Антонио Фаллико: бизнес больше не намерен терпеть новые санкции

Европейский бизнес, работающий в России, за последние четыре года научился выстраивать отношения с партнерами, обходя санкции, но не нарушая их. О потенциальных убытках европейцев от новых санкций США, ожиданиях от нового российского правительства, конкуренции на банковском рынке и о том, почему важно выстраивать экономику доверия, в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ рассказал глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико. Беседовала Диляра Солнцева.
— С чем банк "Интеза" приехал в этом году на ПМЭФ? Планируете ли подписать какие-нибудь соглашения на площадке форума?
— Есть уже какие-то конкретные проекты, куда вы хотели бы инвестировать?
— Нам были бы интересны инфраструктурные проекты, мехатроника, интернет вещей, искусственный интеллект, робототехника. Вся эта тематика нас интересует, и мы готовы в этом участвовать.
— Когда можно ожидать подписания первых конкретных проектов?
— Пока мы только проводим "скрининг". Сегодня мы соединили вместе людей и компании, к которым есть интерес на российском рынке, и теперь будем ждать конкретных предложений как с российской, так и с итальянской стороны.
— Это будут уже совместные проекты, которые не подпадут ни под какие санкции?
— Конечно.
— Давайте перейдем к другой теме. На прошлой неделе было сформировано новое российское правительство. Вы уже давно работаете в России, каковы ваши ожидания от нового кабинета с точки зрения бизнеса?
— То есть вы не ждете "подводных камней" для ведения бизнеса со стороны нового правительства?
— Нас радует, что как у президента, так и у правительства достаточно прагматичный подход к ведению дел.
— Видите ли вы риски для международных инвесторов в России из-за угрозы новых санкций, в том числе на госдолг, со стороны США и Великобритании?
А что касается инвесторов, то их надо делить на две категории: есть спекулятивные инвесторы, которые будут продолжать играть на бирже, несмотря на санкции. А есть прямые инвесторы, которые вкладывают деньги в развитие экономики, и их пугают санкции.
Наша задача как ассоциации состоит в том, чтобы объяснить компаниям, что бояться не надо. Россия сама по себе является огромным рынком и открывает для бизнеса евразийский рынок. Есть огромное количество отраслей, которые не будут затронуты санкциями, где иностранный бизнес совершенно спокойно может работать. Это инфраструктура, сельское хозяйство и многое другое.
Мне нравится лозунг нынешнего форума "Выстраивая экономику доверия" — если есть доверие, то все санкции "сдуются" сами собой.
— Германский бизнес и правительство уже выступили против новых санкций США в отношении российских металлургов, есть ли подобные мысли у итальянских компаний и властей?
— Итальянский бизнес уже много раз высказывался против санкций, многие итальянские регионы также выступают против ограничений. Партии, которые, скорее всего, сформируют новое итальянское правительство, также высказывались против них. Я надеюсь, что будущее итальянское правительство также сможет занять такую позицию. Сейчас в Евросоюзе больше половины стран выступают против санкций.
Что касается Германии, у меня сложилось впечатление, что госпожа Меркель, возможно, убедила президента США Трампа иметь "свободные руки" в том, что касается реализации проекта "Северный поток — 2". Если это так, то это очень позитивный знак. Если мы соединим этот сигнал с отношением Евросоюза по иранской сделке, то, возможно, он откроет определенные надежды и на российском направлении.
— Итальянский бизнес уже много потерял от санкций против России. Есть ли оценки потенциальных потерь в случае введения новых санкций?
— Банк "Интеза" уже давно работает в России. Как вы можете охарактеризовать текущее состояние банковского сектора с учетом последних крупных санаций со стороны ЦБ, ухудшилась ли конкуренция?
— Я бы не сказал. С нашей стороны, это был вполне ожидаемый процесс. Проблемы возникли у банков, которые беспорядочно росли в последнее время. Нас удивляло, что они не останавливаясь делали покупку за покупкой. Поэтому действия ЦБ были очень мудрыми, своевременными и, к сожалению, болезненными. Но дело идет к большей прозрачности и упрощению системы. Мое личное мнение: это были правильные решения для российской банковской системы. В этом направлении еще придется поработать, но это не убивает конкуренцию. Хотя сейчас мы видим, что увеличиваются только банки с госучастием, но в долгосрочной перспективе это будет благоприятно для сектора в целом.
— "Интеза" уже давно сотрудничает с "Роснефтью", продолжится ли это взаимодействие в будущем?
— Для нас "Роснефть" остается стратегическим партнером, но пока она находится под санкциями, мы не можем ее финансировать. В целом мы можем подтвердить, что "Роснефть" — очень важная и интересная компания, но санкции не навечно, так что поживем — увидим.