Хабенский: задача фильма "Собибор" — эмоционально воздействовать на зрителя

Мировая премьера военной драмы "Собибор" с успехом прошла в Варшаве. По словам режиссера и исполнителя главной роли Константина Хабенского, Польшу принципиально выбрали местом премьеры, так как именно на этой земле разворачивались события, о которых повествует кинокартина. Российский артист рассказал корреспонденту РИА Новости в Варшаве, какие цели ставили перед собой создатели киноленты.

— О чем ваш фильм? Это очередная лента о войне, о сопротивлении или же определенный символ борьбы против фашизма?

— Фильм в первую очередь о людях. Кумачи и полотна я отодвинул в сторону и попытался рассказать историю героев в таких, мягко говоря, некомфортных обстоятельствах, как пребывание в лагере по уничтожению людей. Мне очень важно было посмотреть, пофантазировать и показать подробности человеческой жизни, подробности жизни уходящей, цепляющейся, пытающейся выжить. На них, подробностях, и строятся, как мне кажется, человеческие истории.

— Это ваш режиссерский дебют. Будете продолжать подобную деятельность?

— Я сейчас выпущу на большую воду историю с "Собибором" — она пойдет своей дорогой, а я спокойно вернусь и буду продолжать свою деятельность в качестве актера. Меня ждут уже.

— Планируется ли участие фильма в каких-либо фестивалях, конкурсах?

— Это, наверное, вопрос к продюсерам — фестивальная жизнь кино. А я буду только рад, если фильм будет участвовать в фестивальной жизни.

— Сейчас в Польше идет очень сложный и болезненный процесс переосмысления истории, который в определенных случаях приобретает некий оттенок враждебности. Ваш фильм в некоторой степени сглаживает существующие разногласия. Ставили ли вы перед собой такую цель и как считаете, удалось ли ее достичь? © Фото : Cinema Production Израильский депутат высоко оценил российский фильм "Собибор"

— Я не ставил себе задачу участвовать в каких-то политических событиях той или иной страны через этот фильм. Я ставил задачу сделать фильм, который эмоционально воздействует на зрителей. Это очень важно. Какую бы тему мы ни брали, будь то Вторая мировая война, будь то история каких-то спортивных сражений, будь то научное изобретение, если это рассказано с холодным носом и если меня, сидящего в зрительном зале, это не затрагивает никак, кроме раздражения — почему со мной так разговаривают, почему не подключают мои чувства к этой истории, — тогда грош этому цена. А если любая из этих историй, в том числе связанная со Второй мировой войной и с такими жуткими событиями, касающимися лагерей смерти, рассказана честно, чувственно, эмоционально и воздействует на зрителя, то я думаю, что дальше уже, в зависимости от воспитания, от человеческих качеств, люди сами зададут себе вопросы.

© Cinema Production (2018) Кадр из фильма "Собибор" © Cinema Production (2018) Кадр из фильма "Собибор"

— Участие в фильме польских актеров было принципиально важно?

— Естественно, там должны были быть и поляки, они должны были говорить на родном языке. Более того, двое из польских актеров работали на голландском языке. Они играли голландцев.

— Почему бы не решить этот вопрос на этапе озвучивания?

— Нет. Это не вопрос озвучки. Сейчас немного другие технологии. Актеры живут на съемочной площадке, и озвучивание происходит, только если ты переделываешь сцену и переписываешь тексты. В основном это все чистый звук. Это замечательно.

— Вы смотрели британско-югославский фильм "Побег из Собибора"?

— Да, смотрел. Мы никак не пересекаемся, может, только какими-то фактами. У того фильма были свои задачи. Он больше, наверное, как мне кажется, направлен в сторону экшена и приключения. Разный подход. Более того, мне кажется правильным, что советского солдата сыграл человек, который родился в Советском Союзе. Это я. Я знаю, что такое Советский Союз.

— Насколько глубоко вы вживались в роль Александра Печерского? Чувствовали себя в силах возглавить восстание в Собиборе?

— Никогда не пытаюсь так узко относиться к историческим персонажам. Я стараюсь все-таки делать собирательный образ. Этот образ — собирательный. Это образ советского человека, который в какой-то момент перерождается в просто человека.

© Cinema Production (2018) Кадр из фильма "Собибор" © Cinema Production (2018) Кадр из фильма "Собибор"

— Фильм — это продолжение большой работы по увековечению памяти Печерского. Сначала в Ростове-на-Дону была установлена мемориальная доска, затем проведены и другие мероприятия. Продолжится ли работа в этом направлении? © РИА Новости / Алексей Филиппов Перейти в фотобанк Путину предложили посмертно наградить поднявшего восстание в Собиборе

— Это не благодаря фильму. А из-за памяти и благодарности тех людей, которые выжили благодаря этому восстанию, благодаря Александру Печерскому. Это их стремление и желание как-то отблагодарить этого человека и его семью. Это их желание, которое передавалось их детям и внукам. Это все их заслуга: и то, что мы сняли кино на эту тему, и то, что там прозвучала фамилия Печерского.

— Вы признались, что не были в Собиборе. Хотите съездить?

— Я не историк и не археолог. Если будет нужно, съезжу. Но мне для моей фантазии хватило того, что я имел на тот день.