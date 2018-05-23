Фейсал Микдад: надеемся освободить Сирию без кровопролития

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад рассказал в интервью РИА Новости о планах сирийского правительства после полного освобождения республики от террористов, вероятности освобождения Дераа и Идлиба мирным путем, а так же об отношении Дамаска к народу Турции.

— Какова позиция Дамаска в связи с требованием России вывести все иностранные силы из Сирии, включая Иран и "Хезболлах"?

— Это вопрос очень простой. Правительство Сирии позвало союзные и дружественные силы для борьбы с терроризмом. Среди этих сил и российские и иранские, иранские советники и братья из "Хезболлах". Все эти стороны противостоят терроризму. Они не покушаются на суверенитет и территорию Сирийской Арабской Республики. Они действуют полностью в координации с сирийским руководством в борьбе с терроризмом. Я не думаю, что русские друзья имели в виду силы, которые вошли в Сирию по согласованию с сирийским правительством для борьбы с терроризмом, это исключительно дело Сирии. Россия потребовала вывод сил, которые тут без согласования, это силы США, Франции, Турции и другие силы, которые находятся здесь нелегитимно. Они — вторая сторона, которые находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами, и эти силы напрямую поддерживают террористические группировки.

— Как вы думаете, если Иран и "Хезболлах" покинут Сирию, это устранит предлог для Израиля наносить удары по Сирии?

— Эта тема даже не выставлена на повестку дня для обсуждения, так это касается суверенитета Сирии. Мы не можем позволить никому даже поднимать данный вопрос. Те, кто просит подобное, и это определенно не русские друзья, изучают возможность интервенции во всех частях Сирии, включая поддержку террористов в Сирии и в других местах в регионе. Мы очень ценим помощь дружественных сил РФ, советников из Ирана и от "Хезболлах" в борьбе Сирии против террористов.

— Сирия оценила последнюю встречу в Астане как положительную. Каковы результаты встречи? Обсуждалась ли передача Африна сирийской армии?

© Sputnik / Болат Шайхинов Перейти в фотобанк Постоянный представитель Сирии при ООН и глава делегации правительства Сирии Башар аль-Джафари перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. 15 мая 2018 © Sputnik / Болат Шайхинов Перейти в фотобанк Постоянный представитель Сирии при ООН и глава делегации правительства Сирии Башар аль-Джафари перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. 15 мая 2018

— Мы говорили о положительных сторонах. Я повторю, что участники Астаны подтвердили необходимость уважения и сохранения целостности территории и народа Сирии. Нахождение нелегитимных сил, которые захватили сирийскую территорию, должны уйти. В Астане достигнуты большие успехи, включая зоны деэскалации, в том числе наблюдение за развитием боевых действий и безопасности в Сирии. И очень важно, что никакие террористические группировки на территории Сирии не могут быть определены легитимными терминами. Страны, представленные в Астане, будут бороться с этими террористическим группировками.

— И Турция?

— У нас нет доверия к Турции. Мы говорим о России и Иране. Турция — одно из государств, которое оккупировало часть сирийской территории и должно покинуть ее немедленно, если они честны в своих действиях в рамках Астаны.

— Обсуждался ли вопрос открытия трассы Алеппо-Дамаск и железной дороги?

— Мы уверены, что эти трассы будут скоро открыты. Но в реальности обсуждались главные темы. Нет сомнения, что необходимо обсуждение открытия всех дорог в Сирии для гражданского движения при контроле сирийского правительства своей территории — это естественно. Обсуждались другие вопросы, которые сформировали фундамент для будущих действий, которые произойдут в ближайшие недели и месяцы.

— Как правительство САР взаимодействовало с группой экспертов ОЗХО в ходе их последней работы?

— В должности главы национальной делегации скажу, что Сирия, как член этой организации, после присоединения к ней в 2013 году и до сегодняшнего дня выполняла все требования организации на территории Сирии. Мы не можем сказать, что Сирия комфортно себя чувствовала от действий экспертной группы. Была атмосфера искажения реальности вследствие давления извне Великобританией, Францией и США. Вы знаете, что последние события разворачивалось в Думе. Дума тогда еще не была полностью под контролем сирийских сил.

Требовалось, как нам объяснили коллеги из экспертной группы, гарантировать безопасность на месте работы. В тот момент сирийские силы не могли там быть, так как занимались другими задачами. Но когда экспертная группа, а точнее, группа по обеспечению безопасности туда направилась, у них были некие проблемы, которые отсрочили прибытие экспертной группы. Тут западные правительства, настроенные против Сирии, пользуясь всем возможным, начали обвинять Сирию в препятствовании. При этом представители ООН рекомендовали группе не ехать. Тогда друзья из военной полиции РФ обеспечили безопасность для группы в Думе — это говорит о бессовестности стран Запада, которые говорят о заведомо лживых вещах. Вопрос был в руках ООН и экспертной группы.

© REUTERS / Ali Hashisho Бирки ОЗХО в разрушенном доме в Думе в пригороде Дамаска. 23 апреля 2018 © REUTERS / Ali Hashisho Бирки ОЗХО в разрушенном доме в Думе в пригороде Дамаска. 23 апреля 2018

— Если говорить откровенно, доклад экспертной группы может быть независимым?

— Я скажу с двух позиций — личной и официальной. На всех встречах с группами я их спрашивал: вы писали доклад до того, как приехать в Сирию? Вы можете предположить, что они ответили. В реальности скажу, прошлый опыт не оставляет нам возможности подтвердить честность этих групп. Эти группы видят что-то здесь и делают разные доклады. Это происходит из-за давления Запада, США, Франции и Великобритании. Они нанесли удары под предлогом применения химоружия. Эти страны и оказывают давление на эти несчастные группы. От себя лично могу сказать, что эти группы себя дискредитировали, потеряв доверие. Мы дали добро на все запросы.

— Как вы прокомментируете заявление США о снижении поддержки вооруженных группировок в Сирии? Это просто пропаганда или возможны какие-то перемены в связи с этим на полях сражений?

— Я считаю, что кислород террористических группировок поступает от США. Когда мы слышим подобные заявления, которые мы много слышали с начала кризиса в 2011 году, о прекращении финансирования и вооружения, группировкам в это время поставляется дополнительно финансирование и оружие. Сирийская армия после освобождения Гуты и Эль-Хаджр-аль-Асвад обнаружила много оружия, которое было недавно поставлено из стран Запада. США должны прекратить поддерживать террористов и уважать суверенитет Сирии и выбор сирийского народа.

— Обсуждается вопрос вывода сил США из Сирии и отправки сил ряда арабских стран на их место. Что предпримет Дамаск, если это произойдет?

© AP Photo / Hussein Malla Американская военная техника на севере Сирии. 4 апреля 2018 © AP Photo / Hussein Malla Американская военная техника на севере Сирии. 4 апреля 2018

— Конечно, США решили не выходить. Основная цель подобных заявлений — это выкачивание средств из арабских стран. Вынудить их платить больше в казну США, которая, возможно, пуста. А также втягивание арабских стран в прямой конфликт, насколько я могу предположить, с сирийским правительством, а это опасная тема. Наша позиция ясна, арабские страны не должны участвовать в убийстве сирийцев и не втягиваться в конфликт больше, чем они уже в нем. Мы будем реагировать на подобное присутствие так же, как на любое другое незаконное присутствие на сирийской земле. Нам, арабам, достаточно противоречий и действий, которые происходят в интересах Израиля и западных стран. Я не думаю, что некоторые арабские страны, которые намекают, что пошлют силы, могут это сделать, так как они завязли в других конфликтах — в Йемене и других местах. Они должны разобраться в своих внутренних делах.

— Дамаск просил у Москвы поставить системы ПВО С-300 и С-400?

— Мы с российскими друзьями взаимодействуем во всех сферах — политической и военной. Российские друзья нам предоставляют всевозможную поддержку для защиты суверенитета Сирии, защиты воздушного пространства и противодействия какой-либо агрессии.

— После освобождения Дамаска и пригорода как будут развиваться действия? Возможно, на юг в Дераа или на север в Идлиб? © Ruptly Боеприпасы, наемники и методы разведки, или Иностранный след в сирийском Хомсе

— После освобождения Восточной Гуты, прилегающих к Дамаску районов и Западной Гуты, после ликвидации прямой угрозы Дамаску открыты двери для направления как на юг, так и на север. Следующий этап будет определен в рамках требований и обстановки, это решение за военными. Я хочу отметить что сирийская армия доходит до любого места, до которого решает дойти. Мы победили и Восточной и Западной Гуте, так же было в восточном Алеппо, Дейр-эз-Зоре, Аль-Букемале и Меядине, в том числе в сирийской пустыне в Хомсе. Есть два момента, которыми оперирует сирийская сторона, во-первых, мы пытаемся решить эти проблемы без кровопролития. То, что произошло в Эр-Растане и Тальбисе, огромный успех. Там не было выпущено ни одной пули и не уничтожен ни один дом. Мы надеемся, что то же самое получится как на севере Сирии, так и на юге, но если террористы и их покровители выберут другой вариант, то не останется никакого выбора, кроме как воспользоваться сирийской армии своей силой ради освобождения нашей земли и народа от гегемонии террористических группировок. Жители поселений на севере и юге устали от террористов и хотят вернуться под опеку сирийского государства.

— Вы упомянули Дейр-эз-Зор. Как вы считаете, каково будущее нефтяных и газовых полей, которые сегодня под контролем курдских сил — союзников США? Можно ли предположить, что эти территории будут переданы сирийскому руководству мирным путем и будет другое решение? © Фото : SANA "Большая игра". Военный эксперт об обнаруженном в Хомсе складе террористов

— Честно, там несколько моментов. Коалиции во главе с США атаковали большую часть нефтяных колодцев в Сирии и вывели из строя большую их часть с целью не дать Сирии пользоваться ими. Они сделали так, чтобы необходимо было заплатить десятки миллионов долларов для возобновления работы на этих полях. Поля, которые продолжают контролировать эти группировки, включая курдские отмежевавшиеся отряды. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что составляющая сирийского народа, в том числе и курды, это неделимая часть. Мы не хотим, чтобы кто бы то ни был, курды, арабы или ассирийцы, работали в интересах других стран против интересов Сирии. Я надеюсь, что они это поняли, и скажу, что связь с ними поддерживается. США их не щадит и встает на их сторону. Они с ними пока пересекаются, интересы с этими сторонами. В любом случае наше решение и решение наших друзей — вернуть под контроль сирийского руководства каждый сантиметр сирийской земли. И это поддерживается международным правом и ООН.

— Каковы могут быть изменения в конституции Сирии, о которых говорил президент Асад в Сочи?

— Мы не говорили об изменениях в конституции страны. Конституция, принятая в 2012 году, была очень развитая. Когда будет достигнута договоренность о чем-либо, связанном с конституцией, необходимо будет сверится с действующей конституцией, чтобы понять, как можно добавить положительные моменты. Есть некоторые моменты, которые нуждаются в пересмотре, и мы готовы их пересмотреть. Но честно, мы не знаем, на каких именно моментах некоторые стороны хотят сконцентрировать внимание.

— Можно ли предположить, что слово "арабская" будет удалено из нынешнего названия государства — Сирийская Арабская Республика? Об этом говорилось множество раз.

— Этот вопрос провокационный по своей сути. Я не думаю, что имя должно будоражить кого-либо из граждан Сирии. Наименование "Сирийская Арабская Республика" было дано давно. Сирия не разделяет своих граждан по национальному признаку. С другой стороны, может, есть политическая кампания по ликвидации национального определения Сирии и сирийского народа. Мы чувствуем, что мы должны урегулировать вопросы, которые касаются всего сирийского народа и объединяют его, а не делить сирийский народ.

— Скажите, на каком этапе вы находитесь в формировании конституционной комиссии, о которой говорилось в том числе в Сочи? Когда начнется ее работа?

— После последнего визита господина президента Башара Асада в Сочи, проведенных переговоров и итогов конференции в Сочи без сомнения можно сказать, что будет отличный фундамент для проведения переговоров.

— Кто будет представлять сирийское руководство?

— Пока рано говорить об этом, но есть много претендентов, способных представлять САР и правительство в этих дискуссиях. У нас много экспертов и представителей закона в этом направлении, которые могут дискутировать в данных вопросах. Вопрос конституции — дело национальное. Необходимо проведение данного вопроса в интересах родины вне интересов других сторон. Конституция должна быть в интересах сирийского народа. Навязывание конституции в других странах усугубило ситуацию в ряде стран. Народы тех государств теперь настаивают в составлении новых своих конституций, которые будут служить в интересах народа, а не США, Израиля и прочих иностранных государств.

— Делегация от сирийского правительства примет участие в предстоящей встрече в Женеве?

— Нас еще не приглашали на встречи в Женеве. Когда будет открыт данный вопрос, мы его обсудим.

— На сегодняшний день большая часть территории Сирии освобождена. Какова будет роль России в восстановлении страны?

— Я хочу обратить внимание на два момента. Первый момент связан с теми, кто разрушил Сирию, — они не могут помочь в ее восстановлении.

Западные страны прислали террористов и боевиков, которые убивали и уничтожали инфраструктуру Сирии. Коалиция (во главе с США) убивала граждан Сирии на севере и востоке страны, как они могут помочь в восстановлении? Второй момент — это полностью открытые двери для стран, которые поддержали сирийский народ и помогли освободить Сирию, я говорю про российских друзей, а также иранских и других. Китай поддержал, много стран. Некоторые пытаются уменьшить количество этих стран, но численность большая. Вот они могут принять участие в восстановлении, и мы верим, что они предоставят свои лучшие услуги. Этот вопрос, как известно, обсуждался на последней встрече, которая прошла между президентом Асадом и президентом Путиным. И было сказано, что привилегии будут предоставлены российским компаниям в работе по восстановлению Сирии.

— Выборы в Турции изменят взаимоотношения Анкары и Дамаска в случае, если Эрдоган проиграет?

— Я думаю, что воля турецкого народа направлена на улучшение отношений с Сирией. Но избирательный процесс имеет много сложностей. Когда любой избиратель в любой точке мира направляется к избирательному участку, много процессов проходит в его голове. Вот недавние выборы в Венесуэле, там победил президент Мадуро и мы его поздравляем с этой победой.

Процесс выборов в Турции сложный. Мы надеемся, что сирийско-турецкие отношения восстановятся, но мы считаем, что Эрдоган уничтожил эти отношения на фоне своих политических амбиций, связанных с гегемонией "Братьев-мусульман"* в регионе. Он близок к идеям "Братьев-мусульман"* и мечтам об империях. Он не думает о последствиях поддержки вооруженных группировок в Сирии. Он разрушил соседнее государство, и турецкая оккупация Африна — наглядный тому пример.

Я по своим наблюдениям предполагаю, что народ Турции хочет смены данной позиции и налаживания отношений с сирийским народом. Мы не вмешиваемся в выбор турецкого народа. Но от турецкого народа требуется обязать свое будущее руководство работать в интересах своего народа, налаживая отношение с САР и другими соседями, в том числе с Ираком и Ираном.

— Если я правильно понял, Дамаск готов к налаживанию отношений с Анкарой?

— Разве Сирия начала разрушать и поддерживать террористов в Турции, например? Мы желаем всего самого доброго турецкому народу. Мы хотим, чтобы турецкий народ поддержал процесс восстановления (отношений), а его правительство прекратило поддерживать террористов в САР и вывело свои силы, которые захватили часть территории Сирии. Восстановление отношений служит интересам обоих народов.

— Насколько Сирия готова принять своих граждан из числа беженцев, проживающих в соседних государствах?

— Это очень важный вопрос. Нормальное место пребывания сирийских беженцев — это их квартиры, дома и земля в Сирии. САР приветствует возвращение каждого беженца. Сирия предоставляет все возможное ради безопасного возвращения своих граждан, которые были вынуждены уехать в связи с обстоятельствами. Сирийское государство крайне заинтересовано в возвращении беженцев на родную землю и будет приветствовать их. Сирия — для нас и для всех граждан, которым пришлось уехать. И мы считаем, это их право вернуться, и обязанность государства — обеспечить все условия для их достойного возвращения.

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