Мовсес Варданян: ААЭС заработает на полную мощность к концу 2018 года

В рамках модернизации Армянской АЭС с 14 апреля остановлен четвертый турбогенератор, с 1 июня остановят второй энергоблок и третий турбогенератор. Россия выделила Армении на модернизацию АЭС кредит в размере 270 миллионов долларов и грант на сумму в 30 миллионов долларов. Генеральный директор ААЭС Мовсес Варданян рассказал в интервью РИА Новости о том, что наиболее дорогостоящей составляющей программы продления срока эксплуатации являются работы по модернизации основных систем безопасности АЭС, а также о том, что по итогам всех работ выработка электроэнергии будет увеличена на 10%.

— Господин Варданян, какие работы проводятся на Армянской АЭС? Когда они начались и из каких этапов состоят?

— Для продления срока эксплуатации энергоблока №2 ААЭС была разработана программа, реализация которой началась после подписания межправительственных соглашений с РФ о сотрудничестве в конце 2014 года и о предоставлении кредита в начале 2015 года. Российское правительство предоставило Армении кредит в размере 270 миллионов долларов и грант в 30 миллионов долларов. Возможность использования этих средств была обеспечена подписанием соответствующих договоров с АО "Русатом Сервис" (дочернее предприятие госкорпорации "Росатом"). Исходя из крайне сжатых сроков работы выполняются в два этапа: проводится комплексное обследование оборудования первого, второго и третьего классов безопасности, а также идет подготовка энергоблока к дополнительному сроку эксплуатации.

На данный момент комплексное обследование практически завершено — обследовано около 70 тысяч элементов более 5 тысяч единиц оборудования, обоснован необходимый остаточный ресурс незаменяемых и невосстанавливаемых компонентов (оборудование реакторной установки, основные здания и сооружения), разработаны графики ремонта, модернизации и замены остального оборудования.

Поскольку на Армянской АЭС эксплуатируется ректор ВВЭР-440 (сейсмостойкая модификация В-270) российского проекта первого поколения, к работам по комплексному обследованию в обязательном порядке привлечены генеральный проектант ААЭС (АО ИАЭ), главный конструктор реакторной установки (ОКБ Гидропресс) и другие специализированные организации РФ. Мы надеемся, что большой опыт этих организаций в продлении срока эксплуатации аналогичных энергоблоков (Нововоронежской и Кольской АЭС, АЭС Чехии, Словакии, Венгрии, Финляндии) гарантирует успех и нашей программы.

Существенные наработки имеются и по второму этапу программы: заключены и реализуются договора на проектирование, поставку необходимого оборудования и выполнение работ по модернизации и замене отдельных систем ААЭС (по результатам комплексного обследования и по мероприятиям повышения безопасности).

— Когда планируется перезапустить блок АЭС?

— Энергоблок ААЭС состоит из реактора и двух турбоагрегатов. В этом году, 14 апреля, остановлен турбоагрегат №4 (турбина, генератор, главный трансформатор) для его частичной модернизации (замена конденсаторов, сепараторов). Эти работы поручены российской компании "Атомэнергоремонт", имеющей необходимое оснащение, трудовые и материальные ресурсы, а также большой положительный опыт выполнения подобных работ. Первого июня этого года будет остановлен реактор (по программе стандартной ежегодной ремонтной кампании) и турбоагрегат №3 (для частичной модернизации). Планируется полная модернизация цилиндров высокого и низкого давления турбины №3, замена генератора №3, токопроводов, главного трансформатора №3, оборудования вспомогательных систем. Первого августа предусмотрен пуск энергоблока с частично модернизированным турбоагрегатом №4. Ввод в эксплуатацию турбоагрегата №3 планируется 1 декабря текущего года после завершения его модернизации.

В результате выполнения работ, планируемых на 2018 год, ожидается ощутимое повышение выходной мощности энергоблока (около 10% дополнительно выработанной электроэнергии за счет повышения КПД турбоагрегатов, без увеличения расхода топлива).

— Какие работы планируется провести в следующем году?

— Следующий, 2019 год будет наиболее напряженным, поскольку кроме такого же, как в 2018 году, объема работ на оборудовании машинного зала (на турбоагрегатах №3 и №4) должны быть выполнены сложнейшие работы по модернизации основных систем безопасности. Согласно концепции безопасности, предусмотрено существенное повышение исходного проектного уровня безопасности станции. Для достижения этой цели планируется модернизировать девять основных систем безопасности, заменить отдельные элементы технологического контроля и управления жизнеобеспечивающих систем энергоблока. Естественно, что столь масштабные работы невозможно выполнить в рамках стандартной продолжительности ремонтных кампаний, в связи с чем в 2019 году реактор будет остановлен на четыре месяца (с 1 июня по 1 октября), а в полном объеме, с обоими турбоагрегатами, энергоблок заработает 1 декабря 2019 года. Это направление является наиболее трудоемкой, ответственной и дорогостоящей составляющей программы продления срока эксплуатации.

— Есть ли понимание, как будут решаться проблемы управления отходами?

— Предусмотренные исходным проектом Армянской АЭС, как и других энергоблоков с реакторами первого поколения, системы обращения с радиоактивными отходами во многом не соответствуют современным значительно возросшим требованиям безопасности и охраны окружающей среды. Ситуация требовала полного пересмотра подходов в определении конечной цели и обеспечении соответствующих возможностей. В этой связи были разработаны новая концепция и соответствующая программа управления этими отходами. Проектные емкости для хранения радиоактивных отходов вполне достаточны по имеющемуся в них свободному объему, однако их необходимо оснастить современными системами мониторинга и обработки отходов (сортировка, прессование, выпаривание, цементирование и т.п.), средствами внутристанционной транспортировки, учета и паспортизации при размещении радиоактивных отходов на долговременное хранение (до 50 лет) в существующих и вновь сооружаемых на территории ААЭС хранилищах. Все это предусмотрено программой продления эксплуатации, и будет реализовано по отдельным проектам ввиду их значительной продолжительности и после получения лицензии на эксплуатацию энергоблока в дополнительный период.

Раньше отработавшее ядерное топливо подлежало отправке на специализированные российские предприятия, однако это стало невозможным после блокады внешних железнодорожных путей Армении. В рамках возобновления эксплуатации ААЭС после ее многолетней остановки (с 1989 по 1995 год) на промышленной площадке станции было сооружено специальное сухое хранилище отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) по проекту и с помощью французской компании AREVA. Потребности ААЭС в данном направлении обеспечиваются постоянным расширением хранилища (сооружением новых горизонтальных модулей хранения), выполняемом вне программы ПСЭ в рамках эксплуатационных процедур.

С переходом на новое более обогащенное ядерное топливо возникла проблема дополнительных мест для промежуточного "мокрого" хранения топлива в станционных бассейнах выдержки, поскольку для нового топлива значительно увеличен срок достижения допустимых уровней остаточного тепловыделения и радиации, при которых возможна их транспортировка в СХОЯТ. Для решения этой проблемы в рамках программы ПСЭ в 2019 году планируется модернизация бассейна выдержки энергоблока №2 ААЭС с установкой в нем стеллажей уплотненного хранения ОЯТ, увеличивающих почти вдвое количество ячеек.

В Армении все стандартные проверки безопасности станции идут и по линии МАГАТЭ, и по линии Всемирной ассоциации операторов АЭС (ВАО АЭС). Мы являемся членами московского центра ВАО АЭС. Регулярно проверяются уровень проектной и эксплуатационной безопасности, культура безопасности. Самый жесткий контроль осуществляет местный надзорный орган.

— На какие цели, помимо программы продления срока эксплуатации ААЭС, используется российский кредит?

— Предоставляемые российские кредит и грант в 300 миллионов долларов, на первый взгляд, выглядят избыточными в сравнении с официально опубликованной стоимостью аналогичных проектов на российских АЭС. Однако стартовое состояние отдельных систем и оборудования ААЭС перед началом работ по продлению эксплуатации изначально предполагало существенные затраты на их восстановление.

Если системы безопасности энергоблока в ходе эксплуатации совершенствовались и поддерживались в должном состоянии, то оборудование систем производства электроэнергии (турбины, генераторы, трансформаторы, градирни, ОРУ, насосы, трубопроводы, арматура) практически находилось на пределе функциональности.

Тарифная политика в отношении производимой на ААЭС электроэнергии, обеспечивающая удержание потребительской стоимости электроэнергии в приемлемых границах, не предполагала финансирование модернизации и замены этого оборудования, тем более что энергоблок предполагалось остановить в ближайшее время. Поэтому почти половина кредитных средств вынужденно будет направлена именно на это направление.

Еще около 15% кредитной суммы планируется затратить на модернизацию систем обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Это направление на других АЭС также обеспечивается в процессе эксплуатации и, соответственно, не включается в стоимость проектов ПСЭ.

С учетом этих особенностей ААЭС 300 миллионов долларов кредитных средств оказывается даже недостаточно для реализации программы ПСЭ в полном объеме — отдельные долгосрочные мероприятия придется выполнять за счет собственных средств или за счет привлечения сторонней помощи.

— Каков планируемый объем выработки электроэнергии после завершения работ по модернизации АЭС?

— Проектная тепловая мощность энергоблока — 1350,0 МВт, соответствующая электрическая мощность составляет 407,5 МВт. После перезапуска энергоблока в 1995 году, исходя из имеющихся дефицитов безопасности, мощность энергоблока ограничена до 92% номинальной, то есть разрешенная тепловая мощность энергоблока не должна превышать 1240,0 МВт (или 375,0 МВт. электрической мощности).

Годовое производство электроэнергии на ААЭС определяется оператором электросетей, исходя из текущей ситуации, технических возможностей всех энергогенерирующих предприятий Армении и с учетом необходимости обеспечения установленной отпускной стоимости электроэнергии.

Среднегодовое производство электроэнергии, в зависимости от продолжительности ремонтных кампаний, на ААЭС колеблется в пределах 2,3-2,5 миллиарда кВт.ч

Самая большая выработка электроэнергии на ААЭС была в 2015 году — 2,780 миллиарда кВт.ч. В этом году с учетом двухмесячной остановки и семимесячной работы с одним турбоагрегатом планом предусмотрено производство 1,862 миллиарда кВт.ч электроэнергии.

В следующем, 2019 году с учетом уже четырехмесячной остановки и семимесячной работы с одним турбоагрегатом будет возможно выработать не более 1,330 миллиарда кВт.ч.

Однако уже с 2021 года по завершении планируемых работ и после устранения дефицитов безопасности планируется выйти на проектную стопроцентную тепловую мощность реактора с повышением электрической мощности энергоблока за счет повышения КПД модернизированных систем. Это позволит довести ежегодное производство электроэнергии до 3,0-3,3 миллиарда кВт.ч.

— Существует ли ресурс для эксплуатации ААЭС и после 2026 года?

— Межправительственными соглашениями с Россией предусмотрено продление срока эксплуатации энергоблока №2 ААЭС до сентября 2026 года. В то же время в результате модернизаций и замены оборудования систем энергогенерации мы практически получим обновленное турбинное отделение, срок эксплуатации которого — те же 30 лет. Так что вопрос дальнейшей после 2026 года эксплуатации всецело зависит от возможности обосновать остаточный ресурс незаменяемого оборудования (оборудования реакторной установки). Исходя из опыта аналогичных энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, заложенный проектный, конструкторский резерв вполне достаточен для эксплуатации реакторных установок в общей сложности до 50-60 лет. В любом случае такие решения принимаются правительством Армении с учетом многих факторов — технических, экономических, энергетических, политических, а мы, как всегда, будем выполнять принятые решения.

— Возможно ли строительство нового блока на территории действующей ААЭС? Какая мощность должна быть у новой станции?

— В программе развития энергетики Армении однозначно подчеркивается, что будущее энергетики Армении неразрывно связано с ее атомной составляющей. Еще в 2008 году было принято постановление правительства РА о строительстве нового энергоблока, способного заменить ныне действующий.

Наличие на промышленной площадке ААЭС развитых инфраструктур, транспортных и информационных коммуникаций, линий водоснабжения, устройств подключения к республиканской энергосистеме значительно облегчает и снижает стоимость планируемого сооружения именно на этой площадке, к тому же геологически разведанной в ходе подготовки планируемого в советское время расширения ААЭС.

В настоящее время ведется поиск приемлемого для Армении проекта энергоблока средней мощности, предпочтительно с реактором ВВЭР, поскольку сформированный высококвалифицированный персонал действующей ААЭС имеет богатейший опыт эксплуатации именно таких энергоблоков. Предлагаемые сегодня энергоблоки с ВВЭР-1000 или тем более ВВЭР-1200 и ВВЭР-1500 создадут риски, связанные с надежностью и маневренностью всей электросети Армении мощностной емкостью около 2,5 тысячи мегаватт. Успешное завершение работ по продлению срока эксплуатации действующего энергоблока №2 ААЭС предоставит нам достаточно времени для принятия наиболее взвешенного и оправданного решения в этом направлении.

Уместно обратить внимание на то, что даже богатейшие страны предпочитают в максимальной степени использовать резервы действующих энергоблоков, продлевая сроки их эксплуатации на 30-50 лет, поскольку стоимость соответствующих мероприятий на порядок ниже стоимости сооружения новых блоков.

По аналогии и мы, затратив 300 миллионов долларов на модернизацию и обновление энергоблока, получим энергогенерирующий объект, который по техническим показателям может эксплуатироваться еще лет 20-25. Отказ сегодня от таких возможностей не выглядит лучшим решением.