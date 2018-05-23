Игорь Дроздов: технологии всегда будут развиваться быстрее права

В конце сентября 2017 года была запущена Программа по развитию цифровой экономики и создана автономная некоммерческая организация, учредителем которой выступил в том числе и Фонд "Сколково". В рамках АНО работают несколько центров компетенций, каждый из которых отвечает за свое направление. Фонд "Сколково" все это время занимался решением задач в сфере нормативного регулирования. О промежуточных результатах в разработке свода законов для цифрового мира в интервью РИА Новости рассказал председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

— Как будут регулироваться криптофинансовые рынки?



— К настоящему времени внесено три законопроекта — "О цифровых финансовых активах" (документ был создан Минфином совместно с Центробанком), поправки в Гражданский кодекс (они составлены председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым) и "Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)" от Минэкономразвития, которые так или иначе затрагивают регулирование криптофинансовых рынков.

В целом сформулированные предложения воспринимаются бизнесом как недостаточно амбициозные, поскольку многие фактически складывающиеся отношения в цифровом финансовом мире остаются в серой зоне. В этом нет ничего удивительного. Невозможно новые и необычные с точки зрения права понятия моментально закрепить в законах. Да это, на самом деле, и не требуется, технологии всегда будут развиваться быстрее права.

Немного упрощая, судя по всему, новое законодательство будет определять статус краудфандинговых площадок, а также порядок выпуска и торговли токенами через эти площадки. Многие отношения, в том числе оборот криптовалюты, останутся за кадром. Означает ли это, что эти отношения являются незаконными. Полагаю, что нет. Другое дело, что участники таких отношений не смогут рассчитывать на судебную и иную государственную защиту их прав, возникающих в этих отношениях, в российской юрисдикции.

— Кто вправе использовать большие данные?

— Другим важным изменением станет внесение в законодательство поправок, которые будут регулировать вопросы обработки и использования больших данных (Big Data). Речь, в том числе, идет об информации, которую пользователи сами разместили о себе в интернете, например при заполнении профиля в социальных сетях. Есть две основные точки зрения по этому вопросу. Согласно первой, обработка таких данных может осуществляться свободно. Согласно второй — указанные данные принадлежат платформам, на которой эти данные размещены. По сути, предлагается рассматривать такие платформы как базы данных, где права на контент принадлежат владельцам таких баз.

В этой дискуссии сталкиваются интересы стартапов, не имеющих априори в своем распоряжении массива данных, но разработавших технологии по их обработке, и крупных компаний, которые хотели бы монетизировать собранные при их содействии данные.

И конечно здесь немаловажен еще один аспект. Нужно ли получать согласие субъекта персональных данных на их обработку, если они выложены им самим в открытый доступ.

Есть ещё одна идея, связанная с Big Data. Сейчас обсуждается законопроект, который касается уже не персональных данных, а информации, поступающей с датчиков, установленных на различном оборудовании. Предлагается обязать владельцев таких данных с оборудования выкладывать их в специальные хранилища, к которым на определенных условиях будут иметь доступ технологические компании, способные их обрабатывать, в том числе в целях создания продуктов в области предсказательной аналитики.

— Какие меры принимаются для борьбы с нечестной конкуренцией на цифровых рынках?



— Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает принять так называемый пятый антимонопольный пакет, который адаптировал бы нормы законодательства в этой сфере к работе на цифровых рынках.

По мнению ФАС, способы доминирования и нечестной конкуренции на цифровых рынках существенно отличаются от тех, что были привычны для экономики недалекого прошлого и на которую рассчитано действующее законодательство. Именно поэтому ведомство подготовило ряд поправок, которые важны для регулирования в сфере цифровой экономики.

Предлагается установить в законе такие понятия как сетевые эффекты и ценовые алгоритмы. Сетевые эффекты позволяют контролировать рынок, даже формально не имея на нем значительной доли. Ценовые алгоритмы — новый инструмент, используемый на практике для достижения антиконкурентных соглашений и нарушений прав потребителей. Классическим примером могут служить агрегаторы ценовых предложений на рынке определенных товаров.

Идеологические подходы ФАС понятны и вряд ли целесообразность совершенствования регулирования в целях обеспечения конкуренции на цифровых рынках стоит оспаривать. Между тем настороженность бизнеса вызывает высокий уровень дискреции (то есть возможность действовать по своему усмотрению) антимонопольного органа, который предполагается такими поправками. Причина такого подхода ФАС вполне объяснима. В цифровой среде, где, строго говоря, нет привычных географических границ рынков и зачастую самих привычных рынков, очень сложно работать регулятору с формализованными критериями доминирования, злоупотребления и т.п. Однако бизнес ищет всегда определенности в правилах. Иногда определенность важнее даже того, как именно выглядит суть таких правил. Надеюсь, что все же разумный компромисс между интересами компании и регулятора как гаранта добросовестной конкуренции будет найден.

— Какие льготы предусмотрены для "бизнес-ангелов"?

— Уже завершена работа над законопроектом, который предоставляет довольно существенные налоговые льготы для бизнес-ангелов.

Физическим лицам, которые инвестируют средства в технологичные компании, предлагается вычет из уплачиваемого подоходного налога в размере 50%. Важная деталь: сумма вложенных средств в компании должна быть не меньше суммы налогового вычета. Это значит, что если человек, например, заявляет налоговый вычет в размере 500 тыс. рублей, то именно столько средств он должен вложить в стартап.

Такое радикальное для налогового законодательства предложение может существенно увеличить инвестиционную активность среди физических лиц. Фактически есть выбор: либо заплатить НДФЛ в бюджет, либо инвестировать эти средства в стартап. Предварительные расчеты показывают, что это окажет серьёзную поддержку предпринимателям, которые ищут инвестиции на ранней стадии и заинтересованы в поддержке со стороны бизнес-ангелов (как правило, это небольшие суммы).

Принятие такого законопроекта, правда, пока лишь мечта. Еще предстоят серьезные споры с Минфином.