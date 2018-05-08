Максим Могильницкий: дело против Поклонской на Украине лишено логики

Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова, материалы готовятся для передачи в суд. Адвокат Максим Могильницкий, представляющий интересы крымских политиков на Украине, рассказал в интервью РИА Новости, какие обвинения им предъявлены и планируют ли они лично участвовать в судебном процессе. Беседовал Виктор Лященко.

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— Наши клиенты — Сергей Аксенов, Наталья Поклонская и Владимир Константинов. Однако проблема в том, что, хотя мы и являемся их официальными адвокатами, вести дело мы полноценно не можем. Генеральная прокуратура Украины на протяжении девяти месяцев нарушает все мыслимые нормы и законы. Нас не допускали к делу, несмотря на все необходимые документы, которые есть у нас на руках. Фактически наших клиентов лишили одного из фундаментальных прав человека — права на защиту. Эти факты легли в основу жалобы, которая была подана нашими адвокатами в ЕСПЧ. Речь идет о нарушении Украиной статей 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

— На какой стадии сейчас расследование?

— Нам известно, что досудебное следствие окончено и прокуратура готовится передать дело в суд. Перед этим Апелляционный суд должен определить, какой именно из судов Киева будет рассматривать дело наших подзащитных. Также с материалами дела должны ознакомить всех адвокатов.

Насколько нам известно, органы следствия не потрудились собрать хоть сколько-нибудь весомые доказательства. Если обвинение выступит с тем, чем оно располагает сейчас, это будет не суд, а посмешище.

— Когда начался этот процесс и каким вы видите его логическое завершение?

— "Логическое" это не то слово, которое уместно применять по отношению к действиям Генпрокуратуры Украины. В деле о госизмене Аксенова, Поклонской и Константинова ГПУ давно перестала следовать логике украинского законодательства, конституции Украины и Всеобщей декларации прав человека ООН.

Уголовное производство зарегистрировано Службой безопасности Украины 27 февраля 2014 года. Позднее его передали в Генеральную прокуратуру Украины.

Дело не просто сложное с процессуальной точки зрения. Оно политическое. Судьи боятся его как огня. В таких условиях давать прогнозы по завершению — занятие неблагодарное. Могу сказать лишь одно: действующая власть не заинтересована доводить это дело до какой-либо внятной развязки, так как все сегодняшние первые лица украинского государства участвовали в событиях, связанных с Крымом, в 2014 году.

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— Им инкриминируют создание преступной организации, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя и захвата государственной власти, а также государственную измену. Однако мы собрали уже достаточно доказательств того, что наши клиенты действовали в рамках конституции Украины, конституции Автономной Республики Крым и международного права. Они были вынуждены поступить так, как в итоге поступили, потому что была прямая угроза жизни и здоровью не только лично их, но и всех жителей полуострова.

— Вы ознакомлены с аргументами и позицией следствия?

— У стороны обвинения нет аргументов в классическом понимании этого слова. Есть лишь голословные утверждения и лозунги. Чтобы выстроить обвинение так, как это положено делать по закону, прокуроры должны были допросить президента Петра Порошенко, главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова и еще несколько десятков человек, которые сегодня являются первыми лицами украинского государства. Все протоколы допросов необходимо приобщить к делу до передачи в суд.

Мы все прекрасно помним, в какой фарс превратился допрос Порошенко по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. С точки зрения последствий для действующей власти наше дело еще неприятнее. Так что вряд ли мы услышим внятные показания.

Помимо прочего, чтобы обосновать обвинения в госизмене и попытках захвата государственной власти, необходимо провести десятки различных экспертиз, провести масштабный анализ прецедентов в международной практике, изучить предпосылки событий, о которых идет речь в обвинении. Ничего этого, насколько я знаю, не сделали.

Та часть доказательств, которая нам известна, состоит из видео, скачанных с YouTube, газетных вырезок и интернет-статей. Также нам известно о показаниях нескольких свидетелей, которые также давно стали достоянием общественности.

— На ваш взгляд, зачем украинской стороне нужен этот судебный процесс?

— Представителям нынешней власти необходимо переложить ответственность за потерю территорий и другие катастрофические последствия их правления. В наших клиентах они увидели легкую жертву. Поначалу. Однако потом оказалось, что ни мы, ни наши подзащитные действующему режиму не по зубам. Как и большинство "победоносных" инициатив действующей власти, это начинание превратилось в уродливый фарс.

Теперь в ГПУ и у президента понятия не имеют, как поступить с делом наших клиентов. Навязать обществу свою версию событий в Крыму и скрыть истинные причины и виновников произошедшего у власти не получилось. Никакого положительного пиара для генпрокурора Юрия Луценко и его подчиненных дело не обещает. Для украинской власти это тупик.

— Ваши клиенты планируют лично участвовать в заседаниях суда?

— Последние недели у всех на слуху был скандал вокруг крымского судна "Норд" и его экипажа, задержанного украинскими пограничниками. Украинская власть продемонстрировала всему миру, как она будет поступать с любым жителем полуострова. Его превратят в политического заложника, над ним будут издеваться, его лишат фундаментальных прав. И это, заметьте, отношение к простым людям, никак не замешанным в политике.

Теперь представьте, что будет, если в Украину приедут люди, которые одним своим существованием угрожают действующей власти. Я не уверен, что они вообще доживут до суда. Но даже если доживут, то вряд ли смогут рассчитывать на справедливый суд и приговор.

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— Сотрудники ГПУ проигнорировали желание наших клиентов дать показания удаленно. Думаю, прежде всего потому, что так они не смогут применить инструменты, которые Генпрокуратура привыкла использовать в своей работе. Давление, угрозы, пытки и подтасовку фактов. Без этих привычных методов украинским прокурорам сегодня тяжело вести расследование и добывать доказательства. Так что протоколов допросов обвиняемых в деле нет и, скорее всего, не будет.

Их попробуют обвинить заочно. Теперь украинское законодательство позволяет подобные действия. Однако если суд вынесет приговор на основании тех материалов, которыми оперирует следствие, его не признает ни одна международная инстанция.

— Вы верите в объективное и беспристрастное рассмотрение дела?

— Мы верим в то, что у каждого человека должна быть возможность защитить себя в суде. И будем до последнего отстаивать интересы наших клиентов и добиваться от украинских правоохранителей, чтобы они соблюдали украинское законодательство и международные нормы по правам человека.

Наше адвокатское объединение проделало огромную работу. По-хорошему, эту работу должны были сделать прокуроры. Мы установили все или почти все обстоятельства событий вокруг Крыма в 2014 году. Установили подробности участия в этих событиях наших клиентов и представителей действующей власти. И пришли к однозначным выводам о том, кто виноват в потере Украиной контроля над Крымом. Мы готовы изложить результаты нашего расследования в суде, если он когда-нибудь состоится. Однако уже сейчас мы готовимся выносить дело Аксенова, Константинова и Поклонской на уровень международных инстанций.