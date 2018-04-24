Ольга Помигалова: долги нужно оплачивать, не дожидаясь дня вылета за рубеж

Длинные выходные ждут россиян в мае. Многие жители страны традиционно проводят эти дни в зарубежных поездках. О том, как исключить риск не выехать за рубеж из-за неоплаченных долгов, где проверить свои задолженности, а также быстро и удобно их оплатить, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Галине Евдокимовой рассказала заместитель директора ФССП России Ольга Помигалова.

— Ольга Александровна, давайте разберемся, за какие долги приставы могут временно ограничить человеку выезд за рубеж? © РИА Новости / Геннадий Аносов Перейти в фотобанк Судебные приставы проведут всероссийскую акцию "Узнай о своих долгах"

— Гражданин может быть ограничен в выезде из РФ в рамках исполнения любого судебного решения, если сумма долга превышает 30 тысяч рублей. Исключение составляет исполнение таких социально значимых категорий исполнительных производств, как взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением. Здесь временное ограничение на выезд должника из страны может быть применено при сумме долга более 10 тысяч рублей. Кроме того, при длительном (свыше двух месяцев) неисполнении должником требований судебного акта порог суммы для принятия решения о временном ограничении на выезд должника из России возвращается на прежний уровень (свыше 10 тысяч рублей). Если же исполнительный документ выдан не на основании судебного акта или не является судебным актом, то взыскатель или судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении для должника временного ограничения на выезд из РФ.

— Где можно получить информацию о наличии долгов и ограничении на выезд за пределы РФ?

— О наличии временного ограничения на выезд из РФ можно узнать в отделе судебных приставов по месту регистрации гражданина. Для обеспечения беспрепятственного выезда за рубеж ФССП России рекомендует гражданам пользоваться сервисом "Банк данных исполнительных производств" официального интернет-сайта ФССП России, который позволяет не только узнать о наличии задолженности, но и оплатить ее с помощью электронных платежных систем. При наличии мобильного устройства, использующего одну из операционных систем: Android, iOS и WindowsPhone, а также доступа к сети интернет, гражданин имеет возможность получить сведения о наличии задолженности (в том числе путем подписки на обновления информации) и оплатить долг в любом месте, где он находится.

— "Банк данных исполнительных производств" пользуется популярностью у россиян?

— Популярность "Банка данных исполнительных производств" постоянно растет. Если в 2016 году его возможностями граждане и представители юридических лиц воспользовались более 87,9 миллиона раз, то по итогам 2017 года — 108,7 миллиона раз. В первом квартале текущего года посещаемость банка данных исполнительных производств превысила 25 миллионов. В среднем ежедневно с помощью нашего сервиса свою кредитную историю проверяют более 270 тысяч раз. Мобильное приложение также набирает свою популярность. По состоянию на 1 апреля текущего года, оно скачано более 3 миллионов раз.

— Какие существуют способы оплаты долга?

— Оплатить имеющуюся задолженность можно с помощью различных электронных платежных систем на официальном сайте и в мобильном приложении ФССП России. В "Банке данных исполнительных производств" также можно скачать квитанцию со штрих-кодом для оплаты через банк.

— Насколько заблаговременно нужно погасить долги, чтобы спокойно ехать в заграничный отпуск?

— ФССП России рекомендует заранее, не менее чем за неделю до зарубежной поездки, проверять наличие (отсутствие) задолженности и своевременно ее оплачивать, не дожидаясь дня вылета.

— Сколько россиян на данный момент ограничено в выезде за рубеж?

— По состоянию на 1 апреля 2018 года ограничение в праве на выезд из РФ действовало в рамках чуть более двух миллионов исполнительных производств.

— Как много ограничений было вынесено с начала этого года? © РИА Новости / Михаил Мордасов Перейти в фотобанк Судебные приставы за полгода взыскали более 300 млрд рублей долгов

— За три месяца текущего года судебными приставами вынесено около 1,2 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. Это на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Благодаря применению к должникам данной меры было взыскано, в том числе частично, около 12,7 миллиарда рублей.

— К какой категории должников эта мера применяется чаще всего?

— Одной из основных категорий исполнительных производств, в рамках которой применяется данная мера, является взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Так, за три месяца текущего года временное ограничение на выезд из РФ действовало в рамках 690 тысяч исполнительных производств данной категории. Благодаря применению данной меры должниками выплачено более 1,2 миллиарда рублей алиментов.