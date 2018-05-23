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Интервью

Антонио Фаллико: бизнес больше не намерен терпеть новые санкции

20:1423.05.2018
(обновлено: 21:01 23.05.2018)
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© Фото : предоставлено Банком ИнтезаПредседатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико. Архивное фотоПредседатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико. Архивное фото
© Фото : предоставлено Банком Интеза

Европейский бизнес, работающий в России, за последние четыре года научился выстраивать отношения с партнерами, обходя санкции, но не нарушая их. О потенциальных убытках европейцев от новых санкций США, ожиданиях от нового российского правительства, конкуренции на банковском рынке и о том, почему важно выстраивать экономику доверия, в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ рассказал глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико. Беседовала Диляра Солнцева.

— С чем банк "Интеза" приехал в этом году на ПМЭФ? Планируете ли подписать какие-нибудь соглашения на площадке форума?

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
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— В этом году у нас есть важные инициативы, одна из них посвящена информационным технологиям. Банк "Интеза", как и ассоциация "Познаем Евразию", очень заинтересован в трансфере технологий как из России в Италию, так и из Италии Россию. Мы также предоставляем для этого возможности нашего инвестиционного фонда. Только что наша ассоциация подписала соглашение с Агентством технологического развития, в котором мы определили, какие технологии будут заслуживать внимания России и Италии, и мы заинтересованы в перспективных проектах и, если необходимо, готовы финансировать их.

— Есть уже какие-то конкретные проекты, куда вы хотели бы инвестировать?

— Нам были бы интересны инфраструктурные проекты, мехатроника, интернет вещей, искусственный интеллект, робототехника. Вся эта тематика нас интересует, и мы готовы в этом участвовать.

— Когда можно ожидать подписания первых конкретных проектов?

— Пока мы только проводим "скрининг". Сегодня мы соединили вместе людей и компании, к которым есть интерес на российском рынке, и теперь будем ждать конкретных предложений как с российской, так и с итальянской стороны.

— Это будут уже совместные проекты, которые не подпадут ни под какие санкции?

— Конечно.

— Давайте перейдем к другой теме. На прошлой неделе было сформировано новое российское правительство. Вы уже давно работаете в России, каковы ваши ожидания от нового кабинета с точки зрения бизнеса?

Мужчина выходит из здания DenizBank. Стамбул, Турция. Архивное фото
© AP Photo / Murad Sezer
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— Нам понравилось выступление президента Владимира Путина седьмого мая, задачи, которые он поставил перед правительством. Есть определенные сроки их выполнения, и мы будем внимательно следить за развитием событий. Мы исходим из того, что Россия даже в режиме санкций может развивать свою экономику довольно устойчиво, и мы будем готовы внести свой вклад в ее развитие, в том числе финансируя проекты.

— То есть вы не ждете "подводных камней" для ведения бизнеса со стороны нового правительства?

— Нас радует, что как у президента, так и у правительства достаточно прагматичный подход к ведению дел.

— Видите ли вы риски для международных инвесторов в России из-за угрозы новых санкций, в том числе на госдолг, со стороны США и Великобритании?

Германский бундестаг в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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— Пока речь идет только об угрозах, ничего не подтверждено. Это не означает, что в будущем санкции не будут введены. Но я могу сказать, что бизнес больше не намерен это терпеть. Поэтому я не знаю, в какой степени и до какого уровня различные правительства смогут воплощать в жизнь свои планы.
А что касается инвесторов, то их надо делить на две категории: есть спекулятивные инвесторы, которые будут продолжать играть на бирже, несмотря на санкции. А есть прямые инвесторы, которые вкладывают деньги в развитие экономики, и их пугают санкции.
Наша задача как ассоциации состоит в том, чтобы объяснить компаниям, что бояться не надо. Россия сама по себе является огромным рынком и открывает для бизнеса евразийский рынок. Есть огромное количество отраслей, которые не будут затронуты санкциями, где иностранный бизнес совершенно спокойно может работать. Это инфраструктура, сельское хозяйство и многое другое.
Мне нравится лозунг нынешнего форума "Выстраивая экономику доверия" — если есть доверие, то все санкции "сдуются" сами собой.

— Германский бизнес и правительство уже выступили против новых санкций США в отношении российских металлургов, есть ли подобные мысли у итальянских компаний и властей?

— Итальянский бизнес уже много раз высказывался против санкций, многие итальянские регионы также выступают против ограничений. Партии, которые, скорее всего, сформируют новое итальянское правительство, также высказывались против них. Я надеюсь, что будущее итальянское правительство также сможет занять такую позицию. Сейчас в Евросоюзе больше половины стран выступают против санкций.
Что касается Германии, у меня сложилось впечатление, что госпожа Меркель, возможно, убедила президента США Трампа иметь "свободные руки" в том, что касается реализации проекта "Северный поток — 2". Если это так, то это очень позитивный знак. Если мы соединим этот сигнал с отношением Евросоюза по иранской сделке, то, возможно, он откроет определенные надежды и на российском направлении.

— Итальянский бизнес уже много потерял от санкций против России. Есть ли оценки потенциальных потерь в случае введения новых санкций?

Российский триколор. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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— Если августовские американские санкции будут в полной мере распространены и на европейские компании, то это будет означать конец вообще европейского бизнеса, а не только итальянского. Поэтому размер ущерба оценить даже невозможно. Сейчас говорят, что от уже действующих санкций Европа потеряла порядка ста миллиардов евро. Если мы придем к "новому сезону" санкций, надо эту цифру умножить на два.
 
— Банк "Интеза" уже давно работает в России. Как вы можете охарактеризовать текущее состояние банковского сектора с учетом последних крупных санаций со стороны ЦБ, ухудшилась ли конкуренция?

— Я бы не сказал. С нашей стороны, это был вполне ожидаемый процесс. Проблемы возникли у банков, которые беспорядочно росли в последнее время. Нас удивляло, что они не останавливаясь делали покупку за покупкой. Поэтому действия ЦБ были очень мудрыми, своевременными и, к сожалению, болезненными. Но дело идет к большей прозрачности и упрощению системы. Мое личное мнение: это были правильные решения для российской банковской системы. В этом направлении еще придется поработать, но это не убивает конкуренцию. Хотя сейчас мы видим, что увеличиваются только банки с госучастием, но в долгосрочной перспективе это будет благоприятно для сектора в целом.

— "Интеза" уже давно сотрудничает с "Роснефтью", продолжится ли это взаимодействие в будущем?

— Для нас "Роснефть" остается стратегическим партнером, но пока она находится под санкциями, мы не можем ее финансировать. В целом мы можем подтвердить, что "Роснефть" — очень важная и интересная компания, но санкции не навечно, так что поживем — увидим.
Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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