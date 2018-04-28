Николай Тестоедов: импортозамещение продлится еще 10 лет

Импортозамещение, ставшее за последние несколько лет официальным лозунгом российской промышленности, проходит в разных отраслях в различном темпе. В спутникостроении, например, оно осложняется тем, что российским предприятиям приходится замещать самые высокотехнологичные и сложные детали — элементную базу. О том, сколько времени может занять этот процесс, как к нему подходят различные заказчики, а также о расширении российских орбитальных группировок связи и навигации как в интересах Минобороны, так и в мирных целях, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор сибирского спутникостроительного предприятия "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" Николай Тестоедов.

— 19 апреля на орбиту был запущен второй космический аппарат связи серии "Благовест" для нужд Минобороны. В каком состоянии находится аппарат, и в какие сроки он будет передан на управление военным?

— Спутник выведен на целевую орбиту с высокой точностью. Сейчас, в соответствии с программой выведения, он движется на восток со скоростью 2 градуса в сутки. 25 апреля мы включили двигатели для тестирования системы маневрирования. В середине мая аппарат будет доставлен в точку испытаний, по завершении которых будет переведен в точку постоянного стояния.

— А как дела на первом спутнике, запущенном в прошлом году?

— Первый аппарат серии " Благовест" уже передан Минобороны в опытную эксплуатацию. Рабочая эксплуатация начнется тогда, когда вся система, включая ракету-носитель, наземный комплекс управления будут сданы заказчику в комплексе. На программу летных испытаний отводится обычно от одного до нескольких лет. Все зависит от сложности испытаний и количества элементов системы. Для нас сейчас главное, что второй аппарат выведен в нужную точку, а все испытания, проведенные на сегодняшний момент, подтвердили работоспособность его целевой аппаратуры.

— Сохраняются ли планы на запуск третьего аппарата в конце года?

— Мы планируем запуск в ноябре, но все зависит от решения госкомиссии. В этом году будет изготовлен четвертый аппарат. Его производство четко идет по графику. Запуск будет произведен по указанию Минобороны.

— Еще одна система, создающаяся по заданию военного ведомства, это "Гео-ИК-2" — система высокоточных геодезических измерений. Первый аппарат системы работает на орбите с 2016 года. Когда к нему добавится второй для формирования полноценной группировки?

— Изготовление второго "Гео-ИК-2" мы планируем завершить в ближайшие дни. Запуск — по указанию госзаказчика, то есть Минобороны.

— Уже третий год не обновляется орбитальная группировка системы "Гонец", когда возможен запуск? © РИА Новости / Игорь Руссак Перейти в фотобанк В РФ разработали проект обитаемого аппарата для полетов к ближним планетам

— Действительно, у нас с 2016 года находится на хранении блок из трех аппаратов. В этом году мы изготовили еще три "Гонца", а в мае — еще одну тройку. То есть получится, что к середине года у нас будет девять резервных спутников. Мы надеемся, и в планах пусков Роскосмоса он обозначен, что в 2018 году состоится запуск одной тройки "Гонцов". Этого достаточно для того, чтобы довести орбитальную группировку системы до полного состава. После этого мы будем поддерживать группировку в необходимом составе. Сейчас также мы ждем решения о начале разработки космического аппарата системы "Гонец" нового поколения с пропускной способностью, увеличенной в десятки раз.

— Недавно в капитал "Гонца" вошли новые коммерческие собственники. Ожидаете ли вы с их приходом подвижек с выходом "Гонца" на новые коммерческие рынки?

— "Гонец" как техническая система создана Роскосмосом, но ее проблема в том, что она недостаточно востребована на коммерческом рынке. В системе работает 9 спутников из 12, созданы региональные наземные пункты приема данных, создана наземная аппаратура для потребителей. Я очень надеюсь, что если у "Гонца" появились новые собственники, то только для увеличения коммерческого использования. Это пойдет на пользу и системе "Гонец", и Роскосмосу, и потребителям. Услуги спутниковой связи в нашей стране, учитывая ее расстояния, должны быть в десятки раз более востребованными, чем есть на сегодняшний момент.

— На прошлой неделе вышел из строя один из спутников системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту еще в 2009 году. Будете ли пытаться восстановить его работоспособность или запустите новый аппарат на замену?

— Аппарат номер 734 два года переработал сверх гарантийного срока. Мы прилагаем усилия к восстановлению его работоспособности, но параллельно приняты все необходимые решения по снятию с хранения следующего аппарата №56, который мы начинаем готовить к запуску, намеченному примерно на середину июня этого года. Вне зависимости от состояния спутника №734, даже если мы его реанимируем, он войдет в орбитальный резерв.

— В планах на этот год намечалось три запуска "Глонасс-М" и один запуск "Глонасс-К" нового поколения. Планы остаются?

— Все планы сохраняются. "Глонасс-М" мы будем запускать по оперативной необходимости, то есть если какой-то из спутников на орбите выйдет из строя. "Глонасс-К" мы также готовим к запуску. Согласно графику, его изготовление завершится в ноябре, это значит, что запуск технически возможен в декабре.

— В какие сроки будет готов проект импортонезависимого спутника "Глонасс-К2"?

— Срок его изготовления — 2021 год. Дополнительный эскизный проект по повышению его точностных характеристик мы намерены защитить в Роскосмосе в течение ближайших трех месяцев.

— Недавно в прессе появилась информация, что Главное управление по особо важным делам Следственного комитета возбудило дело в отношении в том числе и неустановленных лиц ИСС по необоснованным тратам на создание наземного комплекса управления. Как-то можете прокомментировать эту информацию?

— Я почитал статью с удивлением и возмущением. Из нее я узнал, что у меня, оказывается, были обыски, изъятие документов. Это какой-то непонятный и грубый вброс. Могу лишь повторить слова Цицерона: "Ищи, кому выгодно".

— Недавно замглавы Россвязи Игорь Чурсин заявил, что до 70% комплектующих при изготовлении спутников закупается за рубежом. При этом он вел речь о спутниках связи, которые изготавливаются вашим предприятием. Относится ли это ко всем вашим спутникам? © РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Эскизный проект спутников-ретрансляторов "Луч-5М" разработают в 2018 году

— Это было достаточно эмоциональное заявление, и оно обозначало верхнюю границу иностранных компонентов. В тех же "Глонасс-М" импортная комплектация меньше 40%. Роскосмосом разработана и предприятиями отрасли выполняется программа импортозамещения, по которой к 2022 году в космических аппаратах "Глонасс" должно быть не более 10% иностранных комплектующих, а к 2025 году поставлена сверхзадача свести импортные составляющие до нуля. Где-то речь идет о замене импортной элементной базы на разрабатываемую Минпромторгом, а где-то, где имеются большие сложности, речь идет об изменении схемных решений. Путь нам понятен. Он сложный, длинный, но мы по нему идем. Мы выйдем на полное импортозамещение позже, чем планировалось изначально, но самое главное, что это системно разработанный Роскосмосом путь. В сумме путь от начала до конца займет лет 10. Но этот путь надо пройти.

— А озвученные показатели использования иностранных комплектующих на спутниках связи соответствуют действительности?

— ФГУП "Космическая связь" само выбирает поставщика полезной нагрузки. Не мы, проводя какое-то импортозамещение, а заказчик. Мы на нашем предприятии очень активно работаем по импортозамещению электронно-компонентной базы, материалов, технологий, и у нас есть успехи в этом направлении. В аппаратах Роскосмоса и тем более Минобороны мы применяем импортозамещающие решения, но "Космическая связь" ведет себя более консервативно. Ориентироваться на показатели использованной в спутниках этого оператора иностранной элементной базы не стоит. Они просто покупают иностранную полезную нагрузку за рубежом.

— А на военных спутниках связи "Благовест" большая доля зарубежных составляющих? © РИА Новости / Владимир Баранов Перейти в фотобанк Спутникам ГЛОНАСС "обновят прошивку"

— Там соотношение тоже было не очень удачное, потому что до 2014 года, когда еще не было ни рисков, ни ограничений, мы закупили большое количество иностранных комплектующих. Сроки создания спутников для Минобороны были важнее. Но впервые в России на тех же "Благовестах" мы применили контурные антенны отечественного производства. Что такое контурная антенна? Она дает проекцию радиосигнала не в виде круга, а в форме "сапога" Италии или островов Японии. Это позволяет тратить меньше энергии на обслуживание зоны вещания, концентрируя более мощный луч на территории заказчика, снижая затраты в том числе на наземном оборудовании.

— После запуска четвертого "Благовеста", есть ли еще военные спутники вашего производства, которые будут запускаться на "Протоне"?

— На сегодняшний день все последующие космические аппараты изготавливаются из расчета их запуска на ракетах семейства "Союз-2" и "Ангара".

— Какова ситуация с украинским спутником "Лыбидь"?

— Он продолжает находиться на ответственном хранении. Космический аппарат находится в том состоянии, которое позволяет в короткие сроки при принятии решения о запуске провести необходимые электрические испытания и выйти на предстартовую подготовку. Но решение об этом должен принимать заказчик.