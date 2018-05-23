Антонио Фаллико: бизнес больше не намерен терпеть новые санкции

Европейский бизнес, работающий в России, за последние четыре года научился выстраивать отношения с партнерами, обходя санкции, но не нарушая их. О потенциальных убытках европейцев от новых санкций США, ожиданиях от нового российского правительства, конкуренции на банковском рынке и о том, почему важно выстраивать экономику доверия, в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ рассказал глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико. Беседовала Диляра Солнцева.



— С чем банк "Интеза" приехал в этом году на ПМЭФ? Планируете ли подписать какие-нибудь соглашения на площадке форума?





— В этом году у нас есть важные инициативы, одна из них посвящена информационным технологиям. Банк "Интеза", как и ассоциация "Познаем Евразию", очень заинтересован в трансфере технологий как из России в Италию, так и из Италии Россию. Мы также предоставляем для этого возможности нашего инвестиционного фонда. Только что наша ассоциация подписала соглашение с Агентством технологического развития, в котором мы определили, какие технологии будут заслуживать внимания России и Италии, и мы заинтересованы в перспективных проектах и, если необходимо, готовы финансировать их.— Нам были бы интересны инфраструктурные проекты, мехатроника, интернет вещей, искусственный интеллект, робототехника. Вся эта тематика нас интересует, и мы готовы в этом участвовать.— Пока мы только проводим "скрининг". Сегодня мы соединили вместе людей и компании, к которым есть интерес на российском рынке, и теперь будем ждать конкретных предложений как с российской, так и с итальянской стороны.— Конечно.— Нам понравилось выступление президента Владимира Путина седьмого мая, задачи, которые он поставил перед правительством. Есть определенные сроки их выполнения, и мы будем внимательно следить за развитием событий. Мы исходим из того, что Россия даже в режиме санкций может развивать свою экономику довольно устойчиво, и мы будем готовы внести свой вклад в ее развитие, в том числе финансируя проекты.— Нас радует, что как у президента, так и у правительства достаточно прагматичный подход к ведению дел.— Пока речь идет только об угрозах, ничего не подтверждено. Это не означает, что в будущем санкции не будут введены. Но я могу сказать, что бизнес больше не намерен это терпеть. Поэтому я не знаю, в какой степени и до какого уровня различные правительства смогут воплощать в жизнь свои планы.А что касается инвесторов, то их надо делить на две категории: есть спекулятивные инвесторы, которые будут продолжать играть на бирже, несмотря на санкции. А есть прямые инвесторы, которые вкладывают деньги в развитие экономики, и их пугают санкции.Наша задача как ассоциации состоит в том, чтобы объяснить компаниям, что бояться не надо. Россия сама по себе является огромным рынком и открывает для бизнеса евразийский рынок. Есть огромное количество отраслей, которые не будут затронуты санкциями, где иностранный бизнес совершенно спокойно может работать. Это инфраструктура, сельское хозяйство и многое другое.Мне нравится лозунг нынешнего форума "Выстраивая экономику доверия" — если есть доверие, то все санкции "сдуются" сами собой.— Итальянский бизнес уже много раз высказывался против санкций, многие итальянские регионы также выступают против ограничений. Партии, которые, скорее всего, сформируют новое итальянское правительство, также высказывались против них. Я надеюсь, что будущее итальянское правительство также сможет занять такую позицию. Сейчас в Евросоюзе больше половины стран выступают против санкций.Что касается Германии, у меня сложилось впечатление, что госпожа Меркель, возможно, убедила президента США Трампа иметь "свободные руки" в том, что касается реализации проекта "Северный поток — 2". Если это так, то это очень позитивный знак. Если мы соединим этот сигнал с отношением Евросоюза по иранской сделке, то, возможно, он откроет определенные надежды и на российском направлении.— Если августовские американские санкции будут в полной мере распространены и на европейские компании, то это будет означать конец вообще европейского бизнеса, а не только итальянского. Поэтому размер ущерба оценить даже невозможно. Сейчас говорят, что от уже действующих санкций Европа потеряла порядка ста миллиардов евро. Если мы придем к "новому сезону" санкций, надо эту цифру умножить на два.— Я бы не сказал. С нашей стороны, это был вполне ожидаемый процесс. Проблемы возникли у банков, которые беспорядочно росли в последнее время. Нас удивляло, что они не останавливаясь делали покупку за покупкой. Поэтому действия ЦБ были очень мудрыми, своевременными и, к сожалению, болезненными. Но дело идет к большей прозрачности и упрощению системы. Мое личное мнение: это были правильные решения для российской банковской системы. В этом направлении еще придется поработать, но это не убивает конкуренцию. Хотя сейчас мы видим, что увеличиваются только банки с госучастием, но в долгосрочной перспективе это будет благоприятно для сектора в целом.— Для нас "Роснефть" остается стратегическим партнером, но пока она находится под санкциями, мы не можем ее финансировать. В целом мы можем подтвердить, что "Роснефть" — очень важная и интересная компания, но санкции не навечно, так что поживем — увидим.