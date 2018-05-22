Димитрис Веланис: Греция готова подписать на ПМЭФ ряд соглашений с Россией

Греция считает Петербургский международный экономический форум, который пройдет в северной столице с 24 по 26 мая, одним из важнейших мировых событий года и рассчитывает подписать "на полях" форума ряд соглашений о сотрудничестве в сфере судоходства, сельского хозяйства и создания совместных предприятий. Об этом в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику рассказал советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис. Он сообщил о перспективах совместного судостроения, взаимодействии в сферах высоких технологий, морского туризма, а также о способах победить европейские санкции.

— Греция в последние годы активно участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Кто в этом году будет представлять Грецию на этом мероприятии?

— Экономический форум в Санкт-Петербурге стал уже мировой традицией, и Греция ежегодно участвует в нем. Ее представляют и правительственные делегации, и делегации бизнеса и различных организаций. В последние три года, при нынешнем правительстве, греческое участие в ПМЭФ активизировалось. На форум приезжал премьер-министр Алексис Ципрас, многие министры, и в этом году традиция продолжится.

Я хочу подчеркнуть, что это общепризнанный форум, имеющий большой вес в международных экономических делах, он определяет стратегию сотрудничества между многими странами, и особенно это касается определения стратегии России на текущий и на следующий год. На форуме выступает президент России Владимир Путин, и каждый год выступает президент или премьер-министр какой-то страны. В 2015 году выступал премьер-министр Греции Ципрас. В этом году, по нашей информации, выступит президент Франции и представители Европейского союза. Поэтому форум и с политической, и со стратегической точки зрения, и с точки зрения экономики и сотрудничества приобретает очень большое значение.

Мы принимаем участие в ПМЭФ для того, чтобы послушать, обсудить, переговорить по важным вопросам, понять стратегию сотрудничества с Россией, и стараемся в рамках этой стратегии решать проблемы сотрудничества.

Делегация Греции будет представительной. В форуме участвует заместитель министра иностранных дел Георгиос Катрунгалос, который ведет экономическую дипломатию за рубежом, в том числе с Россией, и параллельно является сопредседателем российско-греческой межправкомиссии. Министр торгового флота Панайотис Курублис встретится с министром транспорта России и представителями российских организаций, занятых в сфере судоходства. Конечно, будут обсуждаться перспективы судоходства между Грецией и Россией.

В Санкт-Петербург также едут Георгиос Ципрас, отвечающий за экономическую политику в администрации премьер-министра, руководители департаментов министерств, глава компании HelExpo Анастасиос Тзикас. Он является организатором приезда греческой делегации для участия в форуме. HelExpo и Росконгресс несколько лет назад подписали соглашение о сотрудничестве. Участвую и я как советник премьер-министра, отвечающий за координацию и организацию работы греческой делегации на форуме.

Помимо политиков, в Санкт-Петербург приедут представители профессиональных союзов Греции, как среднего и малого, так и крупного бизнеса. Ожидаются и представители греческих компаний. Я могу назвать, например, представителей верфи "Саламис", компаний по торговле пиломатериалами и древесной продукцией, компаний аграрного сектора и занятых в импорте-экспорте аграрной продукции. Будут и предприниматели, заинтересованные в создании совместных предприятий для импортозамещения. Это вся сельхозпродукция — рыбная, мясная и молочная, переработанные ягоды и фрукты, вина и соки, продукция химической промышленности, высокие технологии. Так, в Греции можно совместно выращивать аквакультуру и затем перерабатывать ее на предприятиях в России. Но надо прежде снять запрет с поставок этих видов продукцию в Россию.

— Речь идет об импортозащении только для России или и для Греции?

— Для обеих стран. Идея совместных предприятий на столе уже давно. Ее предлагали президент и премьер России нашему премьеру. Наши партнеры прорабатывают эту идею, чтобы использовать возможности Греции, потенциал российских партнеров, и на этой основе создать производственные мощности в России и использовать уже имеющиеся мощности в Греции.

Конечно, этому процессу мешают санкции, но этот путь — создание совместных предприятий, импортозамещение в России и в Греции — должен помочь преодолеть ограничения. Возможно исключать из списка санкций коды продукции, которая будет производиться на таких предприятиях.

Никому не выгодно, чтобы эти предприятия оставались под санкциями, они будут мешать им. Так что мы считаем возможным снять санкции с той продукции совместных предприятий, которая будет идти в целях импортозамещения. Мы не говорим о всех наименованиях продукции, мы говорим именно об определенных кодах. Например, йогурт — если его производят на совместных предприятиях, его можно вывести из-под российских контрсанкций.

— А из-под европейских санкций подобная продукция выводится?

— Пусть европейцы создают предприятия по импортозамещению и просят снять свою продукцию из-под санкций. Это шаг к победе над санкциями. Нет другого пути. Санкции надо побеждать.

— Есть другой путь — проголосовать против санкций на совете глав стран Евросоюза.

— Да, можно голосовать против, но это вопрос большой политики, и это понимают лидеры России и Греции, и они понимают, как можно победить санкции.

— Какие направления сотрудничества вы считаете наиболее интересными для Греции и России?

— В аграрном секторе есть интересы. Это использование органических и биологически чистых примесей и добавок. Их можно производить на совместных греко-российских предприятиях. Никакие санкции этому не помешают. Изучается использование дронов на больших плантациях разных культур. В принципе можно внедрить в сельское хозяйство современные цифровые технологии, в обеих странах есть отработанные программы. Над этим работают наши бизнесмены. И мы подпишем на форуме протоколы и соглашения.

Другое направление — судоходство. В Греции прекрасная база, с верфями, на которых может обслуживаться часть российского флота, проходящего через Средиземное море. Греция готова предоставить конкурентные условия и цены и развить этот бизнес. Это также можно делать на основе совместных предприятий.

Есть программа совместного строительства судов, например, катамаранов. Часть строительства может идти на верфях России, а завершение его — на верфях Греции на основе совместных предприятий. Будет выходить хорошая продукция, хорошие суда, например, для связи между островами.

Другое направление — открытие круизного туризма между Грецией и Россией. Северные порты Греции могут легко связаться с южными городами России через турецкие порты. Такие круизы представляют большой интерес для населения северной Греции и южной России, да и всей России. Эти круизы могут сочетать религиозный, паломнический туризм и на Святую гору, и в центральную Грецию, в Метеору, и в исторические греческие места южной России. Многие греки хотят посетить юг России и познакомиться с теми местами, где жили и развивали свою культуру их предки. Есть города, которые до сих пор носят греческие названия. Это все может объединить круизный туризм. Министр флота Курублис расскажет о намерении открыть эти линии, они будут объединять наши страны.

— В 2017 году бывший министр транспорта России, сопредседатель межправкомиссии Максим Соколов говорил, что Греция заинтересована в закупке новых судов подводных крыльях типа "Комета". Здесь есть какие-то подвижки?

— Да, есть. Верфи ведут переговоры между собой. Я считаю, что российские и греческие предприятия скоро договорятся.

Кстати, обсуждается участие греческих специалистов в морском и судоремонтном деле, в работе российских верфей, обмен опытом. Речь идет и о совместной подготовке этих специалистов. Это очень интересно для развития сотрудничества в судоходстве.

— Несколько лет назад Греция была одним из мировых лидеров в судостроении. Кризис сильно сказался на отрасли?

— Подорваны позиции греческого судостроения, Греция очень много потеряла. Я напомню, что Россия каждый год ремонтировала суда на трех-четырех верфях в Греции. Это прекратилось. Кризис ударил по судоремонтным предприятиям, но я считаю, что кризис разбудил эту отрасль, и сейчас она готова пригласить российский бизнес. Я думаю, что на ПМЭФ будет найден общий язык по судоремонтному и судостроительному делу.

Сейчас французские компании и компании из других стран начинают сотрудничество с верфями в Греции. Мы хотим, чтобы некоторые из верфей сотрудничали и с Россией. Надо только чтобы это сотрудничество началось.

— Судя по информации представителей межправкомиссии, последние месяцы на первый план начало выходить сотрудничество регионов. Так ли это?

— Да, регионы активно участвуют в двустороннем сотрудничестве, есть и конкретные примеры. Например, губернатор Нижегородской области и округ Фессалия в Центральной Греции разработали проект по развитию, производству и переработке молока кооперативами — объединениями маленьких компаний. Эти кооперативы будут производить всю линию именных брендовых греческих товаров на российской территории, в том числе используя греческий рогатый скот для производства молока. Будут поставки живого крупного и мелкого рогатого скота в Нижегородскую область для производства этой продукции. Это наглядный пример межрегионального сотрудничества.

В рамках форума пройдут также переговоры по сотрудничеству с МЧС России в тушении пожаров, их профилактике.

На этот раз греческая делегация едет полностью подготовленная к работе. На круглый стол, который пройдет 25 мая, приглашены аналогичные российские предприятия, и затем бизнесмены проведут между собой переговоры по продвижению сотрудничества и подписанию соглашений. Обе стороны готовы к тому, чтобы придать импульс сотрудничеству.