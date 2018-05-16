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Интервью

Саито Даисукэ: 300 японских компаний в России – это мало

10:0016.05.2018
(обновлено: 10:09 16.05.2018)
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© Фото : предоставлено ROTOBOГлава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) Саито ДаисукэГлава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) Саито Даисукэ
© Фото : предоставлено ROTOBO

Одной из ключевых сфер сотрудничества России и Японии могут стать цифровые технологии, пока же взаимодействие компаний двух стран не отражает потенциала экономик. О том, что предприниматели из Японии хотят обсудить с коллегами из России на Петербургском международном экономическом форуме, какие соглашения планируют подписать, и что представят гостям в японском павильоне в преддверии ПМЭФ, РИА Новости рассказал глава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) Саито Даисукэ. Беседовала Вероника Буклей.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ станет почетным гостем ПМЭФ 24-26 мая, а также планирует принять участие в открытии перекрестного Года культуры России и Японии в Большом театре в Москве. Вместе с ним форум планирует посетить и министр экономики Хиросигэ Сэко, курирующий японо-российское экономическое сотрудничество.

— В рамках ПМЭФ в этом году запланирован бизнес-диалог "Россия-Япония". Какие темы станут основными в рамках дискуссии? Какие направления сотрудничества с Россией хотели бы обсудить японские компании?

— Прошло два года с момента, как в мае 2016 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину "План сотрудничества из восьми пунктов". В рамках плана рассматривается более 100 совместных проектов, и многие из них перешли со стадии подписания контракта на этап практической реализации. Можно ли сказать, что изменилась японо-российская экономика? Ответ — нет.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Май 2016
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Май 2016

Остров Сахалин. Татарский пролив. Архивное фото
© Depositphotos / VladimirE
Российские и японские ученые проведут исследования в Татарском проливе
Объем внешней торговли и количество работающих в России японских предприятий минимальны с точки зрения двустороннего японо-российского экономического потенциала. Например, количество японских предприятий, ведущих бизнес в Китае, — 28 тысяч, количество японских предприятий, ведущих бизнес в США, достигает 8,4 тысячи. В России в настоящее время работает около 300 японских компаний. Это не отражает потенциал взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Что необходимо сделать, чтобы экономическое взаимодействие вышло на принципиально новый уровень? Что необходимо для перевода японо-российских экономических связей на уровень ведущих? Что мешает развитию экономических отношений между Японией и Россией? В настоящем бизнес-диалоге предполагается дискуссия как о достижениях и текущей проблематике российско-японского взаимодействия в рамках "Плана из восьми пунктов", так и о возможностях и перспективах для бизнеса между Россией и Японией в новых областях.

— Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию 25-26 мая. Планируется ли в ходе форума подписание соглашений между российским и японским бизнесом? В каких сферах?

— В рамках ПМЭФ будет подписано много документов, соглашений между российским и японским бизнесом в различных сферах: от добычи энергоресурсов и промышленности на Дальнем Востоке России до медицины и здравоохранения и цифровой экономики. Я не могу оглашать больше деталей.

— Какая программа у ROTOBO на ПМЭФ?

— В павильоне Японии планируется организовать выставку, посвященную нескольким темам. Среди них сотрудничество между Японией и Россией в рамках "Плана из восьми пунктов", японская кухня, туризм в Японии и другие. Гости павильона смогут ознакомиться с результатами совместной работы Японии и России по развитию двустороннего сотрудничества. На масштабных экранах состоится демонстрация видеоматериалов об успехах и достижениях в реализации плана, а также фильмов об особенностях японской кухни и туризма. Кроме того, в павильоне Японии планируется провести несколько семинаров на различные темы, включая науку и технологии, особенности японского производства.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЖители Токио на одной из улиц город
© РИА Новости / Владимир Песня
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Жители Токио на одной из улиц город

—  Перекрестный год России и Японии откроется 26 мая. Какие мероприятия планирует ROTOBO в рамках этого года?

— РОТОБО — единственная ассоциация в Японии, целью которой является содействие развитию торгово-экономических связей между Японией, Россией и другими странами СНГ. В соответствии с этой целью мы планируем различные мероприятия в России. Это и организация бизнес-встреч, и направление делегаций из Японии в Россию и прием делегаций из России в Японии, и участие в выставках в России, и предоставление экономической информации для японских компаний. Кроме того, ассоциация РОТОБО с прошлого года в рамках реализации одного из восьми пунктов плана сотрудничества, а именно диверсификации и повышения производительности российской промышленности, занимается выполнением инициатив по диагностике производительности российских предприятий и подготовке кадров в смежных отраслях. По программе диагностики производительности мы направляем экспертов из Японии на предприятия, расположенные в разных регионах России, и проводим консалтинг по повышению производительности.

Вид на Токио, Япония. Архивное фото
© AFP 2018 / Yoshikazu Tsuno
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Что касается подготовки кадров, мы приглашаем инженеров российских предприятий в Японию. На данный момент более 100 человек из 25 российских компаний получили возможность пройти различные стажировки в Японии. В результате в некоторых компаниях производительность значительно улучшилась. Важно, чтобы эти компании и в дальнейшем продолжали свою деятельность в соответствии с принципами Кайдзен. Первый этап уже закончен, в этом году наша ассоциация РОТОБО продолжает реализовывать эту программу.

— На ваш взгляд, станет ли этот год прорывным в сотрудничестве двух стран? В каких сферах вы ожидаете наиболее стремительного развития?

— Наиболее стремительно будет развиваться сотрудничество в цифровой сфере. В феврале этого года ассоциация РОТОБО впервые проводила семинары на тему японо-российского сотрудничества в цифровой сфере в трех городах России: в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Это первый шаг к укреплению взаимодействия в области цифровых технологий. В этом семинаре со стороны Японии приняли участие восемь цифровых компаний, а с российской стороны — многие ИТ-компании и Startup-компании. Меня удивило то, как быстро они принимают решения по дальнейшему сотрудничеству и предстоящему плану обмена. В отличие от давно существующих крупных компаний они молоды, энергичны и активны. Я уверен, что в области цифровой экономики будут открываться все новые и новые возможности сотрудничества между Японией и Россией.

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