, которые любят и смотрят классическое кино, так называемое немассовое кино, потому что это, конечно, мультипликационный шедевр. Я уверенно утверждаю, что ничего подобного создано в мире не будет. По количеству вложенного ресурса, финансового ресурса, человеческого ресурса. В фильме задействовано чуть более 120 кукол, у которых двигаются руки, ноги, голова, то есть это полное движение. И я больше скажу: у каждой куклы есть сменяемая нижняя часть лица для того, чтобы она передавала мимику. Представляете, насколько эффект, конечно, уникальный, техника подхода, поэтому это точно оценят специалисты и ценители анимации. Именно поэтому мы с "Гофманиадой" идем не стандартным путем массового проката, мы идем путем фестивальных показов, мы показали его уже в рамках Берлинского фестиваля, показали в рамках Каннского, сейчас мы едем в Анси. В Анси мы уже идем на высшую категорию. И там, и там были показы, попали в категорию "Out of competition". Это очень престижная категория, то есть мы попали условно во вторую двадцатку фестиваля. Это дает много возможностей с точки зрения получения спецпризов, а также продаж на каналы, которые покупают классику. Следом у нас идет Шанхай, в котором мы попали в основной конкурс. Получается, что мы идем по нарастающей, а до конца года есть еще несколько фестивалей, на которых мы тоже появились. И благодаря этому мы надеемся, что будут продажи "Гофманиады", потому что все проекты, отмеченные фестивалями, обычно покупаются каналами, показывающими классику. Так что "Гофманиада" — это такой вот особенный проект.

Мы хотим вернуть Союзмультфильму былую славу на международных рынках, мы хотим вернуть узнаваемость в том, что мы умеем делать качественно, в том, что работаем в техниках анимации, которые почти уже нигде не сохранились, то, что традиции эти чтим. Поэтому, думаю, что "Гофманиада" получит свой результат и для "Союзмультфильма", и для отрасли, и в целом для страны.

- А планируется сделать еще какой-нибудь проект с персонажами "Гофманиады"?

— Думаю, "Гофманиада" должна получить дальше дополнительное развитие, безусловно. Мы сегодня с Императорским фарфоровым заводом обсудили коллекцию персонажей "Гофманиады", и они готовы делать это в самое ближайшее время. Хотят успеть к Шанхаю, представляете? Первые какие-то пробы, например, бокалы. Также у нас в здании сейчас расположилась выставка кукол и декораций "Гофманиады", которую мы хотим передать какому-то из музеев или выставочных залов на постоянную экспозицию, потому что мы сегодня вместили примерно половину декораций, которые создали. Мы просто физически в здании не можем поставить больше. Если это возьмет какой-то музей или выставочный зал, мы сможем показать всю историю "Гофманиады" в декорациях, в куклах, в эскизах. К ней, конечно, проявляют огромный интерес и музеи, и выставочные залы, и многие другие наши партнеры. Поэтому "Гофманиада" будет продолжать жить, хотя бы в части экспозиционно-музейной точно, может быть, мы придумаем что-нибудь еще.

© Союзмультфильм (2018) Каким стало "Простоквашино": в Сети появилась первая часть нового сериала

— Уже летом этого года вы увидите первые серии, много, я думаю, что уже первых десять серий двухминутных сериала "Циферки". Это сериал для самых маленьких, это обучающий сериал для детей возраста 2-3 лет. Он сделан в технике семейной анимации, поэтому дети сами смогут посмотреть его и начать лепить такие цифры, из цифр разные другие фигурки. Это очень симпатичный сериал, десять серий по две минуты будут готовы в июле этого года. К июлю также будут готовы пять серий сериала "Пиратская школа", первая серия которого сразу, выйдя, попала в основной конкурс самого престижного анимационного фестиваля в Анси. Только мы успели создать первую серию и в качестве пробы и отправить ее на фестиваль, как она сразу стала единственным российским сериалом, попавшим в основной конкурс в этом году. Поэтому пробы пера у нас явно удаются. Когда какие-то недоброжелатели обвиняют студию в том, что мы не можем создать ничего нового, а только цепляемся за старое, это неправда по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы хорошо продолжить старое, надо постараться так, что на самом деле проще значительно создать новое. Поэтому то, что у нас получилось по "Простоквашино", те две серии, которые на сегодняшний день совокупно привлекли уже больше 30 миллионов зрителей, это безусловный успех, это подтверждает, что у нас получилось. А второе — кроме "Простоквашино" мы делаем, как я уже сказала, шесть сериалов, плюс два полных метра. Но мы думаем, что добавим там определенную компетенцию, которой фильмам не хватает, в том числе для российского проката. Но делать такое количество оригинальных фильмов — это очень сложно.

К сентябрю можно будет посмотреть уже как минимум две-три серии сериалов "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку". Это где-то сентябрь-октябрь и к концу года несколько серий, тоже, наверное, три-четыре серии сериала "Петя и волк". То есть на самом деле до конца года все зрители увидят все запущенные сериалы, а еще сериал "Богатырята", который делается в технике 3D.

- А еще по продолжению… Вы говорили, что после "Простоквашино" будет "Попугай Кеша".

— Будет. До конца года мы сделаем пилотную серию возможного будущего сериала. Почему я говорю возможного? Мы очень осторожно подходим к "Простоквашино". Чтобы подступиться к нему мы потратили год только для того, чтобы сделать "подход к снаряду". Это очень трудоемкая работа. Сколько бы не было критиков, но у нас получилось. Самое главное, что это признают дети. Мы показывали в одной из школ первые серии "Простоквашино". В зале было, наверное, больше 200 детей, и мы видели их реакцию, ее нельзя подделать. Они были просто в восторге, они стоя аплодировали, потом они бегали по этажам школы и цитировали шутки из мультфильма, играли в тевтонского рыцаря.

Теперь нам надо, чтобы получилось с Кешей. Это очень сложно. Поэтому мы работаем сейчас над пилотной серией, работаем очень осторожно. У нас есть уже три варианта сценария только на первую пилотную серию. И мы должны принять решение, какой мы будем использовать. Мы очень хотим делать эту серию в тесном сотрудничестве с автором Александром Ефимовичем Курляндским. Мы очень хотим, чтобы Кешу озвучивал Геннадий Хазанов. Мы все это, в общем, будем делать осторожно, не нарушая в этот раз никаких границ. Поэтому будем двигаться осторожно, подходить к пилотной серии очень трепетно, стараться двигаться вместе с Александром Ефимовичем Курляндским для того, чтобы вот получился Кеша. Я обожаю Кешу. Наверное, "Простоквашино" и Кеша — это мои самые любимые мультфильмы. Можно тут меня обвинить в личных пристрастиях в части продолжения, но я правда их очень люблю и очень бы хотела, чтобы Кеша получил новую жизнь.

© Фото : Союзмультфильм "Союзмультфильм" объяснил странное отчество сестры Дяди Федора

— Предлагал выкупить у него товарные знаки. Мы наконец получили официальный ответ на наше предложение, сделанное 4 июля, это уже было повторное предложение. Мы предложили и зафиксировали те авторские отчисления, которые будет получать Эдуард Николаевич как от старого, так и от нового "Простоквашино", в том числе от контракта с компанией Danon. Эти выплаты составят в общей сложности около 9 миллионов рублей. 5-7 миллионов мы уже выплатили, еще три миллиона мы выплатим в следующем году. Кроме того, мы предложили 5 миллионов за выкуп десяти коротких историй про "Простоквашино", написанных после последней экранизации. Получается, что сумма выкупа каждой истории существенно превышает ту цену, которую мы платим сценаристам.

- А насчет YouTube-канала, удалось ли его запустить? Как планируете его развивать?



— YouTube-канал запустится в начале июня. Мы получили интернет-права, вернули себе в студии интернет-права. Сейчас уже можно точно сказать, что юридически возврат интернет-прав произошел. И мы теперь самостоятельно будем монетизировать права. "Золотая коллекция" будет освобождаться в течение года, потому что контракты были заключены ранее. Мы начнем это продавать сами, соответственно, но уже до конца года на нашем собственном канале в YouTube. Появится и "Золотая коллекция", и наши авторские короткометражки, самые лучшие. А их у нас очень много и очень хороших, и новый контент.

© Анимационная студия «Анимаккорд» В РЭЦ рассказали о конкурентоспособности российских мультфильмов

— Да, это правда. Мы в настоящее время находимся на стадии реконструкции павильона № 7, который называется "Семена", в котором планируется открытие мультимедийного центра "Союзмультфильма". Это совместный проект правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и "Союзмультфильма", где мы отвечаем как раз за тематическое наполнение и управление данным мультимедийным центром. Сейчас уже идут работы по реконструкции самого павильона, соответственно до конца года начнутся уже основные работы.

- Там будет интерактивный музей?

— Там будет интерактивный музей, даже чуть больше, чем музей. И можно сказать центр "Союзмультфильма".