Тимофей Маякин: в параде Победы 9 мая будут участвовать 1000 музыкантов

Начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ, главный военный дирижер Тимофей Маякин во время интервью в Москве

Начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ, главный военный дирижер Тимофей Маякин во время интервью в Москве

9 мая ожидается одно из главных событий страны —73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, а с 24 августа по 2 сентября в Москве пройдет XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Активными участниками этих мероприятия являются коллективы Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Об особенностях музыкальной программы парада в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне, а также о том, что ждет зрителей предстоящего фестиваля, в интервью РИА Новости рассказал начальник этой службы — главный военный дирижер, полковник, заслуженный артист Российской Федерации Тимофей Маякин.

— Как проходит подготовка оркестров к параду 9 мая? © РИА Новости / Алексей Наумов Более 70 мероприятий пройдут в подмосковных парках в День Победы

— Оркестр начал готовиться задолго к параду. В тот момент, когда уже сформированы пешие колонны, порядок их прохождения, порядок прохождения техники, пролета авиации, мы уже начинаем работать над репертуаром для парада. Каждый военный дирижер занимается со своим оркестром. Такая работа начинается еще с декабря предшествующего года, и в марте мы собираем сводный оркестр. Происходит сдача парадного репертуара. Дальше подготовка идет с марта и до парада.

— Сколько таких композиций планируется исполнить во время парада?

— До 40 произведений будет на параде исполнено. Парад — это воинский ритуал, его проведение строго регламентировано общевоинским уставом, поэтому будет звучать обязательная для исполнения музыка — это Государственный гимн Российской Федерации, "Славься" Михаила Глинки, также будут исполняться встречные и строевые марши для прохождения пеших колонн, марши для прохождения техники и пролета авиации. Особенность наших коллективов заключается еще и в том, что мы все произведения учим наизусть в отличие от иностранных военных оркестров. Работа кропотливая, тяжелая, но мы справляемся.

— Сколько всего военных музыкантов примет участие в параде?

— Помимо сводного военного оркестра у нас в параде принимают участие суворовцы военно-музыкального училища, с их учетом можно говорить, что на Красной площади будет присутствовать и участвовать в параде 1000 музыкантов. Сводный оркестр 900 человек и 100 человек суворовцев. Всего в состав сводного оркестра входит 39 оркестров, в том числе сводный оркестр войск национальной гвардии, сводный оркестр МЧС и сводный пограничный оркестр.

— Можете немного рассказать о предстоящей программе фестиваля? © РИА Новости / Александр Нестеров Перейти в фотобанк В московской мэрии рассказали, как пройдет празднование Дня Победы

— Все традиционно. Зрителей ожидает построение, будет пролог, будет финал, исполняемые сводным многонациональным оркестром. В этом году будет представлено много государств. На фестивале прозвучит "Прощание славянки", под которую все оркестры будут покидать Красную площадь, а также отрывок из торжественной увертюры "1812 год" Петра Чайковского. Остальные произведения оставим пока что в тайне.

— Ваши оркестры участвуют в социальной программе фестиваля, они будут выступать в парках и на вокзалах?

— Да, с 19 мая все военные оркестры московского гарнизона и военные оркестры Вооруженных Сил Российской Федерации будут участвовать в программе "Военные оркестры в парках". Каждую субботу, начиная с 19 мая и до начала фестиваля "Спасская башня", один из оркестров будет играть в одном из парков Москвы.

— Что планируется играть в парках?

— Репертуар планируется классический для военных оркестров. Будут звучать вальсы, маршевая музыка. Особенность программы этого года в парках — будет звучать танцевальная музыка. Музыкальный ряд будет подстроен под людей, под отдыхающих москвичей.