Люк Надаль: среда в России становится благоприятнее для бизнеса

Экономический форум в Санкт-Петербурге состоится 24-26 мая. Французская делегация будет представлена на высоком уровне. Речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне. Об ожиданиях французской логистической компании Gefco от его визита Россию, о том, как себя чувствует французская компания на российском рынке, не опасается ли потери зарубежных клиентов или контрактов, имея в мажоритарных акционерах российскую компанию РЖД, почему следит за проектом Hyperloop, в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ рассказал председатель правления группы Gefco Люк Надаль. Беседовала Надежда Фролова.

— Какие ожидания у GEFCO от визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию и, в частности, на форум?

— GEFCO — это наглядный пример того, что две страны могут успешно сотрудничать. Головной офис и топ-менеджмент компании находятся во Франции, а ее основной акционер — в России. GEFCO ведет бизнес в России более 15 лет, и мы уверены в положительном развитии отношений между Францией и Россией. Мы ожидаем, что визит президента Макрона будет способствовать укреплению взаимоотношений двух стран и внесет вклад в развитие деловых отношений в будущем.

— Планируют ли представители GEFCO принимать участие в каких-либо встречах с участием Макрона?

— Да, планируют. GEFCO — это французская компания, акционерами которой являются французская группа PSA и ОАО "Российские железные дороги". Благодаря этому у нас есть уникальная возможность принимать участие в мероприятиях, организуемых ОАО "РЖД", а также мы входим в состав делегации, организуемой французской бизнес-ассоциацией MEDEF, которая будет сопровождать президента Франции Эммануэля Макрона в Россию.

— Как вообще себя чувствует французская компания на российском рынке?

— После периода неопределенности, сложившегося из-за сложной экономической ситуации на рынке, мы чувствуем, что в целом среда становится более благоприятной для ведения бизнеса. Мы рады, что сейчас показываем довольно неплохие результаты на российском рынке, демонстрируя двузначный рост в 2016 и 2017 годах. Мы выстроили долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими российскими компаниями и предоставляем логистические решения многим международным компаниям, ведущим бизнес в России.

— Испытывает ли GEFCO какое-либо давление со стороны европейских властей, работая с Россией? Закладывает в своей стратегии и учитывает ли санкционные риски или таковых компания не видит?

— GEFCO работает на международном уровне с 1949 года и, несмотря на различные политико-экономические ситуации, успешно оказывает услуги по организации цепей поставок. Сегодня GEFCO продолжает активно придерживаться своей стратегии — сопровождать клиентов, где бы они ни находились и какие бы потребности у них ни возникали, по всему миру. Мы внимательно следим за развитием политической ситуации, однако она не оказала никакого влияния на нашу каждодневную деятельность.

— Не опасается ли GEFCO потери зарубежных клиентов или контрактов с учетом того, что ее мажоритарный акционер — российская компания РЖД, а отношения ЕС с Россией последние годы несколько напряжены из-за санкций?

— Мы достаточно известная логистическая компания. Наши клиенты сделали выбор в пользу GEFCO благодаря тому, что мы оказываем надежные логистические услуги. В своем выборе они не руководствуются тем, в каких странах находятся наши акционеры. Разумеется, мы следим за политической ситуацией и соблюдаем все ограничения, связанные с введенными санкциями, однако на нас они влияния не оказали.

— Насколько выросла доля GEFCO на российском рынке после прихода РЖД в ее акционеры?

— Мы уверены в своих возможностях развития на российском рынке благодаря накопленному опыту и сильному сервисному предложению по организации цепей поставок. Например, с развитием нового Шелкового пути GEFCO демонстрирует отличный пример того, как Россия и Франция могут совместно работать над инновационными проектами.

Совместно с компанией ОАО "РЖД", являющейся не только мажоритарным акционером, но и основным партнером GEFCO в России и регионе, мы объединили наши ноу-хау и экспертизу для запуска новых потоков по новому Шелковому пути, и наш совместный опыт способствует развитию торговых отношений между Европой и Азией. Прогнозируемое восстановление рынка играет нам на руку, о чем можно судить по результатам компании в регионе за 2017 год — был достигнут рост выручки более чем на 40%.

— Планирует ли GEFCO создание совместных предприятий или покупку активов в РФ? Какую сумму готова потратить на это?

— Компания открыта новым возможностям для ведения бизнеса и придерживается позиции стратегических приобретений для расширения географии предоставления своих услуг. В 2017 году в России GEFCO приобрела 735 вагонов с целью усиления своего предложения в области железнодорожных перевозок.

— Глава РЖД Олег Белозеров говорил о возможности IPO GEFCO. Компания как-то готовится к этому сценарию или эта тема пока не актуальна?

— Решение о возможном IPO будут принимать акционеры GEFCO. А обязанность руководства компании — подготовиться к изменениям. С учетом текущей ситуации на рынке и отличных финансовых результатов компании, GEFCO будет активно кристаллизовать стоимость для акционеров.

— Участвует ли GEFCO в рабочих группах проектов типа Hyperloop и ВСМ "Евразия"? Закладывает ли развитие подобных технологий в своей стратегии на перспективу?

— Как экспедитор, компания рассматривает Hyperloop и аналогичные ему проекты. Hyperloop — это существующий прорывной план по перевозке коммерческих грузов. Подобные проекты действительно захватывающие, и мы пристально следим за их развитием. В самом сердце стратегии GEFCO лежат инновации, и мы усиленно задействуем внутренние ресурсы, а также внешних партнеров, чтобы постоянно исследовать новое, в том числе передовые технологии и инновации.