Александр Никитин: Тамбовщина нацелена на социально-экономический рывок

В недавнем выступлении перед депутатами областной думы с ежегодным отчетом глава администрации Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион в 2018 году должен заложить основы для большого социально-экономического рывка. В интервью РИА Новости Никитин рассказал, каких успехов в решении этих задач уже удалось достичь и какие планы будут реализовываться в ближайшей перспективе.

— Александр Валерьевич, какие достижения Тамбовской области в сфере экономики можно отметить в первую очередь?

— Прошедший год запомнился рекордными показателями в сельском хозяйстве: и по зерну — за всю историю области не было такого урожая, и по производству мяса и сахарной свеклы мы находимся в первой пятерке российских регионов-производителей. В целом индекс производства продукции сельского хозяйства достиг одного из наивысших значений по России, это более 114 процентов. В ЦФО больше ни один регион не обеспечил такой рост.

Промышленность Тамбовской области впервые за пять лет показала рекордный прирост — более 10%. Это лучший показатель в Черноземье и 4-й — в ЦФО. Осуществлены беспрецедентные инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс области — 2,3 миллиарда рублей.

Ежегодно в области вводятся крупные объекты агропромышленного комплекса. В прошлом году открылись две птицефабрики замкнутого цикла — "Тамбовская индейка" и "Токаревская птицефабрика", комбикормовый завод и центр по разделке мяса компании "Ашан".

Столь значимые события происходят, только если в регионе создается комфортный инвестиционный климат. И здесь мы занимаем достойные позиции, одни из лучших как в рейтингах инвестиционной привлекательности, так и по реализации целевых моделей бизнеса, уровню развития государственно-частного партнерства, внедрению Стандарта развития конкуренции, прозрачности госзакупок. Эксперты оценивают вложения на территории области как наиболее безопасные и практически безрисковые. В Национальном инвестиционном рейтинге Тамбовская область занимает 11-е место.

Нам удалось возродить традиционные и создать новые тамбовские бренды — от тамбовского окорока и картошки до мичуринских яблок. У нас выпекают один из лучших в стране хлеб, производят изысканное мясо индейки. Благодаря нашим сельскохозяйственным стартапам в области производится осетрина, фуа-гра и крольчатина высшего качества. Чистота продукции подтверждена первом местом области в Национальном экологическом рейтинге шестой год подряд, в том числе и в Год экологии, объявленный президентом. Мы сосредоточены на большой и серьезной задаче — обеспечить страну здоровыми продуктами питания и лучшими технологиями их производства во имя сбережения и укрепления здоровья нации.

— Год назад вы озвучили стратегические цели и приоритеты, поставили задачу систематизировать их в новой Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области. Что удалось сделать в этом направлении?

— Стратегия разработана и впервые по-настоящему совместно, со всеми заинтересованными участниками — представителями власти, бизнеса, науки, общественности. Проект прошел обсуждение в каждой территории. Хочу особо подчеркнуть: наши стратегические задачи и установки полностью соответствуют повестке президентского послания. Стратегия получила высокие оценки на федеральном уровне, согласована с ключевыми министерствами. На днях документ уже был принят в первом чтении депутатами областной думы. Так что задача решена.

— Одним из приоритетов в экономической политике вы назвали повышение конкурентоспособности региона на рынке инвестиций. Что для этого необходимо предпринять?

— Экономика Тамбовской области продолжает демонстрировать положительную динамику выше среднероссийских темпов. По предварительной оценке, за последний год рост составил 4,3%. Валовой региональный продукт на душу населения достиг около 374 тысяч рублей. Но с учетом президентских задач двигаться вперед нам нужно быстрее, ведь озвучена национальная цель — к 2025 году увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Следовательно, надо обеспечить значительный рост инвестиционной активности. У региона есть для этого достаточный потенциал и фундамент, на базе которого можно уверенно двигаться вперед.

В прошлом году объем инвестиций в основной капитал из всех источников составил 112 миллиардов рублей, с ростом на 3,2% к уровню 2016 года. Если не учитывать столичный регион, то в Центральном федеральном округе это 5-й результат. Был завершен ряд крупных проектов, начата работа над реализацией новых, всего их в области сейчас более двухсот. Мы всячески этому содействовали, оказывали помощь, упрощали и ускоряли взаимодействие бизнеса и государственных институтов.

В настоящее время инвестиции составляют в валовом региональном продукте около 29%. Этот уровень значительно выше среднероссийских значений (17,3% в ВВП) и тех целевых установок (25%), которые озвучены в послании президента. Это наше несомненное конкурентное преимущество. С учетом всех наших стратегических векторов достигнутый показатель не должен снижаться.

Считаю, что нам по силам в этом году войти в ТОП-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и завершить внедрение целевых моделей бизнеса. До июня они будут актуализированы на федеральном уровне. Работа в муниципалитетах по поиску и взаимодействию с инвесторами должна быть более системной, инициативы с мест пока недостаточно. Для каждого главы муниципального образования области должно быть делом чести в текущем году привести на свою территорию хотя бы один, но масштабный инвестиционный проект в реальном секторе экономики.

— Имеются ли уже положительные примеры работы муниципалитетов?

— С удовлетворением могу отметить, что в ряде мест решена поставленная мною задача по созданию зон с особым режимом предпринимательской деятельности. Это три индустриальных парка — в Уварово, Котовске, Никифоровском районе. И наиболее значимый итог — правительство РФ присвоило моногороду Котовск статус Территории опережающего социально-экономического развития. Льготный режим ведения бизнеса не только регионального, но и федерального уровня позволит диверсифицировать экономику, стимулировать приток инвестиций, и главный итог — улучшить качество жизни.

В текущем году мы должны обеспечить заключение соглашений с не менее чем тремя резидентами на каждой территории. По индустриальным паркам необходимо войти в федеральный реестр.

— Какие еще конкурентные преимущества региона вы бы выделили?

— Важным конкурентным преимуществом в современной экономике является наличие в регионе мощных научно-образовательных центров, интегрирующих науку, инновации и бизнес. В соответствии с поручением президента такой центр формируется в Тамбовской области. В прошлом году мы провели ряд важных встреч на федеральном уровне и достигли определенных договоренностей по проекту создания инновационного научно-технологического комплекса "Мичуринская долина". В кратчайшие сроки будет завершена разработка инвестиционной стратегии проекта, его финансовой модели, подготовлено необходимое нормативно-правовое оформление на уровне региона. Этот проект уже поддержали профильные комитеты Госдумы, Совета Федерации, научные организации федерального уровня.

— В качестве одного из приоритетов вы выделили обеспечение роста производительности труда во всех секторах экономики. Каким образом будет выполнена эта задача?

— Уверен, что без роста производительности труда невозможно обеспечивать постоянный рост экономики. За последний год только в индустриальном секторе тамбовской экономики было создано более 500 высокопроизводительных рабочих мест, освоен выпуск 60 новых видов конкурентоспособной продукции. Рост производительности труда в расчете на одного работающего составил рекордные 20%. Было вложено 5 миллиардов рублей инвестиций, что составляет 123% к 2016 году.

Росту производительности труда в Тамбовской области будет способствовать создание технопарка в сфере высоких технологий. В прошлом году частная компания, специализирующаяся на IT-технологиях в секторе АПК, сделала к этому первые шаги в Тамбове. Нам необходимо оказать содействие, чтобы технопарк заработал на полную мощность и обеспечил социально-экономический эффект для региона.

Одновременно с этим администрация Тамбовской области заключила соглашение о сотрудничестве с Фондом "Сколково", проведен совместный конкурс инновационных проектов для черноземных компаний, есть намерения создать на паритетной основе с крупным бизнесом Региональный акселератор для стартапов. Наша область включена в качестве пилотного региона для реализации мероприятий по увеличению проникновения технологий "интернета вещей" в АПК. Корпорация развития Тамбовской области в настоящее время осуществляет НИОКР по созданию единой IT-платформы аграрного рынка. Планов, которые необходимо реализовать, много. Они являются начальным этапом цифровизации тамбовской экономики, которая позволит увеличить производительность труда и, в конечном итоге, валовый региональный продукт.

— Как известно, локомотивом экономики региона является сельское хозяйство, агропромышленный комплекс в целом. Каковы планы по его дальнейшему развитию?

— В агропромышленном комплексе мы достигли самых высоких показателей за всю историю области. Бесконечный экспоненциальный рост, конечно, невозможен, но и достигнутых позиций мы не потеряем, наша цель — экспансия на новые рынки.

Недавно мы заложили памятную капсулу в ознаменование начала строительства на территории индустриального парка "Уварово" биотехнологического комбината по глубокой переработке фуражного зерна с получением концентрированных белковых кормопродуктов. Могу сказать, что технология данного производства не имеет аналогов не только в России, но и на мировом уровне. Рассчитываю также, что в этом году будет окончательно завершено строительство современного мукомольного комплекса Сабуровского комбината. Планируется реализация проекта по глубокой переработке зерна в Мичуринском районе.

Практически на 40% выросло производство мяса скота и птицы по отношению к 2016 году, мы относимся к крупнейшим производителям в масштабах всей страны. Только в прошлом году в свиноводстве реализованы проекты мощностью 180 тысяч тонн, в птицеводстве завершено строительство двух крупнейших фабрик на 200 тысяч тонн. Выход в текущем году на проектную мощность птицефабрик, строительство крупных свинокомплексов в Жердевском, Знаменском, Сампурском районах, а это уже целый кластер, позволит нам увеличить производство мяса к концу года еще почти на 10%. А вместе с этим вырастут и число рабочих мест, и доходная база местных бюджетов.

Экспортные возможности, в первую очередь, мы связываем с мясоперерабатывающей промышленностью. В этом году планируется значительное расширение мощностей и ассортимента продукции на существующей бойне в Тамбовском районе, а также убойного производства на предприятии "Тамбовская индейка".

В этом году планируем приступить к реализации первого этапа колоссального проекта по строительству молочных комплексов и крупного молокоперерабатывающего комбината, который позволит увеличить производство молока в разы и решить в течение пяти лет задачу 100-процентной самообеспеченности.

Кроме того, очень важной темой для нас остается развитие садоводства и овощеводства. Только в 2017 году осуществлена масштабная закладка более 900 гектаров плодовых садов, из них 76% — интенсивного типа. На особом контроле у нас проект строительства крупного 30-гектарного тепличного комплекса в Мичуринском районе (получено положительное решение кредитного комитета Россельхозбанка), который за 6 лет позволит нам обеспечить жителей области овощами в полном объеме. Считаю также, что, наряду с крупным агробизнесом, должно получить развитие фермерство, а также потребительская и сельскохозяйственная кооперация.

В целом, какие бы успехи мы не демонстрировали в экономической политике, мы не должны забывать, что все это делается только для того, чтобы сделать наш регион максимально привлекательным, предоставить нашим людям наилучшие условия и возможности для самореализации и обеспечить им достойное качество жизни. Наша стратегическая цель — именно в этом.

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