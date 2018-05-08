РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Максим Могильницкий: дело против Поклонской на Украине лишено логики

11:0008.05.2018
(обновлено: 11:01 08.05.2018)
0250
© Фото : аккаунт Максима Могильницкого в FacebookМаксим МогильницкийМаксим Могильницкий
© Фото : аккаунт Максима Могильницкого в Facebook

Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова, материалы готовятся для передачи в суд. Адвокат Максим Могильницкий, представляющий интересы крымских политиков на Украине, рассказал в интервью РИА Новости, какие обвинения им предъявлены и планируют ли они лично участвовать в судебном процессе. Беседовал Виктор Лященко.

—  Интересы каких крымских политиков вы представляете?

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Поклонская назвала "макулатурой" возбужденное против нее дело на Украине

— Наши клиенты — Сергей Аксенов, Наталья Поклонская и Владимир Константинов. Однако проблема в том, что, хотя мы и являемся их официальными адвокатами, вести дело мы полноценно не можем. Генеральная прокуратура Украины на протяжении девяти месяцев нарушает все мыслимые нормы и законы. Нас не допускали к делу, несмотря на все необходимые документы, которые есть у нас на руках. Фактически наших клиентов лишили одного из фундаментальных прав человека — права на защиту. Эти факты легли в основу жалобы, которая была подана нашими адвокатами в ЕСПЧ. Речь идет о нарушении Украиной статей 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

— На какой стадии сейчас расследование?

— Нам известно, что досудебное следствие окончено и прокуратура готовится передать дело в суд. Перед этим Апелляционный суд должен определить, какой именно из судов Киева будет рассматривать дело наших подзащитных. Также с материалами дела должны ознакомить всех адвокатов.

Насколько нам известно, органы следствия не потрудились собрать хоть сколько-нибудь весомые доказательства. Если обвинение выступит с тем, чем оно располагает сейчас, это будет не суд, а посмешище.

—  Когда начался этот процесс и каким вы видите его логическое завершение?

— "Логическое" это не то слово, которое уместно применять по отношению к действиям Генпрокуратуры Украины. В деле о госизмене Аксенова, Поклонской и Константинова ГПУ давно перестала следовать логике украинского законодательства, конституции Украины и Всеобщей декларации прав человека ООН.

Уголовное производство зарегистрировано Службой безопасности Украины 27 февраля 2014 года. Позднее его передали в Генеральную прокуратуру Украины.

Дело не просто сложное с процессуальной точки зрения. Оно политическое. Судьи боятся его как огня. В таких условиях давать прогнозы по завершению — занятие неблагодарное. Могу сказать лишь одно: действующая власть не заинтересована доводить это дело до какой-либо внятной развязки, так как все сегодняшние первые лица украинского государства участвовали в событиях, связанных с Крымом, в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВид на Ялту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту

— Что инкриминируют Аксенову, Константинову и Поклонской?

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Аксенов назвал украинское дело против него пропагандистской акцией

— Им инкриминируют создание преступной организации, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя и захвата государственной власти, а также государственную измену. Однако мы собрали уже достаточно доказательств того, что наши клиенты действовали в рамках конституции Украины, конституции Автономной Республики Крым и международного права. Они были вынуждены поступить так, как в итоге поступили, потому что была прямая угроза жизни и здоровью не только лично их, но и всех жителей полуострова.

— Вы ознакомлены с аргументами и позицией следствия?

— У стороны обвинения нет аргументов в классическом понимании этого слова. Есть лишь голословные утверждения и лозунги. Чтобы выстроить обвинение так, как это положено делать по закону, прокуроры должны были допросить президента Петра Порошенко, главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова и еще несколько десятков человек, которые сегодня являются первыми лицами украинского государства. Все протоколы допросов необходимо приобщить к делу до передачи в суд.
Мы все прекрасно помним, в какой фарс превратился допрос Порошенко по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. С точки зрения последствий для действующей власти наше дело еще неприятнее. Так что вряд ли мы услышим внятные показания.

Помимо прочего, чтобы обосновать обвинения в госизмене и попытках захвата государственной власти, необходимо провести десятки различных экспертиз, провести масштабный анализ прецедентов в международной практике, изучить предпосылки событий, о которых идет речь в обвинении. Ничего этого, насколько я знаю, не сделали.

Та часть доказательств, которая нам известна, состоит из видео, скачанных с YouTube, газетных вырезок и интернет-статей. Также нам известно о показаниях нескольких свидетелей, которые также давно стали достоянием общественности.

—  На ваш взгляд, зачем украинской стороне нужен этот судебный процесс?

— Представителям нынешней власти необходимо переложить ответственность за потерю территорий и другие катастрофические последствия их правления. В наших клиентах они увидели легкую жертву. Поначалу. Однако потом оказалось, что ни мы, ни наши подзащитные действующему режиму не по зубам. Как и большинство "победоносных" инициатив действующей власти, это начинание превратилось в уродливый фарс.
Теперь в ГПУ и у президента понятия не имеют, как поступить с делом наших клиентов. Навязать обществу свою версию событий в Крыму и скрыть истинные причины и виновников произошедшего у власти не получилось. Никакого положительного пиара для генпрокурора Юрия Луценко и его подчиненных дело не обещает. Для украинской власти это тупик.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве

— Ваши клиенты планируют лично участвовать в заседаниях суда?

— Последние недели у всех на слуху был скандал вокруг крымского судна "Норд" и его экипажа, задержанного украинскими пограничниками. Украинская власть продемонстрировала всему миру, как она будет поступать с любым жителем полуострова. Его превратят в политического заложника, над ним будут издеваться, его лишат фундаментальных прав. И это, заметьте, отношение к простым людям, никак не замешанным в политике.
Теперь представьте, что будет, если в Украину приедут люди, которые одним своим существованием угрожают действующей власти. Я не уверен, что они вообще доживут до суда. Но даже если доживут, то вряд ли смогут рассчитывать на справедливый суд и приговор.

— Возможно ли дистанционное участие в судебном процессе?

Военнослужащие ВМС Украины во время церемонии поднятия российского флага на территории Академии военно-морских сил им. П.С. Нахимова в Севастополе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Киев объявил в розыск около шести тысяч оставшихся в Крыму военных

— Сотрудники ГПУ проигнорировали желание наших клиентов дать показания удаленно. Думаю, прежде всего потому, что так они не смогут применить инструменты, которые Генпрокуратура привыкла использовать в своей работе. Давление, угрозы, пытки и подтасовку фактов. Без этих привычных методов украинским прокурорам сегодня тяжело вести расследование и добывать доказательства. Так что протоколов допросов обвиняемых в деле нет и, скорее всего, не будет.

Их попробуют обвинить заочно. Теперь украинское законодательство позволяет подобные действия. Однако если суд вынесет приговор на основании тех материалов, которыми оперирует следствие, его не признает ни одна международная инстанция.

— Вы верите в объективное и беспристрастное рассмотрение дела?

— Мы верим в то, что у каждого человека должна быть возможность защитить себя в суде. И будем до последнего отстаивать интересы наших клиентов и добиваться от украинских правоохранителей, чтобы они соблюдали украинское законодательство и международные нормы по правам человека.

Наше адвокатское объединение проделало огромную работу. По-хорошему, эту работу должны были сделать прокуроры. Мы установили все или почти все обстоятельства событий вокруг Крыма в 2014 году. Установили подробности участия в этих событиях наших клиентов и представителей действующей власти. И пришли к однозначным выводам о том, кто виноват в потере Украиной контроля над Крымом. Мы готовы изложить результаты нашего расследования в суде, если он когда-нибудь состоится. Однако уже сейчас мы готовимся выносить дело Аксенова, Константинова и Поклонской на уровень международных инстанций.

 

 

 

 

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена