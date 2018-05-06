Иван Орынчук: реставрация башен и стен Кремля будет завершена в срок

Реставрация стен и башен Московского Кремля второго этапа подходит к завершению. Несмотря на то, что финал второго этапа запланирован на конец 2018 года, уже частично открылись Царская, Комендантская, Оружейная башни. Обновленные кремлевские стены и башни москвичи и туристы смогут увидеть к концу 2020 года — тогда планируется завершить все реставрационные работы.

Руководитель проекта, глава компании "Петербургский ренессанс" Иван Орынчук рассказал РИА Новости о том, были ли сделаны ценные находки, какая часть кремлевских стен и башен откроется к чемпионату мира по футболу, а также о том, когда снова Кремль может покрыться строительными лесами для повторной реставрации. Беседовала специальный корреспондент РИА Новости Нелли Артемова.

— Иван Кузьмич, расскажите о ходе работ, что уже сделано и что предстоит выполнить?

— В настоящее время реставрация кремлевских стен и башен, в которой принимают участие 250 человек, в рамках второго этапа идет к завершению. Все по графику. Никаких остановок у нас нет. В настоящее время выполнен больший фронт работ, к примеру, отреставрирована керамическая черепица, выполнена вся работа по позолоте, отреставрирована кирпичная кладка. Завершение работ по второму этапу запланировано на конец 2018 года.

К сведению, второй этап включает два участка: один участок — это Александровский сад, а именно Комендантская, Оружейная башни и прясла между Троицкий и Боровицкой башнями. А второй участок — это Васильевский спуск от Спасской до Петровской башни, включая Беклемишевскую, Константино-Еленинскую, Набатную и Царскую башни.

На сегодняшний день до майских праздников мы демонтировали леса на пряслах между Набатной и Спасской башнями со стороны Васильевского спуска, открыли Царскую башню.

Планируется до середины июня открыть Набатную башню и прясло между Набатной и Константино-Еленинской башнями стороны Васильевского спуска, думаю, ориентировочно 10-12 июня. Мы не привязываем открытие фасадов и кровель к конкретным датам. Однако понимаем, что ближе к открытию чемпионата мира по футболу 14 июня будет большой наплыв туристов, поэтому желательно гостям Москвы дать возможность оценить красоту Кремля.

До конца года будут реализованы оставшиеся участки. Во многом помогла благоприятная погода, и мы успели открыть еще верхние части Оружейной башни, Комендантской башни. То есть, как видно, мы подходим к завершению работ. С выходом на работу 10 мая продолжим финишные реставрационные работы.

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— Нет, нам важно сохранить исторический облик Кремля.

— Когда будут демонтированы леса на отреставрированных участках?

— К примеру, в Александровском саду реставрационные работы будут завершены в ноябре, здесь уже будет все полностью демонтировано.

Участок от Спасской до Константино-Еленинской башни до конца июля будет выполнен. До 15 декабря все работы по второму этапу должны быть завершены, все леса демонтированы.

— Сколько времени ушло на подготовку к реставрации кремлевских башен и стен?

— Подготовка строительной площадки, участка, устройство лесов происходит поэтапно. Мы не можем закрыть полностью весь периметр, это связано с большим потоком туристов. К тому же, безопасность людей — важная задача, поэтому делаем участками.

В среднем уходит два месяца на подготовку с устройством лесов, возведением временных кровель, вводом лесов в эксплуатацию. А для достижения максимального качества реставрационных работ все должно быть удобно и безопасно.

— Вероятно, у многих может возникнуть вопрос, почему была выбрана ваша компания для реставрации такого объекта. В чем причина?

— Реставрацией я занимаюсь уже 24 года. В моем списке — реставрация Кронштадтского морского собора, Ново-Иерусалимского монастыря, я также руководил работами на Петропавловской крепости, восстановил центральный иконостас и 16 киотов в Троицком соборе Соловецкого монастыря.

Приоритетом, вероятно, является еще и то, что мы не пользуемся услугами субподрядных организаций. У нас все свои специалисты, производственная база, мастерские. Время посредников ушло, мы работаем без посредников, мы являемся абсолютно самостоятельной компанией.

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— Нет, услугами иностранных граждан мы не пользуемся. У нас работают только граждане России.

— Были ли случаи, когда в ходе реставрации нужна была консультация зарубежных специалистов?

— В области реставрации надо консультироваться с российскими специалистами. Школа российской реставрации очень сильна, экспертное сообщество, наверное, самое сильное во всей Европе.

— Использовались ли при реставрации импортные материалы? Была ли необходимость в таковых?

— На сегодняшний день в основном используются отечественные строительные материалы, тот же кирпич, пиломатериалы, медь, сусальное золото, все качественное. Здесь мы не пользуемся импортными материалами.

Могу перечислить из зарубежных материалов только докомпоновочные материалы немецкой компании Remmers. Качество материалов, конечно, хорошее. Но хочу отметить, что в настоящее время ведется разработка аналогов, МГСУ над этим работает. Думаю, в ближайшем будущем эти материалы появятся у нас на рынке, они будут сертифицированы и облегчат работу.

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— Нет, не было. Абсолютно без проблем.

— А как дорого стоят реставрационные работы кремлевских стен?

— Цифры, естественно, я вам сейчас не буду раскрывать. Но могу сказать, что это не дороже, чем любой другой реставрационный объект в городе Москве и по России вообще. Цена везде примерно одинаковая.

— Были ли предусмотрены дополнительные расходы в бюджете?

— Нет, нормально разработан проект, нормальная проектная документация. Все отлично.

— По поводу сроков: были ли вы как-то ограничены, из-за чего приходилось ускорять работы?

— Нет, ничего такого не было. Срывов тоже не было. Все работы идут по графику.

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— Нет. Может быть, это еще впереди: реставрация Боровицкой башни представляет большой интерес. Но это уже третий этап работ.

— Расскажите о третьем этапе реставрации башен и стен Кремля. Какие башни войдут в него?

— Третий, заключительный, этап — это Боровицкая, Водовзводная башни и, соответственно, все прясла до Петровской башни.

— Когда приблизительно начнется этап? Ваша компания будет в нем участвовать?

— Сложно сказать, когда работы начнутся. Если заказчик доверит, то мы всегда готовы. Квалификации наших специалистов достаточно, мы готовы.

— То есть окончательного решения нет по вашему участию?

— Нет.

— На ваш взгляд, будет ли закончена Боровицкая башня к следующему президентскому сроку?

— Кремлевские стены и башни до конца 2020 года будут полностью отреставрированы. Есть соответствующее распоряжение. По своей части работы я точно могу сказать, что будет все сделано в срок.

— Когда закончится этап, будут ли какие-то еще дополнительные этапы?

— Нет, все.

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— Как практика показывает, для сохранения объекта в хорошем качестве реставрацию необходимо повторять раз в 25-30 лет. Если прошло 30 лет, то обязательно нужно делать. И позолота за это время приходит в некоторую непригодность, надо ее восстанавливать, все-таки Россия — северная страна. Еще надо обязательно учитывать экологический фактор.

К тому же очень важно правильно эксплуатировать объект. Кстати, надо отдать должное, в Кремле эксплуатация работает и хорошо поддерживает памятники.

— А как вы думаете, спустя 100-150 лет и более будет ли изменен исторический облик Кремля?

— Однозначно нет, за исключением утраченных памятников, которые, возможно, придется восстановить. На сегодняшний день сохранение памятников архитектуры, их консервация и реставрация — это вопрос сохранения культурного кода России, я уверен в этом. И этот культурный код никогда не изменится. Нашей истории не одна тысяча лет — нашей истории десять и более тысяч лет, истории русской земли. Я уверен, что наши потомки, дети будут продолжать сохранять исторический облик памятников нашей культуры.