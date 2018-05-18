Кондратьев: Кубань представит свою продукцию на ПМЭФ под единым брендом

Кубань привезет на Петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ) единую концепцию — теперь на всех международных мероприятиях объекты АПК, промышленности и туризма края будут представлены под одним брендом, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Вениамин Иванович, расскажите, с чем в этом году едет Краснодарский край на Петербургский Международный экономический форум? Как в этом году регион будет себя презентовать?

— В прошлом году участие края в Петербургском форуме было, безусловно, одним из самых заметных. Стенд-ресторан Кубани оказался настолько востребованным среди гостей и участников, что в этом году организаторы обратились к нам с просьбой увеличить его площадь, чтобы вместить всех желающих. Планируется, что в этом году ресторан разместится на площади в 310 метров, общая площадь стенда займёт 590 метров. Но, конечно, нам важна не только "картинка", такой нестандартный формат презентации инвестиционного потенциала Краснодарского края, а, прежде всего, его содержание. В этом году мы представим в Петербурге флагманские проекты в основных отраслях экономики — агропромышленном комплексе, промышленности, туризме и транспорте. Речь идет о формировании отраслевых кластеров, которые мы определили в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

В АПК акцент сделан на развитии кооперации и интеграции между сельскохозяйственными товаропроизводителями и переработчиками, расширении не сырьевой составляющей экспорта, повышении доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Одно из приоритетных направлений в развитии промышленности — создании специально подготовленных инвестиционных площадок "под ключ", позволяющих в кратчайшие сроки обеспечить запуск производства. В транспортной отрасли планируется создание Южного экспортно-импортного хаба, который будет включать девять портов, четыре аэропорта, сеть промышленно-логистических центров. Это будут совершенно иные возможности для экспорта продукции кубанских производителей на мировой рынок. На Форуме в Петербурге цепочки поставок, вовлеченности предприятий в новую логистическую структуру мы тоже планируем рассмотреть.

Кстати, возвращаясь к вопросу о презентации Краснодарского края. Очевидно, что наш регион сегодня вызывает интерес не только на уровне страны, но и за рубежом. Поэтому мы приняли решение разработать единую концепцию презентации Кубани, которую также привезем на форум в Петербург. Теперь на всех международных мероприятиях, на форумах в масштабах страны объекты АПК, промышленности, объекты туризма будут представлены под единым брендом.

— Заявленная тема форума — "Создавая экономику доверия". Как вы оцениваете уровень доверия инвесторов к власти региона? Не повлияли ли санкции на приток иностранного капитала в экономику края?

— Первый вопрос, конечно, лучше адресовать самим инвесторам, это они должны оценивать работу власти по формированию инвестиционного климата, созданию условий для ведения бизнеса, а мы, отталкиваясь от их оценки, уже что-то менять, улучшать, отказываться от одних мер поддержки и вводить новые. Мы сегодня стараемся сделать так, чтобы инвесторам было максимально комфортно в регионе, стремимся к единому стандарту инвестиционной работы.

Так, в регионе значительно упрощены процедуры получения льгот — для того, чтобы преференции льготы по налогу на имущество организаций сроком до трех лет инвестору сегодня достаточно подать заявку непосредственно в налоговый орган. Кроме того, преференции предоставляются резидентам промышленных парков, управляющим компаниям индустриальных зон. Для управляющих компаний мы также предусмотрели субсидии при создании объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, льготы на уплату процентов по кредитам, полученным на ее создание.

И надо сказать, что в тех рейтингах инвестпривлекательности, которые составляются при участии инвесторов, позиции Краснодарского края всегда достаточно прочные и высокие. Мы традиционно в 10-ке наиболее привлекательных для ведения бизнеса регионов страны. По итогам прошлого года в экономику Кубани инвестировано 484 миллиарда рублей. Рост — более 6%.

По поводу санкций уже не раз и я, и мои коллеги говорили, что для нас это не ограничения, это не ущерб экономики. Напротив, это возможность посмотреть на сотрудничество с инвесторами немного под другим, даже более выгодным для нас, углом.

В настоящее время в крае уже создано и работает порядка 300 предприятий с участием иностранного капитала из более чем 30 стран мира. И многие инвесторы заявляют о дальнейших планах по расширению деятельности в регионе. Так, например, около месяца назад компания PepsiCo открыла новый завод детского питания в Тимашевске, а немецкий завод КЛААС по производству сельхозтехники в Краснодаре стал уже по сути российским. С этой компанией был заключен первый в стране специальный инвестиционный контракт. И мы сегодня предлагаем другим иностранным инвесторам — становитесь не импортерами, а производителями своей продукции на Кубани, от этого выиграют и потребители, не лишаясь качественного товара и сам бизнес, оставаясь и даже расширяя рынок сбыта.

— Традиционно на ПМЭФ 2018 проходит презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Как вы думаете, какое место в этот раз займет Краснодарский край?

— Три года Краснодарский край занимает в рейтинге седьмое место и, безусловно, сдавать позиции мы не собираемся. Нам важно, какую оценку поставят инвесторы и эксперты работе региональной власти — это позволяет сформировать наиболее полную картину инвестиционного климата и, если можно так выразиться, самочувствия бизнеса. В прошлом году, например, инвесторы отметили оптимизацию административных процедур и улучшение институциональных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Но, я бы сказал, что еще важнее — минусы, на которые обратит внимание бизнес, именно над их исправлением мы будем работать в первую очередь. Обратная связь с предпринимателями — это ключевой момент в выстраивании инвестиционной политики региона. Я уже говорил о том, что власть не должна быть в этом смысле закрытой, решения о тех или иных изменениях в инвестиционном законодательстве в Краснодарском крае принимаются только после обсуждения с самими инвесторами. Только так мы сможем обеспечивать приток новых инвестиций в регион.

— Владимир Путин 7 мая подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года, одна из которых — увеличение продолжительности жизни. Эта же тема заявлена и на предстоящем форуме. Как край будет решать эту задачу?

— Краснодарский край уже работает над решением этой задачи. В Стратегии развития региона до 2030 года есть отдельная программа "Здоровье и долголетие". В целом мы можем говорить о том, что Кубань — территория долгожителей, у нас порядка 80 тысячи жителей — старше 85 лет. И уже сегодня продолжительность жизни здесь выше среднеевропейской — больше 73 лет.

Прежде всего, мы постоянно работаем над улучшением качества и доступности медпомощи. Сегодня равное внимание уделяется как высокотехнологичной медицине, так и первичной, особенно в сельской местности. Мы приняли принципиальное решение — не закрывать фельдшерские пункты на селе. Более того, за два года построено 40 офисов врачей общей практики, мы активно работаем над решением кадрового вопроса.

Большим подспорьем в этом смысле является программа "Земский доктор", подобную программу планируется запустить для фельдшеров. Специалисты смогут получить полмиллиона рублей при переезде в сельскую местность.

В новой программе акцент сделан на активном долголетии, поэтому параллельно мы будем реализовывать программу "Обучение через всю жизнь" — когда не только молодежь, но и люди в возрасте смогут самостоятельно выбирать и приобретать необходимые им навыки.