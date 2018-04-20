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Интервью

ВТБ: доля безналичных расчетов достигнет 50% уже в 2019 году

12:0820.04.2018
(обновлено: 12:09 20.04.2018)
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© Фото предоставлено ВТБВице-президент, руководитель департамента эквайринга банка ВТБ Алексей КиричекВице-президент, руководитель департамента эквайринга банка ВТБ Алексей Киричек
© Фото предоставлено ВТБ

В настоящее время в России тестируют сервис по снятию наличных на кассе магазинов. О том, когда второй по активам российский банк ВТБ масштабно внедрит такой сервис, о его механизме,  О том, уйдут ли наличные в прошлое, о смартфонах как универсальных средствах оплаты и новых трендах в сфере безналичных платежей в интервью  РИА Новости рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга банка ВТБ Алексей Киричек.

— Алексей, поговорим о вашем пилотном проекте системы выдачи наличных на кассах розничных магазинов. Ранее шла речь о втором полугодии 2018 года. Когда нам ожидать полноценного запуска?

— Если в ближайшее время будут опубликованы требования платежных систем к банкам-эмитентам, то полномасштабный запуск проекта произойдет ближе к концу года. Далее банкам нужно будет доработать свои системы.

Мы понимаем, что подобный сервис нужно пилотировать. Поэтому в третьем квартале планируем запустить локальный сервис в одной из торговых сетей. Это означает, что услугой смогут воспользоваться обладатели карт нашего банка, совершающие операцию в нашем же POS-терминале.

—  Как будет работать эта система?

— Механизм простой: чтобы снять наличные в кассе магазина, сначала нужно будет совершить покупку. В рублевом эквиваленте можно будет снять порядка 2-3 тысяч рублей. Покупка и операция снятия денежных средств отображаются одной транзакцией по карте. При этом в части покупки банк сохраняет действующие для клиентов программы лояльности, например, кэшбэк. А при снятии наличных они не учитываются.

— Такая система возможна только в Москве?

Покупатели выгружают товар на кассе. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Производитель: кассы готовы к внедрению системы выдачи наличных в магазинах

— Нет, совершенно точно это будет федеральная система. В регионах она как раз более востребована, чем в Москве, где найти банкомат не проблема.

— Будет ли банк взимать комиссию за снятие наличных таким образом?

— При безналичных расчетах предусмотрена комиссия банка-эмитента в пользу банка-эквайера, при этом клиент ничего не платит.

В рамках данного проекта мы обсуждали комиссию в размере  0,4%, дальше банк волен сам решать — взимать или не взимать комиссию с клиента. Но на мой взгляд, это бессмысленно. Зачем клиента демотивировать?

— Вы начнете запуск проекта с Москвы?

— Пилотировать проект нужно в Москве, но наша конечная цель — выйти на федеральный уровень.

— Насколько, на ваш взгляд, этот проект будет успешен?

— Важно, в первую очередь, донести до клиента информацию о такой возможности. Если не говорить о локальном пилоте нашего банка, а о сервисе, который будет распространен на всю страну, то нужен некий бренд, по которому клиент будет понимать, что в этом магазине он может получить наличные на кассе. Например, сейчас на дверях магазина вы встречаете знакомый значок бесконтактной оплаты, Apple Pay, Samsung Pay и т.д. Наш опыт показывает: чтобы довести новый проект до массового сознания, требуется от полугода до года.

— Раньше и Apple Pay было страшно рассчитываться.

— Банки запустили сервисы мобильных платежей полтора года назад. По состоянию на начало 2018 года в структуре безналичных платежей ВТБ порядка 5-7% транзакций осуществлялось с помощью смартфона, что немало, на самом деле. Бесконтактные платежи в целом занимают 30% от всего нашего карточного оборота. Я уверен, что в следующем году уже около 50% оплат будет проводиться именно с помощью смартфонов.

Инфраструктура активно развивается. Все большее количество терминалов поддерживают функцию оплаты с помощью мобильных устройств. На сегодняшний день 85% парка терминалов ВТБ позволяет произвести оплату бесконтактной картой или смартфоном. Второй фактор — обновление модельного ряда смартфонов. В скором времени функция бесконтактной оплаты появится в более демократичном сегменте смартфонов.

— За что чаще всего платят смартфонами?

— Продовольственные магазины и супермаркеты занимают ключевую долю рынка. Далее следует категория "рестораны", что, на самом деле, удивительно, поскольку доля этого сегмента в эквайринге не такая большая. Затем идут такие сегменты, как "одежда-обувь" и "заправки". Если говорить об онлайн-транзакциях, то с большим отрывом лидируют сайты авиакомпаний и сервисы такси.

По статистике, чаще смартфоны для оплаты используют мужчины. Среди наших клиентов порядка 55% пользователей сервисами Pay —  представители сильной половины в возрасте 25-35 лет. Средний чек на сегодняшний день составляет 1,3 тысячи рублей.

— А если говорить о безналичной оплате в целом, то вы можете спрогнозировать рост уже сейчас? Каким он будет?

— Из статистики Центрального банка мы видим, что в прошлом году в нашей стране впервые было снято меньше наличных, развивается тренд на безналичную оплату. Да, снижение всего на 1%, но это однозначный разворот, так как в прошлые годы снятие наличных по картам прирастало в среднем на 10% в год.

Эквайринг уверенно идет вверх. Также наблюдается новый тренд — p2p-переводы (переводы с карты на карту). В 2017 г. впервые объем таких переводов превысил традиционный эквайринг.

Я думаю, что за счет эквайринга и p2p-переводов доля снятых наличных будет уменьшаться и в дальнейшем. Раньше, чтобы отдать долг другу, нужно было снимать наличные, сейчас это легко сделать через мобильный банк или социальные сети.

© ЦБ РФНаличные, безналичные операции и P2P-переводы в РФ (объем и динамика)
© ЦБ РФ
Наличные, безналичные операции и P2P-переводы в РФ (объем и динамика)

Кроме того, рост безналичных платежей будет происходить за счет увеличения доли покупок в интернете. Сейчас происходит достаточно радикальный перелом. Если посмотреть статистику российских интернет-магазинов, в данном сегменте рост оплат больше, чем через POS-терминалы: три года назад интернет-эквайринг составлял 5% от общего, сейчас — в районе 8-9%.

По нашим прогнозам, в 2018 году доля безналичных расчетов достигнет 43-45%, а оборот увеличится до 21-23 трлн руб. Считаю, что соотношение 50:50 — это горизонт максимум 2019 года.

—  В прошлом году вы нарастили оборот по эквайрингу до 1,4 триллиона рублей. Какие у вас планы на этот год?

— В наших планах нарастить оборот до 1,8 триллиона рублей, я думаю, мы его перевыполним. Во многом это произойдет за счет роста ecom (интернет-эквайринг). По нашим наблюдениям, он растет даже агрессивнее, чем мы планировали.

— Насколько увеличится доля POS-терминалов?

Оплата банковской картой. Архивное фото
© Fotolia / leungchopan
Эксперт рассказал о развитии мирового рынка POS-терминалов

— Если говорить о нашем парке, то доля POS-терминалов вырастет примерно на 30%. Мы готовы и к бОльшим объемам.

— Какие новые услуги и технические новинки вы можете предложить своим клиентам?

— Прежде всего, мобильные терминалы. Они позволяют принимать платежи где угодно. Мы нашли ниши их применения — страховые компании, брокеры, службы доставки и такси.

Мы сейчас видим, что данный продукт сильно востребован в России. ВТБ уже внедрил несколько тысяч таких терминалов, и оборот по ним растет, причем серьезно. Так, в апреле мы ожидаем, что месячный оборот перевалит за 5 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в апреле прошлого года. Объективно ВТБ — лидер рынка mPos в России.

Кроме того, мы ищем ниши, где можно предоставить клиенту интегрированный сервис. Простой пример — соцсети. Совместно с группой MAIL.RU ранее мы запустили сервисы переводов в соц.сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Также мы нацелены на маркетплейсы товаров и услуг. Например, с тем же MAIL.RU ВТБ реализовал сервис безопасных сделок в приложении "Юла". Если вы в одном городе с продавцом, вы как-нибудь договоритесь о порядке оплаты — при встрече можно сделать перевод p2p-перевод или отдать наличные. В соседний город продавец не хочет отправлять товар, пока деньги не получил. То, что мы запустили на "Юле", позволяет сделать перевод безопасным для участников сделки.

 

 

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