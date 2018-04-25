Сергей Женовач: начинается другой кусок жизни

23 апреля труппе Московского художественного театра им. Чехова представили нового художественного руководителя. Им стал народный артист России известный режиссер и педагог Сергей Женовач, глава "Студии театрального искусства". О том, каким было для него предложение возглавить МХТ, и с чего он начнет свою деятельность в этом легендарном театре, Женовач рассказал в интервью РИА Новости.

— Сергей Васильевич, вы практически повторили путь Олега Николаевича Ефремова: ему пришлось покинуть родной "Современник" и прийти во МХАТ, а вам — оставить свое детище "Студию театрального искусства" и возглавить МХТ им. Чехова после Ефремова и Табакова. Насколько трудным было для вас это решение?

— Во-первых, само предложение для меня было очень неожиданным и, конечно, решение принять это в высшей степени почетное предложение было не простым. У меня кафедра режиссуры, свой театр — маленький, но счастливый своей судьбой, мои студенты… Для меня это перемена всего образа жизни. Начинается другой кусок жизни.

— Но вы же не собираетесь совсем покинуть "СТИ" — сегодня один из самых любимых сценических коллективов Москвы?

— Студия театрального искусства — это моя родная вотчина, которую я создавал со своими студентами, поисковая зона, которую хочу сохранить за собой. Здесь мои ученики, здесь мои единомышленники — Александр Боровский и Дамир Исмагилов, вместе с которыми мы ведем поиски, пробуем, ошибаемся… "СТИ" остается самостоятельным театром под моим руководством. Но юридически становится теперь филиалом МХТ им. Чехова.

— С чего вы начнете на посту худрука главного драматического театра страны — МХТ им. Чехова?

— Сейчас для меня главное потихоньку, бережно войти в жизнь этого коллектива, внимательно вникнуть и понять. Здесь нельзя спешить. Это живой организм, это судьбы людей. С каждым я буду разговаривать.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Художественный руководитель московского театра-студии "Табакерка", актер Владимир Машков (справа) и министр культуры РФ Владимир Мединский (слева) во время представления нового художественного руководителя Сергея Женовача труппе Московского художественного театра имени А.П. Чехова © РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Художественный руководитель московского театра-студии "Табакерка", актер Владимир Машков (справа) и министр культуры РФ Владимир Мединский (слева) во время представления нового художественного руководителя Сергея Женовача труппе Московского художественного театра имени А.П. Чехова

— У Художественного театра сегодня огромная труппа. Вы не предполагаете, что кого-то придется уволить? © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Пореченков прокомментировал назначение Женовача худруком МХТ им. Чехова

— В МХТ им. Чехова сегодня работает много артистов — и из "Табакерки", и из Театра им. Пушкина и наш Алексей Вертков из "СТИ". Во МХАТе всегда существовало две труппы — постоянная и переменная из приглашенных артистов. Это в традиции этого театра. В МХТ у всех одногодичные договоры. Это очень верный ход Олега Павловича. Здесь посезонный набор. Возможно, у артиста возникнет желание поработать в другом месте. Надо это учитывать безусловно. Но и у театра есть возможность заинтересовать артиста, в котором он нуждается, чтобы он подписал договор на следующий сезон. Так что будем смотреть.

— Что касается главного — репертуара театра. Вы предполагаете, что возможно какие-то спектакли придется снять с репертуара?

— Об этом рано говорить. Нужно внимательно просмотреть весь репертуар. Посмотреть, какие сейчас существуют спектакли, какие постановки запланированы на этот сезон еще Олегом Павловичем. Все они должны состояться. Потом надо понять, сколько спектаклей должно идти на сценах МХТ, сколько выдерживает театр. Есть такие работы, которые идут раз в два месяца. Во все это просто нужно вникать. Это очень большая кропотливая работа, которая не видна, но очень важна.

— МХТ им. Чехова — большой репертуарный театр, три сцены. Здесь, наверное, невозможно обойтись без приглашения режиссеров со стороны?

— Обязательно будем приглашать известных режиссеров. Конечно, это не просто. Во-первых, потому, что таковых не так много, а во-вторых их график расписан на много вперед. Но приглашать обязательно будем. МХТ — режиссерский театр. Здесь всегда, и во времена Станиславского и Немировича-Данченко, спектакли ставили и приглашенные режиссеры.

— А Вы, Сергей Васильевич, когда представите свой спектакль на мхатовской сцене?

— Я буду ставить обязательно. И планирую объявить о постановке в новом сезоне. Сейчас еще не время говорить об этом. Я первый день в театре.

— Вам предстоит руководить и ставить в двух театрах. Как с этим справиться? © РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк "Театр в надежных руках": Машкова назначили худруком "Табакерки"

— Почитайте мою биографию. Я всегда работал в разных театрах — ставил в Малом, МХТ — считаю, что это хорошо, когда можно переключаться. Всегда занимался воспитанием молодых актеров и режиссеров. Все это я люблю, все это — моя жизнь. Так что будем трудиться. Главное — артист на сцене, режиссер в зале — вместе развивают искусство драматического театра, театра живого человека. Будем служить этому легендарному месту, идее Художественного театра.