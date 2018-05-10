Игорь Додон: пора прекратить 9-летние войны кабинета Молдавии против России

Президент Молдавии Игорь Додон перед визитом в Сочи, где страна может получить статус наблюдателя в ЕАЭС, рассказал в интервью РИА Новости о возможности встречи с Владимиром Путиным, о грядущих парламентских выборах, положительной динамике в решении приднестровской проблемы и противостоянии с правительством и парламентом из-за внешней политики и геополитических конфликтов.

— В этом году Молдова может получить статус наблюдателя в ЕАЭС, причем произойти это может уже совсем скоро — на ближайшем заседании в Сочи. Как это отразится на молдавской экономике? © РИА Новости / Мирослав Ротарь Перейти в фотобанк Додон надеется на получение Молдавией статуса наблюдателя при ЕАЭС

— В апреле прошлого года я подписал меморандум между Молдавией и ЕАЭС, у нас тогда был с рабочим визитом Тигран Саркисян, он является руководителем ЕАЭС. Мы подали заявку на получение статуса наблюдателя, и 14 апреля 2017 года в Бишкеке наше заявление было одобрено. Никто подобного раньше не делал, поэтому не было опыта, не было процедуры по присвоению статуса наблюдателя, все это время она разрабатывалась. У нас есть предварительное приглашение на заседание в Сочи в качестве почетного гостя, есть все шансы, что вопрос о получении Молдавией статуса наблюдателя будет рассмотрен.

Что это значит для Молдавии? Во-первых, получение статуса наблюдателя ни в коем случае не противоречит соглашениям, которые были подписаны с другими нашими партнерами. С момента подписания меморандума мы уже провели несколько рабочих встреч здесь, в Молдавии, участвовали в некоторых заседаниях ЕАЭС, причем не только на высшем уровне, участие принимали и мои советники. Это даст нам возможность больше узнать о механизмах функционирования ЕАЭС и о том, как наши товары могут попасть на рынки Союза. Будет ли после этого следующий этап, зависит и от ЕАЭС, и от Молдавии, нужно, чтобы мы больше узнали друг о друге. В начале этого года (президент РФ) Путин предложил, чтобы страны СНГ получали статус наблюдателя по упрощенной процедуре, и Молдавия может стать первым государством, которое это сделает.

— В Сочи может состояться ваша встреча с Владимиром Путиным, какова основная повестка этой встречи?

— Мы будем общаться с руководителями всех стран-участниц ЕАЭС, я надеюсь, что будет и отдельная рабочая встреча с Владимиром Путиным, уже ведется обсуждение этой возможности. Есть много вопросов для обсуждения — это и положительные результаты, которых удалось добиться с момента моего первого официального визита в качестве президента в Российскую Федерацию. По многим направлениям, которые касаются жизни простых граждан удалось добиться очень хороших результатов.

К сожалению, у нас есть проблемы, касающиеся сотрудничества на уровне правительств и на уровне парламентов, но у президентов отношения хорошие, и я думаю, что наши граждане, те, которые работают в Российской Федерации, а также наши экспортеры почувствовали положительный импульс двусторонних отношений. Поэтому мы должны обсудить и то, что есть положительного, но и те провокации, которые устраивает молдавское правительство против Российской Федерации в международном плане и в двустороннем порядке. Мы должны все это обсудить, высказать свою позицию.

— Какие еще вопросы вы хотели бы обсудить с президентом России?

— Мы будем обсуждать то, что происходит с приднестровской проблемой. Мы добились в этом году положительных результатов, у меня уже было три встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, приняты конкретные шаги по решению текущих проблем. И, конечно, будем обсуждать наши планы до конца этого года. Есть много идей, которые касаются и экономики, и наших мигрантов, и других проектов.

— По итогам встречи в Сочи планируется подписание документов?

— В рамках ЕАЭС дополнительных соглашений не планируется, мы должны получить статус наблюдателя. И на двустороннем уровне на данном этапе таких планов пока нет.

— В скором времени произойдет еще одно важное событие — в конце мая в Риме пройдет очередной раунд переговоров в формате "5+2". Какие ключевые вопросы между сторонами на сегодняшний день остаются нерешенными? © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк В Риме состоится новый раунд переговоров в формате "5+2"

— Мне кажется очень важным, что под председательством Италии ОБСЕ удалось так быстро добиться проведения встречи в формате "5+2". Приднестровская проблематика состоит из двух блоков: политическое урегулирование — это более сложный вопрос, урегулированием которого мы займемся после парламентских выборов, и текущие проблемы, которые были обозначены на первой встрече с Красносельским 4 января 2017 года. По этой дорожной карте, которая основывается на берлинском протоколе 2016 года, мы двигаемся уже полтора года, нам удалось решить много вопросов.

Я думаю, что в Риме будет обсуждаться вопрос о нейтральных автомобильных номерах для водителей из Приднестровья. Ведется работа и по другим важным направлениям. Первое направление — это экономический блок и банковская система, непростой вопрос из-за разных систем и разных подходов к банковскому делу, эти вопросы обсуждались и раньше, но точек соприкосновения пока не было. Второе направление — это свободное передвижение граждан. Идеальный вариант, к которому мы должны прийти на определенном этапе, это снятие постов, который сейчас существуют только у приднестровской стороны. Сейчас нужно добиться упрощенной процедуры проезда, чтобы политические лица с правого берега могли посещать Приднестровье. На данном этапе президент, премьер, министры и депутаты не могут этого сделать без предварительного уведомления. Есть еще вопрос мобильной и фиксированной связи, который до конца не решен, хотя выход найден, сейчас он прорабатывается технически. Я думаю, что у нас хорошие шансы продолжать в том же темпе, который мы набрали в этом году.

— На встрече с Вадимом Красносельским вы говорили, что нужно приложить совместные усилия для стабильного функционирования миротворческой миссии. В чем именно это будет выражаться?

— Моя позиция и позиция лидера Приднестровья совпадают, мы считаем эту миссию успешной. Никаких вопросов об изменении ее формата сейчас в повестке дня нет. Мы должны поблагодарить миротворцев, что они в течение 25 лет (в июле будет 26 лет) поддерживали стабильность и мир на обоих берегах Днестра. И это нужно продолжить. Попытки каких-то политиков из Кишинева поднимать шум и выступать с заявлениями против этой миссии обусловлены желанием получить политический капитал перед парламентскими выборами, но они не должны привести к дестабилизации или свертыванию этой миссии.

— В свете этой позиции как вы оцениваете заявления спикера Андриана Канду о том, что в июне вопрос о выводе российских войск из Приднестровья будет включен в повестку ГА ООН? И может ли это сказаться на отношениях с Москвой?

— Я думаю, что Москва понимает, зачем это делают представители правящей Демократической партии. Это делается в преддверии парламентских выборов, касается внутриполитической ситуации, попытки получить дополнительную поддержку от проевропейски настроенных граждан Молдавии. Я надеюсь, что со стороны Российской Федерации все будет воспринято именно так, не как позиция Молдавии в целом, а как позиция отдельных политических деятелей, которые готовятся к выборам, потому что граждане Молдавии хотят дружить с Россией.

Что касается вывода российского контингента — мы понимаем, что решение этой проблемы зависит от политического урегулирования. Молдавия — независимая страна, у нас не должно быть военных других государств, когда мы найдем точки соприкосновения и решим политическую проблему с Приднестровьем, решится и проблема насчет ограниченного военного контингента.

— Существует мнение, что нынешнее правительство Молдавии пытается вписаться в новую струю конфронтации Запада с Россией, например, высылая дипломатов из-за дела Скрипаля, чтобы решить свои внутриполитические проблемы. Можно ли сохранять баланс в отношениях с обеими сторонами? © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Додон уверен, что никому не удастся поссорить народы Молдавии и России

— Все зависит от правительства. У президента есть четкая позиция, и я ее высказывал не раз: не надо вмешивать нас в конфликты. Зачем нам надо было высылать дипломатов, если некоторые страны-члены НАТО, члены ЕС себе этого не позволили — Австрия, Турция и другие. Это большая ошибка, недальновидные действия Демократической партии, которая руководит правительством и парламентом, приводит к таким перегибам. Эти вещи нужно исправлять, нельзя строить политику государства, исходя из узких партийных интересов. Чтобы не было таких перегибов, и нужно промолдавское правительство. Это непросто — мы маленькая страна, которая находится на стыке геополитических интересов. У молдавского руководства должна быть политическая мудрость, чтобы в такой ситуации попытаться сохранить свою независимость. Акции последнего года в виде антироссийских выпадов привели к тому, что Молдавия практически потеряла политическую независимость.

— В конце ноября истекают мандаты у депутатов парламента. Как вы думаете, когда пройдут следующие парламентские выборы?

— Согласно Конституции, выборы могут быть назначены вплоть до марта 2019 года. Но я думаю, что выборы пройдут во второй половине ноября — 18 или 25 числа. Это очень важные выборы, потому что мы видим, что проевропейские партии после девяти лет власти потеряли поддержку населения. Сейчас представители правительства пытаются использовать внешние рычаги, Демократическая партия Молдавии обратилась в Брюссель к своим партнерам, чтобы они надавили на другие оппозиционные проевропейские партии и склонили их к коалиции с демократами. Это жалкая попытка сформировать в Молдавии проевропейский и антироссийский альянс. Это неправильно. Я надеюсь, что европейские партнеры не будут наступать на те же грабли, что и раньше, когда в Молдавии создавалось проевропейское большинство. Надо признать, что они неоднократно — официально и неофициально — способствовали формированию таких альянсов.

— И каких результатов вы ждете?

— Мы серьезно готовимся к выборам. Мы не хотим, чтобы у нас появилось проевропейское или пророссийское парламентское большинство и правительство. Нам нужны промолдавские власти, у которых будут хорошие отношения с Европой и которые вернут стратегическое партнерство с Россией. Шансы, что у нас будет именно такое парламентское большинство, очень велики. Я уверен, что в следующем парламенте пропрезидентская партия социалистов будет иметь более весомые позиции, у нас появится возможность влиять не только на то, что происходит в администрации президента с ее ограниченными возможностями, но и на деятельность парламента и правительства. Это создаст необходимые условия для того, чтобы у нас была более слаженная и эффективная работа всех институтов власти страны, это окажет положительное влияние на жизнь граждан Молдавии. Будет очень непросто, но я думаю, что пришло время сформировать промолдавское правительство, которое будет дружить со всеми, но исходить из своих национальных интересов, не вмешиваясь в геополитические войны. К сожалению, правительство в течение девяти лет именно этим и занималось — вело геополитические войны против Российской Федерации в угоду Брюсселю или Вашингтону. Это нужно прекратить, поскольку 65% жителей Молдавии хотят дружить с Россией. Пришло время поставить точку в этом вопросе.

— Партия социалистов на первомайском митинге приняла резолюцию о начале процесса перехода к президентской форме правления — это один из основных пунктов их предвыборной кампании. Как вы считаете, получится ли реализовать этот переход до следующих президентских выборов в 2020 году?

— Для начала нам нужно заручиться поддержкой народа. Опросы показывают, что рейтинг партии социалистов больше суммарного рейтинга остальных партий, вероятность получения парламентского большинства очень велика. На втором этапе на основании полутора миллионов подписей граждан, собранных в поддержку смены формы правления, мы проведем референдум, посоветуемся с народом. Форма правления может быть и полупрезидентской — это еще будет обсуждаться. Ясно, что нынешняя форма правления создает проблемы, ее нужно менять. Нужно создать механизм минимизации риска, сбалансировать переход, дать больше полномочий институту президента — не Додону лично. После выборов в парламент у нас будет 1,5-2 года, чтобы наладить работу между всеми институтами власти. Я уверен, что нам это удастся. По крайней мере, у президента должны быть полномочия в отношении его конституционных обязанностей. Президент отвечает за безопасность страны, значит, все институты безопасности должны подчиняться ему, президент отвечает за внешнюю политику, значит, министерство иностранных дел должно ему подчиняться, президент — Верховный главнокомандующий, поэтому не должны назначать министром обороны того человека, чья кандидатура не устраивает президента. На данный момент полномочий у президента нет, мы нацелены на решение проблем, уже начали разработку изменений. Да, нынешний парламент их не поддержит, но у нас есть поддержка народа, поэтому мы пойдем до конца.