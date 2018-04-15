Боро Джукич: цель Запада — оторвать Черногорию и Россию друг от друга

Недавно в связи с делом Скрипаля Черногория выслала одного российского дипломата. Кроме этого, Подгорица отозвала разрешение на деятельность в стране почетного консула России Боро Джукича. В преддверии президентских выборов в Черногории Джукич рассказал в интервью РИА Новости, кто, по его мнению, заинтересован в ухудшении отношений Подгорицы и Москвы, в разжигании русофобских настроений в стране, а также о том, чем это грозит.

- Господин Джукич, каков сейчас ваш статус?

— Когда назначается почетный консул, он должен предоставить патентное письмо от министра иностранных дел страны, которую он будет представлять. В моем случае — России. Мой патент был предоставлен министру иностранных дел Черногории в июне 2014 года. Тогдашний министр иностранных дел Черногории Игор Лукшич принял это патентное письмо — на дипломатическом языке это называется экзекватура, аналог того, что у послов называется агреман.

А 26 марта этого года была отправлена нота министерства иностранных дел (Черногории) к посольству РФ. "Министерство иностранных дел выражает уважение посольству РФ в Подгорице и объявляет о своем беспокойстве по поводу употребления газа в Соединенном Королевстве. В связи с этим мы отзываем экзекватуру почетного консула РФ в Черногории Боро Джукича" (читает по памяти — Ред.). Нота заканчивается красивыми словами, что МИД еще раз свидетельствует свое глубокое уважение посольству РФ. Это все очень смешно.

- Как прокомментировали это решение черногорского МИД в посольстве РФ?

— Посольство мне сказало: "Боро, они прекратили статус и отозвали льготы". Посольство приняло это к сведению, но патент министерства иностранных дел (РФ) у меня не отозвало. Мне было сказано: когда что-то поменяется в Черногории в головах этих нынешних представителей МИД или когда весь мир увидит, что дело Скрипалей — это бред полный, и вернет всех 150 дипломатов, то и мне вернут эту экзекватуру. Со стороны России, МИД остается патент.

Я радуюсь (решению МИД Черногории — Ред.), потому что причислен к 150 дипломатам, которые профессионально занимались своей дипломатической деятельностью и самым лучшим образом представляли свою страну. Я не российский гражданин, но как любящий Россию я ее представлял в самом лучшем виде.

- В чем заключалась ваша работа и чего теперь лишаются российские граждане?

— Область моей дипломатической работы — черногорское побережье. Офис почетного консула — в городе Будва. Могу с гордостью сказать, что я первый почетный консул в 320-летних дипломатических отношениях Черногории и России.

Три с половиной года назад появилась необходимость помощи посольству РФ на черногорском взморье, так как там очень много людей на ПМЖ и много туристов. Это помощь в обслуживании граждан России, которые приезжают как туристы, и граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы в Черногории. Русских граждан в Черногории живет зарегистрированных около 20-30 тысяч. Около 10 тысяч зарегистрированы на черногорском побережье.

Конечно, посольство тоже ими занимается. Но у посольства это происходит долго, потому что по каждому случаю они должны писать официальные бумаги в инстанции, долго ждать. Я как гражданин Черногории всех знаю здесь, всегда могу приехать на помощь, поговорить с местными гражданами и с россиянами, и с полицией, если есть какая-то проблема или конфликт. Теперь они остаются без такой помощи.

Свидетельства тому, что от меня была польза — многочисленные письма российских граждан в адрес МИД и посольства РФ в Черногории. А также письма посольства РФ от имени посла министерству иностранных дел Черногории.

© РИА Новости Бывший почетный консул РФ в Черногории Боро Джукич смотрит собственное выступление по местному телевидению © РИА Новости Бывший почетный консул РФ в Черногории Боро Джукич смотрит собственное выступление по местному телевидению

Но работа с российскими гражданами — это только маленькая часть работы. Еще это участие во всех двусторонних отношениях, культурных, экономических связях, духовных связях, помощи в инвестициях, лоббирование. Я сделал восемь российских городов побратимами городов Черногории, вплоть до побратимства Будвы и Петропавловска-Камчатского. Сейчас идет работа над девятым — готовим Севастополь и Герцег-Нови. После революции в маленький город Герцег-Нови прибыло 36 тысяч белогвардейцев. За их счет Герцег-Нови стал в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (будущей Югославией) очагом культуры. Из Герцег-Нови вышли все самые лучшие художники, врачи, музыканты, культурные деятели, люди науки, профессора. Интеллигенция. 10 лет тому назад там был воссоздан храм Федора Ушакова.

Особое место в моем сердце занимает то, что к нам три раза приезжали ветераны Великой Отечественной войны. Один раз приехал человек, которому было 98 лет. Приезжали ветераны, которым 86, 87, 88 лет. По два-три-четыре человека каждый год. Однажды мы с ними в Будве вырвали одну сломанную пальму и посадили там русскую березу. Там есть табличка, что три русских ветерана — женщина и два деда — лопатами (посадили).

- Страны Запада высылали российских дипломатов и только одна страна — Черногория — приняла меры по отношению к собственному гражданину. Почему именно к вам? За что вас так не любят?

— Это не отношение ко мне лично. Это отношение англо-саксонских консультантов нашей власти к России.

Черногорская власть не принимает сама решения. Она девять раз присоединилась к санкциям против России за последние два года. Признала Косово одновременно с тем, что хочет демонстрировать хорошие отношения с Сербией. Встречаются президенты Черногории и Сербии Мило Джуканович и Александр Вучич, но это все выглядит как одно большое лицемерие — признать неотъемлемую часть Сербии, так называемую нелегитимную республику Косово, отправить туда своего посла…

Так что изгнание дипломатов можно обозначить как решение посольства Англии и Америки.

- И много этих советников?

— Есть данные, что несколько тысяч аккредитовано дипломатов в американском посольстве в Скопье, Македония. У нас несколько сотен, очень много. Они (власти Черногории — Ред.) просто слушаются этих советников англо-саксонских.

- Почему власти Черногории так радикально ориентируются на Запад? Разве не выгоднее сохранять нейтралитет, дружить и с Европой, и с Россией?

— Есть много того, чего я не знаю. (Одна из причин) наша большая задолженность мировым финансовым организациям — МВФ, Международному банку реконструкции и развития, Парижскому, Лондонскому клубам. Президент (Казахстана Нурсултан) Назарбаев в свое время вернул эти долги и выгнал этих шпионов. Путин после смены власти в России, после 2000 года, в 2002-2003 годах то же самое сделал весьма успешно. А нас за глотку удушают этими долгами. ВВП в Черногории составляет 3 миллиард евро. А внешний долг — больше 3 трех миллиардов.

Мы в 10 раз больше в республику импортируем, чем вывозим. 300 миллионов евро мы вывозим в разные страны своего продукта, которого у нас практически нет — только вино. Два с лишним миллиарда ввозим. Пойдите на рынок в Подгорице. Откуда редиска? Из Италии. Откуда картошка? Франция. Откуда помидоры? Из Турции. Мясо — Голландия или Бельгия.

В результате приватизации все предприятия куда-то проданы, ушли за копейки, хотя могли бы обеспечить нашу жизнь на века вперед. Нынче царствуют и правят нашей экономикой иностранцы. Финансовая отрасль — всеми банками руководят иностранцы, наши соседи — хорваты, словенцы, австрийцы, даже украинцы. Даже сам Порошенко в Цетинье сделал мини-фабрику по производству шоколада. Ужас, что творится.

- Полтора года назад власти Черногории заявили о попытке госпереворота, о том, что к этому якобы причастна Москва. Были задержаны около 20 человек. Обвинения выдвинуты, в частности, против гражданина Сербии Братислава Дикича, черногорского парламентария Милана Кнежевича. Что вы думаете об этом деле?

— Задержанный Милан Кнежевич является моим товарищем, другом. Еще один, который там на скамье подсудимых был, — лидер "Демократического фронта" (Андрия) Мандич. Они очень хорошие ребята, которые стали жертвами этого вымысла, сфабрикованного в органах безопасности Лондона и Вашингтона. Они просто жертвы этого и все. Потому что никакого заговора не было.

Дикич — хороший мужик, который работал в жандармерии сербской. Больной раком, который пришел просто помолиться. И его тоже использовали, который вообще никакого отношения не имеет… Это просто маразм полный, чтобы он мог участвовать, будучи сербом и русофилом, участвовать в какой-то акции.

Поэтому это сфабрикованные действия, как и в случае со Скрипалем, госпереворотом в Черногории, якобы покушением на убийство Мило Джукановича. Это в том же ряду, как и все остальное, что делают против России в последние годы. Никакого государственного переворота не было. Максимум, что могло быть — кто-то в пьяном разговоре сказал: "ну давайте, убьем кого-то" или еще что-то. И потом кто-то это снял, сфабриковал, заплатил ложному свидетелю, сказав, что так было.

- Откуда такая уверенность в их невиновности? Вы изучали материалы дела?

— Потому что если бы что-то такое было, я бы точно знал. Вот поэтому. Можно и в наше с вами интервью вслушаться и что-то из него сконструировать, что мы тоже что-то делаем. Потому что я критикую нашу власть. Я прямо выступаю против "нагло-саксонов". Потому что они бомбили в 1999 году нашу Югославию.

- Для чего же было сфабриковано это дело?

— Чтобы отогнать Россию от Черногории. Прекратить традиционно добрые, братские отношения между двумя народами и государствами. (Попытки) со стороны Америки и Англии. Это все одна большая-большая ложь. А истину хотят скрыть от ушей мировой общественности. Россия — это страна, которую можно только пожелать иметь в качестве брата — экономического, военного и, что самое главное для нас, для православных, — христианского, духовного брата. Именно это им мешает, они хотят это прекратить — через действия наших властей.

- Как эти политические пертурбации — участие Черногории в санкциях, вступление в НАТО — отражается на практических взаимоотношениях России и Черногории? Как чувствует себя сфера туризма и российские инвестиции?

— Мой ответ вас удивит. У нас народ очень упрямый. В нашем характере есть то, что мы называем инат (упрямство, желание делать назло — Ред.). Когда ему что-то запрещаешь, он в результате, наоборот, этого хочет. Когда запрещаешь из соседского огорода яблоки воровать, они всегда вкуснее. Так что, наоборот, русский и черногорские народы укрепили дружбу. Наши черногорцы переживают за русских, им звонят, переписываются в соцсетях.

Мы не забыли все, что Россия сделала для нас — в царской казне была отдельная строка на финансирование Черногории, единственной зарубежной страны. Золотыми рублями платили. И черногорцы всегда были благодарны. В 1905 году мы объявили войну Японии. В царской армии было много генералов-черногорцев.

Хотя среди моих друзей и в Сербии, и в России есть те, кто говорит: мы продаем свои квартиры, дома и больше в Черногорию не приедем. Есть такой некий процент людей, который себя называет патриотами. Я им отвечаю, что вы как раз не патриоты ни России, ни Черногории, потому что идете на поводу политики этой "нагло-саксонской демонократии", как я ее называю. Которая хочет разъединить братские народы. Поэтому я призываю всех: приезжайте, это ваша братская страна. Вы будете здесь еще любимее, чем год и два тому назад.

По всем туристическим данным, у нас на нынешний сезон заявок больше, чем когда-либо. Было 250 тысяч, потом 300, потом 350 тысяч. Но это официально, а на самом деле полмиллиона. В этом году будет (официально) 400 тысяч, а на самом деле будет больше полумиллиона, то есть 600 тысяч русских туристов в этом году. Билеты недорогие, 200 евро стоит туда-обратно, если купил за несколько месяцев, заранее.

80-85 процентов народа Черногории выступают за самые хорошие отношения с Сербией и Россией, против санкций к России, против вступления в НАТО, против высылки дипломатов. Они против признания так называемой республики Косово, нелегитимной. Как на днях заявил премьер Черногории (Душко) Маркович, "мы сделали очень дальновидное решение, признав Косово в то время, когда 85 процентов граждан были против этого решения". Я не знаю, в какой еще стране премьер может такое заявление сделать.

Да, Мило Джуканович — бывший русский друг. Он общался с министром иностранных дел (Сергеем Лавровым) плотно, с нынешним министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он общался почти со всеми, но он обманул. Вершина обмана была, во-первых, когда он признал республику Косово, во-вторых, когда он девять раз присоединился к европейским санкциям против России и к этому изгнанию дипломатов из Европы.

75-80 процентов черногорцев верят только одному институту — канонической Сербской православной церкви, Митрополии Черногорской и Приморской, нашему святому владыке митрополиту Амфилохию.

Касательно инвестиций. А вот здесь результат совершенно обратный (чем в туризме). Инвестициям препятствуют, инвестиции контролируются. Если знают, что инвестор русский, то эти инвестиции обречены на очень большой контроль. Все инспекции туда приезжают, проверки, людям не дают работать. В экономическом плане, к большому сожалению, это очень контролируется. Сейчас инвестиции из России поставлены все под большим знаком вопроса.

За десять лет Россия привела в Черногорию, инвестировала, в том числе в туристическую отрасль, 3 миллиарда евро. Но (настоящая) цифра намного больше, она составляет 4,5 миллиарда евро, по моим сведениям. Так или иначе русские привезли в нашу страну 4,5 миллиарда евро. В ВВП российские инвестиции и российский туризм составляют 30 процентов. Ветку экономики под названием "Россия", на которой сидит Черногория, она пилит, пилит, пилит. Ветка нагнулась и скоро упадет, если что-то не изменится.

- Если черногорцы так любят Россию, а ситуация в экономике такая плачевная, почему народ голосует за Мило Джукановича, а не за кого-то из оппозиции?

— Народ не голосует за него. На выборах в Черногории на участки никогда не приходит больше 65 процентов избирателей. За последние 27 лет они никогда не имели большинство, они всегда имели 41, 45, 48 процентов. Им приходится принимать в коалиционные партнеры мусульманские, бошняцкие и католические партии. Только тогда получается 51 процент.

Крадут (голоса) тоже. У них есть печатная машина паспортов — у нас в качестве паспорта личная карта, похожая на кредитку. Их можно напечатать тысячами за несколько часов. По моим сведениям, они берут людей из Албании, Сербии, Хорватии. Каждые выборы, когда они по опросам видят, что им не хватает 20-50 тысяч голосов, печатают на их имя и фотографию эти карточки. Меняются только ИНН и номер паспорта. На одного человека могут напечатать 200 таких паспортов. Кроме того, известны случаи, когда у избирателей за 100-500 евро, как договорятся, покупают их голоса — берут его паспорт, голосуют, как считают нужным, и после выборов паспорт возвращают.

Как этому препятствовать? Никак. На избирательных участках нет камер, никогда ничего не фотографируется. А потом, после выборов, уничтожаются эти паспорта, карточки сжигают, и все. Никто ничего доказать не может. У них и полиция, и армия, и власть, и госбезопасность.