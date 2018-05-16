Саито Даисукэ: 300 японских компаний в России – это мало

Одной из ключевых сфер сотрудничества России и Японии могут стать цифровые технологии, пока же взаимодействие компаний двух стран не отражает потенциала экономик. О том, что предприниматели из Японии хотят обсудить с коллегами из России на Петербургском международном экономическом форуме, какие соглашения планируют подписать, и что представят гостям в японском павильоне в преддверии ПМЭФ, РИА Новости рассказал глава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) Саито Даисукэ. Беседовала Вероника Буклей.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ станет почетным гостем ПМЭФ 24-26 мая, а также планирует принять участие в открытии перекрестного Года культуры России и Японии в Большом театре в Москве. Вместе с ним форум планирует посетить и министр экономики Хиросигэ Сэко, курирующий японо-российское экономическое сотрудничество.
— В рамках ПМЭФ в этом году запланирован бизнес-диалог "Россия-Япония". Какие темы станут основными в рамках дискуссии? Какие направления сотрудничества с Россией хотели бы обсудить японские компании?
— Прошло два года с момента, как в мае 2016 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину "План сотрудничества из восьми пунктов". В рамках плана рассматривается более 100 совместных проектов, и многие из них перешли со стадии подписания контракта на этап практической реализации. Можно ли сказать, что изменилась японо-российская экономика? Ответ — нет.
Что необходимо сделать, чтобы экономическое взаимодействие вышло на принципиально новый уровень? Что необходимо для перевода японо-российских экономических связей на уровень ведущих? Что мешает развитию экономических отношений между Японией и Россией? В настоящем бизнес-диалоге предполагается дискуссия как о достижениях и текущей проблематике российско-японского взаимодействия в рамках "Плана из восьми пунктов", так и о возможностях и перспективах для бизнеса между Россией и Японией в новых областях.
— Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию 25-26 мая. Планируется ли в ходе форума подписание соглашений между российским и японским бизнесом? В каких сферах?
— В рамках ПМЭФ будет подписано много документов, соглашений между российским и японским бизнесом в различных сферах: от добычи энергоресурсов и промышленности на Дальнем Востоке России до медицины и здравоохранения и цифровой экономики. Я не могу оглашать больше деталей.
— Какая программа у ROTOBO на ПМЭФ?
— В павильоне Японии планируется организовать выставку, посвященную нескольким темам. Среди них сотрудничество между Японией и Россией в рамках "Плана из восьми пунктов", японская кухня, туризм в Японии и другие. Гости павильона смогут ознакомиться с результатами совместной работы Японии и России по развитию двустороннего сотрудничества. На масштабных экранах состоится демонстрация видеоматериалов об успехах и достижениях в реализации плана, а также фильмов об особенностях японской кухни и туризма. Кроме того, в павильоне Японии планируется провести несколько семинаров на различные темы, включая науку и технологии, особенности японского производства.
— Перекрестный год России и Японии откроется 26 мая. Какие мероприятия планирует ROTOBO в рамках этого года?
— РОТОБО — единственная ассоциация в Японии, целью которой является содействие развитию торгово-экономических связей между Японией, Россией и другими странами СНГ. В соответствии с этой целью мы планируем различные мероприятия в России. Это и организация бизнес-встреч, и направление делегаций из Японии в Россию и прием делегаций из России в Японии, и участие в выставках в России, и предоставление экономической информации для японских компаний. Кроме того, ассоциация РОТОБО с прошлого года в рамках реализации одного из восьми пунктов плана сотрудничества, а именно диверсификации и повышения производительности российской промышленности, занимается выполнением инициатив по диагностике производительности российских предприятий и подготовке кадров в смежных отраслях. По программе диагностики производительности мы направляем экспертов из Японии на предприятия, расположенные в разных регионах России, и проводим консалтинг по повышению производительности.
Что касается подготовки кадров, мы приглашаем инженеров российских предприятий в Японию. На данный момент более 100 человек из 25 российских компаний получили возможность пройти различные стажировки в Японии. В результате в некоторых компаниях производительность значительно улучшилась. Важно, чтобы эти компании и в дальнейшем продолжали свою деятельность в соответствии с принципами Кайдзен. Первый этап уже закончен, в этом году наша ассоциация РОТОБО продолжает реализовывать эту программу.
— На ваш взгляд, станет ли этот год прорывным в сотрудничестве двух стран? В каких сферах вы ожидаете наиболее стремительного развития?
— Наиболее стремительно будет развиваться сотрудничество в цифровой сфере. В феврале этого года ассоциация РОТОБО впервые проводила семинары на тему японо-российского сотрудничества в цифровой сфере в трех городах России: в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Это первый шаг к укреплению взаимодействия в области цифровых технологий. В этом семинаре со стороны Японии приняли участие восемь цифровых компаний, а с российской стороны — многие ИТ-компании и Startup-компании. Меня удивило то, как быстро они принимают решения по дальнейшему сотрудничеству и предстоящему плану обмена. В отличие от давно существующих крупных компаний они молоды, энергичны и активны. Я уверен, что в области цифровой экономики будут открываться все новые и новые возможности сотрудничества между Японией и Россией.