Андрей Татаринов: мы запатентуем бренд "Новичок" для бытовой химии

Британские СМИ утверждают, что отравляющее вещество "Новичок", которым в Солсбери отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было разработано в городе Шиханы Саратовской области. Здесь расположен филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, который в советское время действительно занимался разработкой боевых химических веществ. С 1990-х годов институт прекратил военную деятельность и наладил разработки в интересах гражданской промышленности. О том, как жители города отреагировали на заявления британских СМИ, и планах по использованию бренда "Новичок" для производства бытовой химии в интервью РИА Новости рассказал глава закрытого административного территориального объединения Шиханы Андрей Татаринов.

— Что собой представляет город Шиханы?

— По состоянию на 1 января 2018 года у нас в городе проживало 5665 человек. Из них 2500 — пенсионеры, но надо иметь в виду, что у нас в Шиханах люди, работавшие в химической промышленности, уходят на пенсию в 45 лет, то есть в этой цифре заложена большая доля трудоспособного населения. Еще 1030 человек дети — 630 школьников и 400 дошкольного возраста.

Жители города — в основном приезжие с высшим образованием. На протяжении 1960-1970-х годов к нам приезжали многие выпускники столичных вузов. Так, на нашей территории был образован ГИТОС — Государственный институт технологий органического синтеза. Сейчас это филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Это предприятие занималось в том числе разработкой химического оружия. В 1990-х Российская Федерация подписала конвенцию о запрещении химического оружия. Я помню, как сюда приезжали американцы, все обследовали. Все работы в институте проводились под их наблюдением. Институт начал заниматься вопросами уничтожения химоружия, не занимался сам уничтожением, а разрабатывал соответствующие технологии. На сегодняшний день программа завершена. Институт выполнил свою задачу. Мы понимаем, что ЗАТО Шиханы в своем статусе доживает последние дни, и ожидаем перепрофилирования института. Но мы не унываем и видим перспективы развития города в той части, что город расположен в центре транспортных артерий. Недалеко протекает Волга, проходит железная дорога, у нас рядом идет федеральная трасса, и мы надеемся, что вблизи с Шиханами пройдет трасса Шанхай — Гамбург, так называемый Новый шелковый путь. Мы надеемся, что выгодное местоположение приведет к развитию нашего города.

Из действующих предприятий у нас в городе расположена фирма по производству химии в области ветеринарии — это "Группа Фокина". Они производят вещества для применения сельхозпроизводителями не только в России, но и поставляют их на экспорт. С деятельностью таких предприятий мы и связываем надежды на будущее.

Город наш живет и развивается. На днях мы представляли в правительство Саратовской области проект по развитию нашего города, и он был рекомендован для участия во Всероссийском конкурсе развития малых городов. Шиханы — город химиков, даже День города у нас отмечается в День химика, 27 мая, поэтому одна из идей развития города — создать сквер Химиков, установить там стелу — руки, держащие колбу. В этом году установим ко Дню памяти и скорби Вечный огонь. Планируем развивать пешеходные зоны с лавочками, сценой в парке. Мы сделаем Шиханы жемчужиной в саратовском Поволжье.

— В 2017 году постановлением правительства России в ЗАТО Шиханы установлен новый режимный статус. Как это сказалось на городе?

— Раньше на нас распространялась режимность предприятий по линии Минобороны. Сейчас стало чуть проще. Не нужно проходить КПП на въезд, хотя для посещения города требуется получение разрешения, согласованного с органами ФСБ, а въезд иностранцам на территорию города запрещен. Даже если кто-то к нам проберется, у нас в Шиханах все сразу все узнают. Вот вы приехали, а мне уже несколько раз позвонили и сказали о вашем прибытии. Режимность города накладывает свой отпечаток и на жителей. Помимо того, статус ЗАТО накладывает определенные ограничения на развитие бизнеса. Мы не можем продавать землю на территории города в частную собственность, а можем только сдавать ее в аренду. Это ограничивает возможности по привлечению инвестиций.

— Великобритания утверждает, что "Новичок" разрабатывался и производился в Шиханах. Для этого им нужно было получить какие-то образцы для сравнения из вашего города. Приезжали ли недавно к вам какие-нибудь британские шпионы? © REUTERS / Hannah McKay Странный яд, убитый кот, стертый твит и другие нелепости в деле Скрипалей

— Шпионов у нас здесь никаких не было. Наша служба безопасности работает очень качественно. Если говорить о том, что британцы что-то где-то взяли, то меня интересует вопрос: а где взяли? У нас нельзя взять то, чего у нас и так нет. ГОСНИИОХТ — это институт, который сейчас, после завершения программы уничтожения химоружия, уничтожает сам себя. Сейчас там идет снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи. Обожженный мусор складируется на специальном полигоне. Это все проводится с целью очистки территории института для последующего развития там какого-то нового производства. Нельзя у нас приехать и взять какой-то образец. Они его что, в аптеке купили? Сказать, что "Новичок" был произведен в Шиханах, это абсурд. Мы воспринимаем все эти обвинения как обман, как выдумку. Главное, что все эти обвинения бездоказательны. Все жители нашего города это знают.

— Как вы в целом воспринимаете поднятую в мировых СМИ шумиху вокруг вашего города?

— У нас жители города, в связи со спецификой производства, не очень разговорчивые с посторонними, но в этой ситуации они даже немного гордятся тем, что про город, про их труд пишут в мировых новостях. Они говорят: "Мы "Новичок" не создавали, но мы работали на благо страны, для ее защиты. И эти заслуги, пусть и спустя 30 лет, но признали во всем мире".

— Видите ли вы какую-то возможность для развития города за счет использования ситуации вокруг "Новичка"? © Фото : МИД России Лавров ответил на сообщения о производстве "Новичка" в Саратовской области

— На днях я прочитал в интернете, что где-то в Ульяновской области фермер начал выпускать подсолнечное масло под маркой "Новичок". Меня эта ситуация немного задела. Ведь это наш бренд, который связан с Шиханами. Я дал команду администрации города проработать вопрос о патентовании бренда "Новичок" в качестве торговой марки для бытовой химии. Никто ведь о Шиханах не знал до той поры, пока нас не прорекламировали британские СМИ. Этой возможностью надо пользоваться для привлечения в город инвестиций.

— Ну а что вы думаете в отношении заявлений бывших работников института и жителей города, которые уехали на Запад?

— Все обвинения в адрес России от Мирзоянова, Углева, насколько я узнавал у жителей города, которые с ними работали, не серьезны. Они выдают себя за экспертов, за создателей, но на самом деле лишь косвенно работали с программой по созданию боевых отравляющих веществ. Помните, как они говорили, что если Скрипалей отравили "Новичком", то это завершится летальным исходом? Но я изначально всех заверял, что как только пройдут президентские выборы в России, Скрипали оживут. Возникает вопрос, а было ли покушение на их жизни?

— Как ситуация вокруг "Новичка" сказалась на общественной жизни в городе?

— СМИ нас просто атаковали. К нам приезжают журналисты с телеканалов, из газет. Но мы люди немногословные, да и сказать-то нам нечего кроме того, что никакого "Новичка" у нас нет. А так, конечно, люди обсуждают ситуацию, следят за новостями.

— Имеется информация, что в ближайшее время филиал ГОСНИОХТ могут полностью закрыть. Это действительно так? Ведь это градообразующее предприятие. © AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas Политолог прокомментировал сообщение о "тайной российской химлаборатории"

— В советские времена это действительно было градообразующее предприятие, но сейчас это уже не так. Сейчас в ГОСНИОХТ работает всего 200 человек. Весь институт состоит всего из нескольких корпусов, некоторые из которых уже снесены. Если предприятие перестало производить продукцию, то его нужно закрывать, а на этом месте открывать новое. Но предприятие, которое использовало ядовитые вещества, нельзя использовать, его можно только снести. Я думаю, что руководство института совместно с федеральными структурами найдет возможность для дальнейшего использования территории института для других целей.

— Что в дальнейшем может производиться на освобождаемой территории?

— Этот вопрос не в моей компетенции, это вопрос к Минпромторгу и руководству ГОСНИОХТ, но считаю, что уникальную площадку нужно обязательно задействовать.

— Вблизи города находились военные полигоны. Испытывалось ли там химоружие? Безопасна ли эта территория сейчас?

— Полигон до сих пор существует, он находится в ведении Минобороны, к нам он никакого отношения не имеет, но насколько мне известно, в Шиханах никогда не проводились полигонные испытания химического оружия. Для этого были предназначены другие места.

— Как в целом обстоит дело с экологической обстановкой в городе, не находят ли захоронения химических веществ?

— В Шиханах никогда не хранилось и не захоранивалось химическое оружие. Оно разрабатывалось, но именно самих складов не было.

— А за грибами ходить не боитесь?

— Все жители города с самого начала его существования ходили и продолжают ходить за грибами. Случаев отравления не зафиксировано. Грибы у нас хорошие, за ними и из других районов приезжают.

— Помимо Шихан существует город Шиханы-2. Что там?

— Шиханы-2 относится к городу Вольску. Там расположена воинская часть мобильной бригады, которая принимала участие в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Но все вопросы о деятельности части нужно адресовать в Минобороны.

— С чем вы связываете будущее города?

— В настоящее время мы разрабатываем план социально-экономического развития города на ближайшие годы, и главный акцент в развитии города мы хотим сделать на химическую промышленность, главным образом в части производства удобрений и веществ по борьбе с вредителями. Мы живем в сельскохозяйственном регионе — наши потенциальные клиенты живут вокруг нас. Тот уникальный научный потенциал, который у нас есть, нужно использовать в полном объеме.