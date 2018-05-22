Димитрис Веланис: Греция готова подписать на ПМЭФ ряд соглашений с Россией

Греция считает Петербургский международный экономический форум, который пройдет в северной столице с 24 по 26 мая, одним из важнейших мировых событий года и рассчитывает подписать "на полях" форума ряд соглашений о сотрудничестве в сфере судоходства, сельского хозяйства и создания совместных предприятий. Об этом в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику рассказал советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис. Он сообщил о перспективах совместного судостроения, взаимодействии в сферах высоких технологий, морского туризма, а также о способах победить европейские санкции.
— Греция в последние годы активно участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Кто в этом году будет представлять Грецию на этом мероприятии?
— Экономический форум в Санкт-Петербурге стал уже мировой традицией, и Греция ежегодно участвует в нем. Ее представляют и правительственные делегации, и делегации бизнеса и различных организаций. В последние три года, при нынешнем правительстве, греческое участие в ПМЭФ активизировалось. На форум приезжал премьер-министр Алексис Ципрас, многие министры, и в этом году традиция продолжится.
Мы принимаем участие в ПМЭФ для того, чтобы послушать, обсудить, переговорить по важным вопросам, понять стратегию сотрудничества с Россией, и стараемся в рамках этой стратегии решать проблемы сотрудничества.
Делегация Греции будет представительной. В форуме участвует заместитель министра иностранных дел Георгиос Катрунгалос, который ведет экономическую дипломатию за рубежом, в том числе с Россией, и параллельно является сопредседателем российско-греческой межправкомиссии. Министр торгового флота Панайотис Курублис встретится с министром транспорта России и представителями российских организаций, занятых в сфере судоходства. Конечно, будут обсуждаться перспективы судоходства между Грецией и Россией.
В Санкт-Петербург также едут Георгиос Ципрас, отвечающий за экономическую политику в администрации премьер-министра, руководители департаментов министерств, глава компании HelExpo Анастасиос Тзикас. Он является организатором приезда греческой делегации для участия в форуме. HelExpo и Росконгресс несколько лет назад подписали соглашение о сотрудничестве. Участвую и я как советник премьер-министра, отвечающий за координацию и организацию работы греческой делегации на форуме.
— Речь идет об импортозащении только для России или и для Греции?
— Для обеих стран. Идея совместных предприятий на столе уже давно. Ее предлагали президент и премьер России нашему премьеру. Наши партнеры прорабатывают эту идею, чтобы использовать возможности Греции, потенциал российских партнеров, и на этой основе создать производственные мощности в России и использовать уже имеющиеся мощности в Греции.
Никому не выгодно, чтобы эти предприятия оставались под санкциями, они будут мешать им. Так что мы считаем возможным снять санкции с той продукции совместных предприятий, которая будет идти в целях импортозамещения. Мы не говорим о всех наименованиях продукции, мы говорим именно об определенных кодах. Например, йогурт — если его производят на совместных предприятиях, его можно вывести из-под российских контрсанкций.
— А из-под европейских санкций подобная продукция выводится?
— Пусть европейцы создают предприятия по импортозамещению и просят снять свою продукцию из-под санкций. Это шаг к победе над санкциями. Нет другого пути. Санкции надо побеждать.
— Есть другой путь — проголосовать против санкций на совете глав стран Евросоюза.
— Да, можно голосовать против, но это вопрос большой политики, и это понимают лидеры России и Греции, и они понимают, как можно победить санкции.
— Какие направления сотрудничества вы считаете наиболее интересными для Греции и России?
— В аграрном секторе есть интересы. Это использование органических и биологически чистых примесей и добавок. Их можно производить на совместных греко-российских предприятиях. Никакие санкции этому не помешают. Изучается использование дронов на больших плантациях разных культур. В принципе можно внедрить в сельское хозяйство современные цифровые технологии, в обеих странах есть отработанные программы. Над этим работают наши бизнесмены. И мы подпишем на форуме протоколы и соглашения.
Другое направление — судоходство. В Греции прекрасная база, с верфями, на которых может обслуживаться часть российского флота, проходящего через Средиземное море. Греция готова предоставить конкурентные условия и цены и развить этот бизнес. Это также можно делать на основе совместных предприятий.
Другое направление — открытие круизного туризма между Грецией и Россией. Северные порты Греции могут легко связаться с южными городами России через турецкие порты. Такие круизы представляют большой интерес для населения северной Греции и южной России, да и всей России. Эти круизы могут сочетать религиозный, паломнический туризм и на Святую гору, и в центральную Грецию, в Метеору, и в исторические греческие места южной России. Многие греки хотят посетить юг России и познакомиться с теми местами, где жили и развивали свою культуру их предки. Есть города, которые до сих пор носят греческие названия. Это все может объединить круизный туризм. Министр флота Курублис расскажет о намерении открыть эти линии, они будут объединять наши страны.
— В 2017 году бывший министр транспорта России, сопредседатель межправкомиссии Максим Соколов говорил, что Греция заинтересована в закупке новых судов подводных крыльях типа "Комета". Здесь есть какие-то подвижки?
— Да, есть. Верфи ведут переговоры между собой. Я считаю, что российские и греческие предприятия скоро договорятся.
Кстати, обсуждается участие греческих специалистов в морском и судоремонтном деле, в работе российских верфей, обмен опытом. Речь идет и о совместной подготовке этих специалистов. Это очень интересно для развития сотрудничества в судоходстве.
— Несколько лет назад Греция была одним из мировых лидеров в судостроении. Кризис сильно сказался на отрасли?
— Подорваны позиции греческого судостроения, Греция очень много потеряла. Я напомню, что Россия каждый год ремонтировала суда на трех-четырех верфях в Греции. Это прекратилось. Кризис ударил по судоремонтным предприятиям, но я считаю, что кризис разбудил эту отрасль, и сейчас она готова пригласить российский бизнес. Я думаю, что на ПМЭФ будет найден общий язык по судоремонтному и судостроительному делу.
Сейчас французские компании и компании из других стран начинают сотрудничество с верфями в Греции. Мы хотим, чтобы некоторые из верфей сотрудничали и с Россией. Надо только чтобы это сотрудничество началось.
— Судя по информации представителей межправкомиссии, последние месяцы на первый план начало выходить сотрудничество регионов. Так ли это?
— Да, регионы активно участвуют в двустороннем сотрудничестве, есть и конкретные примеры. Например, губернатор Нижегородской области и округ Фессалия в Центральной Греции разработали проект по развитию, производству и переработке молока кооперативами — объединениями маленьких компаний. Эти кооперативы будут производить всю линию именных брендовых греческих товаров на российской территории, в том числе используя греческий рогатый скот для производства молока. Будут поставки живого крупного и мелкого рогатого скота в Нижегородскую область для производства этой продукции. Это наглядный пример межрегионального сотрудничества.
В рамках форума пройдут также переговоры по сотрудничеству с МЧС России в тушении пожаров, их профилактике.
На этот раз греческая делегация едет полностью подготовленная к работе. На круглый стол, который пройдет 25 мая, приглашены аналогичные российские предприятия, и затем бизнесмены проведут между собой переговоры по продвижению сотрудничества и подписанию соглашений. Обе стороны готовы к тому, чтобы придать импульс сотрудничеству.