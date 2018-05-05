Виктор Боярский: Антарктида зимой — это космос

Полярник Виктор Боярский побывал на Северном полюсе более полусотни раз и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, после того как в составе международной экспедиции проделал путь в шесть с половиной тысяч километров на собачьих упряжках по Антарктиде. Сейчас ученый занимается организацией экспедиций на Северный полюс, пишет стихи и читает лекции. В интервью РИА Новости путешественник рассказал, сколько лет нужно тренироваться, чтобы пройти две тысячи километров на лыжах по льду, как на полюсе готовятся к туристическому сезону и сколько людей ежегодно приезжает на самую северную точки Земли. Беседовала Надежда Цыденова.

— Виктор Ильич, сколько раз вы покорили Северный полюс?

— Если считать лыжные и ледокольные походы, то около 60 раз. Но это ни о чем не говорит, просто так получилось, что я занимаюсь этим делом и по определению бываю там. Но если говорить о серьезном посещении полюса, то это было, наверное, один раз. Я имею в виду настоящую длинную экспедицию, не ледокольную. Это мы стартовали с берега арктического архипелага Северная Земля и пошли в Канаду через Северный полюс.

— И сколько это километров?

— Две тысячи. Шли четыре месяца на лыжах и с собаками.

— Как называлась экспедиция? В какому году это было? © Фото из архива Д.И. Шпаро Дмитрий Шпаро: инвалид впервые силою рук пересечет Антарктиду в 2019 году

— Это была международная экспедиция в 1995 году. Мы ее называли "Двойной полюс", потому что хотели пройти и географический, и магнитный полюс. Мне было 45 лет.

Это была заключительная экспедиция среди большого числа мелких экспедиций. В итоге нам не удалось пройти через магнитный полюс, мы ограничились одним географическим. С собаками, я вам скажу, по морскому льду ходить не очень просто.

— А как проще?

— С другой стороны, тащить на лыжах просто санки, как сейчас это все делают, очень тяжело. Вес большой 120-140 килограммов. Так что на собаках проще.

— Много было человек в составе экспедиции? Долго готовились?

— Шесть человек. Из них две женщины. Три упряжки. Три года тренировок.

— Как проходят тренировки?

— Тренировки — это мини-экспедиции. Для этой экспедиции мы выбирали канадскую Арктику.

— А вообще, часто такие экспедиции проводятся? Две тысячи километров это ведь немало.

— Крайне редко. С российского берега должна была состояться экспедиция в этом году из двух человек, но вертолёт, который вез топливо, упал. Экспедицию пришлось отменить.

— Как вы выбрали эту профессию? © Фото из личного архива Богдана Булычева Такого еще не было: россиянин добрался до Северного полюса на велосипеде

— Особо широкого выбора профессии у меня не было. Либо моряком, как мой отец, либо полярником. Плюс я воспитывался по книгам Джека Лондона. После окончания школы я переехал в Ленинград и поступил в электротехнический институт. Получилось, что на последнем курсе один из выпускников нашей кафедры пришел в наш институт и рассказал о работе в арктическом институте. Я поступил туда работать в радиотехническую лабораторию и в тот же год, в 1973 году, поехал в свою первую экспедицию в Антарктиду. Это была научная экспедиция. Там мы занимались измерением толщины ледников.

А потом, в 1987 году получилось так, что я был на станции "Восток" в Антарктиде. Тогда у известного французского путешественника Жан-Луи Этьена и американского путешественника Уилла Стигера возникла идея организовать большую экспедицию через Антарктиду на собачьих упряжках, которая должна была побить все существующие рекорды по продолжительности.

Им нужно было сформировать международную команду из представителей стран, которые работают в Антарктиде. Советский Союз тогда очень активно работал там, у нас было 8 станций по всему периметру Антарктиды. Они обратились в МИД, чтобы им предоставили одного советского участника. Арктический институт выдвинул мою кандидатуру. Никто особо не верил, что экспедиция состоится. Уж больно она была фантастическая. Но экспедиция состоялась в 1989 году.

Российские антарктические станции © Фото : Алексей Екайкин Вид из самолета на антарктическую станцию Восток, расположенную в самом холодном месте континента. © Фото : Алексей Екайкин Вид из самолета на антарктическую станцию Восток, расположенную в самом холодном месте континента. © Фото : Алексей Екайкин Станция Восток, Антарктида. Участники российской научной экспедиции на фоне буровой вышки 5Г. © Фото : Алексей Екайкин Станция Восток, Антарктида. Участники российской научной экспедиции на фоне буровой вышки 5Г. © Фото : Алексей Екайкин Бывший аэрологический павильон, который теперь используют для сезонного проживания на станции Восток. © Фото : Алексей Екайкин Бывший аэрологический павильон, который теперь используют для сезонного проживания на станции Восток. © Фото : Андрей Абрамов Российские полярники на станции Новолазаревская, расположенной на северном побережье Антарктиды. © Фото : Андрей Абрамов Российские полярники на станции Новолазаревская, расположенной на северном побережье Антарктиды. © Фото : Андрей Абрамов Бухта Ардли, где расположена российская станция Беллинсгаузен. © Фото : Андрей Абрамов Бухта Ардли, где расположена российская станция Беллинсгаузен. © Фото : Андрей Абрамов Строения советской станции в оазисе Бангера. © Фото : Андрей Абрамов Строения советской станции в оазисе Бангера. © Фото : Андрей Абрамов Полевая база Дружная-4. © Фото : Андрей Абрамов Полевая база Дружная-4. © Фото : Андрей Абрамов Российская станция Ленинградская на южном побережье Антарктиды. © Фото : Андрей Абрамов Российская станция Ленинградская на южном побережье Антарктиды. © Фото : Андрей Абрамов Первая советская станция в Антарктиде - станция Мирный. © Фото : Андрей Абрамов Первая советская станция в Антарктиде - станция Мирный. © Фото : Андрей Абрамов Почвовед Андрей Абрамов за буровой установкой. Он создает сеть скважин для мониторинга мерзлых породы в Антарктиде. © Фото : Андрей Абрамов Почвовед Андрей Абрамов за буровой установкой. Он создает сеть скважин для мониторинга мерзлых породы в Антарктиде. © Фото : Андрей Абрамов Керн из наблюдательной скважины на станции Новолазаревской. © Фото : Андрей Абрамов Керн из наблюдательной скважины на станции Новолазаревской. © Фото : Андрей Абрамов Ледник на берегу Антарктического полуострова. © Фото : Андрей Абрамов Ледник на берегу Антарктического полуострова. © Фото : Андрей Абрамов Антарктический пингвин. © Фото : Андрей Абрамов Антарктический пингвин. © Фото : Андрей Абрамов Моховые подушки в скальных нишах северной экспозиции. Оазис Ширмахера. © Фото : Андрей Абрамов Моховые подушки в скальных нишах северной экспозиции. Оазис Ширмахера. © Фото : Андрей Абрамов Панорама оазиса Ширмахера - свободной ото льда территории на северной оконечности Антарктиды. © Фото : Андрей Абрамов Панорама оазиса Ширмахера - свободной ото льда территории на северной оконечности Антарктиды. © Фото : Андрей Абрамов Панорама российской станции Прогресс. © Фото : Андрей Абрамов Панорама российской станции Прогресс. © Фото : Андрей Абрамов Полярник Андрей Абрамов на станции Молодежная снимает метеоданные. © Фото : Андрей Абрамов Полярник Андрей Абрамов на станции Молодежная снимает метеоданные. © Фото : Андрей Абрамов Ученый в Антарктиде. © Фото : Андрей Абрамов Ученый в Антарктиде. /

— Фантастическая? А что она предполагала?

— Нужно было пройти 6,5 тысячи километров. А в Антарктиде зимой нельзя ходить. Антарктида зимой — это космос. Там температура зимой минус 85 градусов.

— В итоге она состоялась?

— Да. Мы прошли все. Состав сформировался хороший: француз, американец, англичанин, китаец, японец и русский. Три упряжки. Мы шли 221 день. Никто до этого и после этого такого не делал. Экспедиция была внесена в Книгу рекордов Гиннеса. Никто из нас не помер. Пять собак мы потеряли из 42.

— Расскажите, пожалуйста, как вы пришли от участия в экспедициях к их организации?

— В арктическом институте вполне хватало и приключений, и науки. В 1990-е годы экспедиционные программы сильно свернулись. И мы с друзьями, коллегами из института решили немного это дело поправить и организовали в 1991 году компанию, которая оказывает логистические услуги в таких областях, как российская Арктика. Северные территории Советского Союза в 1991-1993 годы были открыты. Можно было туда ездить без всякого сильного пограничного контроля, а интерес был большой у людей.

— А как появилась дрейфующая ледовая база "Барнео" в районе Северного полюса? Почему такое название?

— Проект "Барнео" появился в 1997 году. Но его название происходит с тех времен, когда эти базы делали военные. И, конечно, позывные все были такие, чтобы никто не догадался. Одним из таких позывных было "Борнео". Потом мы изменили "О" на "А", чтобы не было дипломатического конфликта с Индонезией (морской остров Борнео расположен в Юго-Восточной Азии).

База открывается каждый год вот уже 25 лет. Но к такой инфраструктуре, которая больше подходит туристам, пришли относительно недавно, 8 лет назад. Раньше были только парашютисты и лыжники, которым это все не надо было, у них свои палатки, снаряжение. Поэтому у нас не было ничего на льду кроме палаток, вертолетчиков и взлетной полосы. Привозили людей, и они сразу становились на лыжи и уходили без всякого кофе и чая.

— Когда начинается сезон? Когда вы открываете базу?

— Подготовка начинается в сентябре. Строительство базы начинается в середине марта. Здесь солнце примерно встает 18 марта, 20-21 марта кое-что уже видно и можно уже искать льдину. И уже первых туристов можно принимать теоретически в начале апреля. И тогда весь месяц мы можем работать с группами.

— А как строится база?

— В сторону Северного полюса для поиска льдины вылетают вертолеты Ми-8. Самолет Ил-76 сбрасывает им топливо, два трактора и персонал, который будет искать подходящую льдину и строить взлетно-посадочную полосу. Они начинают искать поляну однолетнего толстого льда толщиной не менее 150 сантиметров. Для того чтобы принимать регулярные рейсы (используется Ан-74), находят льдину примерно такую, чтобы построить две полосы протяженностью не менее трех километров. Технология требует от двух до семи дней подготовки.

После подготовки полосы вылетает самолет с палатками, оборудованием, техническим персоналом. Начинается строительство лагеря. Лагерь строится быстро — примерно за шесть часов.

— Много людей за сезон принимаете?

— У нас очень стабильный рынок, в среднем принимаем 200 человек, из них примерно 50% лыжников. Еще марафонцы регулярно приезжают, в этом году приезжало 70 человек. Есть туристические программы — те, кто приезжает на одну ночь, проводят 1-2 часа на полюсе, ночуют в "Барнео" и назад. Есть парашютисты, ныряльщики. Но в этом году только туристы, марафонцы и лыжники.