РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Михаил Ненашев о маринистике: надо преодолеть в РФ "сухопутность" мышления

12:3025.04.2018
0460
© Фото предоставлено Движением Поддержки ФлотаПредседатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил НенашевПредседатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев
© Фото предоставлено Движением Поддержки Флота

Первое Всероссийское собрание маринистов открылось сегодня в Москве и впервые в истории объединит писателей, поэтов, публицистов, художников, музыкантов, скульпторов, работников кино, телевидения, театра и других творческих деятелей флотской темы из разных регионов России. Этот форум проводится с целью повышения интереса к маринистике со стороны общества и власти, что придаст новый импульс его развитию и поможет вывести маринистику на новый качественный уровень, благо потенциал для этого есть.

Какие проблемы накопились в отечественной маринистике, и как их решать, в интервью РИА Новости рассказал руководитель оргкомитета, председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.

— Михаил Петрович, идея ДПФ провести Всероссийское собрание маринистов по всему спектру культурной деятельности актуальна и своевременна. Расскажите, как она возникла, и как бы вы определили основные цели и задачи этого мероприятия?

— Наша инициатива исходит из самой жизни, из поиска новых стимулов для развития российского флота, всех его составляющих — ВМФ России, морского (транспортного), речного, рыбопромыслового флотов, судостроительной, судоремонтной промышленности, морской науки, морской пограничной береговой охраны, народного флота: яхтинга, водных видов спорта. Все 26 лет деятельности ДПФ мы реализуем свои программы, проекты во взаимодействии с маринистами разных направлений — писателями, поэтами, публицистами, художниками, скульпторами, музыкантами, творческими деятелями кино и театра.

Лес весной. 1884. Серпуховской художественно-исторический музей
© Иван Шишкин
Картина Шишкина "Лес весной" в подмосковном музее оказалась "Осенью"
Идея объединения маринистов — творческих людей из разных регионов, представляющих все составные части российского флота, уже долгое время присутствует в нашей повестке, но условия для ее воплощения образовались только сегодня. Мы считаем, что пришло время говорить о маринистике, причем новым языком. Только так мы сможем донести все интересное и достойное из произведений на морскую тему до большинства людей, что позволит более эффективно взаимодействовать с нашим обществом. Одна из главных задач первого Всероссийского собрания маринистов заключается в новых подходах в объединении потенциалов творческих людей для активного содействия творческому современному развитию маринистики в интересах всего российского флота и всего нашего Отечества.

Мы рассчитываем, что собрание маринистов даст активный импульс позитивному влиянию на ведущие структуры общества, на институты государства и будет способствовать росту современного уровня качественной подготовки кадров для службы на флоте, для работы на флоте, в судостроительной и судоремонтной промышленности, в морской науке. Достойные произведения маринистики — это и ориентир для тех, кто начинает взрослую жизнь. А создание флотских мемуаров кузнецовского уровня — ориентир для завершающих службу, работу на флоте.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкХудожник рисует на одном из пляжей Севастополя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Художник рисует на одном из пляжей Севастополя

— Как отнеслись к инициативе ДПФ о проведении собрания в руководстве флотов, в органах власти, в творческих союзах России?

— Изначально хотелось, чтобы эта объединительная идея собрания исходила от соответствующих флотских, властных институтов, от самих творческих союзов, от управленческих организаций культуры, а ДПФ, являясь общественным морским общероссийским объединением, выступило бы соорганизатором. Эту позицию я озвучивал много раз на встречах, совещаниях в разных профильных ведомствах, в ответ получал только слова поддержки или чиновничье безразличие. Реальных действий в этом направлении не было. Понимание и конкретное участие в реализации этого проекта я встретил у руководства Федерального агентства морского и речного транспорта, Объединенной судостроительной корпорации, Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, командования ряда флотов.

— В каком формате планируется проводить собрание, и какие главные вопросы будут вынесены на повестку дня?

Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 Владимир Мономах. Архивное фото
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в фотобанк
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система

— Формат встречи будет традиционным — организуем интересное, содержательное обсуждение повестки дня: что происходит в отечественной маринистике, и выработка современных, реальных предложений по стимулированию нового развития российской маринистики. На пленарном заседании собрания, естественно, первое слово будет предоставлено маринистам-писателям, поэтам, публицистам, художникам, скульпторам, музыкантам, другим представителям творческих профессий. Выступят перед собравшимися и руководители морских государственных структур, представители власти. Затем планируем работу по секциям: проза, поэзия, публицистика; изобразительное искусство и скульптура; музыканты, исполнители песен; кино, телевидение, интернет, театр. Завершится собрание принятием общего документа — практических рекомендаций. Конечно, важнейшей частью собрания станет знакомство маринистов разных регионов страны друг с другом, их общение между собой. К сожалению, люди зачастую не знают, что происходит в разных областях маринистики в пределах одного региона и даже города. И сама подготовка к собранию уже служит объединению маринистов, а форум, рассчитываем, будет способствовать содружеству творческих людей как в масштабах российского флота, так и всей страны.

— Как вы оцениваете текущее положение дел в отечественной маринистике? Насколько оно соответствует потенциалу нашей страны?

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на выставке "Айвазовский и маринисты. Живые полотна"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Айвазовский и маринисты. Живые полотна"

— Современное состояние российской маринистики таково, что новых Пикулей, Конецких, Боголюбовых, Айвазовских, Меньшиковых, Римских-Корсаковых, Рашей у нас, к огромному сожалению, нет, а творческой свободы столь много, что о ней 30 лет назад даже и не мечтали. Нет масштабных, образно говоря, всероссийских творческих произведений, которые могли бы значимо и позитивно повлиять на мировоззрение людей, особенно на молодых, побудить их выбрать профессию, связанную с морем. Сегодня наблюдается огромный дефицит качественной маринистики — нет новых достойных внимания фильмов, новой большой публицистики на морскую тему, нет документального кино всероссийского, международного значения. Художественные фильмы на морскую тему вроде бы и снимаются, но они какие-то пластмассовые, не увлекающие душу и ум зрителя. В музыке за последнее время не появилось ни одной песни, которая могла бы, к примеру, сравниться с "Раскинулось море широко", "Варяг", "Экипаж — одна семья", большинство "произведений" — ни смыслов, ни пафоса, ни мелодии. Многие из них воспевают местами абсурд, к примеру, один известный музыкальный коллектив поет о России, которая всего лишь "от Волги до Енисея". Вот и подумаешь, что худсоветы в прошлом — это не всегда плохо. Другой распространенный пример — в путеводителе, посвященном одному из морских городов России, 90% внимания уделено только достопримечательностям, расположенным на суше. Засилье "сухопутности" в мышлении, в производстве самого творческого продукта внутри страны отражается вульгарностью за рубежом, принижением России.

Посетитель у картины Девятый вал на выставке Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения в Третьяковской галерее на Крымском Валу
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Мой друг Иван Айвазовский: Порошенко нашел еще одного "украинца"

Бывая за границей и просматривая прекрасно изданные фотоальбомы, посвященные великим рекам, озерам планеты, вижу, что на первых местах реки, речушки США и других стран. А действительно великие реки, озера России упомянуты в такой маринистике невзначай и в самом конце, при этом среди авторов альбомов были люди с русскими именами и фамилиями. Разве такое приемлемо?! Духовными, интеллектуальными силами человек заряжается во многом через книги, СМИ, фильмы, музыку, и состояние современной российской маринистики в этом контексте можно охарактеризовать как периферийное. Давно необходимо было провести такое масштабное и обстоятельное, умное, интересное обсуждение состояния российской маринистики и сформировать предложения по ее действительному развитию.

— Какие механизмы для изменения ситуации появятся благодаря собранию?

— По итогам собрания будут обобщены все значимые предложения участников обсуждения и сформулированы конкретные общественно-государственные рекомендации, чтобы отечественная маринистика вышла на новый высокий уровень и чтобы ее вклад в мировую маринистику стал бы достойным России — великой морской, речной и океанской державы. Будет предложена система организационной и финансовой поддержки российской качественной маринистики со стороны морских государственных и частных флотских структур, со стороны соответствующих министерств и ведомств. Предварительно этот важнейший вопрос с руководителями ряда ведомств, корпораций, организаций я много раз обсуждал и работаю вместе со сподвижниками в этом направлении далее. Из лучших произведений участников собрания мы хотим сформировать двухтомник и издать его массовым тиражом для распространения по всем флотам, по всем регионам России.

Памятник И.К. Айвазовскому возле Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В галерее Айвазовского ответили на слова Порошенко об "украинском наследии"

Мы рассчитываем, что новый подход к объединению талантливых и деятельных людей и в ходе подготовки к собранию, и после него добавит результативного интереса к маринистике со стороны общества, власти. Это будет служить мощным импульсом к ее развитию. Стимулируя отечественную маринистику, мы служим флоту и России, ведь нашей стране давно нужны новые яркие, содержательные морские произведения в литературе, публицистике, в музыке, в кино, на телевидении, в театре, в изобразительном искусстве и в других областях культуры. Полагаю, хотя, может, это и излишне оптимистично, что 21 век для российской маринистики может стать таким же ярким, многогранным, каким был 20 век, или таким же мощным, выдающимся, как 18 и 19 века. Нынешнее поколение маринистов может открыть свои новые вершины, чтобы общество могло гордиться вновь создаваемыми произведениями, а не только тем, что создавалось ранее. И наша задача — стимулировать появление высокого уровня русской маринистики 21 века.

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена