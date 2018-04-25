РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Сергей Женовач: начинается другой кусок жизни

12:0025.04.2018
(обновлено: 12:09 25.04.2018)
0350
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНовый художественный руководитель художественного театра имени А.П. Чехова Сергей ЖеновачНовый художественный руководитель художественного театра имени А.П. Чехова Сергей Женовач
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

23 апреля труппе Московского художественного театра им. Чехова представили нового художественного руководителя. Им стал народный артист России известный режиссер и педагог Сергей Женовач, глава "Студии театрального искусства". О том, каким было для него предложение возглавить МХТ, и с чего он начнет свою деятельность в этом легендарном театре, Женовач рассказал в интервью РИА Новости.

— Сергей Васильевич, вы практически повторили путь Олега Николаевича Ефремова: ему пришлось покинуть родной "Современник" и прийти во МХАТ, а вам — оставить свое детище "Студию театрального искусства" и возглавить МХТ им. Чехова после Ефремова и Табакова. Насколько трудным было для вас это решение?

— Во-первых, само предложение для меня было очень неожиданным и, конечно, решение принять это в высшей степени почетное предложение было не простым. У меня кафедра режиссуры, свой театр — маленький, но счастливый своей судьбой, мои студенты… Для меня это перемена всего образа жизни. Начинается другой кусок жизни.

— Но вы же не собираетесь совсем покинуть "СТИ" — сегодня один из самых любимых сценических коллективов Москвы?

— Студия театрального искусства — это моя родная вотчина, которую я создавал со своими студентами, поисковая зона, которую хочу сохранить за собой. Здесь мои ученики, здесь мои единомышленники — Александр Боровский и Дамир Исмагилов, вместе с которыми мы ведем поиски, пробуем, ошибаемся… "СТИ" остается самостоятельным театром под моим руководством. Но юридически становится теперь филиалом МХТ им. Чехова.

— С чего вы начнете на посту худрука главного драматического театра страны — МХТ им. Чехова?

— Сейчас для меня главное потихоньку, бережно войти в жизнь этого коллектива, внимательно вникнуть и понять. Здесь нельзя спешить. Это живой организм, это судьбы людей. С каждым я буду разговаривать.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкХудожественный руководитель московского театра-студии "Табакерка", актер Владимир Машков (справа) и министр культуры РФ Владимир Мединский (слева) во время представления нового художественного руководителя Сергея Женовача труппе Московского художественного театра имени А.П. Чехова
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель московского театра-студии "Табакерка", актер Владимир Машков (справа) и министр культуры РФ Владимир Мединский (слева) во время представления нового художественного руководителя Сергея Женовача труппе Московского художественного театра имени А.П. Чехова

— У Художественного театра сегодня огромная труппа. Вы не предполагаете, что кого-то придется уволить?

Актер Михаил Пореченков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Пореченков прокомментировал назначение Женовача худруком МХТ им. Чехова

— В МХТ им. Чехова сегодня работает много артистов — и из "Табакерки", и из Театра им. Пушкина и наш Алексей Вертков из "СТИ". Во МХАТе всегда существовало две труппы — постоянная и переменная из приглашенных артистов. Это в традиции этого театра. В МХТ у всех одногодичные договоры. Это очень верный ход Олега Павловича. Здесь посезонный набор. Возможно, у артиста возникнет желание поработать в другом месте. Надо это учитывать безусловно. Но и у театра есть возможность заинтересовать артиста, в котором он нуждается, чтобы он подписал договор на следующий сезон. Так что будем смотреть.

— Что касается главного — репертуара театра. Вы предполагаете, что возможно какие-то спектакли придется снять с репертуара?

— Об этом рано говорить. Нужно внимательно просмотреть весь репертуар. Посмотреть, какие сейчас существуют спектакли, какие постановки запланированы на этот сезон еще Олегом Павловичем. Все они должны состояться. Потом надо понять, сколько спектаклей должно идти на сценах МХТ, сколько выдерживает театр. Есть такие работы, которые идут раз в два месяца. Во все это просто нужно вникать. Это очень большая кропотливая работа, которая не видна, но очень важна.

— МХТ им. Чехова — большой репертуарный театр, три сцены. Здесь, наверное, невозможно обойтись без приглашения режиссеров со стороны?

— Обязательно будем приглашать известных режиссеров. Конечно, это не просто. Во-первых, потому, что таковых не так много, а во-вторых их график расписан на много вперед. Но приглашать обязательно будем. МХТ — режиссерский театр. Здесь всегда, и во времена Станиславского и Немировича-Данченко, спектакли ставили и приглашенные режиссеры.

— А Вы, Сергей Васильевич, когда представите свой спектакль на мхатовской сцене?

— Я буду ставить обязательно. И планирую объявить о постановке в новом сезоне. Сейчас еще не время говорить об этом. Я первый день в театре.

— Вам предстоит руководить и ставить в двух театрах. Как с этим справиться?

Назначенный Художественным руководителем Московского театра-студии Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков во время сбора труппы Табакерки. Архив
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
"Театр в надежных руках": Машкова назначили худруком "Табакерки"

— Почитайте мою биографию. Я всегда работал в разных театрах — ставил в Малом, МХТ — считаю, что это хорошо, когда можно переключаться. Всегда занимался воспитанием молодых актеров и режиссеров. Все это я люблю, все это — моя жизнь. Так что будем трудиться. Главное — артист на сцене, режиссер в зале — вместе развивают искусство драматического театра, театра живого человека. Будем служить этому легендарному месту, идее Художественного театра.

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена