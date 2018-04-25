Михаил Ненашев о маринистике: надо преодолеть в РФ "сухопутность" мышления

Первое Всероссийское собрание маринистов открылось сегодня в Москве и впервые в истории объединит писателей, поэтов, публицистов, художников, музыкантов, скульпторов, работников кино, телевидения, театра и других творческих деятелей флотской темы из разных регионов России. Этот форум проводится с целью повышения интереса к маринистике со стороны общества и власти, что придаст новый импульс его развитию и поможет вывести маринистику на новый качественный уровень, благо потенциал для этого есть.

Какие проблемы накопились в отечественной маринистике, и как их решать, в интервью РИА Новости рассказал руководитель оргкомитета, председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.

— Михаил Петрович, идея ДПФ провести Всероссийское собрание маринистов по всему спектру культурной деятельности актуальна и своевременна. Расскажите, как она возникла, и как бы вы определили основные цели и задачи этого мероприятия?

— Наша инициатива исходит из самой жизни, из поиска новых стимулов для развития российского флота, всех его составляющих — ВМФ России, морского (транспортного), речного, рыбопромыслового флотов, судостроительной, судоремонтной промышленности, морской науки, морской пограничной береговой охраны, народного флота: яхтинга, водных видов спорта. Все 26 лет деятельности ДПФ мы реализуем свои программы, проекты во взаимодействии с маринистами разных направлений — писателями, поэтами, публицистами, художниками, скульпторами, музыкантами, творческими деятелями кино и театра.

Идея объединения маринистов — творческих людей из разных регионов, представляющих все составные части российского флота, уже долгое время присутствует в нашей повестке, но условия для ее воплощения образовались только сегодня. Мы считаем, что пришло время говорить о маринистике, причем новым языком. Только так мы сможем донести все интересное и достойное из произведений на морскую тему до большинства людей, что позволит более эффективно взаимодействовать с нашим обществом. Одна из главных задач первого Всероссийского собрания маринистов заключается в новых подходах в объединении потенциалов творческих людей для активного содействия творческому современному развитию маринистики в интересах всего российского флота и всего нашего Отечества.

Мы рассчитываем, что собрание маринистов даст активный импульс позитивному влиянию на ведущие структуры общества, на институты государства и будет способствовать росту современного уровня качественной подготовки кадров для службы на флоте, для работы на флоте, в судостроительной и судоремонтной промышленности, в морской науке. Достойные произведения маринистики — это и ориентир для тех, кто начинает взрослую жизнь. А создание флотских мемуаров кузнецовского уровня — ориентир для завершающих службу, работу на флоте.

— Как отнеслись к инициативе ДПФ о проведении собрания в руководстве флотов, в органах власти, в творческих союзах России?

— Изначально хотелось, чтобы эта объединительная идея собрания исходила от соответствующих флотских, властных институтов, от самих творческих союзов, от управленческих организаций культуры, а ДПФ, являясь общественным морским общероссийским объединением, выступило бы соорганизатором. Эту позицию я озвучивал много раз на встречах, совещаниях в разных профильных ведомствах, в ответ получал только слова поддержки или чиновничье безразличие. Реальных действий в этом направлении не было. Понимание и конкретное участие в реализации этого проекта я встретил у руководства Федерального агентства морского и речного транспорта, Объединенной судостроительной корпорации, Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, командования ряда флотов.

— В каком формате планируется проводить собрание, и какие главные вопросы будут вынесены на повестку дня? © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов Перейти в фотобанк Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система

— Формат встречи будет традиционным — организуем интересное, содержательное обсуждение повестки дня: что происходит в отечественной маринистике, и выработка современных, реальных предложений по стимулированию нового развития российской маринистики. На пленарном заседании собрания, естественно, первое слово будет предоставлено маринистам-писателям, поэтам, публицистам, художникам, скульпторам, музыкантам, другим представителям творческих профессий. Выступят перед собравшимися и руководители морских государственных структур, представители власти. Затем планируем работу по секциям: проза, поэзия, публицистика; изобразительное искусство и скульптура; музыканты, исполнители песен; кино, телевидение, интернет, театр. Завершится собрание принятием общего документа — практических рекомендаций. Конечно, важнейшей частью собрания станет знакомство маринистов разных регионов страны друг с другом, их общение между собой. К сожалению, люди зачастую не знают, что происходит в разных областях маринистики в пределах одного региона и даже города. И сама подготовка к собранию уже служит объединению маринистов, а форум, рассчитываем, будет способствовать содружеству творческих людей как в масштабах российского флота, так и всей страны.

— Как вы оцениваете текущее положение дел в отечественной маринистике? Насколько оно соответствует потенциалу нашей страны?

— Современное состояние российской маринистики таково, что новых Пикулей, Конецких, Боголюбовых, Айвазовских, Меньшиковых, Римских-Корсаковых, Рашей у нас, к огромному сожалению, нет, а творческой свободы столь много, что о ней 30 лет назад даже и не мечтали. Нет масштабных, образно говоря, всероссийских творческих произведений, которые могли бы значимо и позитивно повлиять на мировоззрение людей, особенно на молодых, побудить их выбрать профессию, связанную с морем. Сегодня наблюдается огромный дефицит качественной маринистики — нет новых достойных внимания фильмов, новой большой публицистики на морскую тему, нет документального кино всероссийского, международного значения. Художественные фильмы на морскую тему вроде бы и снимаются, но они какие-то пластмассовые, не увлекающие душу и ум зрителя. В музыке за последнее время не появилось ни одной песни, которая могла бы, к примеру, сравниться с "Раскинулось море широко", "Варяг", "Экипаж — одна семья", большинство "произведений" — ни смыслов, ни пафоса, ни мелодии. Многие из них воспевают местами абсурд, к примеру, один известный музыкальный коллектив поет о России, которая всего лишь "от Волги до Енисея". Вот и подумаешь, что худсоветы в прошлом — это не всегда плохо. Другой распространенный пример — в путеводителе, посвященном одному из морских городов России, 90% внимания уделено только достопримечательностям, расположенным на суше. Засилье "сухопутности" в мышлении, в производстве самого творческого продукта внутри страны отражается вульгарностью за рубежом, принижением России.

Бывая за границей и просматривая прекрасно изданные фотоальбомы, посвященные великим рекам, озерам планеты, вижу, что на первых местах реки, речушки США и других стран. А действительно великие реки, озера России упомянуты в такой маринистике невзначай и в самом конце, при этом среди авторов альбомов были люди с русскими именами и фамилиями. Разве такое приемлемо?! Духовными, интеллектуальными силами человек заряжается во многом через книги, СМИ, фильмы, музыку, и состояние современной российской маринистики в этом контексте можно охарактеризовать как периферийное. Давно необходимо было провести такое масштабное и обстоятельное, умное, интересное обсуждение состояния российской маринистики и сформировать предложения по ее действительному развитию.

— Какие механизмы для изменения ситуации появятся благодаря собранию?

— По итогам собрания будут обобщены все значимые предложения участников обсуждения и сформулированы конкретные общественно-государственные рекомендации, чтобы отечественная маринистика вышла на новый высокий уровень и чтобы ее вклад в мировую маринистику стал бы достойным России — великой морской, речной и океанской державы. Будет предложена система организационной и финансовой поддержки российской качественной маринистики со стороны морских государственных и частных флотских структур, со стороны соответствующих министерств и ведомств. Предварительно этот важнейший вопрос с руководителями ряда ведомств, корпораций, организаций я много раз обсуждал и работаю вместе со сподвижниками в этом направлении далее. Из лучших произведений участников собрания мы хотим сформировать двухтомник и издать его массовым тиражом для распространения по всем флотам, по всем регионам России.

Мы рассчитываем, что новый подход к объединению талантливых и деятельных людей и в ходе подготовки к собранию, и после него добавит результативного интереса к маринистике со стороны общества, власти. Это будет служить мощным импульсом к ее развитию. Стимулируя отечественную маринистику, мы служим флоту и России, ведь нашей стране давно нужны новые яркие, содержательные морские произведения в литературе, публицистике, в музыке, в кино, на телевидении, в театре, в изобразительном искусстве и в других областях культуры. Полагаю, хотя, может, это и излишне оптимистично, что 21 век для российской маринистики может стать таким же ярким, многогранным, каким был 20 век, или таким же мощным, выдающимся, как 18 и 19 века. Нынешнее поколение маринистов может открыть свои новые вершины, чтобы общество могло гордиться вновь создаваемыми произведениями, а не только тем, что создавалось ранее. И наша задача — стимулировать появление высокого уровня русской маринистики 21 века.